Самый результативный матч в истории АПЛ. 11 голов на двоих! Видео

Много ли вы знаете о «Портсмуте» и «Рединге»? Сможете, например, сказать, где сейчас играют эти два клуба? «Портсмут» был на грани банкротства, едва не прекратил существование и выступает теперь в Лиге 1 (третий дивизион Англии). «Рединг» чуть выше, в Чемпионшипе, но так было не всегда – ещё недавно они выступали в АПЛ, причём делали это классно.



В сезоне-2007/08 «Портсмут» и «Рединг» выдали суперматч, который стал самым результативным в истории Английской Премьер-лиги. Команды забили на двоих 11 мячей, а победителем из этой перестрелки вышел «Портсмут» (7:4).

Огненный «Портсмут» времён Гарри Реднаппа – в составе Джеймс, Кэмпбелл, Кранчар и Мунтари

В сезоне-2006/07 «Рединг» обогнал «Портсмут» в турнирной таблице, финишировав на восьмом месте. Одного очка не хватило ему до зоны еврокубков, куда заскочил «Тоттенхэм» в самой концовке. При этом состав «Рединга» не отличался мощью – британская молодёжь и средние легионеры – но Стив Коппелл собрал коллектив, способный дать бой любому в АПЛ. Выделялись Стивен Хант и Кевин Дойл, от которых шёл весь креатив в атаке. Активно подключался вперёд Ники Шори, игравший слева в защите.



«Портсмут» на фоне клубов, не входящих в топ-4, считался богатым. Летом 2007 года в команду пришли дорогие новички, среди которых были Салли Мунтари, Джон Утака и Глен Джонсон. Чуть позже, в зимнее трансферное окно, «Портсмут» усилят Лассана Диарра, Милан Барош и Джермейн Дефо. На трансферы ушло 60 млн евро – больше только у лидеров («МЮ», «Ливерпуль», «Челси») и тех, кто рвался в элиту («Тоттенхэм», «Манчестер Сити»). В составе «Портсмута» и без новичков хватало громких имён: Дэвид Джеймс, Сол Кэмпбелл, Нико Кранчар и Нванкво Кану.



Начало сезона-2007/08 стало для «Портсмута» настоящей проверкой, ведь ему предстояло сыграть с топ-клубами. «Портсмут» зацепил ничью с «МЮ» и «Ливерпулем», но проиграл «Челси» и «Арсеналу». Имея в активе 8 очков, «Портсмут» расположился в середине турнирной таблицы. «Рединг» проиграл четыре из первых семи матчей и находился вблизи зоны вылета.

Развитие событий в матче. Ранний гол, восемь мячей во втором тайме

Состав «Портсмута»: Джеймс, Джонсон, Кэмпбелл, Дистен, Хрейдарссон, Диоп, Дэвис, Мунтари, Утака, Мварувари, Кранчар.



Состав «Рединга»: Ханеманн, Мёрти, Даберри, Ингимарссон, Шори, Росеньор, Гуннарссон, Харпер, Хант, Дойл, Китсон.



Команды начали матч без раскачки. Сразу же пошли забросы вперёд, а когда мяч был в середине поля, то игроки вступали в жёсткие стыки. На 6-й минуте Росеньор подсунул мяч партнёру, которого накрыл Диоп. «Портсмут» разогнал атаку – Мварувари отдал передачу на фланг, где открылся Утака. Джон дождался момента, когда Бенджамин ворвётся в штрафную, и выполнил навес. Защитник «Рединга» ошибся, не дотянувшись до мяча. Мварувари замкнул передачу на дальней штанге и открыл счёт.



Ненадолго «Рединг» забрал мяч, после чего игра снова пошла на встречных курсах. Опасных моментов не было до 30-й минуты, пока Дистен не подключился в атаку. Центральный защитник «Портсмута» оказался на левом фланге, откуда выполнил прострел. Утака бил в касание, но мяч прошёл выше ворот. Под конец первого тайма Мварувари оформил дубль: сместившись с правого края, Бенджамин обыграл трёх соперников, после чего нанёс дальний удар. Мяч прошёл под ногой Даберри, что запутало вратаря.

Видео доступно на «Чемпионате».

Уйти на перерыв, ведя в счёте 2:0, «Портсмуту» не удалось. Настырный Хант всё-таки добил в сетку мяч, который метался по штрафной хозяев. В самом начале второго тайма «Рединг» сравнял счёт. Простой заброс вперёд обернулся ошибкой Джеймса: голкипер хозяев зачем-то вышел из ворот, Китсон обвёл его и пробил из сложного положения. Мяч без проблем залетел в ворота – так счёт стал равным (2:2).

Видео доступно на «Чемпионате».

Чуть позже начудил вратарь «Рединга». Хрейдарссон, игравший слева в защите, оказался в чужой штрафной, где откликнулся на заброс Дистена. Ханеманн вышел из ворот, но не смог добраться первым до мяча. Здесь начинается самое интересное: с 55-й минуты и до конца матча будет забито сразу 7 голов! Как и в случае с первым мячом, «Рединг» придумал себе проблемы сам – Гуннарсон завозился в центре поля, Мунтари отнял мяч и выкатил его Мварувари. Бенджамин уверенно реализовал выход 1 на 1, оформив хет-трик.

Между голами Хрейдарссона и Мварувари, кстати, был пенальти в ворота «Портсмута». Ники Шори подошёл к «точке», но не смог переиграть Джеймса. Так Дэвид реабилитировался за свою ошибку в первом тайме. На 75-й минуте Кранчар забил пятый гол, который, казалось, должен был добить «Рединг».

Видео доступно на «Чемпионате».

На 77-й минуте у гостей вышел Шейн Лонг. Ирландец оказался в штрафной, когда удар наносил Харпер – мяч попал в Шейна, а потом в ворота. Игроки «Портсмута» сигнализировали арбитру, что Лонг был «вне игры». Тем не менее, гол не отменили, и счёт стал 5:3. Не успел «Рединг» забить, как снова пропустил: Дэвис воспользовался потерей гостей и пробил из-за штрафной, мяч после рикошета залетел в ворота Ханеманна.

Видео доступно на «Чемпионате».

Уже в добавленное время Мунтари забил свой первый мяч за «Портсмут». Кранчар накрутил защиту «Рединга» и заработал пенальти, который и реализовал Салли. Безумные 10 голов, забитые в матче, были уже рекордными для АПЛ (ранее забивалось не более 9 мячей за раз). На 93-й минуте Шори забил ещё один гол, установив окончательный счёт – 7:4!

Видео доступно на «Чемпионате».

«Портсмут» выиграл Кубок Англии, а «Рединг» вылетел в Чемпионшип

Ровно через два месяца после матча с «Портсмутом» «Рединг» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 4:6. Это второй по результативности матч в истории АПЛ. По итогам сезона 2007/2008 «Рединг» покинул АПЛ, уступив «Фулхэму» по дополнительным показателям.



Для «Портсмута» сезон-2007/08 стал лучшим в новейшей истории клуба. Да, в АПЛ он занял только восьмое место, но основные успехи пришлись на Кубок Англии. В четвертьфинале «Портсмут» переиграл «МЮ», причём в сильнейшем составе. Главным героем «Портсмута» стал Милан Барош, взятый в аренду у «Лиона». Чешский форвард отметился голевыми передачами и в полуфинале, и финале. Оба матча «Портсмут» выиграл с одинаковым счётом 1:0.

«Портсмут» — обладатель Кубка Англии Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Благодаря победе в Кубке Англии «Портсмут» получил путёвку в Кубок УЕФА. Тогда формат проведения турнира был иной: команды играли по одному матчу друг с другом, а уже потом был раунд плей-офф с двухматчевыми противостояниями. «Портсмуту» попалась непростая группа – «Херенвен», «Брага», «Милан» и «Вольфсбург». Единственная победа пришлась на последний, ничего не значащий матч с голландцами.

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Больше «Портсмут» не играл в еврокубках. В 2010 году у клуба возникли большие финансовые проблемы – пришлось продать всех игроков основы и опуститься в Лигу 2 (четвёртый дивизион Англии). «Рединг» то возвращался, то снова вылетал из АПЛ, а с 2013 года обосновался в Чемпионшипе. Тем не менее, эти двое вписали свои имена в историю главной английской лиги.