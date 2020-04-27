Вот так отпраздновал! Футболист поймал летящий стакан с пивом и выпил его до дна

«Чемпионат» продолжает голосование за самое крутое и/или курьёзное футбольное видео. Мы собрали 10 роликов и предлагаем вам выбрать наиболее понравившийся.
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На очереди у нас забавная ситуация из первого дивизиона чемпионата Голландии. Футболист внезапно прославился благодаря необычному празднованию забитого гола — на радостях он… выпил стакан пива!
Дело было так. Игрок «Алмере Сити» Шейон Харрисон поразил чужие ворота и захотел разделить свою радость с фанатами. Тут с трибун неожиданно прилетел стакан с пивом, но игрок не растерялся. Он технично поймал его и тут же выпил. Многие вратари позавидовали бы реакции и ловкости рук Харрисона!
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
«Не сказал бы, что мне повезло поймать стакан. Я просто хороший ловец, — после матча признавался Харрисон. — Я видел, как в нас полетело что-то. В тот момент подумал: «Если поймаю пиво и сделаю глоток, то болельщики «Иглс» действительно будут расстроены. Если честно, в тот раз я вообще впервые выпил пива. Должен сказать, что оно было довольно хорошим. Кроме того, я много пролил на свою футболку, так что до конца игры от меня пахло пивом».
К сожалению для местной публики, «Гоу Эхед Иглс» в меньшинстве удалось сравнять счёт за 10 минут до конца встречи. Хозяева матча побежали вперёд в надежде забить второй мяч, но в тот день им не суждено было победить. Матч закончился со счётом 1:1, Харрисон стал лучшим игроком встречи. На следующий день английский футболист проснулся звездой.
«Дайте ему улучшенный контракт как можно скорее»
Видео с участием Харрисона моментально стало вирусным в интернете. Мы собрали самые яркие комментарии пользователей:
@stan_timmer18
«Я не слышал о нём раньше, но этот парень мне нравится».
@davevs15
«А потом оказалось, что в стакане моча».
@pascalspaan
«Настоящий босс клуба».
@ahannach8
«Ловить у тебя получается лучше, чем играть в футбол».
@nil.tousart
«Дайте ему улучшенный контракт как можно скорее».
@pannaknockoutofficial
«Никакого уважения к сопернику»…
@_vojceeek_
«Почему он не получил жёлтую или красную карточку?»
«Упущенный шанс в дебютном матче поставил крест на моей мечте»
Шейон Харрисон — воспитанник английского «Тоттенхэма». В академию «шпор» он пришёл в возрасте девяти лет, дорос до основной команды и даже дебютировал в матче против «Ливерпуля».
Талантливому англичанину пророчили звёздное будущее. Нападающего хвалили тренеры, а кумиром Харрисона был Гарри Кейн:
«Гарри — пример тяжёлой работы, — признавался Шейон. — Своим примером он показывает, что упорный труд окупается. Кейн очень вдохновляет меня, особенно своей игрой в нападении. Это тот футболист, на которого я долгое время смотрел снизу вверх и старался брать от него всё самое лучшее».
Старания не прошли даром. Харрисон дебютировал за «Тоттенхэм» в октябре 2016 года в матче Кубка лиги против «Ливерпуля». Форвард вышел на 83-й минуте вместо Кевина Нкуду. К этому моменту «Ливерпуль» обыгрывал «Тоттенхэм» со счётом 2:1. Спустя две минуты Харрисон упустил голевой момент: после подачи с левого фланга юный футболист остался совсем один в штрафной хозяев, но Шойен неуклюже обработал мяч, который предательски отскочил к Миньоле.
«Когда мяч попал в руки вратаря, я понял, насколько велика была эта возможность, — вспоминал Харрисон. — Этот момент не забуду ещё очень-очень долго. Я действительно считаю, что если бы я забил, у меня было бы больше шансов в первой команде «Тоттенхэма».
После матча его поддержит вся команда во главе с Маурисио Почеттино. Но впредь аргентинский тренер не выпустит Харрисона на поле ни разу.
Потом начнутся аренды: сначала «Йовил Таун», потом «Саутенд Юнайтед», «Мельбурн Сити».
В конце июня 2019 года у нападающего закончился контракт с «Тоттенхэмом», и он стал свободным агентом. Кстати, перейти в голландский «Алмере Сити» Харрисону посоветовал бывший нападающий «шпор» Винсент Янссен.
«Он легенда в «Алмере», поэтому я обратился к нему за советом, и он помог мне с решением переехать сюда», — говорил футболист.
В нынешнем сезоне Шейон провёл за команду 21 игру, забил 7 мячей и выпил один стакан пива.
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