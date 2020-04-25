Куда пропал Тихоновецкий. Великий Ти — легенда «Чемпионата»

Александр Тихоновецкий не становился чемпионом России, не играл в еврокубках, не жёг за сборную, но в памяти болельщиков и читателей «Чемпионата» навсегда остался Великим.

В 2001 году Тихоновецкого подписал ЦСКА. Но за московский клуб он сыграл всего один тайм

В детстве Александр ходил сначала в музыкальную школу, потом в художественную, а, когда искусство наскучило, отправился в бассейн. В футбол попал из школы: в первом классе к ним пришел тренер, который предлагал пройти отбор. Тихоновецкого взяли одним из первых.



В большом футболе он дебютировал в 1997 году за «Океан» из родной Находки. Там же отслужил в армии: пять месяцев провёл в части в межсезонье, а ещё один ему накинули в качестве наказания за трёхдневный пропуск тренировок.



Потом в карьере Тихоновецкого наступил новый этап: переезд во Владивосток, игра за «Луч». Там-то его и заметили селекционеры ЦСКА, пригласили на просмотр. Александр долго не мог поверить своему счастью, а когда оно воплотилось в реальность, расслабился и шанс закрепиться в клубе упустил.



— Дурак был, так и напишите, — говорил он в 2007 году в интервью «Советскому спорту». — Был уверен, что после первого сбора отправят домой. В последний день за пять минут до конца тренировочного матча я сломал ключицу и морально принялся паковать чемоданы, собрался лететь обратно во Владивосток. И вдруг Павел Садырин, царство ему небесное, огорошил: ты мне нужен, едешь с нами в Португалию. Я говорю: «Что я там делать-то буду?» – «По песку ходить». Вот я гулял по пляжу. А на следующем сборе во Франции уже в двух матчах принял участие. Когда же заключил контракт, было ощущение, что чуть ли не всего в футболе уже добился. Неправильное ощущение.

За ЦСКА Тихоновецкий сыграл всего один тайм против «Крыльев Советов», а потом уехал обратно во Владивосток. Евгений Гинер предлагал ему аренду либо в «Торпедо», либо в «Химках», но «Луч» сработал быстрее и предложил нападающему вернуться.

Гамула называл его «слепым форвардом» — из-за проблем со зрением Тихоновецкий часто запарывал моменты

После «Луча» нападающий попал в «Черноморец», который выкупил его у ЦСКА. Там он поработал с Гамулой, который по-доброму называл его «слепым форвардом».



— У него были проблемы со зрением, о которых мы изначально не знали, — рассказал Гамула в интервью «Чемпионату». — Со временем он их решил. У Тихоновецкого, конечно, было очень много моментов, но он их не реализовывал. Притом не забивал так, что можно было за голову хвататься и с ума сойти. Особенно тренеру на скамейке!

Со зрением Тихоновецкий разобрался не без помощи клуба: его отправили в Краснодар и, как он сам говорил, «по блату» сделали операцию по коррекции всего за тысячу долларов. Помогло – и не только в жизни, но и на поле.



— Тихоновецкий был одарённым, напористым, — добавил Гамула. — Обладал хорошей скоростью и ударом. Хороший парень, но разгильдяй. Если бы он был немного другим, и карьера у него чуть-чуть по-другому сложилась бы. Он бы и в ЦСКА заиграл, а может, и на более высоком уровне. Он мне чем-то напоминал меня самого в молодости.

Александр Тихоновецкий в составе «Кубани» Фото: «Чемпионат»

В 2006-м Тихоновецкого дисквалифицировали за употребление марихуаны. Из-за этого он полгода не получал зарплату, а выдача квартиры отсрочилась

В «Луче», уже после Новороссийска, нападающим влип в неприятую историю – попался на допинге. В крови Тихоновецкого обнаружили следы марихуаны. Отрицать он ничего не стал, вину признал сразу же, на вопрос, откуда взялась травка, позже ответил, что неудачно сходил в клуб.



РФС дисквалифицировал нападающего на восемь месяцев (срок потом сократили до шести) – он стал первым в истории российского футбола игроком, которого отстранили от игр и тренировок за травку.



Губернатор Приморского края Сергей Дарькин и вовсе настаивал на отчислении Тихоновецкого из команды: близились выборы, а одна из его предвыборных кампаний проходила под лозунгом «Нет наркотикам!». Более того, футболист совсем недавно был лицом минеральной воды, которая выпускалась также в рамках агитационной истории. Отстоять Тихоновецкого «Лучу» всё же удалось – за нападающего со словами «мне нужен такой футболист» вступился главный тренер Сергей Павлов.

Но расплачиваться за свой поступок игроку пришлось не только дисквалификацией. С игроком подписали новый, «голый», как он сам потом рассказывал, контракт. Зарплату оставили прежнюю, но вот выплачивать – не выплачивали. По предыдущему соглашению Тихоновецкому была положена квартира, которую вписали в качестве подъемных, а «выдать» должны были по истечении трех лет, но из нового контракта этот пункт убрали. На вопросы футболиста про жильё говорили: «Играй за неё!». Получилось так, что полгода нападающий денег не видел – клуб выдавал только небольшие суммы на еду.



— Квартиру в итоге дали. В элитном доме, — рассказывал он. — Только я за эту квартиру четыре года бился! И отдали её, только чтоб я на КДК не подал: «Лучу» надо было меня продавать, а мне по контракту она давно была положена.



В «Луче» Тихоновецкий не доиграл полгода до истечения контракта. Зимой его никто не хотел покупать, потому что клуб запросил за него слишком высокую цену («Даже «Тереку» на меня денег не хватило»), а летом решили продать уже хоть за какие-то деньги. Уезжал из Владивостока в «Кубань» он со скандалом:

— Знаете, почему руководители «Луча» так долго не отдавали мой трансфер в «Кубань»? – рассказывал он. — Только потому, что 5 июля команды Премьер-Лиги ещё играют старыми составами до начала дозаявок, а у владивостокцев на заявку людей не набирается. Вот они и хотели, чтобы я за них пятого сыграл, а потом в «Кубань» ехал. Мне сказали: «Отыграешь пятого, и можешь валить куда угодно. Ты нам не нужен!».



Тихоновецкий так разозлился на бывший клуб, что в том же интервью выпалил:



— До сих пор по всему Владивостоку и всей России слухи ходят, что в клубе с марихуаной меня специально подставили, чтоб квартиру не давать!

Александр Тихоновецкий на скамье запасных Фото: «Чемпионат»

Уже в «Кубани» Тихоновецкий стал звездой российского интернета. Олды здесь?

Всё началось с обычной новости, в которой сообщалось о результате матча с «Волгой»: «Кубань» выиграла со счётом 4:2, последний гол забил Тихоновецкий, поэтому в заголовке написали, что он помог клубу одержать победу. В комментариях, пусть уже и значительно подчищенных, можно до сих пор найти много прекрасного. До определенного времени там даже появлялись обновления: прошел год, два, пять лет с того самого дня… Мы тоже всё помним!

Тихоновецкий помог "Кубани" обыграть "Волгу"

Следом за новостью вышла статья с итогами тура – и там снова в заголовке было про Тихоновецкого.

Тихоновецкий начал забивать за "Кубань" "Чемпионат.ру" подводит итоги последнего тура в первом дивизионе перед уходом команд в отпуск. В 22-й игровой день "Ростов" упрочил своё лидерство, а "Анжи" и "Кубань" потеснили "Урал".

Шутки начали заходить слишком далеко, и имя нападающего «Кубани» стало появляться под всеми подряд новостями, а потом перешли и на сторонние ресурсы. В честь него даже сочинили песню, где были строчки про «зажёг не по-детски» и про Гуса Хиддинка, который «заявил на одном канале, что с Тихоновецким мы бы еврокубок взяли». Футболист стал легендой «Чемпионата».



Реакция самого футболиста на многочисленные мемы была сдержанной:



— Ну, пишут что-то в интернете, всякую муру-бурду. Но, конечно, не так много. В принципе, мне всё это абсолютно ровно. Я не обижаюсь – главное, чтобы моей семье не было от этого плохо.

Великий Ти меняет амплуа В день завершения профессиональной карьеры Александра Тихоновецкого вспоминаем самые яркие факты из биографии знаменитого футболиста.

В 2014 году Великий Ти закончил карьеру и стал тренером. Сейчас работает главным в «Океане»

Фото: vk.com/okeannakhodka

В «Луче» Тихоновецкий сначала был администратором, а потом, после получения лицензии категории «Б», стал тренером. Спустя четыре года возглавил молодёжную команду, но на этом посту надолго не задержался – через год уехал в родную Находку и стал главным в «Океане». С родным клубом Тихоновецкий стал чемпионом Приморского края и выиграл кубок.