Мане, Коутинью, Икарди: трансферы звёзд футбола, которые обсуждаются активнее всего

Кто-то из них точно перейдёт в другой клуб уже этим летом.

Несмотря на то, что практически весь футбол находится на карантине из-за пандемии коронавируса, трансферные слухи продолжают всплывать в разных спортивных СМИ.

Мы собрали для вас главные трансферные новости за последние сутки.

«Челси» ведёт переговоры с «Барселоной» по трансферу Коутиньо

По информации испанского портала Sport.es, лондонский «Челси» заинтересован в возвращении Филиппе Коутиньо в Англию. «Барселона» готова расстаться с бразильцем, которого отправила в аренду в мюнхенскую «Баварию». Каталонцы хотят за Коутиньо 90 млн евро. В случае продажи за эту сумму, «сине-гранатовые» уйдут в минус, так как в 2018 году отдали за футболиста 120 млн евро.

Мюнхенская «Бавария», за которую в данный момент выступает бразилец, не намерена выкупать футболиста у «Барселоны». В этой сезоне Бундеслиги Филиппе Коутиньо сыграл в 22 матчах, в которых забил восемь мячей и отдал шесть голевых передач.

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Мане недоволен Клоппом и хочет перейти в «Реал»

Журнал France Football сообщает, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане остался недоволен решением Юргена Клоппа, после того как главный тренер «красных» в прошлом году публично поддержал в борьбе за «Золотой мяч» защитника Вирджила ван Дейка. В итоге, сенегалец занял четвёртое место в голосовании, а голландец – второе.

Теперь Мане хочет перейти в мадридский «Реал» и горит желанием поработать под руководством Зинедина Зидана, несмотря на интерес со стороны «Пари Сен-Жермен».

По информации авторитетного портала Transfermarkt, трансферная стоимость Мане составляет 120 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» заканчивается 30 июня 2023 года.

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Бекхэм хочет подписать Хамеса в свой клуб

Новый клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» заинтересован в приглашении полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Сам Бекхэм находится в прекрасных отношениях с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Как сообщает портал Goal.com, бывший футболист и владелец американского клуба уже связался с Пересом по поводу колумбийца.

Хамес Родригес Фото: Denis Doyle/Getty Images

Контракт Хамеса с «Реалом» действует ещё год, а сам клуб, видимо, не собирается продлевать контракт с игроком. Трансферная стоимость 28-летнего колумбийца оценивается в € 32 млн. В этом сезоне Ла Лиги Хамес Родригес провёл всего лишь 10 матчей, в которых забил один гол.

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Икарди хочет перейти в «Ювентус»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди вновь хочет сменить клубную прописку. На этот раз футболист хочет стать игроком туринского «Ювентуса». Об этом сообщает итальянский источник Sport Mediaset.

Икарди хочет вернуться в Италию и «Ювентус» является для него не только приоритетным, но и единственным вариантом продолжения карьеры именно в этой стране. «Старая синьора» готова начать переговоры с миланским «Интером», которому Икарди принадлежит. Возможет вариант, при котором «Ювентус» предложит Конте Хуана Куардадо.

Сейчас аргентинский нападающий выступает на правах аренды за французский «Пари Сен-Жермен», за который в этом сезоне провёл 20 матчей и забил 12 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Икарди в 60 млн евро.

«Боруссия» Дортмунд заинтересована в трансфере Видаля

По информации испанского портала Sport.es, дортмундская «Боруссия желает приобрести у «Барселоны» чилийского полузащитника Артуро Видаля. Об интересе даже сообщил главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда.

Артуро Видаль Фото: Alex Caparros/Getty Images

«У Артуро есть вариант вернуться в Италию, а также в последнее время им начала интересоваться «Боруссия» Дортмунд. Нет ничего конкретного, но нужно время, чтобы принять правильное решение», — сказал специалист.

В текущем сезоне Ла Лиги Видаль провёл за «Барселону» 22 матча, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста по состоянию на апрель этого года оценивается в 11 млн евро.

Мертенс может перейти в «Ювентус»

Бельгийский нападающий Дрис Мертенс может стать игроком туринского «Ювентуса» после семилетнего пребывания в «Наполи». Как сообщает итальянский портал Sport Mediaset, в игроке лично заинтересован главный тренер «старой синьоры» Маурицио Сарри, который уже попросил руководство клуба приобрести Мертенса.

Любопытно, что по окончании этого сезона Дрис может стать свободным агентом, так как его контракт истекает этим летом. За футболистом уже охотятся лондонский «Челси» и «Монако», но возможен и вариант, по которому Мертенс продлит свой контракт с клубом из Неаполя.

В текущем сезоне Серии А, 32-летний бельгиец провёл 21 матч и забил шесть голов.