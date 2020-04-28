Онлайн-викторина о футболе для всей России. Новый проект «Чемпионата». Игра вторая. LIVE

«Чемпионат» приготовил новый проект для всех, кто скучает по футболу в период карантина. Мы начинаем текстовую live-викторину с футбольными вопросами на логику и эрудицию. Собирайте компанию друзей в онлайн-конференциях и чатах или играйте индивидуально. Вместе с этой статьёй с вопросами параллельно откройте в соседнем окошке браузера форму для приёма ответов. Форма доступна по этой ссылке.

Вас ждут 20 вопросов об отечественном и зарубежном футболе. Начиная с 19:15 мск вопросы будут появляться по очереди каждые две минуты. На экране одновременно вы увидите не более двух актуальных вопросов. Предыдущие будут удаляться, а новые – появляться. Для того чтобы не обновлять страницу вручную, настройте автообновление в статье каждые «30 секунд» или «1 минута». Тогда вы точно не пропустите новый вопрос. За отведённое время вам надо успеть внести ответы в форме. После 20-го вопроса будет ещё 2-3 минуты, чтобы отправить заполненную форму с ответами. В 20:00 мск вы увидите все ответы единым списком.



Перед тем как начнётся игра, предлагаем размяться. Вот два вопроса с картинками в формате грядущей викторины. Ответы на них сдавать не нужно, просто проверьте себя. Правильные ответы на разминочные вопросы мы дадим вместе с правильными ответами всей игры.

Вопрос для разминки 1

Накануне чемпионата мира по футболу в ЮАР на сайте espn.com появились постеры, посвящённые сборным — участникам турнира. Сборной какой страны посвящён данный постер?

Вопрос для разминки 2

При помощи предлогов «над» и «под» можно наглядно объяснить разницу между этими двумя видами спорта. Назовите оба.

19:15. Вопрос 1



19:17. Вопрос 2



19:19. Вопрос 3



19:21. Вопрос 4



19:23. Вопрос 5



19:25. Вопрос 6



19:27. Вопрос 7



19:29. Вопрос 8



19:31. Вопрос 9



19:33. Вопрос 10



19:35. Вопрос 11



19:37. Вопрос 12



19:39. Вопрос 13



19:41. Вопрос 14



19:43. Вопрос 15



19:45. Вопрос 16



19:47. Вопрос 17



19:49. Вопрос 18



19:51. Вопрос 19



19:53. Вопрос 20

Наша игра – это в первую очередь развлечение в столь сложное время. Главный приз – внимание к вам или вашей команде. Лучших постараемся отметить на страницах «Чемпионата». Играйте в удовольствие без помощи интернета. Только фэйр-плей!