Хорошо ли ты знаешь футбол? Онлайн-викторина для всей России

«Чемпионат» запустил серию игр о спорте, где читатели смогут проверить не только свои знания, но и логическое мышление. Первая игра прошла 22 апреля с 19:00 до 20:00. Спасибо всем, кто принял в ней участие! Совсем скоро мы поделимся списком лучших команд. Если вы хотите попробовать свои силы в нашей спортивной викторине, то внимательно следите за анонсами на страницах «Чемпионата».



Все вопросы в формате знаменитой телевизионной игры. Играть можно индивидуально или командой в онлайн-конференциях и чатах. Ответы вносятся в специальную форму.



В каждой игре вас ждут 20 футбольных вопросов. Они появляются по очереди каждые 2 минуты. На экране одновременно не более двух актуальных вопросов. Предыдущие удаляются. За отведенные минуты игрок или капитан команды должны внести ответ в специальной форме. Для удобства в статье стоит настроить автообновление каждые «30 секунд» или «1 минута». Тогда вероятность упустить новый вопрос минимальна. Сразу после последнего будет время проверить корректность ответов в вашей форме. После вы увидите правильные ответы и комментарии к ним.



Правильные ответы и комментарии к вопросам, сыгранным 22 апреля:



1. Вопрос про фамилии игроков «Валенсии» на футболках и праздник.

Ответ: День матери

Комментарий: Это знаковый праздник для Испании. На футболках игроков были фамилии их матерей.



2. Вопрос про самую сексуальную футбольную судью в мире Денис Буэно

Ответ: Попасть в офсайд

Комментарий: Денис уже была в нашей рубрике «Красота дня»



3. Вопрос про первую просьбу главного тренера сборной Франции

Ответ: Выучить гимн

Комментарий: Многие игроки были родом из африканских, и не все знали гимн Франции



4. Вопрос про автора строк

«Я болею давно, а сегодня помру

На Центральной спортивной арене»

Ответ: Владимир Высоцкий

Комментарий: Высоцкий был страстным болельщиком



5. Вопрос про венгра, перешедшего в «Реал»

Ответ: Ференц Пушкаш

Комментарий: Чуть позже он получил испанское гражданство и даже сыграл несколько матчей за сборную Испании



6. Вопрос про клуб, где оказались Протасов и Литовченко

Ответ: Клуб Григория Федотова

Комментарий: Символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов



7. Вопрос про Беста и Гаскойна

Ответ: Что такое IQ?

Комментарий: Легенде сборной Англии Гаскойну в самоиронии не откажешь



8. Вопрос про точное содержание алкоголя в бразильском пиве

Ответ: 7,1%

Комментарий: Матч Германия – Бразилия в полуфинале ЧМ-2014 мы не забудем никогда. 7:1!!!



9. Вопрос про аргумент Варги при переходе Реброва в «Тоттенхэм»

Ответ: номер игрока (11)

Комментарий: Но и игра Сергея была не менее весомым аргументом.



10. Вопрос население Исландии и его вместимости на трибунах

Ответ: Семь стадионов «Спартак»

Комментарий: Матч проходил как раз этой московской арене



11. Вопрос про то, что сделал Эдуардо два раза за несколько минут

Ответ: Спел гимн

Комментарий: Эдуардо хоть и выступал за Хорватию, но родом из Бразилии



12. Вопрос про два суперклуба в Ливерпуле

Ответ: Дубль «Ливерпуля»

Комментарий: Именно поэтому мы фразу написали дважды



13. Вопрос про торт на свадьбе Тольдо

Ответ: Одиннадцатиметровым

Комментарий: Легендарный вратарь отразил немало пенальти за карьеру



14. Вопрос про заголовок в газете после матча на ЧМ-2006

Ответ: Бастион, Бастиан

Комментарий: Швайнштайгер сделал дубль в том матче



15. Вопрос про необычный гол Леонидаса

Ответ: без бутс

Комментарий: Футболист снял бутсы и стал играть без них, рубрика называется «Без бутс»



16. Вопрос про уверенность Игоря Акинфеева

Ответ: ошибки

Комментарий: Ошибка в фамилии Игоря неслучайна. Это подсказка



17. Вопрос про причину пропуска Каем Хаверцем матча Лиги чемпионов

Ответ: Сдать экзамены

Комментарий: Не вышел тогда Хаверц на поле против «Атлетико»



18. Вопрос про «Истанбул Башакшехир»

Ответ: Пятое колесо

Комментарий: Уже дважды клуб был вице-чемпионом Турции



19. Вопрос про то, что привело к подъему экономики европейского государства

Ответ: Казино

Комментарий: А речь про Монако



20. Вопрос про то, что добавляет веса

Ответ: Капитанская повязка

Комментарий: Алексею Смертину доводилось быть капитаном в сборной

Наша игра – это в первую очередь развлечение в столь сложные времена. Главный приз – внимание к вам или вашей команде. Лучших постараемся отметить на страницах «Чемпионата». Играйте в удовольствие без помощи интернета. Только фэйр-плей!