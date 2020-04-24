Романцев выбил $ 2,5 млн за поддержку Ельцина. Но сборная этих денег не увидела

Выражение «Спорт вне политики» уже давно потеряло смысл. Но если в 2010-е спорт и политика были больше связаны в международных скандалах, то в 1990-е за счёт спортсменов старались пиариться наши политики.
В 1996 году шла предвыборная кампания Бориса Ельцина. Средством воздействия на будущих избирателей было телевидение и звёзды, в том числе спортивные. В одну из агитационных историй оказалась замешана и футбольная сборная.
В предвыборный штаб Ельцина тогда входило много людей, а за направление «спорт и культура» отвечал Шамиль Тарпищев. Именно ему в голову пришла идея привлечь внимание к Ельцину с помощью футбольной сборной России. Было решено сделать это с помощью фотографии полного состава команды и надписью: «Спортсмены России за Ельцина».
Начальником нашей команды в то время был Сергей Хусаинов – в большом интервью «Чемпионату» он подробно рассказывал историю создания того снимка:
Тарпищев вызывает нас с Романцевым к себе: «Есть предложение сделать фотомонтаж: сборная по футболу на фоне флага, а посередине – Ельцин». И надпись: «Футболисты России – за Ельцина»
— Как отреагировал Романцев?
— Затянулся сигареткой: «Шама, такая фотография денег стоит». Тот опешил: «Мы же вам и так помогаем». «Так-то оно так, — усмехается Романцев. – Но у Ларисы Нечаевой (бывший гендиректор «Спартака», убита в 1997 году. – Прим. «Чемпионата») муж вторым номером у Жирика (Жириновского. – Прим. «Чемпионата») идёт. Я сейчас позвоню – они, наверное, побольше дадут».
— А Олег Иванович, оказывается, переговорщик не промах.
— Шамиль насторожился: «А сколько вы хотите?». Иваныч назвал сумму: «Миллиона два было бы неплохо». Тарпищев выскочил в ванную комнату, возвращается довольный: «Я поговорил с Александром Васильевичем (Коржаковым, руководителем службы безопасности президента РФ. – Прим. «Чемпионата»). Будет вам два с половиной миллиона долларов».
— Заплатили?
— Всё чин чином, как и обещали. Только не через РФС, а через фонд спорта. Как же зол был Колосков!
— Предъявил?
— Кричал: «Ты меня подставляешь!» Видимо, за то, что действовал в интересах команды, а не его личных.
Футболисты, однако, денег за фотографию так и не получили, а некоторые из того состава впервые услышали о снимке спустя 24 года. Вот так ту историю вспоминает Владислав Радимов: «Сказали сфотографироваться, мы и сфотографировались. За это сборная получила 2,5 млн? Я ни копейки не получил»
А Дмитрий Радченко вообще не вспомнил о существовании этой фотографии:
— Сколько стоил этот снимок? Два с половиной миллиона долларов?! Смешно, футболистам вообще ничего не перепало. Мои родители собирают каждую фотографию со мной, но в коллекции этого снимка нет. Хотя смотрю на неё и думаю – да, это мы, форма у нас была такая… Может, мы и не знали, что это агитация.
По словам Хусаинова, футболисты действительно не знали об агитации – им просто ничего не рассказывали. В курсе же были лишь организаторы этой истории. А судьба тех денег до сих пор непонятна: «Сделали это фотографию, а потом просто надпись наложили, — рассказывает легендарный арбитр, — деньги же должны были пойти в фонд спорта, а вот куда они делись дальше – абсолютно непонятно. Но если бы футболисты что-то получили, то мимо меня бы это не прошло: премиальные, например, ребятам после игр выдавал я».
В сборную часто приезжали политики, а Ельцин даже заходил в раздевалку «Спартака» и часто выбирался на футбол.
Болел ли Ельцин за какую-то определённую команду, до сих пор остаётся загадкой. Многие связывают его со «Спаратком».
Есть легендарное фото 1993 года, когда Борис Николаевич спустился в раздевалку красно-белых после победы над «Фейеноордом».
Борис Николаевич Ельцин спустился в раздевалку «красно-белых» после победы над «Фейеноордом»
Фото: из личного архива Романцева
Ходил Ельцин на «Спартак» и в более поздние времена. Вот фото из правительственной ложи «Лужников».
Борис Ельцин и Михаил Касьянов на матче «Спартака»
Разумеется, очень многие политики ходили и на матчи сборной. В том числе из ближайшего окружения главы государства.
— Политики к нам приезжали часто, — рассказывает Сергей Кирьяков, — перед важными отборочными матчами или крупными турнирами. Приезжал и Бурбулис (один из ближайших соратников Ельцина. – Прим. «Чемпионата»). А что касается истории с фотографией, то если и было такое, мы ничего не получали. Эти вопросы регулировало руководство, кураторы. Когда были выборы, то вся сборная была в Англии. Так нам из посольства урны привезли, чтобы мы проголосовали. Сам я был за Ельцина — мы верили в него, всё-таки всё тогда поменялось. Была новая страна и большие надежды.
- 24 апреля 2020
-
08:44
-
07:31
-
06:59
-
06:40
-
06:18
-
05:54
-
05:31
-
04:58
-
03:44
-
03:36
-
03:24
-
03:21
-
02:47
-
02:33
-
02:26
-
02:02
-
01:45
-
01:27
-
00:53
-
00:40
-
00:22
-
00:18
- 23 апреля 2020
-
23:58
-
23:43
-
23:38
-
23:20
-
22:43
-
22:36
-
22:22
-
22:13
-
22:10
-
21:56
-
21:47
-
21:46
-
21:34