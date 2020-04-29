Пропавшие таланты. Что сейчас с дарованиями «Спартака», от которых так многого ждали

Академия «Спартака» считается одной из лучших в России. Молодёжное первенство чаще других выигрывали именно красно-белые. При этом до основной команды не дошли многие воспитанники, которых называли едва ли не будущим сборной России. Вот футболисты, которые не оправдали ожиданий.

Александр Козлов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сейчас: нападающий «Арарата» (Ереван). Предыдущей командой была молодёжка (!) «Химок».

О его задатках говорил и Карпин, и все, кто имел отношение к академии «Спартака» в начале 2010-х. Считалось, что этот нападающий – самый перспективный футболист едва ли не всего молодёжного первенства. За юношеские сборные он забил 33 гола, а в 17 лет уже заработал пенальти в матче с «Ростовом» за главную команду «Спартака». Через несколько дней он появился в матче Лиги чемпионов против «Челси». Увы, Козлов так и не смог закрепиться в «Спартаке» или каком-то другом клубе РПЛ. По словам Леонида Федуна, парню заморочили голову агенты, засыпав 16-летнего форварда «немыслимыми благами». О его жизненном пути читайте в большом интервью Дмитрия Егорова, которое вышло на днях на «Чемпионате».

«Сказали, что я должен перейти из «Спартака» в ЦСКА. Тогда меня вызвали к деду Хасану» Александр Козлов — о том, как непросто быть главной футбольной надеждой в России.

Денис Давыдов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сейчас: нападающий ЦСКА (София). На поле в этом сезоне выходил крайне редко.

Раз уж вспомнили Леонида Федуна, то следующим в этом списке должен быть только Давыдов. Владелец «Спартака» в 2014-м выдал сильную характеристику: «Растёт у нас свой юный Месси – Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили». В результате за 33 матча Давыдов забил лишь один раз – в ворота «Динамо». После «Спартака» нападающий больше не выступал на уровне РПЛ, а сейчас играет за софийский ЦСКА. Впрочем, в 1/16 финала Кубка Болгарии Денис забил красивый мяч.

Александр Прудников Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сейчас: зимой был на просмотре в команде «Кайсар» из Казахстана. За карьеру сменил 15 клубов.

Прудников, как и Давыдов, в своё время вызывался в сборную России (только одного звал Хиддинк, а другого – Капелло). Однако реализовать себя не сумел по большому счету. Начав с победы на юношеском чемпионате Европы U17, он не смог закрепиться ни в «Спартаке», ни в других командах. Хотя, по словам Павлюченко, у Прудникова не было проблем с верой в свои силы: «Сашка Прудников говорил: «Дзюба, посмотришь, где ты будешь и где я окажусь. Я буду в Европе играть, а ты тут ковыряться». А в результате вон как получилось».

Сейчас: в курском «Авангарде». Долгое время играет исключительно в ФНЛ.

Дмитрий Каюмов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В 2011 году Каюмов стал лучшим бомбардиром (17 голов) молодёжного первенства. Атакующий полузащитник дебютировал в главной команде в 19 лет: вышел на замену и забил шикарный гол – с 20 метров в девятку ворот «Томи». Однако через месяц хавбек получил травму крестообразных связок колена. Похоже, это стало главной причиной, почему Каюмов не заиграл в РПЛ. Это оказалась уже вторая такая травма для полузащитника.

Сейчас: нападающий «Алании», играющей в ПФЛ. Предыдущей командой был ФК «Урожай».

Артур Малоян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дебютировал в главной команде при Лаудрупе, затем несколько раз выходил на поле при Карпине (один раз даже в основе). Однако не смог себя проявить и с лета 2009 года ходил по арендам («Анжи», «Урал», «Динамо» Брянск). Чуть лучше дела пошли после трансфера в «Шинник». В двух сезонах ФНЛ подряд он забивал по 5 голов. Неплохо, но изначально ожидания были значительно выше.

Сейчас: закончил профессиональную карьеру ещё в 2015 году, пробовал себя в ЛФЛ.

Константин Советкин (на переднем плане) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Его называли одним из самых перспективных воспитанников «Спартака», несмотря на рост (169 сантиметров). Полузащитник дебютировал в основе в 19 лет и провел в 2008 году четыре матча (три – в основе). Больше он в РПЛ не играл. Затем последовали «Анжи», выступавший в ФНЛ, ульяновская «Волга», «Металлург-Оскол» и костромской «Спартак». «Очень обидно, что так получилось. Хотелось бы, конечно, вернуться в Премьер-Лигу, где играл раньше», – говорил хавбек. Но ничего так и не вышло.

Сейчас: полузащитник ФК «Урожай».

Владислав Рыжков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В отличие от Советкина, Рыжков ещё поиграл в РПЛ после «Спартака» – и за «Арсенал», и за «Волгу», и даже один раз – за «Кубань». Однако именно красно-белым он помог разве что в своих первых матчах. Причём в дебютной игре Рыжков отдал голевой пас Прудникову (победный гол на 94-й минуте!), а в следующем матче забил «Москве». На этом заканчивается его статистика полезных действий по системе «гол+пас» в «Спартаке». Сейчас полузащитнику 30 лет, и он выступает за «Урожай» в ПФЛ.