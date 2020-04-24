Романцев выбил $ 2,5 млн за поддержку Ельцина. Но сборная этих денег не увидела

Выражение «Спорт вне политики» уже давно потеряло смысл. Но если в 2010-е спорт и политика были больше связаны в международных скандалах, то в 1990-е за счёт спортсменов старались пиариться наши политики.

«Спартак» выиграл Кубок, но потом переигрывал… полуфинал. Уникальная история из СССР Одна из самых загадочных страниц в истории советского футбола.

В 1996 году шла предвыборная кампания Бориса Ельцина. Средством воздействия на будущих избирателей было телевидение и звёзды, в том числе спортивные. В одну из агитационных историй оказалась замешана и футбольная сборная.

В предвыборный штаб Ельцина тогда входило много людей, а за направление «спорт и культура» отвечал Шамиль Тарпищев. Именно ему в голову пришла идея привлечь внимание к Ельцину с помощью футбольной сборной России. Было решено сделать это с помощью фотографии полного состава команды и надписью: «Спортсмены России за Ельцина».

Начальником нашей команды в то время был Сергей Хусаинов – в большом интервью «Чемпионату» он подробно рассказывал историю создания того снимка:



Тарпищев вызывает нас с Романцевым к себе: «Есть предложение сделать фотомонтаж: сборная по футболу на фоне флага, а посередине – Ельцин». И надпись: «Футболисты России – за Ельцина»



— Как отреагировал Романцев?

— Затянулся сигареткой: «Шама, такая фотография денег стоит». Тот опешил: «Мы же вам и так помогаем». «Так-то оно так, — усмехается Романцев. – Но у Ларисы Нечаевой (бывший гендиректор «Спартака», убита в 1997 году. – Прим. «Чемпионата») муж вторым номером у Жирика (Жириновского. – Прим. «Чемпионата») идёт. Я сейчас позвоню – они, наверное, побольше дадут».

Взятки, договорные игры, скандалы в сборной России: откровения судьи-диссидента Хусаинова Мощное интервью, которое многим в нашем футболе не понравится.

— А Олег Иванович, оказывается, переговорщик не промах.

— Шамиль насторожился: «А сколько вы хотите?». Иваныч назвал сумму: «Миллиона два было бы неплохо». Тарпищев выскочил в ванную комнату, возвращается довольный: «Я поговорил с Александром Васильевичем (Коржаковым, руководителем службы безопасности президента РФ. – Прим. «Чемпионата»). Будет вам два с половиной миллиона долларов».



— Заплатили?

— Всё чин чином, как и обещали. Только не через РФС, а через фонд спорта. Как же зол был Колосков!



— Предъявил?

— Кричал: «Ты меня подставляешь!» Видимо, за то, что действовал в интересах команды, а не его личных.

Футболисты, однако, денег за фотографию так и не получили, а некоторые из того состава впервые услышали о снимке спустя 24 года. Вот так ту историю вспоминает Владислав Радимов: «Сказали сфотографироваться, мы и сфотографировались. За это сборная получила 2,5 млн? Я ни копейки не получил»

Сколько зарабатывали российские футболисты в 1990-е Современному поколению даже после снижения зарплат грех жаловаться.

А Дмитрий Радченко вообще не вспомнил о существовании этой фотографии:



— Сколько стоил этот снимок? Два с половиной миллиона долларов?! Смешно, футболистам вообще ничего не перепало. Мои родители собирают каждую фотографию со мной, но в коллекции этого снимка нет. Хотя смотрю на неё и думаю – да, это мы, форма у нас была такая… Может, мы и не знали, что это агитация.

«Давал, даю и буду давать!» Так говорил великий Борман Овчинников Возможно, самый яркий оратор российского футбола 1990-х.

По словам Хусаинова, футболисты действительно не знали об агитации – им просто ничего не рассказывали. В курсе же были лишь организаторы этой истории. А судьба тех денег до сих пор непонятна: «Сделали это фотографию, а потом просто надпись наложили, — рассказывает легендарный арбитр, — деньги же должны были пойти в фонд спорта, а вот куда они делись дальше – абсолютно непонятно. Но если бы футболисты что-то получили, то мимо меня бы это не прошло: премиальные, например, ребятам после игр выдавал я».



В сборную часто приезжали политики, а Ельцин даже заходил в раздевалку «Спартака» и часто выбирался на футбол.



Болел ли Ельцин за какую-то определённую команду, до сих пор остаётся загадкой. Многие связывают его со «Спаратком».

От корейской фирмы одежды до криминальных авторитетов. Кто первым спонсировал «Спартак»? Из-за спонсоров красно-белых клуб лишался легендарного ромбика. И, возможно, убивали людей. Лонгрид «Чемпионата».

Есть легендарное фото 1993 года, когда Борис Николаевич спустился в раздевалку красно-белых после победы над «Фейеноордом».

Борис Николаевич Ельцин спустился в раздевалку «красно-белых» после победы над «Фейеноордом» Фото: из личного архива Романцева

Ходил Ельцин на «Спартак» и в более поздние времена. Вот фото из правительственной ложи «Лужников».

Борис Ельцин и Михаил Касьянов на матче «Спартака»

Разумеется, очень многие политики ходили и на матчи сборной. В том числе из ближайшего окружения главы государства.



— Политики к нам приезжали часто, — рассказывает Сергей Кирьяков, — перед важными отборочными матчами или крупными турнирами. Приезжал и Бурбулис (один из ближайших соратников Ельцина. – Прим. «Чемпионата»). А что касается истории с фотографией, то если и было такое, мы ничего не получали. Эти вопросы регулировало руководство, кураторы. Когда были выборы, то вся сборная была в Англии. Так нам из посольства урны привезли, чтобы мы проголосовали. Сам я был за Ельцина — мы верили в него, всё-таки всё тогда поменялось. Была новая страна и большие надежды.