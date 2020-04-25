Круифф сделал Стоичкова великим. Но он же выжил его из «Барсы»

Йохан Круифф провёл в «Барселоне» больше лет как тренер, чем как игрок. Его наследие — не только голы, пасы и выигранный чемпионат Испании, но и нечто намного большее. Стиль, который он привил клубу за восемь лет работы в качестве тренера. Тотальный футбол, определивший развитие «Барселоны», ставший основой ДНК команды и в конечном счёте принесший ей успех. Четыре чемпионских титула в Испании подряд и первая в истории победа в Лиге чемпионов.

Бесконечность гения. Год без Йохана Круиффа Он умер 12 месяцев назад, но его футбол будет жить вечно.

В 1989 году, когда Круифф-тренер ещё не выиграл в Испании ничего, на пути к трофею Кубка обладателей кубков «Барселона» встретила в полуфинале софийский ЦСКА. Каталонцы одержали две победы (4:2 и 2:1), но пропустили три гола. Все три забил 23-летний левый крайний Христо Стоичков. ЦСКА вылетел в полуфинале, но Стоичков с семью голами стал лучшим бомбардиром турнира, опередив Джанлуку Виалли и Гари Линекера. Вскоре он уже играл за «Барселону».



Каталонцы заплатили за талантливого игрока 400 млн песет — далеко не рекорд, но солидные по тем временам деньги. Правда, место на левом фланге атаки занимал техничный Чики Бегиристайн, да и в целом Круифф видел новичка форвардом широкого профиля, а не привязанным к левой бровке вингером. Спорное решение: фантастическая скорость была главным оружием Стоичкова. Но Круифф думал о командном балансе, и он хотел, чтобы центральный нападающий был мобильным и много смещался на фланг и обратно. Впрочем, тактические разногласия были не главной проблемой.

Удар Христо Стоичкова Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Стоичков никогда не прятал эмоций, иногда доводя их до крайности. В декабре 1990 года в матче с «Реалом», когда ему не понравилось решение судьи, форвард наступил ему на ногу. Он пробыл в «Барселоне» меньше полугода, когда заработал полугодовую дисквалификацию. Правда, потом её сократили, но он всё равно пропустил почти три месяца.



«Барселона» строилась уже несколько лет, когда команду наконец прорвало: в 1991 году уникальный стиль и качественные игроки (Лаудруп, Бакеро, Бегиристайн, Куман, Амор, молодой Гвардиола, Стоичков) принесли победу в чемпионате, за которой последуют ещё три подряд, в том же году «Барселона» снова выиграла Кубок кубков.

Круифф воспитывал игроков и использовал необычные методы, манипулируя их эмоциями, чтобы держать в тонусе. Больше всех доставалось конфликтному Стоичкову. «Перед всей командой он отчитывал меня, называл мою игру катастрофой, просто убивал. Потом мы с ним могли пойти поужинать, и он говорил мне, что я лучший».



Методы Круиффа всегда были неординарными. Например, он мог учить легенду, как правильно прыгать на скакалке крестом. А потом сам показать мастер-класс.

Видео доступно на «Чемпионате».

С приходом Ромарио, который обосновался в центре нападения, Стоичков наконец-то окончательно перешёл на левый фланг. И сразу же выдал лучший сезон в жизни. С «Барселоной» выиграл чемпионат и дошёл до финала Лиги чемпионов, а потом летом гениально сыграл на чемпионате мира в США (Болгария добралась до полуфинала) и получил «Золотой мяч».

Но для Круиффа личные показатели не имели значения: важнее для него было то, что в финале Лиги чемпионов «Барселона» была уничтожена «Миланом». Это стало началом перестройки. Ушли многие, включая Ромарио. Стоичков остался, но отношения с тренером испортились окончательно.

Стоичков: Моуринью был скромным парнем — не то что ван Гал В гостях у «Чемпионата» побывал обладатель «Золотого мяча» и «Золотой бутсы» ЧМ, великий бунтарь и артист мирового футбола Христо Стоичков.

Возможно, последней каплей стала история с «Игроком года ФИФА». Стоичков опоздал на церемонию награждения из-за тренера, который требовал его присутствия на утренней тренировке. Потом игрок начал высказывать недовольство в прессе.



«Когда команда выигрывает, он хвалит всех. Когда проигрывает, винит во всём одного меня. Это неправильно». Позднее форвард дал понять, что рассматривает переход в другой клуб. «Я не пакую вещи прямо сейчас. Но где окажусь в следующем сезоне — большой вопрос».



Круифф тоже ответил через прессу. После поражения 0:5 от мадридского «Реала» в январе 1995 года он сказал: «Стоичкову нужно меньше думать о похвале и наградах, а больше о тренировках и игре. Именно так, а не наоборот».

«Магическая «Барса» исчезла». Одно из самых ошеломительных «класико» в истории Крах великой команды Круиффа.

Много лет спустя болгарский форвард не считает, что проблемы с тренером были серьёзными. «Это нормальные вещи в футболе. Я хотел лучшего для себя и для команды, он тоже, но видел это по-другому. Я говорил, что лучше всего играю слева, и был недоволен, когда он ставил меня в центр нападения». Но тогда, весной 1995 года он сказал в эфире каталонской радиостанции: «Останется или Круифф, или я». Летом он перешёл в «Парму».



Он сыграл под руководством Круиффа 198 матчей, забил 97 голов. Со временем сам футболист, кажется, забыл плохое. Сейчас он вспоминает Круиффа с теплотой. «Мой «Золотой мяч» — это заслуга и Круиффа тоже. Да, он был приверженцем дисциплины, но наши результаты говорили сами за себя»