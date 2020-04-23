Что ждёт Смолова, Тарасова и Зиеша? Запутанная ситуация с контрактами

Из-за коронавируса спорт встал на паузу – юридически уникальная ситуация. Клубы банкротятся, футболисты идут на снижение зарплат, но всё равно непонятно, что будет с контрактами и турнирами. Чтобы разобраться в вопросе с правовой точки зрения, мы обратились к Михаилу Прокопцу – партнёру SILA International lawyers и автору подкаста «SILA права».

– Как коронавирус сказался на вашей работе?

– На удивление несильно. У нас «долгие» дела – судебные разбирательства — могут идти один- два года. Так что мы не просели, загрузка большая. Единственное, среди наших клиентов много клубов, а они встали в выжидательную позицию. Плюс несколько команд поднимали вопросы о банкротстве. Похоже, этих клиентов у нас скоро не будет.



– Пытаясь выжить, клубы сокращают зарплаты и штат?

– Да, появилось много трудовых споров. Мы представляем сотрудников, которых увольняют. Команды хотят выжить, но иногда забывают, что нельзя нарушать права работников.

Михаил Прокопец Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Больше обращаются клубы или футболисты?

– Игроки. Особенно из Казахстана, где у нас есть офис. Если в России у всех более-менее получилось договориться, то в Казахстане переговоры шли весьма болезненно. Не хочу никого обидеть, но в Казахстан иностранцы приезжают преимущественно за деньгами. Понятно, что легионеры переживают, когда их пытаются лишить части зарплаты.



– К чему это приводит?

– Есть пример. Не буду называть клуб. В Казахстане по закону в случае простоя могут выплачивать «минималку» – около 9 тысяч рублей. Клуб приходит к игрокам и говорит: зарплату урезаем на 50%, а если не согласны, будет минималка. В этой ситуации и подключаются юристы.

– Чем всё закончилось?

– Снижением зарплаты только на 10%. Клуб услышал другие аргументы и понял, что лучше не ссориться. ФИФА недавно выпустила циркуляр, в котором советовала клубам и игрокам не «прыгать» сразу друг на друга. Ситуация уникальная и нужно договариваться, прежде чем обращаться к национальному законодательству.

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– Были трудности и в РПЛ при снижении зарплат игроков. В том числе в «Локомотиве».

– Футболисты не хотят терять деньги. И не потому что они рвачи, как иногда говорят. Это какая-то коммунистическая риторика. Нужно учитывать, что с 35 лет они живут на то, что успели заработать до этого. Так что да, трудности, конечно, были, но они оперативно решались. Ведь сейчас во всём мире так – не получится уйти в команду, где ситуация лучше.



– Похоже, что «Краснодар» обходится без снижения зарплат.

– Я не знаком с ситуацией в этом клубе, но да, наверное, есть исключения. Хотя я никогда не слышал, чтобы какие-то футболисты ссылались на пример «Краснодара». Наоборот, кивают на «Зенит», где игроки пошли на понижение зарплат.

– Из-за коронавируса банкротятся клубы – «Армавир», «Луч»...

– Когда мы говорим о банкротстве, то подразумеваем не юридическую процедуру, а скорее бытовое понятие: этот клуб больше не выступает. Юридически банкротиться он может ещё долго. «Луч» спонсировала область, но она решила направить эти деньги на борьбу с вирусом и поддержку иных слоёв населения. В «Армавире» Челоянц, как я понимаю, сказал, что не может продолжать содержать клуб по экономическим соображением. Есть ещё ряд клубов, которые находятся на грани. Но это уже конфиденциальная информация.



– Речь о командах ФНЛ?

– Я беру шире. У нас офисы в пяти странах. Партнёры нам рассказывают и про Турцию, и про Швейцарию. Есть пример «Сьона». Мы сотрудничаем с этой командой. Там владелец – строительный магнат, а сейчас весь бизнес на паузе. Строительство – это процесс, который нельзя останавливать. Потом гораздо дороже запустить. Владелец команды сказал футболистам: «Либо снижаем зарплаты до минимума, либо банкротимся». Тех, кто не снизил зарплату, уволили сразу. Эта ситуация стала публичной, но есть трудности и у других клубов.



– Что теперь будет со «Сьоном»?

– Не знаю, но клуб хотя бы не умер моментально. Многие согласились пойти на понижение зарплат.

Последний матч РПЛ был 37 дней назад. Когда наш футбол наконец вернётся? В Европе скоро планируют возобновить чемпионаты.

– Что будет с футболистами, у которых контракты до конца мая?

– Это дело двух сторон: игрока и клуба. За них никто не решит. ФИФА не может обязать, но предложила выход: продление контрактов автоматически до конца сезона. А когда наступит последний день сезона – это уже решают лиги самостоятельно.

– Получается, что новичок «Челси» Зиеш задержится в «Аяксе», вопреки нынешнему контракту?

– В такой ситуации переезд Зиеша в «Челси» должен передвинуться и случиться сразу по окончании чемпионата Нидерландов. По мнению ФИФА, так будет правильно. Хотя многие руководители клубов задают вопрос об этом пункте. Есть же футболисты, которые не играют. У клубов нет желания продлевать с ними контракт даже на несколько месяцев.



– Есть и травмированные, как Тарасов. «Рубину» придётся платить зарплату футболисту дольше, чем предполагалось изначально?

– Бывает, что в клубе есть сразу несколько игроков, с которыми не хотят продлевать контракт. Думаю, что решение должно быть за футболистами и клубами. Все соберутся и к чему-то придут. Всё-таки мы говорим о футболе как продукте. Ну, я хотел бы в это верить во всяком случае. Мало того что доигрывать, видимо, будут без зрителей, так ещё и включишь телевизор, а там половины игроков нет? Как тут заканчивать чемпионат, как поддержать интерес зрителей, если у половины футболистов истекли контракты и арендные соглашения?

– В Бельгии чемпионат завершили досрочно, и «Брюгге» уже признали чемпионом. Здесь не возникает парадокса? Допустим, с 1 августа снова начнут играть в футбол. В АПЛ будут доигрывать 9 туров, а в Бельгии начнётся новый сезон. Что будет с трансфером футболиста из АПЛ в чемпионат Бельгии? Он же не сможет играть за две команды одновременно.

– Каждая страна сама решает, когда будет открыто трансферное окно. Вероятно, новых футболистов не позволят заявлять, пока не закончится текущий сезон. Тому же Зиешу придётся ждать, пока в АПЛ доиграют. Сможет разве что потренироваться с новыми партнерами. А условный Виллиан всё-таки поиграет за «Челси» и летом, хотя изначально мог этого не планировать. Мы пока не знаем, что решат клубы и игроки, но ФИФА предлагает так. Это наиболее выгодный сценарий для всех.

– И для игроков?

– Они же азартные люди, есть спортивная составляющая. Отыграл 20 туров, а ещё 10 пропустить? Тем более куда ты пойдёшь? Везде будет закрыто.



– У Смолова сейчас заканчивается контракт с «Сельтой». Уже понятно, что с ним будет дальше?

– ФИФА на этот счёт дала понять: ребята, аренды тоже должны продлиться до последнего дня сезона. Это нужно сделать, чтобы всё не рассыпалось.

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– Что будет с бонусами игрокам в Бельгии и других чемпионатах, которые закончатся досрочно? Скажем, был положен бонус за 15 голов, а футболист забил 10.

– Неслучайно сейчас все хотят именно доиграть сезон. И не только потому что футбол несёт радость людям, как говорят Чеферин и Инфантино. Если не будут доиграны чемпионаты, то многие клубы окажутся на грани банкротства. Мы как раз об этом говорили в нашем подкасте «Sila права». Там юристы из разных стран рассказывали о ситуации в их чемпионате. Йоахим Рейн (юрист Максимилиана Филиппа и Романа Нойштедтера) как раз объяснял, что немецкие клубы сильно завязаны на спонсорских поступлениях и ТВ-отчислениях. А они не будут выплачены, если сезон не закончат. Будет волна банкротств, если чемпионат не доиграть.



– Стоит ли ждать послаблений с финансовым фэйр-плей?

– Я такой информации не слышал от УЕФА. Об этом пока говорят только клубы. Но вообще, если УЕФА не хочет выкосить ряд команд и играть только самыми устойчивыми, то должны быть какие-то шаги.