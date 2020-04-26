Им аплодировали стоя. Почему в СССР не показали легендарный разгром «Арсенала» «Спартаком»

Этот матч не сохранился на видео даже в формате обзора голов. Между тем, это была, возможно, лучшая игра за всю историю «Спартака» в еврокубках. Говорят, тому, кто найдёт её запись, обещали вознаграждение в размере 10 тыс. фунтов стерлингов, но даже большие деньги не помогли ничего отыскать.

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«Спартак» впервые играл с командой из элиты чемпионата Англии. Тренеры «Арсенала» неделю жили в СССР, изучая красно-белых

В сентябре 1982 года «Спартак», занимавший на тот момент третье место в чемпионате СССР, встретился в 1/32 финала Кубка УЕФА с «Арсеналом» (пятой командой Англии в сезоне-1981/1982). Красно-белым выпал, мягко говоря, не самый удачный жребий для первой стадии турнира, учитывая рейтинг британского футбола. Вдобавок вторая игра должна была пройти в Лондоне, что только повышало шансы команды Константина Бескова на ранний вылет из еврокубков.

Любопытно, что в 1982-м «Спартак» впервые в своей истории сыграл с клубом высшего дивизиона чемпионата Англии. А вот сам Бесков до этого встречался с «Арсеналом» в… 1945 году, в ходе легендарного турне московского «Динамо». Спартаковцы наверняка не изучили «канониров» так, как они их: помощники главного тренера Терри Нейла неделю находились в СССР и проанализировали два матча будущего соперника.

Первая игра прошла в «Лужниках» (тогда Центральном стадионе имени Ленина) и собрала почти 70 тыс. зрителей. Начиналось всё для спартаковцев так, что, казалось, разгрома не избежать. Уже на 15-й минуте полузащитник Стюарт Робсон точно пробил в девятку, а на исходе получаса игры нападающий Ли Чэпмен забил головой с передачи того же Робсона. На табло зажглись цифры 0:2, и теперь красно-белые должны были совершить маленькое чудо в противостоянии с командой, имевшей репутацию одной из лучших в Англии по игре в обороне.

Тем не менее спартаковцы перевернули игру! Ещё до перерыва Сергей Швецов завершил свой прорыв ударом с ходу из-за штрафной – будущий тренер «Лидса» Дэвид О’Лири хотел остановить летевший в ворота мяч, но лишь коснулся его и застал врасплох голкипера. Во втором тайме дубль в ворота оборонявшегося всей командой «Арсенала» сделал лидер хозяев Юрий Гаврилов. Сперва он реализовал пенальти за фол против Сергея Родионова, а в концовке забил победный гол после передачи с правого фланга. «Спартак» сохранил лицо, однако через две недели москвичам готовил горячий приём «Хайбери»: наши-то не привыкли к трибунам у поля.

«Эх, если бы спартаковцев каждый раз так задевало за живое. В случае с «Арсеналом» они проявили истинно мужской характер. В перерыве мы говорили кратко и откровенно. Было понятно, что даже выйдя вперед в счёте, мы с незначительными шансами на дальнейшее продвижение в розыгрыше Кубка УЕФА поедем с ответным визитом в Лондон. Но проигрывать дома в первой же встрече…» – вспоминал Бесков в своей книге «Моя жизнь в футболе».

«Спартак» — «Арсенал» — 3:2. Борис Поздняков и Кенни Сэнсом

Могли ли «Спартак» умышленно сплавить? Разбираемся, как его не пустили в финал еврокубков Романцеву до сих пор больно, когда ему напоминают про «Антверпен». Мы узнали новые подробности той истории.

На предматчевой разминке у игроков «Спартака» ничего не получалось. После четвёртого гола им аплодировал весь «Хайбери»

В Лондоне спартаковцев встретили душевно. Всё-таки среди гостей был Бесков, забивший в 1945-м за «Динамо». В аэропорту «Хитроу» его ждали несколько футболистов «Арсенала» 40-летней давности, подарившие в числе прочего мяч, которым играли динамовцы с «канонирами».

На нашу страну ответный матч 1/32 финала Кубка УЕФА не транслировали. Хотя изначально планировали. Тогда сослались на забастовку британских телевизионщиков, но всё оказалось прозаичнее: компания ВВС, владевшая правами на игру, заломила огромную по тем временам цену – 180 тыс. фунтов стерлингов. Это почти две трети от суммы, которую СССР заплатил за показ целого ЧМ-1982! Естественно, на такие условия не согласились.

Что в Англии думали о «Спартаке» Бескова? Корреспондент ТАСС Виктор Музалёв писал в своём репортаже специально для еженедельника «Футбол-Хоккей»: «В Англии принято, что до игры обозреватели и эксперты встречаются в комнате для прессы. Так было и на этот раз, перед встречей «Арсенала» с московским «Спартаком». И вот в эти предматчевые минуты, казалось, ни у кого там нет сомнений, каким будет итог.

Английские журналисты, порой снисходительно улыбаясь, гарантировали «канонирам» выигрыш по крайней мере с разницей в два мяча. Лишь тренер «Арсенала» Терри Нейл, как истинный профессионал, придерживался осторожной позиции, считая уместным высказать и опасения: «Возможно, москвичи окажут упорное сопротивление, наперёд говорить о бесспорном успехе трудно, ведь у «Спартака» репутация команды наступательной».

«Помню, на предыгровой разминке у нас ничего не получалось – ни комбинационные действия, ни «стеночки», удары шли чёрт-те куда. Константин Иванович хмурился, ругался, потом махнул рукой и прекратил разминку. А начался матч – и вдруг всё стало получаться», – удивлялся Родионов.

«Дело было не совсем так, — уточнил в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Салаватом Муртазиным одноклубник Родионова — Юрий Гаврилов. — У Константина Ивановича всегда было так: смотрит за разминкой, и если упражнение не идёт, то сам ищет причину и задаётся вопросом: почему не получается? Почему тогда не получалось? Знаете, бывает такое чувство, когда нет желания и настроя тренироваться. Не хочется делать ничего. У нескольких ребят было подобное. Вот он нам тогда и сказал: «С таким настроением не готовятся к игре. Занимайтесь сами по желанию и самочувствию. Делайте, что хотите. Можете в квадрат поиграть или же над ударами и передачами поработать». И покинул тренировку. А игроки остались. Я помню, одни в квадрат встали подурачиться и посмеяться, другие ушли по воротам бить. Помню хорошо, что защитники работали над передачами: встали друг против друга на расстоянии 15 метров и делали длинные пасы. Запомнилось, конечно, качество газона на «Хайбери». Поле было просто изумительное. Мы на таких полях раньше не играли. Это было прямо вау».

Впрочем, первые минуты спартаковцы действительно думали только об обороне – хозяева, подгоняемые трибунами, начали с мощных атак. Однако гости сохраняли хладнокровие и при помощи игры в пас сбили наступательный порыв англичан. К середине первого тайма команда Бескова уже была как минимум не хуже противника в открытом футболе на приличных скоростях. Наконец, на 27-й минуте Швецов, забивший первый гол «Спартака» в Москве, поразил ворота Джорджа Вуда. Получив передачу на углу штрафной от Фёдора Черенкова, полузащитник точно пробил низом – мяч по мокрой после дождя траве добрался до сетки ворот.

На перерыв команды ушли при счёте 0:1. Но «Спартак» уже переигрывал «Арсенал» и создавал моменты.

Почему в «Спартаке» так не любили «Динамо»? Есть версия – из-за того самого полуфинала 80 лет назад «Спартаку» вручили кубок, а потом заставили переиграть полуфинал. Уникальная история, случившаяся в СССР.

Во втором тайме заведённых криками тренера англичан хватило на 10 минут. Москвичей выручал Ринат Дасаев. После этого команда Бескова стала добивать «Арсенал». Гаврилов отобрал мяч у соперника, сделал пас Черенкову, а тот обыграл защитника и выдал голевую передачу Родионову – 0:2. Ещё через 10 минут Черенков, получив мяч от Гаврилова, ушёл на скорости от двоих и довёл дело до разгрома – 0:3. Пять минут спустя Гаврилов с Черенковым разыграли стенку, которую завершил ударом в верхний угол Сергей Шавло – 0:4! В этот момент «Хайбери» вдруг разразился аплодисментами: трибуны уже приветствовали каждое действие в исполнении красно-белых. Говорят, О’Лири признавался английским журналистам, что испытывал лишь одно желание: прыгнуть в Темзу с моста вниз головой. До финального свистка чуть-чуть расслабившиеся спартаковцы позволили «Арсеналу» дважды забить, но и сами положили пятый мяч: очередное соло Гаврилова завершил Эдгар Гесс. Итог – 5:2 в пользу «Спартака»!

«Если честно, мы сами не ожидали, что сможем выиграть так крупно, — по прошествии лет признаётся Гаврилов. — Мы просто выполняли установку, дорожили мячом. Крупно проигрывая по ходу дела, они заменили защитника и выпустили нападающего. «Арсенал» итак в три форварда, так ещё и четвёртый вышел. Тогда они навалились и два мяча отыграли. Большего мы не позволили. В раздевалке всё было спокойно: хорошее настроение, все довольны. Бесков вообще сдержанно хвалил, но напряжённо, чтобы не расслаблялись. Мог подойти, сказать: «Молодец, сегодня хорошо сыграл». Всё тихо и спокойно».

«Арсенал» — «Спартак» — 2:5. Слева направо: Ринат Дасаев, Владимир Щербак и Ли Чэпмен Фото: PA Images via Getty Images

В Англии игру команды Бескова назвали настоящим тотальным футболом. Такой атмосферы «Хайбери» не видел больше никогда

Любопытно узнать и мнения англичан о матче «Арсенал» – «Спартак». Болельщики «канониров» по окончании встречи стоя приветствовали игроков команды Бескова и благодарили их за красивый футбол. Тренер Нейл выразил мнение, что успех гостям обеспечили согласованные действия, точные передачи и мощные рывки с середины поля.

Британские газеты на следующий день вышли с приятными для наших заголовками: «Урок «Арсеналу»!», «Арсенал» поставлен на колени», «Арсенал» разгромлен спартаковскими форвардами высшего класса». Игру команды Бескова назвали настоящим тотальным футболом.

Три года назад эту встречу вспомнило и популярное издание «Гардиан», опубликовавшее материал под заголовком: «Когда «Арсенал» в последний раз пропустил пять голов в Европе, фанаты стоя аплодировали сопернику».

«В жизни футбольного болельщика есть моменты, когда вы просто должны принять поражение, – написал автор статьи. – Вы не всегда можете винить судью, тренера, руководство или игроков. Один из таких примеров – поражение от «Спартака» на «Хайбери». Игра гостей в тот вечер ранней осени была потрясающей и пугающей, блестящей и шокирующей, развлекающей и познавательной, поскольку они разрушили надежды «Арсенала» на Кубок УЕФА.

«Арсенал» совершил много глупостей в ответной встрече. Первая из них – отвратительный зелёно-синий комплект формы. Кроме того, в перерыве тренер Нейл принял необычайно смелое решение: в результате двойной замены перешёл с привычной схемы 4-4-2 на 4-2-4. Этот шаг привёл к катастрофе… Поклонники «Арсенала» продемонстрировали в тот день, что они способны ценить футбол как таковой. Они аплодировали игрокам «Спартака», показывая, насколько восхищены их выступлением, а гости в ответ вернулись в центр поля, чтобы поблагодарить трибуны. «К их огромной чести они героически перенесли унижение», – писал Питер Биллс в «Таймс».

Автор All Guns Blazing Джон Сперлинг назвал вечер сюрреалистическим. Один фанат сказал: «Люди знали, что видят что-то особенное. Они не отвернулись от поля, они праздновали». Другой, которому было тогда 10 лет, вспоминал: «Среди болельщиков чувствовалось недовольство вплоть до перерыва. Во втором тайме после голов всё изменилось. Люди стояли, восхищались и наслаждались игрой «Спартака» – даже мой папа». Конец игры я буду помнить всегда, потому что больше никогда не видел ничего подобного на «Хайбери». Русские выстроились в центральном круге и похлопали всем четырём трибунах.

В том розыгрыше Кубка УЕФА «Спартак» дошёл до третьего раунда, где был выбит «Валенсией». Болельщики, видевшие его игру на «Хайбери», должно быть, удивились этому — так как сентябрьским вечером 1982-го спартаковцы сыграли, как завоеватели мира. «Арсенал» был унижен на поле, но, определённо, не за его пределами».

«Спартак» в финале Кубка чемпионов. Когда это могло стать реальностью Судьи, деньги, яйца Боли – все тайны исторического баттла с «Марселем» весной 1991-го.

Некоторые фанаты «Арсенала» в комментариях к материалу в «Гардиан» признавались, что игра «Спартака» на «Хайбери» – одно из сильнейших футбольных впечатлений в их жизни. В следующий раз «канониры» пропустили дома пять голов в еврокубках только в 2017 году от «Баварии», но реакция поклонников команды на этот разгром будет совсем иной. Спартаковские болельщики с удовольствием пересмотрели бы матч-шедевр в Лондоне. Предпринимались попытки отыскать хоть какое-то видео, были обращения к лондонскому клубу и английским архивам. Безрезультатно.