Аршавин доставляет еду, а Дзюба бьётся со «Спартаком». Как «Зенит» живёт на карантине

Футбольная жизнь переместилась со стадионов в соцсети. О том, что происходит с нашими клубами и их игроками, мы в основном узнаём из интернета. Если вам показалось, что флагманы российского футбола ушли из-за пандемии коронавируса в весеннюю спячку, то это далеко не так.

Кокорин и другие игроки «Зенита», отданные в аренду. Кто из них ещё пригодится чемпиону? Как минимум трое.

Чуть более месяца назад, 17 марта РПЛ официально объявила о приостановке чемпионата. В результате участникам турнира пришлось адаптироваться к новым реалиям на фоне отсутствия футбольных событий. Корректировать всё: от тренировочного процесса до работы клубных медиаслужб.

Одним из первых, кто быстро перестроился в работе с болельщиками и спонсорами, стал Зенит. Его работу можно рассмотреть как кейс на случай карантина. В Петербурге осознали, что форс-мажор создаёт не только проблемы, но и определённые возможности. Клуб поставил задачу в кратчайшие сроки перевести все коммуникации с футболистами, болельщиками и СМИ в онлайн, найти новые инфоповоды, запустить актуальные проекты, интегрировав в них бизнес-партнёров, и, конечно же, помочь городу и людям в борьбе с пандемией. Это самое важное.

Прежде всего, петербургский клуб запустил кампанию по информированию болельщиков о мерах предосторожности, рекомендациях ВОЗ и правительства Петербурга по самоизоляции и борьбе с коронавирусом. Напомним, с видеообращением выступили главный тренер Сергей Семак, игроки команды Артём Дзюба и Михаил Кержаков, гендиректор Александр Медведев и бывшие звёзды «Зенита», а ныне тренеры из системы клуба Андрей Аршавин и Константин Зырянов.

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Кроме того, в марте чемпион и лидер чемпионата России запустил социальный проект «Вместе победим!». Этот проект связан с благотворительной деятельностью, подразумевает совместные инициативы с партнёрами сине-бело-голубых и серию просветительских материалов на зенитовских ресурсах. В частности, игроки, тренеры и руководители петербургского клуба выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и материалов для Городской больницы Святого Георгия, которая стала одной из первых клиник, перепрофилированных под лечение COVID-19. Известно, что инициативу «Зенита» поддержали крупные компании города, а некоторые обратились к фонду с целью оказания поддержки больницам Петербурга.

К примеру, «Зенит» в рамках проекта доставляет продуктовые наборы и горячие обеды для ветеранов клуба с соблюдением всех мер безопасности – бесконтактным способом. Наборы еженедельно получают владельцы сезонных абонементов старше 65 лет и маломобильные группы населения. Вы наверняка видели в новостях, как тот же Аршавин лично привозил продукты находящимся на самоизоляции болельщикам.

Тем временем официальный сайт «Зенита» подготовил серию познавательных и полезных интервью с ведущими врачами города. Сотрудники клубных медиа поговорили о пандемии с теми, кто находится в эпицентре борьбы с вирусом: врачом-педиатором, автором научно-популярного блога, заведующим лабораторией молекулярной вирусологии, онкологом-химиотерапевтом и другими специалистами.

Взаимодействие клуба с болельщиками и СМИ – безусловно, ключевой фактор в условиях карантина. В «Зените» задействовали максимальное количество инструментов и креативно подошли к этому вопросу. Достаточно вспомнить то, как клуб поздравил лучшего игрока прошедшего месяца: Малком тоже получил свою награду бесконтактным способом – дрон доставил приз «G-Drivе. Лучший игрок марта» прямо в окно квартиры бразильца. Это видео стало вирусным.

Игроки и тренеры «Зенита» как никогда активно вовлечены в процесс. Продолжают дистанционно давать интервью федеральным, региональным и клубным СМИ, отвечают на вопросы болельщиков в «инстаграме». В онлайн-конференции «Зенита» и «Мегафона» уже поучаствовали Дзюба, Кержаков, Магомед Оздоев, а также Александр Ерохин. Популярным стал и формат «One day with player», в рамках которого российские и иностранные игроки «Зенита» получают доступ к клубному «инстаграм»-аккаунту и в stories выкладывают фото и видео на тему того, как проходит их обычный день на самоизоляции. Ещё одна «фишка» от сине-бело-голубых в «инстаграме» – шоу «Домашняя заготовка». Футболисты команды в прямом эфире готовят самые разнообразные блюда вместе с лучшими шеф-поварами Петербурга.

Помимо того, в соцсетях «Зенита» под хештегом #ТренируйсяДома! публикуется серия видеороликов с домашними тренировками от тренера по физподготовке Марии Буровой. Смотрите – тренируйтесь по-зенитовски.

Наконец, 10 апреля в официальном сообществе сине-бело-голубых «ВКонтакте» прошёл первый акустический концерт музыкального проекта #ЗенитLive. Рок-группа Animal ДжаZ в прямом эфире исполнила для фанатов свои главные хиты. Эфир посмотрели более 310 тыс. зрителей!

Сыграли зенитовцы на карантине и в футбол. Точнее, в киберфутбол. Лучший бомбардир и ассистент чемпионата России Дзюба провёл целый сезон в PES 2020, виртуально управляя составом сине-бело-голубых. Как по заказу, в суперфинале турнира капитан сборной России встретился со «Спартаком». На киберполях Дзюбе повезло меньше, чем на реальных в нынешнем сезоне РПЛ: его команда уступила принципиальному сопернику. Но этот тот редкий случай, когда главное не победа, а участие. Дзюба в деле – поклонники довольны.

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По запросу «Чемпионата» пресс-служба «Зенита» предоставила сравнительные количественные данные по статистике охвата большинства клубных площадок: на 48% вырос охват страницы в Facebook, а число показов на Youtube достигло показателя в 19,7 млн в месяц, что на 5% больше, чем за месяц до карантина. Благодаря такой работе клубов, болельщикам чуть интереснее оставаться дома.