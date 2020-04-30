Лучше бы не приезжали. 11 главных трансферных провалов в истории РПЛ

11. Андре Шюррле, «Боруссия» Дортмунд — «Спартак»

Аренда

Андре Шюррле Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Переход Шюррле в «Спартак» стал самым громким трансфером лета 2019 года. Ожидалось, что чемпион мира в России реанимирует карьеру, усилит московский клуб и приведёт его к новым победам. Однако в итоге в «Спартаке» немец очень быстро скис. Сначала он выбыл из строя из-за сильного бронхита, затем получил небольшое повреждение и уже во время сборов травмировал голеностоп. После зимней паузы Андре так и не сыграл, а в разгар карантина уехал в Германию. За свои 2 гола и 4 результативные передачи он получил в России около 3 млн евро. «Спартаку» остаётся же только радоваться, что это была всего лишь аренда.

10. Фернандо Кавенаги, «Ривер Плейт» – «Спартак»

8,6 млн евро

20-летний Кавенаги так зажигал в Аргентине, что летом 2004 года за ним выстроилась очередь из европейских топ-клубов. Как же был удивлён мир, когда молодой талант предпочёл им «Спартак» и уехал в Россию.

Московский клуб выложил за форварда космическую на тот момент сумму — 8,6 млн евро. Кавенаги тогда воспринимали как восходящую суперзвезду, поэтому денег на него не жалели.

Однако в итоге аргентинец не оправдал ни надежд, ни вложенных средств. В России Кавенаги скорее не играл, а мучился и запомнился лишь феноменальным голом в ворота «Ростова».

Если бы московский клуб не умудрился через 2,5 года после приобретения нападающего продать его «Бордо» за 9 млн евро, то в нашем рейтинге трансфер Кавенаги наверняка бы занял более высокое место.

9. Джозеф Энакархире, «Спортинг» – «Динамо»

6 млн евро

«Динамо» Алексея Федорычева позволяло себе практически любые траты. В 2005 году московский клуб выложил за нигерийского защитника из «Спортинга» 6 млн евро. Учитывая, что за «Динамо» Джозеф провёл девять невзрачных матчей, каждый стоил клубу 660 тыс. При этом на поле защитник мог становиться зрителем во время атак соперника и убирать ноги во время стыков. Россияне из «Динамо» даже впоследствии рассказывали, что Джозеф вообще не хотел работать, вечно ныл и жаловался на боль во всех частях тела. Неудивительно, что после «Динамо» карьера у Энакархире не задалась. Он засиживался на скамейке запасных в клубе из Сан-Марино «Ла Фиорита», а затем доигрывал в латвийской «Даугаве». Всего лишь в 30 лет Джозеф распрощался с футболом.

8. Рамон, «Коринтианс» – ЦСКА

5,65 млн евро

Рикардо Жезус и Рамон Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Покупка Рамона в конце нулевых воспринималась с большим энтузиазмом. Новичка ЦСКА даже называли новым Карвальо, в хорошем, естественно, смысле. Однако за пятилетний контракт с клубом Рамон лишь откатал по арендам и невероятный талант трансформировал в пивной животик. Всё, чем он может похвастаться за годы, проведённые в ЦСКА, 35 сыгранных матчей, 2 забитых мяча и 2 голевых паса.

Лучше всех российский период в карьере игрока описал президент ЦСКА Евгений Гинер. «Талантливый футболист. Но, как и многие талантливые, такие заканчивают у пивного ларька и рассказывают, где они и как играли. Он выбрал такой путь, это его право».

Свободный агент

Клаудио Маркизио Фото: РИА Новости

«Зенит» прогорел, рискнув подписать на правах свободного агента экс-игрока «Ювентуса» и сборной Италии. Маркизио довольно дорого обошёлся петербургскому клубу, учитывая серьёзные «подъёмные» и зарплату — примерно 3,5 млн евро в год, а сыграл из-за многочисленных повреждений всего 15 матчей в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы. Логично, что в результате чемпионы страны разорвали контракт с замученным травмами 33-летним полузащитником.

История Маркизио – урок «Зениту». Не надо брать игроков с историей травм Титулованный новичок «Зенита» рискует больше не сыграть.

12 млн евро

Педро Роша Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Покупка бразильца у «Гремио» стала одной из самых дорогих в истории «Спартака». Тем не менее за полтора года Педро Роша забил лишь один гол и сделал две голевые передачи в составе красно-белых. В начале апреля 2019 года московский клуб отдал вингера в аренду «Крузейро», где Педро Роша за семь матчей в чемпионате Бразилии собрал такую же статистику. Неудивительно, что после возвращения в «Спартак» Рошу вновь отдали в аренду. На этот раз во «Фламенго».

12 миллионов на ветер. Почему провалился трансфер Педро Роши История о том, как сначала купить ненужного футболиста, а потом сделать всё, чтобы он не заиграл.

5. Юркас Сейтаридис, «Порту» – «Динамо»

10 млн евро

Чемпион Европы в составе сборной Греции обошёлся бело-голубым в 10 млн евро. Не забывайте, что тогда на дворе был 2005 год. Потому сумма считалась более чем серьёзной. И в итоге потраченной зря. Вместо того чтобы покорить российскую лигу, теплолюбивый греческий защитник в основном сидел на скамейке запасных, жаловался на холод и в конце концов назвал свой переход в «Динамо» большой ошибкой. К счастью для столичного клуба, за скорый трансфер Сейтаридиса в «Атлетико» удалось урвать хотя бы 6 млн евро.

Свободный агент

Альберто Сапатер Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сапатер в «Локо» – история абсолютно уникальная. И тут дело даже не в том, что в России Альберто играл редко и не особенно убедительно, в основном путешествуя по медкабинетам. Ладно бы он просто бесславно и быстренько команду покинул. Но нет – испанец отказывался уходить из клуба полтора года, заработав за это время 2,5 млн евро. Сапатер не напрягаясь тренировался с дублем, закупался продуктами только в бюджетных магазинах и передвигался по Москве на метро. Видимо, на машину у испанца не хватило денег. Тяжёлая жизнь у Альберто, сочувствуем. Лишь после четырёх лет Сапатера в клубе с ним наконец-то разорвали контракт. С тех пор он выступает за родную «Сарагосу» в Ла Лиге 2.

Кто сыграет в еврокубках, если сезон РПЛ закончат досрочно? Объясняем «Зенит» – в первой корзине при жеребьёвке ЛЧ, «Локомотив» – в третьей или четвёртой.

20 млн евро

Карлос Эдуардо Фото: РИА Новости

За пять лет контракта с «Рубином» бразильский полузащитник, кажется, убедил всех, что «Рубин», совершив самую дорогую для себя покупку, приобрёл одного из самых бесполезных игроков. В Казани Эдуардо больше лечился, отдыхал и устраивал истерики, чем играл в футбол (62 матча, 7 голов и 9 результативных передач). Да, последний год бразилец провёл более-менее неплохо, местами даже напоминая себя образца «Хоффенхайма», однако заработать на полузащитнике «Рубину» всё равно не удалось. В «Атлетико Минейро» он ушёл в качестве свободного агента.

1-2. Коштинья, «Порту» – «Динамо» (4 млн евро) Манише, «Порту» – «Динамо» (16 млн евро)

Лучано Спаллетти и Коштинья Фото: РИА Новости

Коштинья и Манише «Динамо» купило одновременно. Да и непросто сказать, какой из этих трансферов оказался хуже. Поэтому мы решили обоих португальцев наградить первой строчкой рейтинга. Ведь в том, что их покупка оказалась худшей не только в эпоху Федорычева в “Динамо”, но и за всю историю РПЛ, сомневаться не приходится.

30-летний опорник Коштинья приехал в Россию явно не выкладываться на 100 процентов в матчах за «Динамо». Вместо того чтобы быть важнейшей частью суперпроекта, Коштинья лишь демонстрировал свой, мягко говоря, не ангельский характер и играл на уровне 18-летних дублёров «Динамо». Ещё и с полным отсутствием желания. Зато у Коштиньи была мотивация не тренироваться и хамски заявлять: «Я не буду сегодня работать, мне не почистили бутсы». В итоге португальца отправили в «Атлетико», где он дрался на тренировках.

Одного из ключевых футболистов «Порту» авторства Моуринью Манише московский клуб приобрёл за сумасшедшие на тот момент 16 млн евро. Однако уже после первого сезона, обернувшегося для бело-голубых восьмым местом в Премьер-Лиге, португальцу захотелось обратно.

Как РПЛ завершит сезон. «Зенит» могут объявить чемпионом, а лигу расширить до 18 команд РПЛ представила варианты доигровки и окончания чемпионата. Следующий Кубок России могут отменить.

«Мне не подходят ни эта страна, ни её климат, ни её чемпионат. В России холодно, мрачно, а в футбол играют слишком медленно и неоправданно жёстко. Не вижу смысла выступать здесь и дальше», — жаловался полузащитник.

Через год после переезда в Россию португальца арендовал «Челси», а затем выкупил «Атлетико» — лишь за 9 млн. Остальные 7 млн, которые не удалось отбить от продажи, были потрачены на 2 гола и один результативный пас, капризы и жалобы игрока.