Этим шедевром гордился даже обыгранный защитник! Гол Бергкампа — лучший в истории АПЛ

В 2017 году журналисты BBC провели опрос среди болельщиков, которым предстояло выбрать лучший гол в истории АПЛ. Тогда лига отмечала свой 25-летний юбилей. Правила были просты: 25 голов, по одному из каждого сезона АПЛ, разбитые на пятилетки. Почти треть голосов (31%) получил гол, забитый Деннисом Бергкампом в ворота «Ньюкасла». Что же особенного в этом взятии ворот и почему его признали лучшим в истории АПЛ?

Легендарный финт был случайностью

Сезон-2001/2002 стал очередной главой в истории сражений «Арсенала» и «МЮ». В чемпионскую гонку смогли вклиниться «Ливерпуль» и «Ньюкасл». К 28-му туру АПЛ команды шли вровень: «МЮ» – 58 очко, «Арсенал» – 57, «Ливерпуль» – 56, «Ньюкасл» – 55. «Манчестер Юнайтед» ожидал выезд к «Дерби Каунти», который боролся за выживание, а «Ливерпуль» играл в гостях с крепким «Фулхэмом».

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«Ньюкасл» и «Арсенал» встретились между собой. Помочь «канонирам» не мог Тьерри Анри, получивший травму накануне матча. Без него Венгеру пришлось перестроить игру – пару Бергкампу впереди составил Вильтор. «Ньюкасл» предстал в сильнейшем составе.

Состав «Ньюкасла»: Гивен, Дабизас, Дистен, Хьюз, О’Брайен, Дженас, Солано, Спид, Робер, Амеоби, Ширер.

Состав «Арсенала»: Симэн, Лорен, Кэмпбелл, Диксон, Лужный, Степанов, Гримальди, Пирес, Виейра, Вильтор, Бергкамп.

Хозяева с первых же минут принялись атаковать. «Арсенал», выдержав стартовый штурм, завладел мячом. На 11-й минуте Пирес выполнил передачу на Бергкампа, но не на ход, а в недодачу. Деннис ждал заброс в штрафную, а пас низом заставил его притормозить. Дальше произошло то, чего не ожидали защитники «Ньюкасла», – Бергкамп ловким касанием прокинул мяч мимо Дабизаса, развернувшись при этом в другую сторону. Голландец поставил корпус и оказался перед воротами совершенно один. Вторым касанием Деннис пробил в дальний угол, тем самым открыв счёт в матче.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Как позже вспоминал Бергкамп, всё произошло инстинктивно: «Передача от Пиреса была неудобной, поэтому мне пришлось развернуться спиной к воротам. Я прокинул мяч мимо защитника, а сам развернулся в другую сторону. Да, со стороны это выглядело как нечто волшебное, но для меня это был единственный способ пройти к воротам». В том матче «канониры», кстати, одержали победу со счётом 2:0. «МЮ», в свою очередь потерял очки, сыграв вничью с «Дерби Каунти» (2:2). «Арсенал» пришёл первым к финишу в сезоне-2001/2002 и стал чемпионом Англии.

«Такое мог сделать лишь Бергкамп»

Гол Бергкампа ещё долго обсуждали. Никос Дабизас (тот самый защитник «Ньюкасла», которого обыграл Деннис) в интервью Daily Mail заявил: «На самом деле, я даже горд быть частью этого гола. Мне совершенно не стыдно, что Бергкамп так меня обыграл. Это было футбольное чудо». В 2004 году Дабизас вместе со сборной Греции выиграл Евро-2004. «Теперь люди ассоциируют меня с двумя вещами – голом Бергкампа и победой на чемпионате Европы», – пошутил Дабизас.

Иан Райт, легендарный игрок «Арсенала», обсуждал гол Бергкампа с самим Деннисом: «Он сказал, что импровизировал. Конечно, в этом есть доля случайности, но такое мог сделать лишь Бергкамп. Я видел, как он делал нечто подобное на тренировках». Тьерри Анри, наблюдавший за голом Бергкампа с трибун, отметил хладнокровие голландца: «Деннис сделал что-то невероятное, но при этом остался невозмутим. В этом разница между обычным и великим игроком. Любой форвард был бы рад просто обыграть защитника так, как сделал это Бергкамп. Вы видели, как он поставил ему спину? Ведь защитник прыгал в подкате и хотел выбить мяч, но Деннис думал только о том, как забить гол».

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Бергкампу поставили памятник

За те 11 лет, что Деннис Бергкамп провёл в «Арсенале», он стал настоящей легендой клуба и любимцем публики. В 2014 году перед домашним стадионом «Арсенала» ему открыли памятник: бронзовая статуя представляет собой Бергкампа, который в прыжке принимает мяч. Ранее перед «Эмирейтс» установили памятники Тьерри Анри и Тони Адамсу.

Статуя Денниса Бергкампа Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Изначально в «Арсенале» хотели, чтобы статуя Бергкампа была оформлена как тот самый гол, забитый в ворота «Ньюкасла». Воссоздать приём и разворот в движении оказалось невозможно. Прыжок Бергкампа, взятый за основу статуи, был также в матче с «Ньюкаслом», но два года спустя. В сезоне-2003/2004 «Арсенал» стал чемпионом в третий раз, не проиграв при этом ни разу в АПЛ.

В автобиографии Деннис Бергкамп признаётся, что не считает этот гол лучшим в своей карьере: «Я думаю, что мне повезло. Если бы защитник сделал шаг назад, то был бы первым на мяче. Об этом голе так много говорили, что я решил посмотреть его по телевизору. Да, получилось довольно красиво, но я не любитель финтов». Тем не менее болельщики признали именно этот гол лучшим в истории АПЛ. Подобные мячи заслуживают того, чтобы их авторам поставили памятник».