«Сидите дома. Ах, да, простите». Как «Локомотив» зарубился с «Зенитом» в «Твиттере»

Сегодня вечером питерский «Зенит» в социальных сетях неожиданно решил пошутить на актуальную тему социального дистанцирования.

На изображении «Зенит» представлен в образе бегущего человека, следом на уровне девяти метров (очков) находится девушка в красно-зелёном, символизирующая «Локомотив». Почему девушка? Это связано с прозвищем «железнодорожников», но сейчас не об этом. Впритык с девушкой стоит мужчина в зелёных шортах («Краснодар»), а на расстоянии ещё трёх метров (очков) находится мужчина в жёлтых шортах («Ростов»). Последним стоит конь (ЦСКА), идущий в другую сторону.

«Турнирная таблица РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции. И не забывайте мыть руки!» — подпись к изображению от «Зенита».

Шутку питерцев оценили не все болельщики, а потом и вовсе началась настоящая жара.



«Твиттер» московского «Локомотива» в реплаях оперативно прокомментировал колкое изображение. Тонкая шутка уже над прозвищем «Зенита» получилась просто блестящей.



«А самое главное — сидите дома. Ах, да, простите», — ответил «Локомотив» в своём «твиттере».

Большинство людей в комментариях сразу же выразили респект «Локомотиву», но но не все поняли юмор. Если вдруг кто-то не знает — так получилось, что прозвище у питерской команды «бомжи». Есть несколько версий происхождения, но об этом не сегодня. Так вот, «Локомотив» призвал всех сидеть дома, а у бездомных постоянного жительства нет.

Вы думаете на этом всё? Нет! Подключился народ.

Известный в «твиттере» аккаунт “СВЕТОЧ” (@AnatoByshovets) предложил свой вариант изображения. Вместо «Зенита» изображён убегающий с кошельком Артём Дзюба, а вместо «Локомотива» значится Владимир Быстров. Это легендарная история. Поговаривают, что в 2009 году, когда оба футболиста выступали за «Спартак», Дзюба украл у Быстрова 23 тысячи рублей. Спустя время Быстров признается, что сумма была меньше:



«Во-первых, там было 15 000 рублей, а не 800 долларов. Во-вторых, повторю: ворошить историю не нужно»



Кстати, изображение получилось весьма забавным, как и сама история.

Ну, и последний народный мем от пользователя “Анатолий” (@vdanserg). На этом изображении аккурат за «Зенитом» пристроился арбитр Михаил Вилков. Почему? Всё просто. Уж очень часто Вилков судит питерский клуб, и с завидным постоянством рефери совершает ошибки в пользу сине-бело-голубых.

Вот такой весёлый вечер получился сегодня. «Зенит» хотел сострить, но юмор «Локомотива» и отдельных персон оказался выше на те самые девять очков. Битва проиграна, ждём следующую?