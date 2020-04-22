Могли ли «Спартак» умышленно сплавить? Разбираемся, как его не пустили в финал еврокубков

Главная боль спартаковских болельщиков 90-х — поражение от «Антверпена» в ответном полуфинале Кубка Кубков. Сегодня «убийству» в Бельгии — 27 лет. Но некоторые вопросы до сих пор не дают покоя.
«Антверпен» (Бельгия) – «Спартак» (Москва, Россия) — 3:1 (1:1)
«Антверпен»: Стоянович, ван Вердегем (Мукрим, 88), Брукарт, Тайманс, Смидтс, Яковлевич (Эммерехтс, 83), ван Рети, Сегерс, Северейнс, Ленхофф, Чернятински.
«Спартак»: Черчесов, Хлестов, Иванов, Чернышов, Попов (Гашкин, 42), Онопко, Карпин, Пятницкий, Ледяхов, Писарев, Радченко (Бакшеев, 44).
Голы: Радченко, 10 (0:1). Чернятински, 38 (1:1). Яковлевич, 66 (2:1). Ленхофф, 78, с пенальти (3:1).
Предупреждения: Писарев, 19. Карпин, 45. Онопко, 64. Хлестов, 90.
Удаление: Онопко, 77 (2-я ж.к.).
22 апреля 1993 года. Антверпен. «Босэйлстадион». 11 128 зрителей. Судья: Ж. Короаду (Португалия).
Первый матч: 0:1.
Сейчас уже понятно, что это был самый большой шанс «Спартака» сыграть в финале еврокубка. Всё-таки и «Марсель»-91, и «Интер»-98, два других полуфинальных соперника красно-белых — объективно были сильнее. А «Антверпен» — он даже в чемпионате Бельгии тогда шёл только шестым. И ни разу не выиграл дома в том розыгрыше Кубка кубков (в основное время): североирландский «Гленавон» — 1:1 (победа по пенальти); австрийская «Адмира-Ваккер» — 3:4, румынский «Стяуа» — 0:0. И в его составе были такие люди, как Патрик ван Вердегем, Николас Брукарт, Руди Тайманс, Рони ван Рети, Дидье Сегерс… Хоть кого-то помните-знаете? А вот «Спартак» тренер бельгийцев Вальтер Меувс после первого матча назвал – ни много ни мало — «командой мирового класса» («0:1 — с таким счётом не стыдно проиграть команде мирового класса»).
От того ещё обидней, ведь долгое время «Спартак» этот класс подтверждал — события развивались в его пользу. Чемпионы России и дома выиграли (кстати, по каким-то неизвестным причинам «Спартак» отказался удовлетворить официальную просьбу соперника: перенести первый матч из Москвы в Бельгию), и в ответном уже в дебюте открыли счёт. Но потом за 40 минут пропустили три мяча (хотя за предыдущие 7 матчей – всего четыре). И в финал прошёл «Антверпен».
Вот три главных вопроса после кошмара на «Босэйлстадионе», на которые спартаковские болельщики со стажем до сих пор ищут ответы.
1. Мог ли португальский судья Короаду действовать предвзято, то есть «убить» «Спартак» за деньги?
То, что произошло на 75-й минуте матча, – смех сквозь слёзы. Вот как еженедельник «Футбол» описал цирковой номер португальской бригады судей:
«Пенальти, назначенному португальским арбитром Короаду, предшествовала чуть ли не детективная история. За 15 минут до конца матча, когда игра шла в районе правого фланга атаки хозяев, в спартаковской штрафной вдруг обнаружился поверженный на газон Чернятински. Он лежал, а точнее, катался (надо понимать, от боли) по траве и всем своим видом показывал, какая у него ужасная травма. Он корчился, закрыв руками лицо, и его партнёры, разумеется, привлекли к нему внимание главного арбитра, который следил за игрой. Тот остановил матч, подошёл к нападающему, посмотрел на его «мучения», но решения никакого не принял: он не видел, что же произошло в штрафной, ведь игра шла совсем на другом участке поля. Бельгийцы что-то яростно доказывают, призывая в свидетели ближнего бокового судью. Главному ничего не остаётся, как направиться к своему помощнику за консультацией. В ходе обсуждения де Кастро отчётливым жестом показал арбитру матча — был удар в лицо. Короаду тут же достаёт красную карточку и предъявляет её… Онопко! Потом снова направляется на «совещание» к боковому коллеге, а ещё через минуту встаёт на 11-метровую отметку — пенальти! Фантастический случай, какого я ещё не встречал: судья, не видевший нарушения правил своими глазами, со слов помощника назначает столь суровую меру наказания! Причём, почти уверен, эпизод столкновения в штрафной толком не видел и де Кастро — игра шла у его бровки, и он тоже, не отрываясь, следил за мячом. Но с трибуны-то мы видели, что Чернятински «повздорил» с Ивановым, а боковой судья указал главному почему-то на нашего капитана, который в итоге был удалён вообще ни за что… Пенальти. Гол. 1:3. «Спартак» вдесятером, и десять минут до конца».
«Спорт-экспресс» тогда выйдет с заголовком: «Судья Короаду похоронил «Спартак». «Советский спорт» обратится к рефери игрой слов: «Судья Короаду, бог вам судья!».
Португалец навсегда впишет своё имя в историю российского футбола, как Тот-Самый-Судья-Который-Убил-«Спартак»-В-Антверпене.
Но – как убил? Была ли это предвзятость из серии «судья продажная, козел ты»? Или чисто человеческая невнимательность, увы, повлекшая за собой роковую ошибку?
«Матч с «Антверпеном» — верх несправедливости, — напишет в автобиографии главный тренер «Спартака» Олег Романцев. – Ту игру мне до сих пор больно вспоминать. Судья нас убил. Удалил Онопко, хотя он и близко никого не трогал, назначил липовый пенальти. Мне даже хотелось увести команду с поля – судья творил форменное безобразие. В той игре сразу было понятно: арбитр ищет момент, чтобы нам навредить».
Вот воспоминания Онопко: «Я думал, что мы легко одолеем «Антверпен». Радченко забил быстрый гол, и казалось, что серьёзных проблем дальше не будет. Однако всё вышло по-другому…
С моим удалением всё было так. «Антверпен» подавал угловой. Мы вынесли мяч и убежали в атаку. И боковой судья в этот момент замахал флажком. Главный судья остановил игру и рванул к помощнику. Я побежал вместе с ним. Они быстро посовещались, и тут главный судья достал красную карточку и показал её мне. Я в тот момент вообще ничего не понял – я не совершал ничего противоправного. Уже после матча мы посмотрели видеозапись и всё увидели. В момент углового Андрей Иванов боролся за мяч и слегка оттолкнул соперника. Это, конечно, можно было посчитать за нарушение – другое дело, что обычно такая борьба в штрафной происходит сплошь и рядом.
Я пенальти не видел, ушёл в раздевалку. По шуму трибун понял, что его забили. Было очень обидно. Потом в раздевалку зашёл Старостин и сказал: «Виктор, не переживай: мы будем за тебя бороться».
Позже УЕФА, разобравшись в эпизоде, отменит красную карточку Онопко, но «Спартаку» от этого легче не станет – финал пройдёт без него.
Ледяхов в интервью нашему сайту в 2013 году так сформулирует свои претензии к Короаду: «Судья убрал нашего системообразующего игрока и выдумал 11-метровый. Это и называется – сплав».
Сплав за деньги?
Тот факт, что по профессии Короаду банкир, давал ещё больше пищи для домыслов и фантазий.
Короаду потом говорил: «Мы сами обалдели, как всё развернулось. На ровном месте!»
«Чемпионат» расспросил людей, которые были на том матче в Бельгии или лично знают Короаду. Могло ли это быть злоумышленное убийство «Спартака» с его стороны?
Вячеслав Колосков, в 1993 году — президент РФС:
— Вячеслав Иванович, 1993 год, «Антверпен» — «Спартак», памятный матч. Помните?
— Не-а.
— Ну громкий скандал с португальским судьей Короаду. Чем для него, кстати, тогда дело закончилось?
— Ну и загадки ты задаешь. Говорю же — не помню. «Дело Крондла» помню, переигровку «Тироля» с «Локомотивом» — тоже. А этот матч вообще в памяти не отложился. Понятия не имею и ничего не помню. Готов по любому поводу говорить, но только о том, что знаю.
Александр Хаджи, в 1993 году – администратор «Спартака»:
— Убил нас португалец – однозначно. Сто процентов мы их должны были обыгрывать и выходить в финал. Помню, как после матча вся команда во главе с Николаем Петровичем Старостиным к Колоскову подошла: «Вячеслав Иванович, ну надо же что-то делать! Безобразие!».
— Стоп. Колосков был на игре? А он говорит, что ничего не помнит.
— Ну конечно. Может, он и Словению не помнит, когда судья такой же липовый пенальти придумал? Был он тогда на игре и после матча нам ответил: «Ничего не могу поделать».
— Можете допустить, что Короаду за свою ошибку деньги взял?
— А кто его знает? Но как всё это было обставлено — наводит на мысли. Игра уже шла на другой половине поля, вдруг – остановка. Боковой непонятно почему начал флажком махать. Оказывается — пенальти и удаление! Хотя Онопко там вообще ничего не нарушал. Психологически, конечно, это решение нас раздавило.
По поводу денег. Помню, играли с «Андерлехтом» в Тбилиси в Кубке УЕФА. Судьям, как всегда, чисто символические подарки приготовили – самовары. Так было принято в то время перед играми – сувениры дарить. Представители «Андерлехта» на нас посмотрели: «Ну-ну. Что бы вы ни дарили…». Разговорились через переводчика, они нам и объяснили – всё делается совершенно по-другому. Путёвки на Канары-Сейшелы – не меньше! И «Андерлехт» тогда в финал прошёл. Вот и думайте сами.
— «Сплав», «судья продажная» — в раздевалке после матча в Антверпене такие слова звучали? Карпин рассказывал, что рыдал.
— Там много чего звучало, а что толку? Ничего уже было не изменить. Если бы переигровку назначили, а так…
— Никто в судейскую не рвался — поговорить с Короаду по-мужски?
— Кто бы нас туда пустил? Бесполезно. Судейская – это святое. Сразу бы и штраф влепили, и дисквалификацию. Это в России только всё возможно.
Сергей Хусаинов, в 1993 году – судья международной категории и администратор сборной России:
— Я с Короаду потом общался. Кажется, на каком-то форуме судейском. И он мне всё рассказал. Что в первом тайме вообще никаких вопросов не было – «Спартак» был хозяином положения. Вот его слова: «Спартаковцы прилично играли, никаких проблем не было, мы даже с помощниками в перерыве между собой обсудили – мол, все идет нормально, с этой игрой уже все ясно. А потом вдруг всё развернулось. И мы сами обалдели. На ровном месте!»
Там, конечно, Чернятински исполнил. Провокатор из провокаторов. Спровоцировал Андрюху Иванова, тот ответил — пенальти.
Я понимаю, что к нам в те годы в Европе, после развала СССР, многие относились как к захватчикам. К людям второго сорта. Я и сам через это прошёл. Но всё-таки не нужно было Иванову на провокацию Чернятински отвечать. Я потом в сборной России у Стаса Черчесова первым делом поинтересовался: «Что ж Иванов-то не сдержался?». — «Откуда я знаю? У него спроси».
Но! Самое главное. По поводу претензий к Короаду. Во время единоборства Иванова и Чернятински мяч был в поле. В поле! А если мяч был в поле и нарушение произошло в штрафной площади – назначается что? Правильно – пе-наль-ти! То есть судья имел все основания для того, чтобы остановить игру, вернуть мяч на «точку» и назначить одиннадцатиметровый. Судья – главный. Он послушал бокового и так решил. Короаду поступил строго по правилам и всё сделал абсолютно верно.
— Так он момента не видел!
— Ну да – единоборство произошло у него за спиной. Зато всё видел боковой. И подсказал. А такое взаимодействие судейской бригады в то время очень приветствовалось.
— А что ж Короаду удалил Онопко, а не Иванова?
— Вот тут, конечно, ошибся. Просто ошибся. Перепутал игроков. Опять же – лайнсмен не разобрался, не подсказал.
Естественно, у нас Короаду тут же обвинили во всех смертных грехах – «убил», «расстрелял»… Мы ведь как привыкли думать – всё покупается и продаётся. Нет, там не такие ребята. Судят по совести и чести. По крайней мере то поколение так работало. И я уверен – в действиях португальца предвзятости не было.
«Спартак» — «Антверпен». 1993 год
Фото: spartakfanat.ru
«Подумали — ну как «Антверпен» забьёт нам три? Успокоились – и получили»
Видите, даже в нашем опросе «показания» свидетелей расходятся. Поэтому честно судил в том матче Жорже Эмануэл Монтейру Короаду или нет, была ли его ошибка проплаченной, а, может быть, её вообще не было – на эти вопросы пусть каждый ответит так, как сам посчитает нужным.
После матча в Антверпене никто Короаду, конечно, не линчевал. Более того, судья международной категории, он спокойно работал в Европе аж до 2001 года (в том числе на ещё одном полуфинале Кубка кубков в 1995-м — «Челси» — «Сарагоса»). А потом ушёл комментатором на ТВ.
Сейчас ему 64 года. Живёт себе в Португалии. Вплоть до последнего времени пытался делать карьеру в политике (в 2013-м был кандидатом на местных выборах от социалистической партии города Оэйраш).
И думается, что кровавые (точнее — красно-белые) мальчики ему по ночам не снятся.
Тем более эти мальчики, помимо всех вопросов к Короаду, должны и с себя спросить по полной программе.
Романцев на послематчевой пресс-конференции честно признается: «Спартак» играл плохо».
Плохо сыграли в центре обороны Чернышов с Ивановым.
Промолчал лучший бомбардир команды Андрей Пятницкий. Который до этого забивал всем – два «Авениру» в гостях, по голу (дома и в гостях) «Ливерпулю», единственный и победный мяч в Голландии «Фейеноорду», победный гол «Антверпену» в «Лужниках». В том розыгрыше он стал лучшим бомбардиром Кубка Кубков (с 6 мячами) и получил от того же Меувса характеристику «звезда мирового класса».
Но на 70-й минуте ответного матча в Бельгии при счёте 2:1 Андрей не реализовал свой главный момент. Вышел один на один с вратарём, но не смог перехитрить Стояновича — тот каким-то чудом среагировал на «расстрельный» удар и отбил мяч. А забей Пятницкий — счёт стал бы 2:2. И бельгийцам в таком случае требовалось забивать ещё 2 гола. За 20 минут. Смог бы «Антверпен», с которого сбили кураж, решить эту задачу? Опять же – ответьте сами. Но самое главное, что ещё раньше, при счёте 1:0, в действиях «Спартака» появилась та ненужная самоуверенность, о которой потом скажет Меувс: «Ваши футболисты, похоже, больше думали не о продолжении матча, а о финале. В их действиях чувствовалось зазнайство».
Ледяхов согласится: «Когда Радченко забил мяч… Подумали — ну как «Антверпен» забьёт нам три? Успокоились – и получили».
2. Как получилось, что на замену в ТАКОМ матче вышли 22-летний Гашкин и 23-летний Бакшеев, у которых было всего 6 матчей за «Спартак» на двоих и только один матч в основе?
Уже в конце первого тайма «Спартак» потерял двух игроков основного состава.
«Футбол»: «Захромал и вынужден был попросить замену Попов, а сразу вслед за ним та же картина с Радченко — оба до сих пор никак не оправятся от старых травм. Вышедшие вместо них Гашкин и Бакшеев, конечно же, ещё не готовы играть на таком высоком уровне просто в силу недостатка опыта и мастерства. И вот тут-то и надломилось что-то в игре «Спартака».
Да, в конце первого тайма единственным номинальным нападающим в составе москвичей остался Николай Писарев (но в той игре он действовал на левом фланге полузащиты). И был исчерпан лимит замен (тогда их разрешалось делать только две).
Но почему именно Гашкин и Бакшеев вышли на поле? Как получилось, что после травм лидеров — о нездоровье которых, кстати, было известно заранее – лучшими среди запасных оказались эти игроки с «недостатком опыта и мастерства»?
Гашкин – 22 года. Полузащитник. В 1993-м дебютировал в первой команде красно-белых и сыграл 4 матча. В том числе в четвертьфинале в Голландии против «Фейеноорда» вышел на замену на 89-й минуте. В основе – 1 игра. Против ставропольского «Динамо» в чемпионате России. В Бельгии он появился на поле вместо Попова, заменив его на 42-й минуте на левом фланге обороны.
Бакшеев вышел в атаку вместо Радченко на 44-й минуте. 23 года. До этого провел за «Спартак» только 2 игры – оба раза еще в сезоне-1992 вышел на замену. На 34 минуты с «Зенитом» в Санкт-Петербурге и на 4 минуты с «Ливерпулем» на «Энфилде».
Говорят, Романцев примечал его как земляка – оба родом из Красноярска. И, кстати, в день матча 22 апреля у Бакшеева был день рождения…
Романцев: «Бакшеев в Бельгии «поплыл». В первом тайме у «Спартака» ставить было некого, а двое сломались. Начинаю после что-то втолковывать – а он в ответ: «Я никогда такого красивого стадиона не видел, вот и засмотрелся по сторонам».
Естественно, после такого «ротозейства» за «Спартак» он больше не играл (да и вообще на высоком уровне). А Гашкин проведёт ещё 8 матчей за красно-белых, но уже в 1994-м отправится за лучшей долей на Украину — в тернопольскую «Ниву» (в Россию он вернется в 1996-м – в ЦСКА, а потом с «Торпедо» станет бронзовым призёром чемпионата-2000).
Тихонову не успели оформить загранпаспорт. А дисквалифицированный Бесчастных плакал от бессилия на трибуне
Вместо Бакшеева на поле мог выйти Мамедов. Да, ему было не 23 года, а 20, но, в отличие от красноярца, он уже играл в стартовом составе «Спартака». Даже в еврокубках — дома против «Фейеноорда» и «Антверпена».
В интервью «Чемпионату» осенью 2018-го Мамедов вспомнил игру в Бельгии: «Романцев мне даже сказал переодеваться. Не знаю, кто кому что шепнул – они вдвоём с Тархановым сидели – только замену отменили: «Подожди-подожди». Бакшеева выпустили, потом Гашкина. И всё, я не вышел. Хотя в Москве играл персонально с Чернятински и нормально справился – 1:0 победили. А в Бельгии, видимо, Олег Иванович решил, что должен опытный играть, и поставил Андрюху Иванова. Трагикомичная история вышла: ударил один – выгнали другого, Онопко. Поставить пенальти, когда мяч уже в центре, тоже уметь надо. Дико обидно было».
Романцев, кстати, до сих пор считает, что, не выпустив тогда Мамедова, допустил ошибку.
Попов, уже работая в клубе спортивным директором, согласится с Романцевым в оценке глубины состава «Спартака»-1993: «Команда, на мой взгляд, была недоукомплектованной. На скамейке не хватило людей, которые могли бы поддержать заданный темп».
В запас на игру (ЕВРОКУБКОВЫЙ ПОЛУФИНАЛ!), кроме Гашкина, Бакшеева и Мамедова, были включены второй вратарь Гинтарас Стауче и центральный защитник 19-летний Дмитрий Ананко.
Неужели других вариантов не было?
Вычёркиваем Фёдора Черенкова и Владимира Бесчастных — оба отбывали дисквалификацию. Черенкова удалили ещё в ответной игре с «Фейеноордом» за отмашку, и он получил многоматчевый бан, а Бесчастных (которого, пожалуй, больше всего и не хватило «Спартаку» на «Босэйлстадионе») в первом матче с «Антверпеном» схлопотал лимитный «горчичник». В Бельгии 19-летний нападающий будет сидеть на трибуне и плакать от бессилия.
Но ведь был ещё Тихонов! Увы — 22-летнему футболисту, блиставшему тогда на позиции форварда в дубле (22 гола в 23 матчах сезона-1992), клуб не успел оформить загранпаспорт.
«В Бельгию взяли моего друга Гашкина. А мне визу не успели оформить. Понятно, что расстроился. Но претензий никому не предъявлял. Молод слишком был. Нет – так нет», – вспоминал Тихонов много лет спустя.
Хаджи: «Вот этот момент я не помню. Я тогда визами не занимался. Тогда всё это было в введении Спорткомитета. И дело в принципе было непростым. Мы подавали список, только накануне выезда получали обратно паспорта… Не как сейчас – всё легко и просто. Потом ведь – Тишка тогда молодой был, только начинал. Хотя понятно, что, если бы поехал, скорее всего, именно он бы вместо Бакшеева вышел».
Ну и, конечно, очень пригодились бы в Бельгии Юрий Никифоров с Ильёй Цымбаларём, которые к тому времени уже дебютировали в составе «Спартака» (с начала года Никифоров успел сыграть два матча в чемпионате, а Цымбаларь три – и даже забить гол в ворота одноклубников из Владикавказа). Но новички не могли в том сезоне играть за «Спартак» в еврокубках, так как выступили на начальной стадии розыгрыша КОК за одесский «Черноморец», который в 1/16 финала уступил греческому «Олимпиакосу» — 1:0 в Греции, 0:3 в Одессе (кстати, 21-летний Никифоров был капитаном «моряков»).
При этом «Спартак» с барского плеча выплатил обоим украинцам премиальные за победу над «Ливерпулем». «Помню сразу после домашней игры с «Ливерпулем» Старостин вызывал футболистов и выдавал им конверты, — вспоминал Никифоров. — Когда Николай Петрович подозвал нас с Ильей и вручил конверты, мы были приятно удивлены. Я его спросил: «За что? Мы ведь не играли». А он ответил: «Ну и что? Вы же в команде».
В следующем матче «Спартака» после бельгийского ужаса – 3 мая против «Динамо» в чемпионате России — сыграют и Мамедов, и Никифоров, и Цымбаларь, и Тихонов, и Бесчастных (а Черенков и Ананко выйдут на замену). Такая ротация будет объяснена ещё и тем, что часть игроков «Спартака» после «Антверпена» попала в психологическую яму, а другая часть была травмирована.
«Спартак» уверенно выиграет в столичном дерби – 3:0. Бесчастных и Тихонов уже в первом тайме забьют по голу. Для Тихонова этот мяч станет первым в «Спартаке».
3. Мог ли «Спартак» в финале обыграть «Парму» и стать первым российским клубом – обладателем еврокубка?
А почему, собственно, нет?
Ледяхов: «Процентов на 80 уверен, что мы дали бы бой «Парме». И, может, сумели бы его выиграть». Да, в итальянцах, пусть они той весной и финишируют на 3-м месте в Серии А (лучший результат в истории клуба), ничего страшного не было. И «Парма» уж точно не была на голову сильнее того «Ливерпуля», который «Спартак» осенью дважды обыграл с общей разницей мячей 6:2. Исход финала в пользу «Пармы» решили две грубые ошибки Стояновича в игре на выходах. Что ж он так со «Спартаком» не ошибался…
Товарищеский матч в августе 1994-го (он же — прощальный матч Черенкова) – конечно, не показатель, но в Москве тогда, пусть и несколько другими составами, «Спартак» сыграл с «Пармой» на равных — 1:1.
Понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, но, думаю, что в данном случае двух мнений быть не может — «Спартак» должен был проходить «Антверпен» и биться в финале с «Пармой».
С «Пармой», которую тренировал Невио Скала. Через 10 лет – вот он зигзаг футбольной судьбы – итальянец возглавит «Спартак».
С Томасом Бролином в атаке. Но как сдержать лидера сборной Швеции и будущего бронзового призера ЧМ-94 отлично знал тот же Андрей Чернышов. В ответном полуфинале молодежного Евро-90 в Симферополе защитник сборной СССР 90 минут опекал шведа и тот не забил.
И без своего колумбийского голеадора Фаустино Асприльи, который не сыграл ни в ответном полуфинале с «Атлетико», ни в финале — после загадочной домашней ссоры Осьминог порезал ногу разбитой бутылкой. «Спорт-экспресс» после финала напишет: «На фоне итальянцев «Антверпен» выглядел беспомощно и неуклюже. Тем более обидно что такой команде проиграл «Спартак». Безусловно, что на «Уэмбли» было его место».
Ещё одна щепоть соли на раны — это был последний финал еврокубка на старом «Уэмбли» перед закрытием легендарного стадиона на реконструкцию в 2000 году. Сыграть на такой арене за первый в клубной истории евротрофей… Этот матч мог бы стать вершиной карьеры для многих.
Но «Спартак» в тот день — 12 мая 1993 года — играл в Самаре. Матч чемпионата России против «Крыльев Советов». И выиграл его – 3:1. Бесчастных уже к 20-й минуте оформил хет-трик…
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