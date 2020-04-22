Хорошо ли ты знаешь футбол? Онлайн-викторина для всей России

«Чемпионат» запустил серию игр о спорте, где читатели смогут проверить не только свои знания, но и логическое мышление. Первая игра прошла 22 апреля с 19:00 до 20:00. Спасибо всем, кто принял в ней участие! Совсем скоро мы поделимся списком лучших команд. Если вы хотите попробовать свои силы в нашей спортивной викторине, то внимательно следите за анонсами на страницах «Чемпионата».
Все вопросы в формате знаменитой телевизионной игры. Играть можно индивидуально или командой в онлайн-конференциях и чатах. Ответы вносятся в специальную форму.
В каждой игре вас ждут 20 футбольных вопросов. Они появляются по очереди каждые 2 минуты. На экране одновременно не более двух актуальных вопросов. Предыдущие удаляются. За отведенные минуты игрок или капитан команды должны внести ответ в специальной форме. Для удобства в статье стоит настроить автообновление каждые «30 секунд» или «1 минута». Тогда вероятность упустить новый вопрос минимальна. Сразу после последнего будет время проверить корректность ответов в вашей форме. После вы увидите правильные ответы и комментарии к ним.
Правильные ответы и комментарии к вопросам, сыгранным 22 апреля:
1. Вопрос про фамилии игроков «Валенсии» на футболках и праздник.
Ответ: День матери
Комментарий: Это знаковый праздник для Испании. На футболках игроков были фамилии их матерей.
2. Вопрос про самую сексуальную футбольную судью в мире Денис Буэно
Ответ: Попасть в офсайд
Комментарий: Денис уже была в нашей рубрике «Красота дня»
3. Вопрос про первую просьбу главного тренера сборной Франции
Ответ: Выучить гимн
Комментарий: Многие игроки были родом из африканских, и не все знали гимн Франции
4. Вопрос про автора строк
«Я болею давно, а сегодня помру
На Центральной спортивной арене»
Ответ: Владимир Высоцкий
Комментарий: Высоцкий был страстным болельщиком
5. Вопрос про венгра, перешедшего в «Реал»
Ответ: Ференц Пушкаш
Комментарий: Чуть позже он получил испанское гражданство и даже сыграл несколько матчей за сборную Испании
6. Вопрос про клуб, где оказались Протасов и Литовченко
Ответ: Клуб Григория Федотова
Комментарий: Символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов
7. Вопрос про Беста и Гаскойна
Ответ: Что такое IQ?
Комментарий: Легенде сборной Англии Гаскойну в самоиронии не откажешь
8. Вопрос про точное содержание алкоголя в бразильском пиве
Ответ: 7,1%
Комментарий: Матч Германия – Бразилия в полуфинале ЧМ-2014 мы не забудем никогда. 7:1!!!
9. Вопрос про аргумент Варги при переходе Реброва в «Тоттенхэм»
Ответ: номер игрока (11)
Комментарий: Но и игра Сергея была не менее весомым аргументом.
10. Вопрос население Исландии и его вместимости на трибунах
Ответ: Семь стадионов «Спартак»
Комментарий: Матч проходил как раз этой московской арене
11. Вопрос про то, что сделал Эдуардо два раза за несколько минут
Ответ: Спел гимн
Комментарий: Эдуардо хоть и выступал за Хорватию, но родом из Бразилии
12. Вопрос про два суперклуба в Ливерпуле
Ответ: Дубль «Ливерпуля»
Комментарий: Именно поэтому мы фразу написали дважды
13. Вопрос про торт на свадьбе Тольдо
Ответ: Одиннадцатиметровым
Комментарий: Легендарный вратарь отразил немало пенальти за карьеру
14. Вопрос про заголовок в газете после матча на ЧМ-2006
Ответ: Бастион, Бастиан
Комментарий: Швайнштайгер сделал дубль в том матче
15. Вопрос про необычный гол Леонидаса
Ответ: без бутс
Комментарий: Футболист снял бутсы и стал играть без них, рубрика называется «Без бутс»
16. Вопрос про уверенность Игоря Акинфеева
Ответ: ошибки
Комментарий: Ошибка в фамилии Игоря неслучайна. Это подсказка
17. Вопрос про причину пропуска Каем Хаверцем матча Лиги чемпионов
Ответ: Сдать экзамены
Комментарий: Не вышел тогда Хаверц на поле против «Атлетико»
18. Вопрос про «Истанбул Башакшехир»
Ответ: Пятое колесо
Комментарий: Уже дважды клуб был вице-чемпионом Турции
19. Вопрос про то, что привело к подъему экономики европейского государства
Ответ: Казино
Комментарий: А речь про Монако
20. Вопрос про то, что добавляет веса
Ответ: Капитанская повязка
Комментарий: Алексею Смертину доводилось быть капитаном в сборной
Наша игра – это в первую очередь развлечение в столь сложные времена. Главный приз – внимание к вам или вашей команде. Лучших постараемся отметить на страницах «Чемпионата». Играйте в удовольствие без помощи интернета. Только фэйр-плей!
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