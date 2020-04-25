«Я был в ярости». Маркао рассказал, как его выгнали из «Спартака» Романцева

Маркао – один из самых любимых бразильцев для болельщиков «Спартака». Его карьера в Москве вышла короткой, но чрезвычайно яркой. Осенью 2000-го он последовательно уложил на лопатки «Спортинг» и «Арсенал» со всеми многочисленными звёздами, забив Шмейхелю и Цубербюлеру по два гола. Бразилец выделялся мощью, здорово выглядел в борьбе, забивал головой и образовал роскошную связку с соотечественником Робсоном. Казалось, станет таким же любимцем надолго.

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— В появлении первых легионеров – Робсона, потом Самарони, Маркао, я не видел ничего зазорного, — рассказывал в автобиографии Олег Романцев. — Если люди могут помочь «Спартаку» – почему их не позвать? Я никогда не делил игроков по цвету кожи, по национальности. Маркао здорово проявил себя в двух матчах Лиги чемпионов – против «Спортинга» и «Арсенала». Но, увы, оказался нестабильным игроком. Такие могут сверкнуть – а следующего яркого матча придётся ждать ещё 2 месяца. Получается, тогда я угадал, что он сможет выстрелить.

Закончилось всё очень быстро: уже в середине 2001-го Маркао уехал в Германию. На европейскую авансцену он больше не выходил, в 2009-м закончил карьеру, а теперь скромно живёт в родном городе. От Москвы остались лишь воспоминания — зато очень приятные. Корреспондент «Чемпионата» отыскал форварда благодаря Алешандре, вместе с которым они когда-то и приехали в «Спартак».

Один из самых загадочных легионеров «Спартака» — бразилец Алешандре. Мы его нашли Он стал первым игроком сборной Бразилии в истории РПЛ. Червиченко рассказывал, что его выгнали за стрижку ногтей в раздевалке. Это правда?!

— Маркао, наше интервью займёт много времени, - честно предупредил я. – Потому что вам придётся набирать сообщения. Я не говорю по-португальски, могу только переписываться через онлайн-переводчик.

— Ничего страшного, я готов, — сразу же ответил Маркао. – У нас всех приостановилась жизнь с этой пандемией. К тому же «Спартак» для меня особенный клуб. Я с радостью поговорю о нём.



— Как живёте? И где?

— Всё хорошо. Живу в родном городе под названием Андира, который входит в штат Парана. Столица штата – Куритиба. Работаю в спортивном департаменте мэрии города уже на протяжении 10 лет, пришёл сразу же после футбольной карьеры. Занимаюсь социальными проектами, организовываю тренировки для детей, а также городские чемпионаты по разным видам спорта. Футбол преобладает.



— На тренерскую лицензию случайно не учитесь?

— Пока нет. Вообще нет намерений стать профессиональным тренером. Я просто занимаюсь с детьми, пытаюсь передать им свой опыт, научить чему-либо. Но в жизни ничего нельзя исключать, верно?



— Есть что-то, кроме официальной работы? Свой бизнес? Робсон, например, мясо продавал.

— А у меня с прежней супругой был супермаркет. Но после развода я оставил ей его. Сейчас женат на особенной для меня женщине по имени Вероника. А нашего сына зовут Лоренцо. Мы строим нашу жизнь. Слава богу, всё хорошо.

Маркао с семьей Фото: из личного архива Маркао

«Спартак» в финале Кубка чемпионов. Когда это могло стать реальностью Судьи, деньги, яйца Боли – все тайны исторического баттла с «Марселем» весной 1991-го.

«Я сам не ожидал, что забью по два гола «Спортингу» и «Арсеналу»

— Часто вспоминаете «Спартак» и Россию?

— Конечно. Я никогда не забуду это время. Да и некоторые друзья периодически выкладывают видео матчей в «Фейсбуке», пересматриваю. Игры в Лиге чемпионов незабываемые! Это то, что я пронесу через всю жизнь. То, чем я могу поделиться с детьми в качестве примера. Очень скучаю.

— Мало кто ожидал в 2000-м, что вы выйдете и порвёте «Спортинг» и «Арсенал». О вас почти ничего не было известно, вы только-только приехали в Россию.

— Слушайте, даже я не ожидал, что забью по два гола им! Но у нас была реально классная команда. Когда у меня появилась возможность перейти в «Спартак», я был реально счастлив. Хотя времена были другими. В газетах почти ничего не писали о России. Я совсем чуть-чуть знал о вашем футболе лишь потому, что Робсон играл в «Спартаке», да и некоторые друзья прошли через российский чемпионат. Но всё равно время кардинально отличалось от сегодняшних дней, когда по всему миру играет огромное количество бразильцев. А знаете, что самое интересное?



— Что же?

— Меня изначально вообще не планировали брать в «Спартак»! Хотели взять Алешандре Лопеса, он был главной целью клуба. Когда мы приехали вместе, с Алешандре были готовы подписать контракт сразу же, по поводу меня не было вообще никакой конкретики, прилетел без каких-либо гарантий. Тогда наш агент сказал: «Хорошо. Алешандре подпишет с вами соглашение. Но я хочу, чтобы вы дали шанс и Маркао. Пусть пройдёт у вас просмотр». Слава богу, я был в порядке, хорошо играл в Бразилии, находился в форме. Но в «Спартаке» мне пришлось тренироваться и доказывать примерно две недели. Лишь после этого предложили контракт. Я был очень рад! А ещё помню, что тогда, в июле или августе, было ужасно холодно.

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— История получилась удивительной. Ваш товарищ, которого представляли звездой, вообще не заиграл. А вы – засверкали в скорой Лиге чемпионов.

— Алешандре приехал из очень сильной команды – «Флуминенсе», также у него за спиной имелись хорошие матчи за сборную Бразилии. Но ему не повезло с этими травмами, считаю его очень хорошим защитником. Я же просто концентрировался на своей цели, поставил задачу сначала попасть в «Спартак», а потом заиграть в Лиге чемпионов. Всё получилось.



— На вас произвел впечатление уровень футболистов, собранных тогда в «Спартаке»?

— Слушайте, это были действительно очень сильные игроки, но я не удивлялся и не открывал рот от восхищения, потому что раньше выступал за «Торино» в Италии. И играл с великими по тем временам футболистами: Абеди Пеле, Англома, Силензи и многие другие. Так что я точно ничего не боялся. Очень рассчитывал на Робсона, и он мне здорово помог в адаптации на первых порах.



— Кого из партнёров по «Спартаку» помните до сих пор? Кого считаете сильнейшим игроком? Кроме Титова – его все помнят.

— Ох, русские фамилии такие сложные… У меня есть постер, на котором изображена вся команда. Но по именам я не вспомню.

Робсон был первым бразильцем в «Спартаке». Он забивал «Арсеналу» и стал своим после пьянки Один из самых запомнившихся легионеров в истории красно-белых.

— Давайте попробуем хотя бы визуально. Вот, например, два состава из того времени. С вами и без вас. Кто здесь самый крутой?

— Так, хорошо. Титова и Робсона, как договаривались, не упоминаем. Помню вратаря – он был настоящей стеной. А также мне нравилась игра маленького парня из Украины.



— Филимонов и Парфёнов.

— Точно. А ещё выделю третьего сверху, который после Баранова. Вообще вся команда была потрясающей. Спасибо ребятам огромное – они приняли меня очень тепло. Но их фамилии мне очень сложно выговаривать.

Филимонов: я бы и сейчас не заканчивал. Но пришлось Александр Филимонов – о своём футбольном долголетии, Романцеве, Лобановском, «Спартаке» и многом другом.

«Дружище, мне никогда не было так холодно, как в матче с «Арсеналом»

— Зато сами вспомнили Баранова. С его навеса вы забили тот самый гол «Спортингу», первый в Лиге чемпионов для себя.

— Этот гол был прекрасным. Он окрылил меня, я буквально летал от эмоций. Один из счастливейших дней в жизни. Матч против «Спортинга» и два гола в нём – особенные для меня по двум причинам. Во-первых, я противостоял защитнику Андре Крусу – он в то время был одним из самых крутых защитников Бразилии. Во-вторых, ворота «Спортинга» защищал великий вратарь. Забыл его фамилию…



— Шмейхель. Петер Шмейхель.

— Да! Он был отличным голкипером. Но я помню, он тогда сказал, что знает Бебето и Ромарио, но не знает Робсона и Маркао. А в итоге мы показали ему, кто такие Робсон и Маркао.

— Ещё один ваш момент славы – дубль против «Арсенала». В ужасный мороз и на ледяном покрытии, где не было травы.

— Зато были Анри, Пирес, Силвинью, Кану, другие звёзды… И все – игроки своих сборных. В таких матчах всегда интереснее всего играть. Но что нас мотивировало сильнее всего – наши болельщики. Они заполнили стадион, несмотря на дикий холод. Это было что-то невообразимое.



— А вы легко перенесли этот мороз?

— Легко? Шутите? Дружище, я неоднократно играл на снегу – в Италии, Германии, в Швейцарии. Но никогда, повторю, НИКОГДА, мне не было так холодно. Это был кошмар. Я даже не знаю, как всё это описать. Просто поверьте. После матча у меня замёрзло всё: ноги, руки, лицо. Я даже не мог говорить! И отходил потом несколько часов.

Мукунку: Романцев обожал водку. Но он прав — я хороший «Чемпионат» разыскал Жерара «Он хороший» Мукунку в Конго, чтобы расспросить про «Спартак», Романцева, расизм и русский мат.

— Как же вы в таком состоянии забили два гола? Как победили «Арсенал»?

— Ха-ха, думаю, «Арсенал» тоже подзамёрз в тот вечер, ему всё-таки было непривычно. Но, конечно же, холод – не та причина, по которой соперник уступил. Он ведь даже повёл в счёте. Просто мы в тот вечер сыграли круто, почти идеально. Бились друг за друга. Этот матч навсегда войдёт в историю.



— Романцев вас похвалил за тот матч?

— Нет. Он был очень закрытым, не праздновал никогда голы, не отмечал победы. И, само собой, не хвалил персонально игроков. Но это его подход, его право. Нам оставалось принимать это.

Фото: Stuart Franklin /Getty Images

«Ушёл из «Спартака», потому что меня отправили в дубль и не дали набрать форму»

— Вопрос, который до сих пор волнует болельщиков: почему всё так быстро закончилось? Уже в 2001-м вы перестали забивать, вскоре оказались в дубле, а летом уехали из России. Казалось, вы станете форвардом «Спартака» на долгие годы.

— Всё началось после зимних сборов. Мне сказали, что я не буду больше играть за главную команду и должен выступать за дубль. После одного матча дублирующего состава мне позвонили и сказали, что я могу отправляться домой, приезжать на базу перед матчем основного «Спартака» мне не нужно.



Я был в ярости, потому что хотел находиться вместе с командой. А ночью мне позвонил переводчик «Спартака» Жорже, сказал, что меня ждут, что он заедет за мной и мы вместе отправимся на базу. Я ответил, что не поеду, поскольку так дела не делаются. Вот и всё. После этого «Спартак» перестал на меня рассчитывать. Вскоре меня отправили в Корею. Но когда я прибыл туда, узнал, что контракт мне никто не предлагает. В итоге я полетел в Германию, перешёл в «Санкт-Паули» и остался там на два года.

«Романцев подозвал к себе и спросил: ты кто такой?» Чемпион России в составе «Спартака» — о Романцеве, Шикунове, разрозненности в команде и другом – в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

— Стойте. Но почему «Спартак» отказался от вас и отправил в дубль? Должна же быть разумная причина?

— У меня были плохие предсезонка и старт нового сезона. Я всегда испытывал проблемы с набором формы, но уверен, что через две или три недели набрал бы кондиции. Если бы «Спартак» был терпеливее, я бы остался. И я хотел остаться. Но мне не дали времени. Сначала отправили в дубль, а потом вот это недопонимание… Я решил, что жизнь продолжается, и ушёл.



— Дело было не в зарплате? Вы не хотели новый контракт?

— Я никогда не разговаривал с клубом о деньгах. Никогда.

— Странно всё это.

— Я тоже был неприятно удивлён. Хотел остаться на больший срок, но не удалось. Такое бывает в футболе. В любом случае, у меня было прекрасное время в «Спартаке». Я был счастлив, а сейчас ни о чём не жалею.



— С Романцевым обсудить вопрос было нереально?

— Нет. Мало кто из футболистов имел возможность пообщаться с ним лично. Но я всё равно очень благодарен ему.



— В Германии вы прожили счастливые отрезки карьеры?

— Там всё было иначе. Команда очень отличалась от «Спартака». Если «Спартак» всегда борется за чемпионство и играет в Лиге чемпионов, то «Санкт-Паули» борется за выживание (или за выход в главную Бундеслигу). Время в России было коротким, но очень ярким. Я стал чемпионом, поиграл в Лиге чемпионов. Зимой мы выиграли турнир на синтетическом газоне (Кубок Содружества). Отличное время, особенный этап в моей карьере.



Я ещё раз хочу поблагодарить всех партнёров по «Спартаку», которые отнеслись ко мне тепло. А ещё болельщиков – они у клуба великолепные. Болеют так же горячо, как в Бразилии. Благодаря им я особенно тепло вспоминаю Россию.



— Сейчас у «Спартака» новый стадион. Хотите, покажу? Вот, например, момент из матча в чемпионском сезоне против «Терека». Фанаты выбегают на поле.

— Вау! Я сильно впечатлён. Вот бы в моё время у «Спартака» был такой стадион… Тогда арена была совсем другой, расстояние между полем и трибунами было большим, контакт между зрителями и игроками – минимальным.

«Испугался, когда мимо пробежал мужчина и прыгнул в ледяную воду»

— Вы хотя бы раз были в России после 2001-го?

— Нет, ни разу. Уехал из «Спартака» и больше не возвращался. На чемпионат мира-2018, например, приехать не смог, занятия с детьми отнимают много времени. Но даже из Бразилии я заметил, что ваша страна изменилась за эти годы.



— Особенно сильно – перед чемпионатом мира-2018. Построили очень много красивых стадионов. У вас в Бразилии перед 2014-м было так же.

— Для нас чемпионат мира-2014 не стал хорошим событием. И наследство после него тоже сомнительное. Многие стадионы не используются. Деньги выброшены на ветер.



— Например, где арены простаивают?

— В Бразилиа. В Манаусе на «Амазонии» не играют. В Ресифи у «Пернамбуку» тоже проблемы.



— Я ещё как-то видел ужасающие фотографии заброшенной, неухоженной «Мараканы».

— Сейчас «Маракане» получше. «Фламенго» теперь проводит свои домашние матчи на ней. А у многих стадионов нет хозяев. У местного футбола проблемы, команды испытывают нехватку денег, много долгов. Поэтому так и получается. Причина одна: политика. Стадионы строились не для людей, а ради политики.



— Грустно. Давайте о весёлом. Самый невероятный случай, произошедший с вами в России?

— Мы с друзьями часто ходили в бразильские рестораны поесть барбекю. Однажды отправились туда зимой, в морозную погоду. Кругом – снег. Идём, укутанные в тёплую одежду. И вдруг мимо меня пробегает голый мужчина! Разбегается и ныряет в воду. В ледяную воду! Всё было во льду! Я очень испугался. Что с ним?! Но друзья сказали мне, что всё нормально, якобы это полезно для здоровья. Русские – удивительные.



— А вы как поддерживаете здоровье сейчас? До сих пор играете в свои 47 в футбол?

— Да. Выступаю в любительском турнире ветеранов, участвуют футболисты за 40. Я немного прибавил в весе, но тренируюсь каждую неделю.

Фото: из личного архива Маркао

— Живот появился?

— Да. Но я всё равно играю и забиваю! Ха-ха. Даже взял несколько трофеев как лучший бомбардир. Маркао по-прежнему в порядке.