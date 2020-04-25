Пеле трясло, когда он забивал 1000-й мяч. История легендарного гола

Мир тогда говорил только о двух событиях: тысячном голе Пеле и высадке американцев на Луне.

Эдсон Арантис ду Насименту или просто Пеле – икона самой популярной игры в мире. Есть ли на нашей планете люди, которые не слышали имени этого бразильца? Сам Пеле убеждён, что он популярнее Иисуса Христа.

«Я католик и знаю, что означает Он и что означают его ценности, но в мире многие люди верят в другие вещи. В Азии, например, живут миллионы буддистов. Может быть, они не знают, кто такой Христос, но о Пеле они слышали», – говорил сам «Король футбола».

Пеле потряс мир уже в 17 лет. Его великому голу в финале ЧМ-1958 аплодировал король Швеции К таким трюкам европейцы тогда ещё не привыкли.

У статистиков были разные данные по поводу голов Пеле. Нападающий отложил юбилей из-за того, что стал вратарём

Про Пеле написано множество статей и книг, снято несколько фильмов. В его футбольной жизни хватало нетривиальных сюжетов, памятных противостояний, неожиданных реплик. Одна из самых ярких деталей карьеры форварда – история о том, как он забил свой тысячный гол.

В 1969 году Бразилия предвкушала юбилей своего «Короля», который к тому моменту выиграл два чемпионата мира в составе «селесао». Третье золото будет на следующий год – на ЧМ-1970 в Мексике, где Пеле назовут лучшим игроком турнира. Статистики публиковали разные данные относительно количество голов, забитых игроком «Сантоса», поэтому Пеле обратился к ним с просьбой прийти к единому мнению. Ему самому хотелось знать, когда он достигнет тысячи. В конце концов, любители цифр договорились – дальше всё зависело только от нападающего.

Пеле продолжал поражать ворота, но из-за сильного эмоционального напряжения прицел чуть-чуть сбился. За каждым матчем «Сантоса» следили, как за финалом чемпионата мира. Болельщики на любом стадионе требовали от звезды «рыб», чтобы рекорд состоялся «здесь и сейчас». Пеле оказалось непросто психологически жить с этим. Прогнозировали, что его тысячный гол будет забит до ноября, но к наступлению последнего месяца осени на счету нападающего было только 996 мячей.

9 ноября «Сантос» встречается с «Сан-Паулу». Пеле остаётся три мяча, но он уходит с поля без гола. В следующем матче соперником «рыб» становится слабый «Ботафого» из Жуан-Песоа. По ходу игры нападающий оформляет дубль, и весь стадион уверен, что теперь-то он «выбьет» тысячу. Однако травму получает голкипер «Сантоса», после чего Пеле… встаёт в ворота! Бразилец вспоминал, что несколько раз в карьере исполнял роль вратаря, причём и в этом был достаточно хорош. Действительно, талантливый человек талантлив во всём. Вот только хет-трик не случился, а 16 ноября Пеле, вопреки собственному обещанию, уходит с поля без гола в выездной встрече с «Баией» (1:1): лучший момент завершает ударом в перекладину, а Жаир добивает мяч в сетку. Хотя в городе Салвадор уже подготовили карнавал в честь рекордсмена.

40 лет назад CCCР обыграл бразильцев на «Маракане» — на глазах сотни тысяч местных фанатов Сбылась мечта советских футболистов, но Бесков всё равно был недоволен.

Перед тысячным голом Пеле впервые в карьере волновался. Вратаря, которому он забил гол, обвиняли в похищениях, пытках и убийствах

Наконец, 19 ноября «Сантос» играет с «Васко да Гама» на легендарной «Маракане». Соперники провоцируют Пеле, пытаются сбить его с нужной волны, говорят – не забьёшь! «Рыбы» поражают ворота «Васко да Гама», но их лидеру опять не везёт. Защитник Рене сотворил автогол, прерывая передачу, адресованную Пеле. Видимо, решил, что лучше отправить мяч в собственные ворота, чем дать отличиться нападающему. За 13 минут до финального свистка при счёте 1:1 судья назначает пенальти в пользу «Сантоса». Пеле вроде бы не очень хочет исполнять одиннадцатиметровый, но публика не оставляет выбора – скандирует его имя.

По словам нападающего, подходя к «точке», он впервые в карьере не мог справится с нервами. Трясся от волнения. Тем более его оппонент опытный, 30-летний аргентинский голкипер «Васко да Гама» Эдгардо Андрада по прозвищу «Кот» находился в прекрасной форме. Эпизод затягивался, соперники «колдовали» над мячом. Пауза, разбег, удар… гол! Долгожданный, вымученный, исторический. Андрада едва не отбил мяч: пробил Пеле не здорово.

«Конечно, тысячный гол я надеялся забить не с пенальти, – писал нападающий в своей книге. – Но в тот момент я был мысленно согласен и с таким вариантом. Оглушительный крик стадиона, казалось, остановил дождь, не прекращавшийся в течение всего матча. Из-за ворот ко мне бросилась толпа фотокорреспондентов. Вслед ринулись сотни зрителей с трибун, не обращая внимания на полицию. Болельщики неслись по мокрой траве прямо ко мне. Кто-то сорвал с меня футболку и протянул другую, с огромной цифрой 1000. Потом меня подняли на плечи и понесли по полю. От волнения у меня выступили слёзы. Толпы людей выкрикивали приветственные возгласы. Наконец меня опустили на землю, по требованию публики я неторопливо пробежался вокруг поля, чтобы все могли видеть мою юбилейную футболку».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Счастливый Пеле получает специальную награду от ФИФА и покидает поле – его меняет запасной игрок. Пенальти, реализованный нападающим, оказался победным: «Сантос» выиграл – 2:1. Но кого волновал счёт матча? На следующий день вся Бразилии обсуждала лишь два события: тысячный забитый мяч Пеле и высадку американских астронавтов на Луну. В честь юбилейного гола выпускают миллионным тиражом специальную марку.

Между тем на глаза голкипера Андрады тоже наворачивались слёзы. «Я находился на грани отчаяния, – признавался аргентинец. – Мечтал отбить пенальти. Мне вовсе не хотелось стать «тем самым вратарём, который пропустил тысячный гол Пеле. Шум на стадионе стоял оглушительный. Даже болельщики «Васко» были против меня!».

Кстати, дальнейшая судьба Андрады тоже заслуживает упоминания. Незадолго до ухода из футбола в 1981 году он поступил на службу в Гражданский разведывательный штаб армии – являлся сотрудником 121-го разведывательного батальона внутренней военной разведки процесса национальной реорганизации. Так называли военную диктатуру, продолжавшуюся в Аргентине с 1976 по 1983 годы. Хунта вела так называемую «Грязную войну». В 2008 году бывший разведчик Эдуардо «Эль Туку» Костансо заявил, что Андрада участвовал в похищении, пытках и убийстве боевиков Освальдо Аугустина Камбьяссо и Эдуардо Перейры Росси в мае 1983-го. Бывший вратарь был завербован подполковником Хорхе Роберто Диабом. Сам Андрада признал, что был сотрудником разведки, но участие в убийствах отрицал. В конце концов, суд оправдал Эдгардо за отсутствием доказательств. В сентябре 2019-го голкипер, пропустивший тысячный гол от Пеле, ушёл из жизни в возрасте 80 лет.

Супербомбардиры прошлого. Все голы Пеле на ЧМ в одном видео Вы видели, как забивал Король Футбола?

Пеле хранил «юбилейный» мяч, а потом подарил его ассоциации родителей и друзей детей с умственными отклонениями Сан-Паулу. В 2005 году мяч был продан на благотворительном аукционе за 22,4 тыс долларов бизнесмену Роберту Жустусу.

Позже футбольные историки нашли в ходе исследований несколько «потерянных» статистиками прошлого голов Пеле. Выяснилось, что на самом деле свой тысячный мяч «Король» забил ещё до матча с «Васко да Гама». Но зачем переписывать красивую историю? Для самого Пеле гол с пенальти в ноябре 1969-го остался самым эмоциональным моментом в карьере.