Футболист дважды не забил с метра! А ведь Прудникова считали талантливее Дзюбы. Видео

«Чемпионат» продолжает голосование за самое крутое видео с курьёзными моментами во время футбольных матчей. Мы собрали 10 роликов и предлагаем вам выбрать наиболее понравившийся именно вам вариант.
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Начинаем с рассказа, про эпичный двойной промах воспитанника «Спартака» Александра Прудникова. В течение нескольких секунд форвард дважды промазал из убойной позиции.
Двойной промах
Произошло это в апреле 2019 года в матче 26-го тура чемпионата Армении между «Алашкертом» и «Бананцем». На 22-й минуте матча Прудников выскочил из-за спины защитника, чтобы замкнуть передачу партнёра с левого фланга, но после его удара мяч угодил в перекладину. Александр не выключился из игры, первым оказался на отскоке и сразу же нанёс второй удар, но и здесь забить Прудникову не удалось. Мяч улетел выше ворот, а команда Александра проиграла этот матч со счётом 0:2.
Видео доступно на «Чемпионате».
Спустя месяц Александр исправился в матче с «Араратом-Армения». Прудников отправил мяч в ворота пушечным ударом с левой ноги с дальней дистанции, но даже такой гол не позволил «Алашкерту» добыть победу.
Как сложилась карьера
Воспитанник «Спартака» Прудников в 2006 году стал чемпионом Европы среди юношей до 17 лет, а в 2007 дебютировал в основном составе красно-белых. В дебютном матче в футболке «Спартака» Прудников отметился голом.
Прудников был одарён физически, но конкурировать за место в составе ему было тяжело. В «Спартаке» 2007 года ещё играл Роман Павлюченко. Но Прудников всё равно выходил на поле — 12 матчей в 2007 году и 20 матчей в 2008 году, а Артём Дзюба, который старше на год, получал игровое время крайне редко. Прудников даже вызывался на осенние матчи сборной России 2008 года против сборных Германии и Финляндии, но на поле ни в одной из встреч не вышел.
Со временем Прудников проиграл конкуренцию Дзюбе, а потом отправился в путешествие по арендам. За четыре года Прудников поиграл в «Тереке», пражской «Спарте», «Томи», «Анжи», «Кубани», но забил за это время всего три гола.
Совсем недавно Роман Павлюченко рассказал о конфликте между Дзюбой и Прудниковым в прямом эфире «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА: «Если вернуться во времена Прудникова и Дзюбы, то они скорее одноплановые футболисты. У них всегда была вражда между собой. Саша всегда ему говорил: «Посмотрим, где будешь ты, а я вот буду в Европе играть». Я бы не сказал, что у Прудникова плохая карьера. Он многого добился, но где Артём, а где Саша. Я уже запутался, где играет Прудников. Смотрю – он в одном клубе, через месяц снова в другом клубе».
Прудников запомнился повторением селфи Тотти, когда забил гол за «Амкар» в ворота «Кубани». Александр не первый и не последний воспитанник «Спартака», который подавал большие надежды, но не смог раскрыть свой потенциал. Стоит только вспомнить Безродного, Ребко, Павленко, Козлова, Давыдова.
В 2013 году Прудников заключил контракт с «Рубином» и даже забил три мяча в Лиге Европы. За 28 матчей во всех соревнованиях воспитанник «Спартака» забил 6 мячей, среди которых победный мяч в ворота красно-белых на последней минуте.
После ухода из Рубина Александр опять начал бродить по командам: 11 матчей и 0 голов за «Динамо», 44 матчей и 7 голов за «Амкар», 4 матчей и 0 голов за «Оренбург», 29 матчей и 4 гола за «Анжи». Удивительно, что Прудников долгое время оставался играть в чемпионате и не перешёл играть в ФНЛ.
В 29 лет Прудников отправился в юрмальский «Спартак», но уже через полгода переехал в Армению, а ещё через полгода — в Беларусь. Сейчас Александр находится без клуба, в январе этого года проходил просмотр в казахстанском «Кайсаре», но, видимо, не срослось.
Прудников не стал крутым игроком, но зато Лучано Спаллетти хранит его футболку у себя дома среди маек других мировых звёзд футбола.
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