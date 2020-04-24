Похоже, Мбаппе не уйдёт в «Реал», а Неймар останется в «ПСЖ».

Мбаппе мимо «Реала». Какие трансферы должны были состояться летом, если бы не коронавирус

Если вы, как и мы, до начала пандемии надеялись летом 2020 года понаблюдать за мировым трансферном рынком и ожидали громких сделок, спешим разочаровать. Коронавирус не щадит футбол. Игроки теряют серьёзные проценты в зарплатах, а клубы несут убытки. Ни о каких дорогостоящих приобретениях сейчас не может быть и речи, клубам своих бы лидеров удержать!

Грустим и рассказываем о сделках, которые, скорее всего, так и не состоятся.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Мадридский «Реал» уже не первый год охотится за сверхрезультативным форвардом «ПСЖ». Летом «сливочные» предприняли бы очередную попытку подписать Мбаппе, даже несмотря на сумасшедший ценник футболиста. Однако коронавирус лишил мадридцев такой возможности. Потенциально самый громкий трансфер лета не состоится, считает агент Марк Иван Ле Мее, приближенный к окружению игрока.

«Мбаппе желает играть за «Реал», быть с Зиданом и стать лучшим нападающим в мире. При нормальной ситуации в мире можно было говорить о его переезде в Мадрид этим летом. Но сейчас они не могут заплатить за него 300 млн евро», — утверждает Ле Мее.

Зарплата Месси уменьшилась с 866 до 260 тыс. евро в неделю. А что у других звёзд? Считаем, как кризис изменил зарплаты самых высокооплачиваемых игроков: Роналду, Погба, Неймара и других.

Иван Ракитич Фото: Getty Images

В нынешнем сезоне Ракитич, потерявший место в основном составе «Барселоны», планировал покинуть клуб. На игрока претендовали «Интер», «Ювентус» и «Милан», однако все предложения из Италии полузащитник отклонил, пожелав остаться в Испании. Реальным казался вариант с переходом Ракитича в «Севилью». Иван и сам утверждал, что не прочь однажды вернуться в свой бывший клуб. Но, похоже, счастливое возвращение всё-таки не состоится.

«Неизвестно, что будет с футболом, поэтому мы не собираемся тратить деньги, когда не знаем, какой у нас будет доход. «Севилья» не планирует проводить никаких сделок», — отметил спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи. «Переговоры с «Барселоной» насчёт Ракитича не ведутся. Я видел слова Ивана о желании однажды вернуться в «Севилью». И я благодарю его за эти слова, но сейчас говорить о рынке рискованно».

Каталонский клуб начал интересоваться форвардом «Интера» ещё зимой. Но никаких решительный действий для того, чтобы подписать Мартинеса, «Барселона» так и не предприняла. По информации итальянских и испанских СМИ, после закрытия трансферного окна, интерес сине-гранатовых к аргентинцу не угас. Издание Sport.es утверждало, что сначала боссы «Барсы» хотели обменять 2-3 игроков на Мартинеса, затем размышляли о продаже Гризманна и покупке форварда «Интера» на вырученные деньги. Вероятно, вскоре стороны всё-таки смогли бы договориться по трансферу аргентинца, но вмешался коронавирус. Теперь в успех сделки верится с трудом.

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«Мы разговариваем о трансферах, но дело в том, что пандемия повлияет на многие вещи», — считает главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен. «Клубы окажутся в сложной экономической ситуации. Не настроен ни оптимистично, ни пессимистично по поводу Лаутаро. Мне нравятся сильные футболисты, но никаких иллюзий не питаю».

Гарри Кейн Фото: Getty Images

В начале марта главная звезда «Тоттенхэма» Гарри Кейн намекнул о возможном уходе из клуба.

«Я люблю «Тоттенхэм». Но если почувствую, что мы не прогрессируем как команда или не движемся в правильном направлении, то я не из тех, кто останется. Я амбициозный футболист», — говорил форвард.

Своими словами Кейн ещё сильнее разжёг интерес топ-клубов к себе. Тогда больше остальных хотели заполучить результативного форварда «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Однако теперь вряд ли мадридцы или манкунианцы будут готовы раскошелиться на 150 млн фунтов, которые «Тоттенхэм» требует за своего лидера.

По информации The Guardian,«МЮ» пересмотрел бюджет и пришёл к выводу, что покупка Кейна клубу не по карману. А газета Daily Mail сообщила, что у «Реала» и без трансфера англичанина могут возникнуть финансовые трудности.

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Сага «Неймар и возвращение в «Барселону» не закончится летом. Похоже, из-за коронавируса наблюдать за этой мыльной оперой нам придётся минимум до зимы. Catalunya Radio сообщает, что каталонский клуб исключил возможность трансфера бразильского форварда в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса. Кроме того, по информации Mundo Deportivo, «ПСЖ» сохранит у себя Неймара на следующий сезон. Во французском клубе уверены, что ни у кого в ближайшее время не хватит денег на покупку Неймара. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 128 млн евро.

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Поль Погба Фото: Getty Images

Поль Погба уже давно хандрит в Англии и намеревается сбежать из «Манчестер Юнайтед». Но, похоже, ему придётся повременить с уходом и потерпеть. Один из главных претендентов на француза туринский «Ювентус» отказался от покупки Погба из-за финансового кризиса, сообщает Ok Diario. Клуб потерял к игроку интерес даже несмотря на то, что манкунианцы снизили его стоимость. По информации издания, сейчас «МЮ» готов расстаться с полузащитником за 70 млн евро.

Прошедшим летом Зане был очень близок к переходу в «Баварию» — клубы договаривались о сумме сделки. Тем не менее в начале августа немецкий полузащитник порвал «кресты», поэтому от трансфера мюнхенцы отказались. После восстановления Лероя «Бавария» возобновила к нему интерес. Но на этот раз вмешался коронавирус. Издание Manchester Evening News уверено, что немецкий клуб не сможет позволить себе такой дорогостоящий трансфер. Сейчас стоимость Зане оценивается в 80 млн евро.