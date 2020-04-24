Как выглядела сборная самых дорогих футболистов мира в 2010 году

Продолжаем рассказывать о том, сколько стоили самые дорогие футболисты мира в недавнем прошлом. В предыдущем материале на эту тему мы представили символическую сборную 2005 года. Тогда, по оценкам авторитетного сайта Transfermarkt.ru, максимальная цена игрока (Роналдиньо) была 50 млн евро. Теперь – сборная 2010-го. Вот, кто лидировал на своих позициях десять лет назад:
Икер Касильяс, 35 млн
Фото: Clive Mason/Getty Images
В 2010-м самым дорогим голкипером на трансферном рынке считался «первый номер» сборной Испании и «Реала». В тот год Касильяс выиграл с национальной командой чемпионат мира и попал в символическую сборную турнира. Кроме того, 29-летний испанец в третий раз подряд был признан лучшим вратарём мира по результатам опроса Международной федераций футбольной истории и статистики (IFFHS).
Рио Фердинанд, 35 млн
Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images
Центральный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» находился в топ-3 игроков своего амплуа и в 2005 году, и в 2010-м. Потрясающая стабильность! К тому моменту у 32-летнего Фердинанда было уже четыре золота АПЛ и победа в Лиге чемпионов. Он пять раз попадал в команду года чемпионата Англии. Его связкой с Видичем восхищался весь футбольный мир.
Неманья Видич, 35 млн
Фото: Michael Regan/Getty Images
Напарник Фердинанда по центру обороны «Манчестер Юнайтед» оценивался так же высоко, как и англичанин. Стоит ли напоминать, что манкунианцы купили серба в 2006 году у «Спартака» за 10,5 млн евро? В 2010-м в профайле 29-летнего Видича было уже три золота АПЛ и победа в Лиге чемпионов. Именно тогда Неманья стал капитаном «МЮ».
Джон Терри, 35 млн
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
В то время самые крутые центральные защитники выступали в чемпионате Англии. 30-летний Терри тоже оценивался в 35 млн евро. Успешный 2010-й принёс Джону третье чемпионство в составе «Челси» и четвёртую за карьеру победу в Кубке Англии. До этого УЕФА трижды за пять лет называл англичанина лучшим защитником года на клубном уровне.
Сеск Фабрегас, 55 млн
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
23-летний Фабрегас выиграл в 2010-м чемпионат мира со сборной Испании. Здорово выступил и в «Арсенале»: заслужил звание игрока года в лондонском клубе и был включён в команду сезона АПЛ. Высокая стоимость молодой звезды не отпугнула желающих приобрести Сеска. Правда, «Барселона», в которую испанец перешёл летом 2011-го, договорился о трансфере всего за 34 млн.
Хави, 65 млн
Фото: Jasper Juinen/Getty Images
Центральный полузащитник был одной из ключевых фигур сборной Испании, выигравшей ЧМ-2010. 30-летнего Хави включили в символическую сборную турнира, а IFFHS в третий раз подряд назвала его лучшим плеймейкером мира. Испанец занял третье место в борьбе за «Золотой мяч». На счету Хави были уже две победы в Лиге чемпионов и пять чемпионских титулов с «Барселоной».
Андрес Иньеста, 60 млн
Фото: Jamie McDonald/Getty Images
Иньеста – ещё один герой ЧМ-2010. 26-летний полузащитник забил единственный гол в финале с Нидерландами и был признан лучшим игроком матча. Попал в символическую сборную турнира. Финишировал на втором месте в споре за «Золотой мяч». В 2010-м Иньеста завоевал своё четвёртое золото Примеры в составе «Барселоны», а до этого дважды выиграл Лигу чемпионов.
Кака, 60 млн
Фото: Denis Doyle/Getty Images
Для обладателя «Золотого мяча» 2007 году сезон-2009/2010 стал первым в Испании после перехода из «Милана» в «Реал» за 67 млн евро. К тому моменту 28-летний Кака уже был победителем ЧМ-2002 со сборной Бразилии и Лиги чемпионов в составе «россонери». На чемпионате мира 2010 года атакующий полузащитник поделил первое место в списке лучших ассистентов.
Лионель Месси, 100 млн
Фото: Denis Doyle/Getty Images
В 2010 году Месси с Роналду, как и сейчас, находились на вершине мирового футбола. 23-летний аргентинец во второй раз подряд выиграл «Золотой мяч» и был единственным игроком, которого оценивали в 100 млн евро. Он второй сезон подряд стал лучшим снайпером ЛЧ. Коллекцию трофеев Лео украшали четыре золота Примеры и два кубка Лиги чемпионов. Разве что ЧМ-2010 счастья не принёс.
Криштиану Роналду, 90 млн
Фото: Denis Doyle/Getty Images
Роналду годом ранее перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» за 94 млн евро, так что его ориентировочная стоимость на рынке почти точно отражала реальную цену. У 25-летнего португальца уже была победа в Лиге чемпионов с «МЮ» и три золота АПЛ. Кроме того, один «Золотой мяч», полученный в 2008-м. Правда, и Криштиану на ЧМ-2010 ограничился лишь голов в ворота сборной Северной Кореи.
Уэйн Руни, 55 млн
Фото: Michael Regan/Getty Images
Форварду «Манчестер Юнайтед» 2010 год принёс несколько индивидуальных трофеев. 25-летнего Руни признали лучшим игроком сезона в «МЮ» и в чемпионате Англии, причём по разным версиям – футболистов, болельщиков, журналистов, самой лиги. Тогда же победитель ЛЧ-2007/2008 начал вместе с командой поход за четвёртым в карьере золотом АПЛ. Уэйн подумывал об уходе из «МЮ», но передумал и продлил контракт.
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