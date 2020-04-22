Могли ли «Спартак» умышленно сплавить? Разбираемся, как его не пустили в финал еврокубков

Главная боль спартаковских болельщиков 90-х — поражение от «Антверпена» в ответном полуфинале Кубка Кубков. Сегодня «убийству» в Бельгии — 27 лет. Но некоторые вопросы до сих пор не дают покоя.

Кубок Кубков-1992/1993. Полуфинал. Ответный матч



«Антверпен» (Бельгия) – «Спартак» (Москва, Россия) — 3:1 (1:1)

«Антверпен»: Стоянович, ван Вердегем (Мукрим, 88), Брукарт, Тайманс, Смидтс, Яковлевич (Эммерехтс, 83), ван Рети, Сегерс, Северейнс, Ленхофф, Чернятински.

«Спартак»: Черчесов, Хлестов, Иванов, Чернышов, Попов (Гашкин, 42), Онопко, Карпин, Пятницкий, Ледяхов, Писарев, Радченко (Бакшеев, 44).

Голы: Радченко, 10 (0:1). Чернятински, 38 (1:1). Яковлевич, 66 (2:1). Ленхофф, 78, с пенальти (3:1).

Предупреждения: Писарев, 19. Карпин, 45. Онопко, 64. Хлестов, 90.

Удаление: Онопко, 77 (2-я ж.к.).

22 апреля 1993 года. Антверпен. «Босэйлстадион». 11 128 зрителей. Судья: Ж. Короаду (Португалия).



Первый матч: 0:1.

Сейчас уже понятно, что это был самый большой шанс «Спартака» сыграть в финале еврокубка. Всё-таки и «Марсель»-91, и «Интер»-98, два других полуфинальных соперника красно-белых — объективно были сильнее. А «Антверпен» — он даже в чемпионате Бельгии тогда шёл только шестым. И ни разу не выиграл дома в том розыгрыше Кубка кубков (в основное время): североирландский «Гленавон» — 1:1 (победа по пенальти); австрийская «Адмира-Ваккер» — 3:4, румынский «Стяуа» — 0:0. И в его составе были такие люди, как Патрик ван Вердегем, Николас Брукарт, Руди Тайманс, Рони ван Рети, Дидье Сегерс… Хоть кого-то помните-знаете? А вот «Спартак» тренер бельгийцев Вальтер Меувс после первого матча назвал – ни много ни мало — «командой мирового класса» («0:1 — с таким счётом не стыдно проиграть команде мирового класса»).

Федун отменил переход Гарая в «Спартак». Дело было всего лишь в трёх миллионах Второй крупный трансфер топового центрального защитника сорвался по другой причине.

От того ещё обидней, ведь долгое время «Спартак» этот класс подтверждал — события развивались в его пользу. Чемпионы России и дома выиграли (кстати, по каким-то неизвестным причинам «Спартак» отказался удовлетворить официальную просьбу соперника: перенести первый матч из Москвы в Бельгию), и в ответном уже в дебюте открыли счёт. Но потом за 40 минут пропустили три мяча (хотя за предыдущие 7 матчей – всего четыре). И в финал прошёл «Антверпен».



Вот три главных вопроса после кошмара на «Босэйлстадионе», на которые спартаковские болельщики со стажем до сих пор ищут ответы.

Как изменились звёзды «Спартака» начала 1990-х: фото тогда и сейчас Кого-то просто не узнать!

1. Мог ли португальский судья Короаду действовать предвзято, то есть «убить» «Спартак» за деньги?

То, что произошло на 75-й минуте матча, – смех сквозь слёзы. Вот как еженедельник «Футбол» описал цирковой номер португальской бригады судей:



«Пенальти, назначенному португальским арбитром Короаду, предшествовала чуть ли не детективная история. За 15 минут до конца матча, когда игра шла в районе правого фланга атаки хозяев, в спартаковской штрафной вдруг обнаружился поверженный на газон Чернятински. Он лежал, а точнее, катался (надо понимать, от боли) по траве и всем своим видом показывал, какая у него ужасная травма. Он корчился, закрыв руками лицо, и его партнёры, разумеется, привлекли к нему внимание главного арбитра, который следил за игрой. Тот остановил матч, подошёл к нападающему, посмотрел на его «мучения», но решения никакого не принял: он не видел, что же произошло в штрафной, ведь игра шла совсем на другом участке поля. Бельгийцы что-то яростно доказывают, призывая в свидетели ближнего бокового судью. Главному ничего не остаётся, как направиться к своему помощнику за консультацией. В ходе обсуждения де Кастро отчётливым жестом показал арбитру матча — был удар в лицо. Короаду тут же достаёт красную карточку и предъявляет её… Онопко! Потом снова направляется на «совещание» к боковому коллеге, а ещё через минуту встаёт на 11-метровую отметку — пенальти! Фантастический случай, какого я ещё не встречал: судья, не видевший нарушения правил своими глазами, со слов помощника назначает столь суровую меру наказания! Причём, почти уверен, эпизод столкновения в штрафной толком не видел и де Кастро — игра шла у его бровки, и он тоже, не отрываясь, следил за мячом. Но с трибуны-то мы видели, что Чернятински «повздорил» с Ивановым, а боковой судья указал главному почему-то на нашего капитана, который в итоге был удалён вообще ни за что… Пенальти. Гол. 1:3. «Спартак» вдесятером, и десять минут до конца».



«Спорт-экспресс» тогда выйдет с заголовком: «Судья Короаду похоронил «Спартак». «Советский спорт» обратится к рефери игрой слов: «Судья Короаду, бог вам судья!».



Португалец навсегда впишет своё имя в историю российского футбола, как Тот-Самый-Судья-Который-Убил-«Спартак»-В-Антверпене.



Но – как убил? Была ли это предвзятость из серии «судья продажная, козел ты»? Или чисто человеческая невнимательность, увы, повлекшая за собой роковую ошибку?



«Матч с «Антверпеном» — верх несправедливости, — напишет в автобиографии главный тренер «Спартака» Олег Романцев. – Ту игру мне до сих пор больно вспоминать. Судья нас убил. Удалил Онопко, хотя он и близко никого не трогал, назначил липовый пенальти. Мне даже хотелось увести команду с поля – судья творил форменное безобразие. В той игре сразу было понятно: арбитр ищет момент, чтобы нам навредить».

Вот воспоминания Онопко: «Я думал, что мы легко одолеем «Антверпен». Радченко забил быстрый гол, и казалось, что серьёзных проблем дальше не будет. Однако всё вышло по-другому…

С моим удалением всё было так. «Антверпен» подавал угловой. Мы вынесли мяч и убежали в атаку. И боковой судья в этот момент замахал флажком. Главный судья остановил игру и рванул к помощнику. Я побежал вместе с ним. Они быстро посовещались, и тут главный судья достал красную карточку и показал её мне. Я в тот момент вообще ничего не понял – я не совершал ничего противоправного. Уже после матча мы посмотрели видеозапись и всё увидели. В момент углового Андрей Иванов боролся за мяч и слегка оттолкнул соперника. Это, конечно, можно было посчитать за нарушение – другое дело, что обычно такая борьба в штрафной происходит сплошь и рядом.

Я пенальти не видел, ушёл в раздевалку. По шуму трибун понял, что его забили. Было очень обидно. Потом в раздевалку зашёл Старостин и сказал: «Виктор, не переживай: мы будем за тебя бороться».

Позже УЕФА, разобравшись в эпизоде, отменит красную карточку Онопко, но «Спартаку» от этого легче не станет – финал пройдёт без него.

Ледяхов в интервью нашему сайту в 2013 году так сформулирует свои претензии к Короаду: «Судья убрал нашего системообразующего игрока и выдумал 11-метровый. Это и называется – сплав».



Сплав за деньги?



Тот факт, что по профессии Короаду банкир, давал ещё больше пищи для домыслов и фантазий.

«Голы «Реалу» до сих пор перед глазами». 29 лет великой победе «Спартака» 20 марта 1990 года «Спартак» одержал одну из самых славных побед в истории клуба — в Мадриде над «Реалом». Вспоминаем её с героем той игры.

Короаду потом говорил: «Мы сами обалдели, как всё развернулось. На ровном месте!»

«Чемпионат» расспросил людей, которые были на том матче в Бельгии или лично знают Короаду. Могло ли это быть злоумышленное убийство «Спартака» с его стороны?



Вячеслав Колосков, в 1993 году — президент РФС:



— Вячеслав Иванович, 1993 год, «Антверпен» — «Спартак», памятный матч. Помните?

— Не-а.



— Ну громкий скандал с португальским судьей Короаду. Чем для него, кстати, тогда дело закончилось?

— Ну и загадки ты задаешь. Говорю же — не помню. «Дело Крондла» помню, переигровку «Тироля» с «Локомотивом» — тоже. А этот матч вообще в памяти не отложился. Понятия не имею и ничего не помню. Готов по любому поводу говорить, но только о том, что знаю.



Александр Хаджи, в 1993 году – администратор «Спартака»:

— Убил нас португалец – однозначно. Сто процентов мы их должны были обыгрывать и выходить в финал. Помню, как после матча вся команда во главе с Николаем Петровичем Старостиным к Колоскову подошла: «Вячеслав Иванович, ну надо же что-то делать! Безобразие!».



— Стоп. Колосков был на игре? А он говорит, что ничего не помнит.

— Ну конечно. Может, он и Словению не помнит, когда судья такой же липовый пенальти придумал? Был он тогда на игре и после матча нам ответил: «Ничего не могу поделать».



— Можете допустить, что Короаду за свою ошибку деньги взял?

— А кто его знает? Но как всё это было обставлено — наводит на мысли. Игра уже шла на другой половине поля, вдруг – остановка. Боковой непонятно почему начал флажком махать. Оказывается — пенальти и удаление! Хотя Онопко там вообще ничего не нарушал. Психологически, конечно, это решение нас раздавило.



По поводу денег. Помню, играли с «Андерлехтом» в Тбилиси в Кубке УЕФА. Судьям, как всегда, чисто символические подарки приготовили – самовары. Так было принято в то время перед играми – сувениры дарить. Представители «Андерлехта» на нас посмотрели: «Ну-ну. Что бы вы ни дарили…». Разговорились через переводчика, они нам и объяснили – всё делается совершенно по-другому. Путёвки на Канары-Сейшелы – не меньше! И «Андерлехт» тогда в финал прошёл. Вот и думайте сами.



— «Сплав», «судья продажная» — в раздевалке после матча в Антверпене такие слова звучали? Карпин рассказывал, что рыдал.

— Там много чего звучало, а что толку? Ничего уже было не изменить. Если бы переигровку назначили, а так…



— Никто в судейскую не рвался — поговорить с Короаду по-мужски?

— Кто бы нас туда пустил? Бесполезно. Судейская – это святое. Сразу бы и штраф влепили, и дисквалификацию. Это в России только всё возможно.



Сергей Хусаинов, в 1993 году – судья международной категории и администратор сборной России:

— Я с Короаду потом общался. Кажется, на каком-то форуме судейском. И он мне всё рассказал. Что в первом тайме вообще никаких вопросов не было – «Спартак» был хозяином положения. Вот его слова: «Спартаковцы прилично играли, никаких проблем не было, мы даже с помощниками в перерыве между собой обсудили – мол, все идет нормально, с этой игрой уже все ясно. А потом вдруг всё развернулось. И мы сами обалдели. На ровном месте!»



Там, конечно, Чернятински исполнил. Провокатор из провокаторов. Спровоцировал Андрюху Иванова, тот ответил — пенальти.



Я понимаю, что к нам в те годы в Европе, после развала СССР, многие относились как к захватчикам. К людям второго сорта. Я и сам через это прошёл. Но всё-таки не нужно было Иванову на провокацию Чернятински отвечать. Я потом в сборной России у Стаса Черчесова первым делом поинтересовался: «Что ж Иванов-то не сдержался?». — «Откуда я знаю? У него спроси».



Но! Самое главное. По поводу претензий к Короаду. Во время единоборства Иванова и Чернятински мяч был в поле. В поле! А если мяч был в поле и нарушение произошло в штрафной площади – назначается что? Правильно – пе-наль-ти! То есть судья имел все основания для того, чтобы остановить игру, вернуть мяч на «точку» и назначить одиннадцатиметровый. Судья – главный. Он послушал бокового и так решил. Короаду поступил строго по правилам и всё сделал абсолютно верно.



— Так он момента не видел!

— Ну да – единоборство произошло у него за спиной. Зато всё видел боковой. И подсказал. А такое взаимодействие судейской бригады в то время очень приветствовалось.



— А что ж Короаду удалил Онопко, а не Иванова?

— Вот тут, конечно, ошибся. Просто ошибся. Перепутал игроков. Опять же – лайнсмен не разобрался, не подсказал.



Естественно, у нас Короаду тут же обвинили во всех смертных грехах – «убил», «расстрелял»… Мы ведь как привыкли думать – всё покупается и продаётся. Нет, там не такие ребята. Судят по совести и чести. По крайней мере то поколение так работало. И я уверен – в действиях португальца предвзятости не было.

«Спартак» — «Антверпен». 1993 год Фото: spartakfanat.ru

«Подумали — ну как «Антверпен» забьёт нам три? Успокоились – и получили»

Видите, даже в нашем опросе «показания» свидетелей расходятся. Поэтому честно судил в том матче Жорже Эмануэл Монтейру Короаду или нет, была ли его ошибка проплаченной, а, может быть, её вообще не было – на эти вопросы пусть каждый ответит так, как сам посчитает нужным.



После матча в Антверпене никто Короаду, конечно, не линчевал. Более того, судья международной категории, он спокойно работал в Европе аж до 2001 года (в том числе на ещё одном полуфинале Кубка кубков в 1995-м — «Челси» — «Сарагоса»). А потом ушёл комментатором на ТВ.



Сейчас ему 64 года. Живёт себе в Португалии. Вплоть до последнего времени пытался делать карьеру в политике (в 2013-м был кандидатом на местных выборах от социалистической партии города Оэйраш).



И думается, что кровавые (точнее — красно-белые) мальчики ему по ночам не снятся.



Тем более эти мальчики, помимо всех вопросов к Короаду, должны и с себя спросить по полной программе.



Романцев на послематчевой пресс-конференции честно признается: «Спартак» играл плохо».



Плохо сыграли в центре обороны Чернышов с Ивановым.



Промолчал лучший бомбардир команды Андрей Пятницкий. Который до этого забивал всем – два «Авениру» в гостях, по голу (дома и в гостях) «Ливерпулю», единственный и победный мяч в Голландии «Фейеноорду», победный гол «Антверпену» в «Лужниках». В том розыгрыше он стал лучшим бомбардиром Кубка Кубков (с 6 мячами) и получил от того же Меувса характеристику «звезда мирового класса».



Но на 70-й минуте ответного матча в Бельгии при счёте 2:1 Андрей не реализовал свой главный момент. Вышел один на один с вратарём, но не смог перехитрить Стояновича — тот каким-то чудом среагировал на «расстрельный» удар и отбил мяч. А забей Пятницкий — счёт стал бы 2:2. И бельгийцам в таком случае требовалось забивать ещё 2 гола. За 20 минут. Смог бы «Антверпен», с которого сбили кураж, решить эту задачу? Опять же – ответьте сами. Но самое главное, что ещё раньше, при счёте 1:0, в действиях «Спартака» появилась та ненужная самоуверенность, о которой потом скажет Меувс: «Ваши футболисты, похоже, больше думали не о продолжении матча, а о финале. В их действиях чувствовалось зазнайство».



Ледяхов согласится: «Когда Радченко забил мяч… Подумали — ну как «Антверпен» забьёт нам три? Успокоились – и получили».

От корейской фирмы одежды до криминальных авторитетов. Кто первым спонсировал «Спартак»? Из-за спонсоров красно-белых клуб лишался легендарного ромбика. И, возможно, убивали людей. Лонгрид «Чемпионата».

2. Как получилось, что на замену в ТАКОМ матче вышли 22-летний Гашкин и 23-летний Бакшеев, у которых было всего 6 матчей за «Спартак» на двоих и только один матч в основе?

Уже в конце первого тайма «Спартак» потерял двух игроков основного состава.



«Футбол»: «Захромал и вынужден был попросить замену Попов, а сразу вслед за ним та же картина с Радченко — оба до сих пор никак не оправятся от старых травм. Вышедшие вместо них Гашкин и Бакшеев, конечно же, ещё не готовы играть на таком высоком уровне просто в силу недостатка опыта и мастерства. И вот тут-то и надломилось что-то в игре «Спартака».



Да, в конце первого тайма единственным номинальным нападающим в составе москвичей остался Николай Писарев (но в той игре он действовал на левом фланге полузащиты). И был исчерпан лимит замен (тогда их разрешалось делать только две).



Но почему именно Гашкин и Бакшеев вышли на поле? Как получилось, что после травм лидеров — о нездоровье которых, кстати, было известно заранее – лучшими среди запасных оказались эти игроки с «недостатком опыта и мастерства»?



Гашкин – 22 года. Полузащитник. В 1993-м дебютировал в первой команде красно-белых и сыграл 4 матча. В том числе в четвертьфинале в Голландии против «Фейеноорда» вышел на замену на 89-й минуте. В основе – 1 игра. Против ставропольского «Динамо» в чемпионате России. В Бельгии он появился на поле вместо Попова, заменив его на 42-й минуте на левом фланге обороны.



Бакшеев вышел в атаку вместо Радченко на 44-й минуте. 23 года. До этого провел за «Спартак» только 2 игры – оба раза еще в сезоне-1992 вышел на замену. На 34 минуты с «Зенитом» в Санкт-Петербурге и на 4 минуты с «Ливерпулем» на «Энфилде».



Говорят, Романцев примечал его как земляка – оба родом из Красноярска. И, кстати, в день матча 22 апреля у Бакшеева был день рождения…



Романцев: «Бакшеев в Бельгии «поплыл». В первом тайме у «Спартака» ставить было некого, а двое сломались. Начинаю после что-то втолковывать – а он в ответ: «Я никогда такого красивого стадиона не видел, вот и засмотрелся по сторонам».



Естественно, после такого «ротозейства» за «Спартак» он больше не играл (да и вообще на высоком уровне). А Гашкин проведёт ещё 8 матчей за красно-белых, но уже в 1994-м отправится за лучшей долей на Украину — в тернопольскую «Ниву» (в Россию он вернется в 1996-м – в ЦСКА, а потом с «Торпедо» станет бронзовым призёром чемпионата-2000).

В 1998-м Зубастик в одиночку обыграл «Спартак». Это был лучший Роналдо в истории Мини-сериал «Чемпионата» о московском бенефисе Феномена на болоте «Динамо».

Тихонову не успели оформить загранпаспорт. А дисквалифицированный Бесчастных плакал от бессилия на трибуне

Вместо Бакшеева на поле мог выйти Мамедов. Да, ему было не 23 года, а 20, но, в отличие от красноярца, он уже играл в стартовом составе «Спартака». Даже в еврокубках — дома против «Фейеноорда» и «Антверпена».



В интервью «Чемпионату» осенью 2018-го Мамедов вспомнил игру в Бельгии: «Романцев мне даже сказал переодеваться. Не знаю, кто кому что шепнул – они вдвоём с Тархановым сидели – только замену отменили: «Подожди-подожди». Бакшеева выпустили, потом Гашкина. И всё, я не вышел. Хотя в Москве играл персонально с Чернятински и нормально справился – 1:0 победили. А в Бельгии, видимо, Олег Иванович решил, что должен опытный играть, и поставил Андрюху Иванова. Трагикомичная история вышла: ударил один – выгнали другого, Онопко. Поставить пенальти, когда мяч уже в центре, тоже уметь надо. Дико обидно было».

«В «Спартаке» за семь лет умирал дважды. В Киеве – раз восемь за год» Откровения обладателя пяти золотых медалей России и одной украинской.

Романцев, кстати, до сих пор считает, что, не выпустив тогда Мамедова, допустил ошибку.



Попов, уже работая в клубе спортивным директором, согласится с Романцевым в оценке глубины состава «Спартака»-1993: «Команда, на мой взгляд, была недоукомплектованной. На скамейке не хватило людей, которые могли бы поддержать заданный темп».



В запас на игру (ЕВРОКУБКОВЫЙ ПОЛУФИНАЛ!), кроме Гашкина, Бакшеева и Мамедова, были включены второй вратарь Гинтарас Стауче и центральный защитник 19-летний Дмитрий Ананко.



Неужели других вариантов не было?



Вычёркиваем Фёдора Черенкова и Владимира Бесчастных — оба отбывали дисквалификацию. Черенкова удалили ещё в ответной игре с «Фейеноордом» за отмашку, и он получил многоматчевый бан, а Бесчастных (которого, пожалуй, больше всего и не хватило «Спартаку» на «Босэйлстадионе») в первом матче с «Антверпеном» схлопотал лимитный «горчичник». В Бельгии 19-летний нападающий будет сидеть на трибуне и плакать от бессилия.



Но ведь был ещё Тихонов! Увы — 22-летнему футболисту, блиставшему тогда на позиции форварда в дубле (22 гола в 23 матчах сезона-1992), клуб не успел оформить загранпаспорт.



«В Бельгию взяли моего друга Гашкина. А мне визу не успели оформить. Понятно, что расстроился. Но претензий никому не предъявлял. Молод слишком был. Нет – так нет», – вспоминал Тихонов много лет спустя.



Хаджи: «Вот этот момент я не помню. Я тогда визами не занимался. Тогда всё это было в введении Спорткомитета. И дело в принципе было непростым. Мы подавали список, только накануне выезда получали обратно паспорта… Не как сейчас – всё легко и просто. Потом ведь – Тишка тогда молодой был, только начинал. Хотя понятно, что, если бы поехал, скорее всего, именно он бы вместо Бакшеева вышел».

Ну и, конечно, очень пригодились бы в Бельгии Юрий Никифоров с Ильёй Цымбаларём, которые к тому времени уже дебютировали в составе «Спартака» (с начала года Никифоров успел сыграть два матча в чемпионате, а Цымбаларь три – и даже забить гол в ворота одноклубников из Владикавказа). Но новички не могли в том сезоне играть за «Спартак» в еврокубках, так как выступили на начальной стадии розыгрыша КОК за одесский «Черноморец», который в 1/16 финала уступил греческому «Олимпиакосу» — 1:0 в Греции, 0:3 в Одессе (кстати, 21-летний Никифоров был капитаном «моряков»).



При этом «Спартак» с барского плеча выплатил обоим украинцам премиальные за победу над «Ливерпулем». «Помню сразу после домашней игры с «Ливерпулем» Старостин вызывал футболистов и выдавал им конверты, — вспоминал Никифоров. — Когда Николай Петрович подозвал нас с Ильей и вручил конверты, мы были приятно удивлены. Я его спросил: «За что? Мы ведь не играли». А он ответил: «Ну и что? Вы же в команде».



В следующем матче «Спартака» после бельгийского ужаса – 3 мая против «Динамо» в чемпионате России — сыграют и Мамедов, и Никифоров, и Цымбаларь, и Тихонов, и Бесчастных (а Черенков и Ананко выйдут на замену). Такая ротация будет объяснена ещё и тем, что часть игроков «Спартака» после «Антверпена» попала в психологическую яму, а другая часть была травмирована.



«Спартак» уверенно выиграет в столичном дерби – 3:0. Бесчастных и Тихонов уже в первом тайме забьют по голу. Для Тихонова этот мяч станет первым в «Спартаке».

Карпин уволил его за 2 минуты. Почему Лаудруп провалился в «Спартаке» Он восхищал игроков «Спартака» на тренировках, но при этом его называли «амёбой».

3. Мог ли «Спартак» в финале обыграть «Парму» и стать первым российским клубом – обладателем еврокубка?

А почему, собственно, нет?



Ледяхов: «Процентов на 80 уверен, что мы дали бы бой «Парме». И, может, сумели бы его выиграть». Да, в итальянцах, пусть они той весной и финишируют на 3-м месте в Серии А (лучший результат в истории клуба), ничего страшного не было. И «Парма» уж точно не была на голову сильнее того «Ливерпуля», который «Спартак» осенью дважды обыграл с общей разницей мячей 6:2. Исход финала в пользу «Пармы» решили две грубые ошибки Стояновича в игре на выходах. Что ж он так со «Спартаком» не ошибался…

Тест. Как хорошо вы помните знаменитый диалог Карпина с фанатами «Спартака» после «Порту»? Легендарному видео сегодня девять лет.

Товарищеский матч в августе 1994-го (он же — прощальный матч Черенкова) – конечно, не показатель, но в Москве тогда, пусть и несколько другими составами, «Спартак» сыграл с «Пармой» на равных — 1:1.



Понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, но, думаю, что в данном случае двух мнений быть не может — «Спартак» должен был проходить «Антверпен» и биться в финале с «Пармой».



С «Пармой», которую тренировал Невио Скала. Через 10 лет – вот он зигзаг футбольной судьбы – итальянец возглавит «Спартак».



С Томасом Бролином в атаке. Но как сдержать лидера сборной Швеции и будущего бронзового призера ЧМ-94 отлично знал тот же Андрей Чернышов. В ответном полуфинале молодежного Евро-90 в Симферополе защитник сборной СССР 90 минут опекал шведа и тот не забил.

И без своего колумбийского голеадора Фаустино Асприльи, который не сыграл ни в ответном полуфинале с «Атлетико», ни в финале — после загадочной домашней ссоры Осьминог порезал ногу разбитой бутылкой. «Спорт-экспресс» после финала напишет: «На фоне итальянцев «Антверпен» выглядел беспомощно и неуклюже. Тем более обидно что такой команде проиграл «Спартак». Безусловно, что на «Уэмбли» было его место».



Ещё одна щепоть соли на раны — это был последний финал еврокубка на старом «Уэмбли» перед закрытием легендарного стадиона на реконструкцию в 2000 году. Сыграть на такой арене за первый в клубной истории евротрофей… Этот матч мог бы стать вершиной карьеры для многих.



Но «Спартак» в тот день — 12 мая 1993 года — играл в Самаре. Матч чемпионата России против «Крыльев Советов». И выиграл его – 3:1. Бесчастных уже к 20-й минуте оформил хет-трик…