«Молюсь, чтобы это закончилось». Роналдиньо ждёт решения суда и мечтает поцеловать маму

Роналдиньо впервые рассказал о пребывании в парагвайской тюрьме – там он оказался в начале марта из-за въезда в страну по поддельному паспорту. Сейчас он находится под домашним арестом в отеле Palmagora в Асунсьоне и молится, чтобы все закончилось как можно быстрее.

Парагвайский паспорт Роналдиньо и его брат получили в подарок. Он не знал, что документ фальшивый

Футболист приехал в Парагвай для запуска онлайн-казино и презентации книги по приглашению бизнесвумен Далии Лопес, но вместе с этим попал под следствие, а потом – и за решётку. Полицейские Асунсьона нагрянули в отель к Роналдиньо и его брату Роберто после того, как узнали, что они пересекли бразильско-парагвайскую границу по поддельным паспортам. У нарушителей изъяли документы и телефоны, после чего началось разбирательство, как же так вышло, что звёздный футболист вляпался в такую неприятную историю.



— Ни мистер Роналдиньо, ни его брат не прошли процесс получения гражданства Парагвая – сказал прокурор Федерико Дельфино. – Оба сказали, что получили эти документы в подарок.



Министр внутренних дел Парагвая Эуклидес Асеведо сказал, что бразильцы свою вину не признали, хотя сотрудничать со следствием не отказались.



— Я понимаю, что он звезда спорта, — заявил он. — Но, независимо от популярности, закон действует на всех одинаково.



Первое время Парагвай не выдвигал обвинения против Роналдиньо: до этого случая он и его брат ни разу ничего не нарушали на территории этой страны, да и сотрудничество со следствием было большим плюсом. Полиция допрашивала бразильца, на которого указали футболист и его родственник как на изготовителя документов, а также двух парагвайцев, которым принадлежали документы до изменения данных. Прокуратора настаивала, что Роналдиньо и Роберто стоит выписать штраф, но судья отказался и выдал ордер на арест – она заявила, что это серьёзное нарушение, «которое угрожает основам государства», а также добавила про улики, указывающие на использование настоящих документов, но с поддельными данными.



Это произошло за два дня до их отъезда в Бразилию.



— Мы были очень удивлены, когда узнали, что документы поддельные, — сказал Роналдиньо в разговоре с ABC Color. — С этого момента мы полностью сотрудничали с системой правосудия, чтобы прояснить факты. Мы всё объяснили и предоставили всё, что у нас потребовали. Это был тяжёлый удар, я никогда не думал, что окажусь в такой ситуации. Всю свою жизнь я стремился выступать на высочайшем уровне и приносить людям радость своей игрой.

Адвокат братьев Адольфо Марин сказал, что они получили свои парагвайские паспорта в качестве «подарка». Роналдиньо, по его словам, предполагал, что это документ «почетного типа», не представляющий реальной ценности, но при пересечении границы передал его пограничнику, не задумываясь, потому что это было «первым, что он вытащил из своей сумки».



Защита настаивала на домашнем аресте, Роналдиньо предлагал залог, но всё это не сработало – братьев поместили под стражу на полгода, пока идёт расследование.

Роналдиньо — 40! Пока гений в тюрьме, насладимся его фирменными финтами. Видео Сомбреро, эластико, финт Магеллана.

В тюрьме футболист не скучал: играл в футбол, волейбол и отмечал день рождения с тортом и барбекю



Бразилец участвовал в футбольном турнире, в котором его команда победила и получила за это жареного поросенка, раздавал автографы и фоткался с заключёнными.



— Это часть моей жизни, — сказал он в интервью. — У меня не было причин прекращать это делать, особенно с людьми, которые, как и я, переживают трудные времена.

Все в тюрьме относились к Роналдиньо по-доброму, поэтому не оставили без подарка на день рождения: сделали торт и позволили пожарить мясо.

40-летие Роналдиньо встретил в парагвайской тюрьме Фото: twitter.com

Роналдиньо выиграл свинью. Неплохо проводит время в тюрьме Бразилец проведёт в заключении 6 месяцев.

В начале апреля братьев отпустили под домашний арест. Заключённые провожали Роналдиньо со слезами

Позднее стало известно, что бразилец предлагал 1,6 млн долларов в качестве залога за себя и брата, но судья назвала сумму недостаточной для выхода из-под стражи. Скорее всего, она предполагала, что в таком случае братья тут же улетят в Бразилию, и наказание их так и не настигнет (между странами нет соглашения об экстрадиции – прим. «Чемпионата»).

Защита братьев три раза выдвигала прошение на пересмотр наказания на домашний арест, но каждый раз слышала отказ. На четвёртый раз им все же удалось добиться успеха – предложенный ранее залог все же приняли, и бразильцам разрешили сменить тюремную камеру на комнату в отеле.



Когда Роналдиньо и Роберт услышали о решении суда, то решили попрощаться с теми, с кем провели 32 дня. Заключённые пожарили барбекю, а при прощании не смогли сдержать слёз. Бразильцы пообещали вернуться ради встречи ещё раз – перед отлётом в Бразилию.

Братья сидят в роскошных условиях: президентский люкс с джакузи, крутой вид и бассейн на крыше

Для отбывания домашнего ареста бразильцы выбрали отель премиум-класса Palmagora, где сняли президентский люкс. Условия там шикарные: круглосуточное обслуживание номеров, джакузи в номере, а на крыше есть бассейн с баром и классным видом на залив.

Фото: booking.com

Фото: booking.com

Фото: booking.com

Там братья проживут ещё несколько месяцев в ожидании решения суда. Роналдиньо очень хочется, чтобы всё закончилось как можно быстрее:



— Я молюсь об этом. Первое, что я сделаю, это поцелую свою маму. Ей сейчас очень непросто.



За поддельные документы в Парагвае может грозить до пяти лет тюремного заключения.



Как выглядела сборная самых дорогих футболистов мира в 2005 году