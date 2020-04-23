Вратарь бил пенальти, попал в прожектор и чуть не нанёс травмы болельщикам. Видео

«Чемпионат» продолжает голосование за самое крутое видео с курьёзными моментами во время футбольных матчей. Мы собрали 10 роликов и предлагаем вам выбрать наиболее понравившийся именно вам вариант.

На очереди у нас забавная ситуация из низшего дивизиона Англии. Пробить пенальти вызвался вратарь. В футболе есть выражение: «Пробил по воробьям». Обычно так говорят, когда футболист бьёт намного выше цели. Так вот, после удара голкипера мяч угодил в прожектор и чуть не рухнул на болельщиков.

Возможно, худший пенальти в истории футбола

В низших дивизионах Англии всегда было весело. Запасной футболист запросто может вести текстовую трансляцию в «Твиттере», а потом эта самая трансляция закончится, потому что этого футболиста выпустят на поле. Один раз на поле выбегал болельщик в костюме «Бората», персонажа одноимённого фильма Саши Барона Коэна. Был ещё случай, когда футболисты, стюарды и зрители целых шесть минут не могли поймать выбежавшую на поле собаку. Поверьте, наш случай не уступает по эпичности вышеупомянутым эпизодам.



16 ноября 2019 года в рамках центрального дивизиона Южной футбольной лиги (шестом по значимости футбольном турнире Англии) состоялся рядовой матч между командами «Нанитон Боро» и «Стрэтфорд Таун». Шла 61-я минута матча и хозяева зарабатывают пенальти. Исполнять одиннадцатиметровый вызвался голкипер «Нанитон Боро» Тони Бридин.



Кстати, помните мы выше упоминали текстовые трансляции на подобных играх? На этой игре она тоже была.

В тот момент никто и подумать не мог, что этот пенальти войдёт в историю. Вратарь пробил очень сильно и выше ворот. После удара мяч угодил в лампу стадиона с внутренней стороны и чуть было не рухнул на болельщиков.

Твит клуба после удара не требует комментариев.

Вскоре в реплаях появилось видео удара из-за ворот. С этого ракурса падение прожектора выглядит максимально эпично.

«Я тогда долго смеялся»

Автором вирусного ролика стал семнадцатилетний болельщик «Нанитон Боро» Люк Диллам:



«В той ситуации пенальти действительно был, — вспоминает Люк. — Счёт 0:0 и я надеялся, что мы сможем выйти вперёд. Затем вратарь забрал мяч у нападающего и приготовился пробить одиннадцатиметровый. Он ударил настолько выше, что сначала я даже не понял, как лампа повисла над болельщиками. Я долго смеялся тогда, да и по сей день это очень смешно».

К счастью, никто в этой ситуации не пострадал. Мало того, матч продолжился без паузы. Сразу же после инцидента с прожектором прибежали стюарды и до конца встречи охраняли лампу.



На радость собравшейся публике, «Нанитон Боро» всё же переиграл оппонента со счётом 2:0. В матче произошёл ещё один забавный случай. На 86-й минуте встречи хозяева получили право на второй пенальти. Как только судья показал на точку, болельщики стали кричать Бридину, чтобы тот не смел покидать собственную вратарскую. Голкипер послушался, а одиннадцатиметровый был реализован.

На следующий день в комментариях появился даже официальный аккаунт BBC Sport, а клуб продолжал издеваться над бедолагой голкипером.

Наконец в реплеях появился и виновник торжества Тони Бридин. Вратарь в шуточной форме разместил GIF-изображение Гомера Симпсона, медленно двигающегося назад в кусты.

Парень оказался с юмором.

«Я знал, что однажды ты станешь знаменитым». Реакция болельщиков на курьёзный удар голкипера

Конечно, этот эпизод не остался без внимания футбольных болельщиков в социальных сетях.



@SteveFlem1822



«Худший пенальти в истории».

@_TomMetcalfe



«Я люблю эту игру».

@SLAPNTICKLE3



«Эпичный промах ха-ха».

@CJebbitts



«Одна из причин, почему я люблю футбол низших английских лиг».

@scottbr0wn



«Я думал, вы пошутили, когда написали про лампу».

@SOUTHLEAMCV31



«Я знал, что однажды ты станешь знаменитым».

@GregSmallPT



«Что ж, он вам не Хосе Луис Чилаверт».

Аналогичные голосования по определению лучшего видео проходят в других разделах

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