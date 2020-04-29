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Пропавшие таланты «Спартака»: Козлов, Давыдов, Митрюшкин, Прудников, Малоян

Пропавшие таланты «Спартака»: Козлов, Давыдов
Анатолий Романов
Пропавшие таланты. Что сейчас с дарованиями «Спартака», от которых так многого ждали
Рыжков, Козлов, Малоян, Прудников: казалось, они – будущее сборной России.
Футбол / РПЛ 0

Академия «Спартака» считается одной из лучших в России. Молодёжное первенство чаще других выигрывали именно красно-белые. При этом до основной команды не дошли многие воспитанники, которых называли едва ли не будущим сборной России. Вот футболисты, которые не оправдали ожиданий.

Александр Козлов (1993 г.р.)

Александр Козлов

Александр Козлов

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сейчас: нападающий «Арарата» (Ереван). Предыдущей командой была молодёжка (!) «Химок».

О его задатках говорил и Карпин, и все, кто имел отношение к академии «Спартака» в начале 2010-х. Считалось, что этот нападающий – самый перспективный футболист едва ли не всего молодёжного первенства. За юношеские сборные он забил 33 гола, а в 17 лет уже заработал пенальти в матче с «Ростовом» за главную команду «Спартака». Через несколько дней он появился в матче Лиги чемпионов против «Челси». Увы, Козлов так и не смог закрепиться в «Спартаке» или каком-то другом клубе РПЛ. По словам Леонида Федуна, парню заморочили голову агенты, засыпав 16-летнего форварда «немыслимыми благами». О его жизненном пути читайте в большом интервью Дмитрия Егорова, которое вышло на днях на «Чемпионате».

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Денис Давыдов (1995 г.р.)

Денис Давыдов

Денис Давыдов

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сейчас: нападающий ЦСКА (София). На поле в этом сезоне выходил крайне редко.

Раз уж вспомнили Леонида Федуна, то следующим в этом списке должен быть только Давыдов. Владелец «Спартака» в 2014-м выдал сильную характеристику: «Растёт у нас свой юный Месси – Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили». В результате за 33 матча Давыдов забил лишь один раз – в ворота «Динамо». После «Спартака» нападающий больше не выступал на уровне РПЛ, а сейчас играет за софийский ЦСКА. Впрочем, в 1/16 финала Кубка Болгарии Денис забил красивый мяч.

Александр Прудников (1989 г.р.)

Александр Прудников

Александр Прудников

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сейчас: зимой был на просмотре в команде «Кайсар» из Казахстана. За карьеру сменил 15 клубов.

Прудников, как и Давыдов, в своё время вызывался в сборную России (только одного звал Хиддинк, а другого – Капелло). Однако реализовать себя не сумел по большому счету. Начав с победы на юношеском чемпионате Европы U17, он не смог закрепиться ни в «Спартаке», ни в других командах. Хотя, по словам Павлюченко, у Прудникова не было проблем с верой в свои силы: «Сашка Прудников говорил: «Дзюба, посмотришь, где ты будешь и где я окажусь. Я буду в Европе играть, а ты тут ковыряться». А в результате вон как получилось».

Дмитрий Каюмов (1992 г.р.)

Сейчас: в курском «Авангарде». Долгое время играет исключительно в ФНЛ.

Дмитрий Каюмов

Дмитрий Каюмов

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В 2011 году Каюмов стал лучшим бомбардиром (17 голов) молодёжного первенства. Атакующий полузащитник дебютировал в главной команде в 19 лет: вышел на замену и забил шикарный гол – с 20 метров в девятку ворот «Томи». Однако через месяц хавбек получил травму крестообразных связок колена. Похоже, это стало главной причиной, почему Каюмов не заиграл в РПЛ. Это оказалась уже вторая такая травма для полузащитника.

Артур Малоян (1989 г.р.)

Сейчас: нападающий «Алании», играющей в ПФЛ. Предыдущей командой был ФК «Урожай».

Артур Малоян

Артур Малоян

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дебютировал в главной команде при Лаудрупе, затем несколько раз выходил на поле при Карпине (один раз даже в основе). Однако не смог себя проявить и с лета 2009 года ходил по арендам («Анжи», «Урал», «Динамо» Брянск). Чуть лучше дела пошли после трансфера в «Шинник». В двух сезонах ФНЛ подряд он забивал по 5 голов. Неплохо, но изначально ожидания были значительно выше.

Константин Советкин (1989 г.р.)

Сейчас: закончил профессиональную карьеру ещё в 2015 году, пробовал себя в ЛФЛ.

Константин Советкин (на переднем плане)

Константин Советкин (на переднем плане)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Его называли одним из самых перспективных воспитанников «Спартака», несмотря на рост (169 сантиметров). Полузащитник дебютировал в основе в 19 лет и провел в 2008 году четыре матча (три – в основе). Больше он в РПЛ не играл. Затем последовали «Анжи», выступавший в ФНЛ, ульяновская «Волга», «Металлург-Оскол» и костромской «Спартак». «Очень обидно, что так получилось. Хотелось бы, конечно, вернуться в Премьер-Лигу, где играл раньше», – говорил хавбек. Но ничего так и не вышло.

Владислав Рыжков (1990 г.р.)

Сейчас: полузащитник ФК «Урожай».

Владислав Рыжков

Владислав Рыжков

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В отличие от Советкина, Рыжков ещё поиграл в РПЛ после «Спартака» – и за «Арсенал», и за «Волгу», и даже один раз – за «Кубань». Однако именно красно-белым он помог разве что в своих первых матчах. Причём в дебютной игре Рыжков отдал голевой пас Прудникову (победный гол на 94-й минуте!), а в следующем матче забил «Москве». На этом заканчивается его статистика полезных действий по системе «гол+пас» в «Спартаке». Сейчас полузащитнику 30 лет, и он выступает за «Урожай» в ПФЛ.

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