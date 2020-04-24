«Это величайший позор!» В Нидерландах возмущены решением досрочно завершить сезон

Нидерланды стали одной из первых стран Европы наряду с соседней Бельгией, где принято окончательное решение досрочно завершить сезон-2019/2020. В результате голландцы получили грандиозный скандал. Местные клубы крайне недовольны федерацией и грозят судом.

«Разочарованы тем, как KNVB хочет распределить места в еврокубках»

Напомним, во вторник, 21 апреля УЕФА провёл видеоконференцию с участием представителей всех стран, входящих в организацию, и в очередной раз настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты и кубковые турниры. Тем не менее спустя всего лишь три дня голландцы объявили о завершении сезона. Кажется, у Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) и выбора-то не было, так как премьер-министр страны Марк Рутте заявил на специальной пресс-конференции: все массовые мероприятия в Нидерландах отменяются до 1 сентября. Это значит, что футбольные матчи нельзя проводить даже без зрителей, хотя KNVB планировал возобновить чемпионат в середине июня при пустых трибунах.

Теперь футбол отменён. Чемпион Эредивизии определён не будет (кстати, впервые с 1945 года), а команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят место в элите. В ближайшее время KNVB проведёт консультации с УЕФА относительно дальнейших действий.

Решение не определять обладателя золотых медалей логично. После 25 туров лидирует «Аякс», но у занимающего второе место АЗ из Алкмара столько же побед, ничьих, поражений и очков. Амстердамцы выше конкурента по разнице мячей, зато дважды проиграли им в чемпионате.

Интересный лайфхак: как смотреть футбол, если тебя не пускают на стадион. Кейс из Дании Что делать, когда футбол уже вернётся, а зрителей на трибуны ещё не пустят?

Тем не менее АЗ всё равно есть на что жаловаться. При нынешних раскладах «Аякс» начинает следующую Лигу чемпионов с раунда плей-офф, тогда как Алкмар только со второго квалификационного раунда.

«Мы разрабатывали сценарии в течение нескольких недель, чтобы избежать ситуации, в которой сейчас оказались, – рассказал исполнительный директор АЗ Роберт Эйенхоорн. – Помимо всего прочего, предлагали провести плей-офф, чтобы определиться с чемпионом и путёвками в еврокубки. Однако наши предложения остались без ответа. Мы разочарованы тем, как KNVB хочет распределить места в еврокубках».

В Лигу Европы должны попасть команды, занявшие в Эредивизии места с третьего по пятое – «Фейеноорд» (групповой этап), ПСВ и «Виллем II» (оба – второй квалификационный раунд). Здесь уже пострадал идущий шестым «Утрехт». Во-первых, эта команда отстаёт всего на три очка от «Виллем II» при игре в запасе, а, кроме того, должна была сыграть в финале Кубка Нидерландов с «Фейеноордом». Таким образом «Утрехт» боролся за Лигу Европы сразу в двух турнирах и имел хорошие шансы выступить в еврокубках в сезоне-2020/2021.

Как сообщают голландские СМИ, руководители «Утрехта» намерены подать в суд на KNVB. Клуб не собирается отдавать Европу без боя.

9 мая должен возобновиться чемпионат Германии. А когда вернутся другие лиги? Европейский футбол начинает потихоньку оживать.

«Вы будете нести ответственность за это решение, вы будете нести его с собой всю свою жизнь!»

Находящиеся в зоне вылета «Ден Хаг» и «Валвейк», естественно, довольны досрочным завершением чемпионата. А вот лидеры второго дивизиона чемпионата Нидерланды возмущены, как и АЗ с «Утрехтом». «Камбюр» и «Де Графсхап» не получат заслуженное повышение в классе.

«Для меня это величайший позор нидерландского спорта за всю историю, – выразил своё возмущение главный тренер «Камбюра» Хенк Де Йонг. – Вы будете нести ответственность за это решение, вы будете нести его с собой всю свою жизнь! Речь идёт о лидерстве нашей команды с разницей в 11 очков. То, что происходит, недостойно спорта. Это огромный удар со спортивной и финансовой точек зрения. Говорю на эмоциях, но я бы просто так это дело не оставил – пусть разбираются юристы».

Генеральный директор «Камбюра», Ард де Грааф добавил в свою очередь, что клуб потеряет деньги, которые заработал бы от продажи ТВ-прав и абонементов в Эредивизии. Вдобавок ведутся работы по новому стадиону.

В общем, ни УЕФА, ни KNVB сейчас не позавидуешь. Давление идёт со всех сторон. Голландцам оставалось задуматься разве что о завершении чемпионата за границей, как это хотят сделать румыны – в турецкой Анталье. Однако и в этой истории слишком много вопросов, касающихся экономики и безопасности. Кстати, в начале апреля сообщалось, что местные гранды «Аякс» и ПСВ» поддерживают досрочное завершение сезона.

«Мы не видим оснований для проведения оставшихся матчей, – говорил генеральный директор ПСВ Тоон Гербрандс. – Прежде всего, из-за здоровья граждан. Это самое главное. Наша страна пострадала больше всех. Практически у каждого человека есть знакомый, который болел, болеет или умер от коронавируса. Мы также не считаем осуществимой идею УЕФА о проведении матчей летом. Что нам делать с игроками, у которых контракты до 30 июня?».