«Смолов портит репутацию российских футболистов в Испании». Селюк атакует

Агент Яя Туре и ряда африканских футболистов Дмитрий Селюк проводит карантин дома в Барселоне и следует добрым советам Фёдора Смолова – не пьёт пива.

— Во-первых, прекращать ли пить пиво – это моё личное дело, — говорит Селюк. — Во-вторых, Федя долго жил с Викторией Лопырёвой. Он привык к фотошопу. Знает, что талия должна быть столько-то сантиметров. У меня вот меньше чем 94. Пивного живота нет. С точки зрения физической формы всё хорошо. Давайте через 25 лет посмотрим на самого Смолова — как он будет выглядеть.

— Так пиво пьёте?

— Нет, пива я не пью. Люблю винцо.

— Как проходит изоляция в Испании?

— Есть улучшения, поэтому начинает работать строительный бизнес, различные магазины. Страна оживает. Некоторые клубы вот будут тренироваться со следующей недели. Коронавирус – не шутки. Мы знаем количество заразившихся и умерших. Это огромные потери.

— Вы удивлены, что от коронавируса пока сильнее всего страдают самые развитые страны, а не Россия, например?

— В России всё позже началось и просто был опыт других стран. В Италии и Испании на первых порах думали, что всё ерунда: «Ну, заболел – один поправился, другой умёр. Что за коронавирус? Всё выдумано». Ну и плюс ко всему мы знаем, что итальянцы и испанцы – народы, которые любят погулять, повеселиться, позавтракать в кафе на улочках. И такая безалаберность привела к заражению большого количества людей, особенно пожилого возраста. Проблема тут не в лечении — в Испании медицина очень хорошая, – а в количестве заражённых. С другой стороны, некоторые мэры и губернаторы в Каталонии проявили такие организаторские способности, что больных в их городах вообще не было.

— Но мама Гвардиолы умерла от коронавируса, несмотря на все возможности.

— Я не хочу обсуждать момент именно мамы Гвардиолы, а то начнётся специфическое цитирование в прессе, учитывая нашу пикировку. Скажу лишь, что с большим уважением отношусь к Гвардиоле и ему соболезную. Но вообще проблема шире. Вот президент «Реала» — у него тоже большие возможности. Бывший президент «Марселя» Пап Диуф умер. Таких примеров много можно привести — это очень горькая статистика. Также страшно из-за того, что, не дай бог, у кого-то камень из почки пошёл или приступ случился — и очень много людей может не попасть в больницу с другими болячками. Но надеемся, что всё пройдёт.

— Чемпионат Испании планируют доиграть. А что вы думаете по России?

— Премьер-Лига должна играть — вопросов нет. Это требования УЕФА, иначе не попадём в еврокубки и так далее. Но вот низшие лиги… Кому эта ФНЛ нужна?! Тем более у большого количества игроков (70-80%) 25 мая заканчивается контракт. И сегодня, чтобы продлить и доиграть турнир, нужно заключать новые соглашения. Клубы потеряют по 50 миллионов рублей. Точнее, региональные бюджеты потеряют. А на 20 командах, получается, миллиард сэкономим. Пусть лучше эти деньги отдадут на борьбу с коронавирусом или на поддержку малых предприятий в регионе. Ну правда, какая разница, займёт Нижний Новгород 11-е место или 10-е?! Пусть те, кто готов выходить, двигает в РПЛ. Кто не хочет или не может – остаётся в ФНЛ. Хоть людям помогут.

9 мая должен возобновиться чемпионат Германии. А когда вернутся другие лиги? Европейский футбол начинает потихоньку оживать.

— В России минимальные выплаты, народ негодует.

— Мы слышим, что Евросоюз единогласно принял решение о помощи экономике. Думаю, будут компенсировать издержки и частному бизнесу, и большому бизнесу. Что же по России, то карантин пришёл сравнительно недавно, так что пока рано делать выводы. Увидим после, кто и как кому помог. Но после этого коронавируса люди наконец поймут, насколько важна профессия врача и как мало они зарабатывают. Люди находятся на передовой. Я считаю, что Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, достойно всё организует, достойно себя ведёт. Он настоящий врач – такому доверяешь. А есть врачи-чиновники, которые забыли уже, что такое медицинская практика, и говорят непонятно что.

— Приведите пример.

— Есть союзное государство Беларусь. И Лукашенко говорит, что из России поставили не те тесты на коронавирус. Тут же Геннадий Онищенко (бывший главный санитарный врач России) отвечает: «Пусть Лукашенко советует своим колхозникам». Получается, уже сразу обидели страну, её президента. Но вы же братья. Зачем это всё?! Вот в Испанию пришли бракованные маски из Китая — и испанцы сказали, что больше не будут оттуда их брать. А здесь Онищенко оскорбляет народ. Я вообще считаю считаю, что коронавирус должен сплотить людей, сделать их добрее. Таким образом многие люди проявляют свои человеческие качества в большем объёме, чем они от себя ожидали.

«Смолов портит репутацию российских футболистов в Испании»

— Вы говорите про самые добрые качества: взаимопомощь, поддержку – а сами бьёте по Смолову, когда он уезжает из Испании.

— Я не бью по Смолову. Мне хоть Смолов, хоть Пупкин — абсолютно всё равно. И я сразу в «Твиттере» писал, что ограничения сейчас – это не просто «посидите дома», а как 40 или 50 суток домашнего ареста. Если вы выходите на улицы — увеличивается количество заболевших. А Смолов в это время летит в Москву. Все его слова — «Я на контакте с тренером, я делаю все упражнения и когда надо вернусь в Испанию» — бред сумасшедшего.

Во-первых, он известный человек, есть мальчишки, которые берут с него пример. И что Федя показывает?! «Мне наплевать. Захотел – уехал, захотел – приехал». Это отрицательный поступок.

Во-вторых, вы понимаете, что он прилетает в Россию и должен 14 дней быть на карантине? Они, 14 дней, кстати, сегодня заканчиваются. И я уверен, что до этого Смолов уже выходил. Ну, это неважно. Думаю, на следующей неделе «Сельта» начнёт тренироваться, и если Смолов прилетает в Испанию, то ему опять надо 14 дней ждать. Что он будет делать в это время, тоже понятно. Показывает же, что 125 часов наиграл в counter strike. Понимаю, что человеку нечем заняться в 30 лет. Но он мог играть в counter strike в Испании. Какая разница? Федя просто в виртуальном мире находится. И я это высказал. А так — ничего против него не имею. Дай бог здоровья, пускай играет за «Реал Мадрид». В виртуальном мире. 125 часов… Это же 9,5 дня надо играть, причём без еды и всего остального.

— В истории Смолова удивляют слова тренера, который недоволен его отъездом.

— Я на самом деле считаю, что Федя уехал в Россию и в Испанию не вернётся. Уверен, аренда у него до начала мая. И пусть большую часть зарплаты Смолова «Сельте» переводит «Локомотив», но лишние траты испанцам не нужны. Более того, Смолов не является ключевым игроком, без которого «Сельта» не может обойтись. С другой стороны, Федя теперь не сможет играть за «Локо» эти два месяца, если чемпионат продолжится. Получилась плохая ситуация. Это плохо и для «Локомотива», и для «Сельты», и для Феди. Но дело не в Смолове, а в том, что он нарушает рекомендации тренера и портит репутацию российских футболистов. Вряд ли кто-то из наших теперь сможет оказаться в «Сельте». До этого, безусловно, Мостовой, Карпин были — гранды.

— Портить репутацию – это уезжать, когда команда всё равно не тренируется?

— Если ты подписываешь контракт, то должен быть в коллективе. Многие писали, что Чорлуку отпустил Кикнадзе, у него, мол, жена и маленький ребёнок. Но у многих игроков и жёны, и маленькие дети. Ты — капитан команды, но почему-то Гильерме берёт на себя ответственность в переговорных процессах с клубом в это время? Вот Гильерме в этой ситуации — молодец. А Смолов и Чорлука – нет.

— Просто всё выглядит так, будто у вас личные счёты с Германом Ткаченко, которые вы сводите через Смолова.

— Скажу объективно. Я согласен с Дзюбой, что более лицемерного человека, чем Герман Ткаченко, тяжело найти. У меня с Германом были нормальные отношения, но они просто приостановились. По той причине, которую назвал Дзюба: Герман улыбается тебе, даёт слово, обещает… Меня трудно обмануть, и я сразу вижу, где не совсем всё честно.

— У вас есть конкретный пример, подтверждающий нечестность Ткаченко?

— Вы обратитесь к любому руководителю, к людям из футбольного мира. Причём с разных сторон. Я думаю, никто из них не скажет про Германа много хорошего. Вот Федя Смолов говорил, что при Ткаченко «Крылья Советов» и «Анжи» хорошо играли. «Анжи» — 300 миллионов евро в помойку практически. «Крылья Советов» до сих пор икают от прихода Германа. Естественно, они играли лучше, но сколько было на это потрачено. Надо всегда смотреть цену и качество.

«Спартак», Шюррле, Цорн

— Про цену и качество в других клубах. Вы тут поздравили «Спартак» с днём рождения и сказали, что надеетесь, что к 2022 году команда сможет завоевать золото. Действительно в это верите?

— Я сказал не золото, а трофей. Это разные вещи. Трофеем может стать и выигрыш чемпионата, и выигрыш кубка, и удачная игра в еврокубках.

— Верите в новое руководство? С одной стороны понятно, что у Томаса Цорна есть связь с Сергеем Прядкиным, но с другой – он реально образованный, молодой менеджер, который успешно занимался другими проектами.

— Неважно, Прядкин там или Мутко. Неважно, Цорн или кто-то ещё там спортивный директор. Проблема в том, что многие СМИ ангажированы. Если опять говорить про Ткаченко, то он один из совладельцев Sports.ru. Я же вижу, как там пишутся комментарии. Даётся указание – «Против Селюка» или против кого-то. И пошли — Игорь из Новосибирска: «Селюк — негодяй, мразюка». Это же смешно. Или вот вы намекаете на то, что руководители не выполняют свои обязанности. Вот вы, «Чемпионат», начните освещать то, что есть на самом деле. А вы боитесь писать правду про «Спартак», про «Зенит». Вы всё время хотите писать хорошее.

— Зайдите в комментарии — прочитайте, сколько я написал хорошего.

— Я понимаю, что многие журналисты ходят на матчи, у них есть аккредитация. Вот, например, Геркус говорил, что тот, кто будет писать против «Локомотива», не придёт к ним на игры. Есть такое давление.

— Да на «Локомотиве» и так пресс-ложа пустая. Давайте к Геркусу чуть-чуть позже. Сейчас про Цорна.

— Хорошо, Цорн. Цорн только что пришёл. Уже хорошо, что привёл Тедеско. Это плюс. Но я не знаю, чья это заслуга, Цорна или не Цорна. А почему я не знаю? Потому что вот такие журналисты, как вы, нам не сообщаете.

— Тысячу раз писали, что именно Цорн позвонил Тедеско.

— Ну хорошо. Пришёл Тедеско. И это правильно. В Англии из разных стран смешиваются разные школы. Это им помогает. Россия же закрылась. Бедный иностранец приходит, а мы его бьём со всех сторон. Так что Тедеско – это хорошо. Но ведь Цорн пригласил и Тиля за 18 миллионов. Это плохо. Сложно судить пока. Но то, что «Спартак» улучшил свою игру, – это факт. Я был уверен, что если бы не карантин, то «Спартак» сто процентов вошёл бы в шестёрку и играл в еврокубках.

— С «Оренбургом» же плохо играли, хоть и победили.

— Видимо, уже витал вирус.

— Сейчас объявлено, что уйдёт Шюррле. Как это оценить – три миллиона же было выплачено?

— Надо игроков смотреть, когда они идут на базар, а не когда они идут с базара. Как импрессионисты, все представляют цену игрока по-разному. В футболе всегда можно сказать: «Это ж известная личность из «Боруссии» Дортмунд. Вроде как сильно ругать не будут, если перед ними игрок был в таком клубе. Но, знаете, это раболепство часто играет злую шутку, и поэтому над многими российскими клубами смеются, спихивают весь неликвид. А люди приезжают доигрывать и зарабатывать, потому что в России налог 13%, а в Европе — 50%. Они бы ещё Пеле пригласили, правда. А потом удивляемся, что же с нами не так. Даже Вася Уткин, к которому я хорошо отношусь, говорит: «Ой. Крыховяк».

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«Краснодар» всё правильно делал, а потом началось со своими воспитанниками"

— Так вы говорили, что Крыховяк бомба замедленного действия, а он — лучший.

— Я и сейчас так говорю про него. Продайте Крыховяка за 12 миллионов. Вот и всё. Покажите мне, на ком клуб из России заработал.

— Зинченко.

— Зинченко должны были брать из «Шахтёра». Его там подготовили. Это не «Уфа» и не российский чемпионат. «Уфа» сейчас всем даёт футболистов, а играет в антифутбол. И то у них один уйдёт в ЦСКА, другой ещё куда-то. А потом мы сидим и думаем: ЦСКА получает 1:5 от «Лудогорца», у «Ференцвароша» не может выиграть. Зато сидят люди и смеются на «Матч ТВ», что чемпионат Беларуси плохой. А болгарский чемпионат вы видели?! Если бы вы его видели, вы бы вообще с ума сошли. А венгерский чемпионат!? Но болгары и венгры обыгрывают ЦСКА.

— Но вы тоже хотели в ЦСКА отдать Гафара, говорили, что его будущее – топ-клубы, а он играет в «Слуцке».

— Гафара сгубило то, что его рано начали вызывать в сборную. Об этом вы можете поговорить с Талалаевым и Худяковым. Они отказались от его услуг, потому что он часто уезжал в свою страну. В «Слуцке» же он оказался из-за виз – сами знаете, что творилось в Сирии. Поверьте, Гафар, ещё будет играть. Просто есть проблема с получением вида на жительство или рабочей визы. Это занимает от четырёх до шести месяцев. И сейчас «Слуцк» на первом месте. А мы говорим, что чемпионат Беларуси – плохой. Но «Зенит» проигрывал минскому «Динамо» 0:4.

— Если чемпионат Беларуси говно, то чемпионат России – это что?

— Понятно, что, образно, это говно в обёрточке. «Краснодар» вот всё правильно делал, а потом началось: «У нас должны быть россияне, воспитанники, чуть ли не вообще все из нашего города». Ну хорошо. Из академии «Барсы» два человека играют в основе. «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» — та же история. Кстати, про «Челси» и Абрамовича. У него клуб, который наибольшую прибыль в прошлом году показал. А потом смотрим интервью с Гришей Ивановым (президентом «Урала»): «У Абрамовича у нас здесь столько предприятий. Почему он нам не даёт денег?»

Да если бы Абрамович давал Грише денег, то уже был бы не Абрамовичем, а человеком, который живёт на пособие. Вот Иванов ещё удивляется: «Почему «Уральские авиалинии» заключили контракт со «Спартаком», а не с «Уралом». И тут же добавляет: «Я получаю миллиард двести от разных спонсоров». И где он, этот миллиард? Его нет. Команда «Урал» ни одного человека в жизни в Европу не продаст. Куда идут их деньги?

- На содержание клуба. Это 20 миллионов долларов всего.

— Но ты, когда создаёшь команду, должен понимать бюджетную ведомость. А про бюджет никто не думает: «Вот, этот спонсор сейчас даст». Безответственность, безотчётность. Потом они говорят: «А зачем нам агенты?» У меня вот спонсоров нет. Я сам покупаю футболиста (неважно где, в Африке где-то). Вы думаете, что там пошёл и набрал сколько хочешь? Нет. Тут купил, тут купил, вкладываю деньги, зарабатываю. Поэтому про Англию говорят: «Вот у них хорошие дома, хорошие машины, часы, трусы». Потому что они успешные и умеют зарабатывать. А в России мало людей, кто имеет хоть какое-то экономическое образование. Вот Федя Смолов сейчас закончит карьеру, и его поставят гендиректором какого-то клуба. А человек играет по 125 часов в counter strike. В виртуальном мире находится. Российскому же футболу нужны люди с образованием.

Генеральным директором должен быть не футболист, а экономист – тот, которые может принести деньги. А здесь как? Да вот так:

— Я вам завтра шашлыки пожарю, господин мэр.

— А кем хочешь быть? Спортивным директором? Пожалуйста.

И дальше встаёт вопрос, как заработать денег для себя. Ответ простой – быстрее украсть.

— Поэтому в обёртке?

— Нет. Это я пошутил. Но что нужно для хорошего футбола? Инфраструктура. В России она сейчас есть. Административной составляющей нет, к сожалению. Считаю, что РФС должен проводить курсы для неграмотных руководителей клубов. Такое ощущение иногда, что разговариваешь со стенкой. Когда я руководил донецким «Металлургом», то взял генеральным директором офицера. Я его поднатаскал, и через год он был почти лучшим генеральным директором. У него дисциплина, ответственность, он болеет за дело. Это гораздо лучше, чем придёт бывший футболист, пьяница и будем думать, как воткнуть через него кого-то в клуб и на этом заработать.

Сёмин, Геркус, Ротенберг

— Вы же, наверное, тоже Сёмина не просто так поддерживаете, а потому что дружите и понимаете, что он может взять ваших игроков.

— Моих игроков в «Локомотиве» нет, и не потому что Сёмин не берёт. И если я с ним дружу, это ни на чём не отражается. Хотя это странно, потому что я дорожу своей репутацией. Мне даже деньги особо не нужны. Молодого бы посмотрели — понравился, пошёл дальше. Нет – и ладно. Всегда можно найти взаимопонимание, но не складывается.

— Но поддерживаете вы его всегда – даже после открытого письма игроков «Локо», выступавших против снижения зарплат.

— Я не знаю, кому надо снижать зарплаты. И Сёмина как раз не поддерживал в этом отношении. Я интересовался отношением руководства клуба к футболистам в данной ситуации. Вот в «Челси» решили уменьшить зарплату только на 10%. Если бы вам в «Чемпионате» сказали: «Три месяца не будешь получать зарплату» — вы бы согласились? Вам бы тоже хотелось, чтобы с вами поговорили нормально, чтобы вы договорились о какой-то сумме. Суть-то понятна, но форма не совсем, возможно, правильная.

— Опять же, по-вашему, сейчас не так что-то делает Кикнадзе. Раньше вы говорили, что на Геркуса нужно заводить дело. Что и было сделано, кстати.

— Так всё просто. Смотрите, когда приходит игрок свободный и ему за подписание даётся три миллиона… Здесь есть проблема и РФС. Ведь Медведев вообще за «Локо», по-моему, не сыграл. Дальше Фарфан. 8 килограмм лишнего веса было, его Сёмин привёл в порядок, и тут оказывается, что контракт подписан таким образом, что если вы хотите, чтоб он дальше играл, нужно ещё 2,5 миллиона дать. И это странно. Почему я сказал, что этот пример непрофессиональный, а может, этот не непрофессиональный, а заинтересованный? Потому что они и так взяли Фарфана 32-летним из арабских стран, привели в чувство, дали второй шанс. Но как же так может быть, чтобы вам снова пришлось с ним торговаться?!

— Вы довольно часто говорили, что Борис Ротенберг может закончить карьеру и стать новым спортивным директором «Локо».

— Я считаю, что Ротенберг — тот человек, который дорожит своей репутацией. Знает футбол. Тем более когда ты сидишь на скамейке, то видишь и понимаешь, как руководить командой. У него есть достаточный опыт. И уверен, что Боря в ближайшее время должен куда-нибудь пойти работать. Возможно, и в «Локомотив». Это был бы лучший вариант. Я смотрю на тех, кто сейчас работает спортивными директорами клубов, и думаю, что Боря был бы одним из лучших.

— Вы же только что говорили, что директорами должны становиться люди с профессиональным образованием, не футболисты. Чем Ротенберг лучше?

— Мы говорим про спортивного директора, а не про генерального. С точки зрения генерального директора надо отдать должное Рыскину. Когда он приходит на переговоры, у меня складывается ощущение, что у него есть дар Кашпировского. Любого его футболиста сразу подписывает другой клуб. Правда, как Кашпировский смотрит, и человек сразу подписывает. Переходят в «Зенит» или «Краснодар», а потом, недоиграв там, возвращаются бесплатно в Ростов. Так же и в ЦСКА у Гинера. Продаёт Думбия, Мусу, получает деньги, они там не играют и едут обратно снова бесплатно. Если бы так больше клубов делали, то был бы гораздо более конкурентный чемпионат.

— Так всё-таки: чем Ротенберг хорош, кроме того, что он следит за своей репутацией?

— Я знаю Борю много лет. Он образованный, он умеет договориться, он — человек, который готов чему-то учиться. Он знает языки, уверенный в себе человек. Может чем-то себя проявить на международной арене.

— Но Борис Ротенберг всегда будет внутри разговоров о своих родителях.

— Да при чём тут одно и другое?! Михаил Ефремов — сын Олега Ефремова, так что ему теперь, повеситься, что ли? Или детям Табакова? Ну и что? Детям известных родителей что теперь делать? Боря, наоборот, хочет показать, что он хочет и может работать сам.

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Деньги, трансферы

— Вы всегда положительно говорили о владельце «Шахтёра» Ринате Ахметове. Он пример руководителя?

— Я говорю спасибо богу, что он познакомил меня с таким человеком, как Ахметов. Человек-личность, у которого можно чему-то научиться. Он всегда глубоко, системно входит в дело. Когда Луческу говорит: «Я сделал «Шахтёр» — это смешно. Луческу нет, а «Шахтёр» есть. И клуб продолжает играть в Лиге чемпионов. По 0:5, слава богу, не проигрывает. Почему «Шахтёр» успешный? Потому что там поставлена система. Тренеры-иностранцы. Вот, например, Фонсека сейчас в «Роме», и он берёт игроков из «Шахтёра», и таким образом усиливается чемпионат Украины, усиливается конкуренция. Когда будет конкуренция на высоком уровне, тогда будут результаты. А так у нас соревнуется у нас между собой «Зенит», «Локомотив» «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА. Причём ЦСКА выбрал совсем непонятный путь воспитания молодёжи. У них была хорошая возможность во второй половине чемпионата показать результат, но пошли невзрачные матчи.

— Так у них денег нет.

— Не в деньгах суть. Вы думаете, молодой Карпов много получает? Гогуа много получает? Пройди в Лигу чемпионов — уже 20 миллионов заработал, а там уж жизнь покажет. Вот в чём дело.

— Так много кого можно так критиковать. Тот же «Краснодар» ставит на своих.

— Смотрел передачу на «Матч ТВ», там португальский агент (Александр Толстиков. — Прим. «Чемпионата»), который владеет клубом третьей португальской лиги «Лейрия», говорит, что помогает «Краснодару». Мол, у него там сын переводчик и так далее. Но, ребята, каких результатов вы хотите добиться? У человека команда восемь лет в третьей лиге, практически банкрот, выйти не может, а вы его знаниями пользуетесь. Я вот буду лежать на диванчике и выведу команду из третьей лиги во вторую, не моргнув глазами. А как этот человек может советовать Галицкому, кого купить? Вот он и насоветовал такого, как Кайо, за три миллиона якобы и за которым бегал «Эвертон». Только никто не пишет о том, что он не мог играть в «Эвертоне», потому что не играет ни в сборной, нигде. А потом Кайо приезжает сюда — и что мы видим? Даже в ФНЛ, когда играет за «Краснодар-2», смотрится слабенько. По три мяча из-за него пропускают.

Да, Галицкий знает, как развивать клуб. Он тоже системный человек. «Магнит» — успешное предприятие. Продал — молодец. Но в «Краснодаре» есть окружение, которое не даёт развиваться. Например, звонит Селюк: «Есть суперигрок!» И тут из окружения: «Да что этот Селюк, хочет впарить, обмануть». Вот как всё происходит.

И вот как Вандерсона можно было купить за 8 миллионов?! Лично я предлагал его Сёмину, в «Мордовию» — бесплатно, потому что его брат, Данило, играл там. И был Вандерсон молодой. Не пригодился. Я его устроил в «Хетафе». В «Хетафе» через год увидели, что он любит выпить, в чём вы могли убедиться на видео. Вандерсон в итоге пошёл в «Ред Булл Зальцбург». Так обратились бы ко мне, я бы его вам дал почти бесплатно. Зачем платить 8 миллионов? И не надо мне три миллиона лишних за подписание. 10%, как положено — и всё. Но сейчас продавать будет сложнее.

— Кокорин вот сказал, что им интересуются в Италии, — верите?

— Я предпочитаю передачу «Что? Где? Когда?», а не «Верите? Не верите?». Слава богу, если им интересуются. Считаю, Кокорину лучше пойти в испанский чемпионат. В Англии ему не хватит 75% игр за сборную за последние два года — он из них год сидел. В Италию тоже можно. Кокорин безусловно хороший футболист.

— Талант Кокорина особенный для России?

— Это как раз насчёт «обёрточки». Мне понравились слова Аршавина: «Вот смотрите, человек играет в футбол хорошо, хотя он год не тренировался и сидел в тюрьме». Мы сейчас не говорим, что это он такой хороший. Это демонстрирует уровень чемпионата России. Игрок, который год находился «на принудительном отдыхе», является одним из лучших. Я думаю, Кокорин ещё может уехать. Только вопрос куда, в какой клуб. Считаю, что он очень правильно сделал, что пошёл в «Сочи». Вернулся в футбол, почувствовал в себе уверенность. Как раз в этом отношении правильно решил.

— Так в «Зените» он меньше пользы принёс бы разве? Не слабее же Дриусси.

— Это нюансы. «Зенит» практически чемпион. Кокорин всё-таки пришёл не из другого чемпионата, а из тюрьмы. Тут политический аспект может быть. Так что всё правильно.

— Говорят, Азмун переходит в «Наполи».

— Отдавать Азмуна «Зениту» нет смысла. Потом кого-то надо брать на его позицию. Кокорина? Может быть. Но я бы Азмуна не стал отдавать. Хотя непонятно вообще, что дальше будет. Трансферы сейчас обсуждать бессмысленно.

— Кстати, у вас были Яя Туре, Траоре. Кем сейчас удивите?

— У меня происходит смена поколений. Одни уходят, другие приходят. Вот сейчас в киевском «Динамо» есть три футболиста очень талантливых, в «Тамбове» и в «Сочи» — тоже талантливые игроки. Я уж не говорю про Европу. Сейчас я беру один клуб, я бы пришёл в те же «Химки», в Нижний Новгород, но никому ничего не надо. А я хотел бы на каком-нибудь клубе показать правильную организацию. Готов печатать прозрачные финансовые отчёты, чтобы не говорили, что пришёл красть. Я бы научил, как надо зарабатывать.

— «Тамбов» же почти вашим клубом стал. Научили?

— Да, я поработал немножко с «Тамбовом», привёл туда шесть человек. «Тамбов» ничего не платил — только зарплату. В среднем 150—200 тыс. рублей в месяц и всё. Другое дело, появился Григорян, решал свои задачи, скажем так, неудачно. Он не хотел, чтобы Гогуа переходил в ЦСКА, а потом заблокировали сразу всех, ни один мой футболист не вышел на поле. Но это всё политика.

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Уткин, Соловьёв, Украина

— О политике. В противостоянии Уткина с Соловьёвым кого поддерживаете? С Василием общаетесь?

— Общаюсь, но не так близко, как Генич. Шучу, конечно. Я считаю, что в противостоянии Уткина и Соловьёва оба проиграли. Вася — мастер художественного слова. У него юмор. Он мог бы многих из Comedy club посадить на пятую точку. Причём он экспромтом выдает такие вещи, что реально получаешь удовольствие. Безусловно, Соловьёв тоже талантливый человек. Он умеет качественно подать то, что хочет подать. Получается, два талантливых человека скатились до личных оскорблений. Я сам любитель, когда делать нечего, потроллить, поиздеваться, но это должно быть по-доброму, тонко. Вася в какой-то слэнг вошёл там: «Сосёт, не сосёт, пересасывает». Соловьёв тоже: «Ты — гей жирный». Это же уровень пятиклассников. Вот если бы они играли по 120 часов counter strike, я понимал бы такую лексику. А в их статусе, если вы выносите спор на публику, должны делать это тонко. Тогда победите.

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— Насколько уместна эта дискуссия во времена коронавируса?

— С одной стороны, подобные вещи веселят народ. В этом отношении кто-то ругает Лукашенко, а я считаю, что он — молодец. Вот российский футбол, к примеру, все сидят на базе, всех проверили на коронавирус — что не играть-то при пустых трибунах? Вот смотрите, Беларусь много стран купило, лишь бы что-то смотреть. Таким образом, мы видим, что РПЛ пока никто не покупает, и телевизионные деньги крошечные. Почему я всегда ратую за отмену лимита на легионеров? Это дополнительные деньги. Если будут играть три китайца и два японца, то и Япония, и Китай закупят телевизионные права. В Англии полно футболистов из разных стран — пять миллиардов в год на телеправа. Вот к чему надо стремиться. И белорусы молодцы. Об этом надо говорить.

— Кстати, заметили, как с экранов ушла критика Украины?

— Я за то, чтобы нынешняя ситуация помогла сближению стран. Это во-первых. Во-вторых, моё убеждение в том, что не нужно уделять телевизионного времени тому, что какое-то село в Украине бедствует, что бабушке там не заплатили пенсию. Займитесь лучше Россией. Легко кивать на вылизанный центр — поезжайте, наоборот, на какую-нибудь периферию, покажите правду, как живут люди.

И вот ещё что хочу сказать. Сегодня все сидят на самоизоляции и хлопают в ладоши врачам. Я считаю, что в 12 часов дня каждый муж должен похлопать своей жене за то, что она ведет всё хозяйство. Нет парикмахерских, негде маникюр сделать, нельзя вызвать уборщицу. Всё на плечах, как правило, женщин. И мы должны аплодировать им, говорить женщинам спасибо. И тогда никаких психических проблем после коронавируса не будет.