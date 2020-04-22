Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин не смог остановить простой мяч и пропустил глупый гол

«Чемпионат» продолжает голосование за самое крутое видео с курьёзными моментами во время футбольных матчей. Мы собрали 10 роликов и предлагаем вам выбрать наиболее понравившийся именно вам вариант.
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На очереди у нас катастрофическая ошибка ещё одного воспитанника московского «Спартака» — вратаря Антона Митрюшкина, который во время игры за швейцарский «Сьон» не смог остановить мяч. В итоге он закатился за линию ворот.
Катастрофическая ошибка
Произошёл этот курьёзный эпизод 19 июля 2019 года в матче 1-го тура чемпионата Швейцарии между «Сьоном» и «Базелем». На 71-й минуте вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин получил пас от своего защитника. Российский футболист не сумел принять и обработать мяч, сыграв крайне неуклюже. Мяч от ноги вратаря закатился за линию ворот, как и сам Митрюшкин, который хотел в последний момент не дать ему оказаться в воротах. Счёт стал 3:1 в пользу «Базеля», а уже итоговый результат на табло свидетельствовал о крупном поражении «Сьона» — 4:1.
Видео доступно на «Чемпионате».
Кстати, это была первая игра Митрюшкина за «Сьон» с 2017 года, когда футболист получил серьёзную травму колена. В этом сезоне Антон провёл всего лишь восемь матчей за «Сьон», потеряв статус основного голкипера.
Как сложилась карьера Митрюшкина
В 2013 году Антон Митрюшкин стал победителем юношеского Евро-2013 и был признан лучшим игроком турнира. Уже в следующем году он дебютировал за основной состав «красно-белых» в матче с «Ахматом» в возрасте 18 лет 28 дней, став самым молодым вратарём «Спартака», выступавшим в российских первенствах.
Но дебютный матч у Митрюшкина не выдался. Он пропустил гол уже на 33-й секунде, а его «Спартак» так и проиграл в Грозном со счётом 0:1. Через девять дней он опять появился в основном составе «Спартака», но пропустил два мяча от махачкалинского «Анжи» (2:2).
В сезоне 2014/15 Антон появился на поле только в одном матче «красно-белых». В 29-м туре РПЛ в выездной игре против «Уфы» российский вратарь пропустил ещё два мяча, а «Спартак» проиграл 1:2.
В январе 2016 года Митрюшкин покинул «Спартак» по собственной инициативе из-за высокой конкуренции на позиции вратаря. Уже в марте в качестве свободного агента он присоединился к швейцарскому клубу «Сьон», подписав контракт на три с половиной года.
Российский голкипер с первых матчей стал игроком основного состава швейцарской команды. В сезоне 2015/16 он провёл 35 матчей, а уже в следующем розыгрыше чемпионата Швейцарии получил тяжёлую травму колена. Осенью Митрюшкин выводил «Сьон» с капитанской повязкой, а уже 26 ноября 2017 года в матче против «Грассхопера» (3:0) повредил хрящевую ткань левого коленного сустава. Через неделю его успешно прооперировали. «Сьон» сообщил, что вратарь будет восстанавливаться от четырёх до шести месяцев, но лечение затянулось почти на полтора года.
В мае 2019 года швейцарский клуб продлил контракт с Митрюшкиным ещё на три сезона, но пока вратарю тяжело претендовать на роль основного вратаря, уступая место в воротах Кевину Фикенчеру.
А вот предыдущий ролик из нашего голосования:
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