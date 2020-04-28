Онлайн-викторина о футболе для всей России. Новый проект «Чемпионата». Игра вторая. LIVE

«Чемпионат» приготовил новый проект для всех, кто скучает по футболу в период карантина. Мы начинаем текстовую live-викторину с футбольными вопросами на логику и эрудицию. Собирайте компанию друзей в онлайн-конференциях и чатах или играйте индивидуально. Вместе с этой статьёй с вопросами параллельно откройте в соседнем окошке браузера форму для приёма ответов. Форма доступна по этой ссылке.
Вас ждут 20 вопросов об отечественном и зарубежном футболе. Начиная с 19:15 мск вопросы будут появляться по очереди каждые две минуты. На экране одновременно вы увидите не более двух актуальных вопросов. Предыдущие будут удаляться, а новые – появляться. Для того чтобы не обновлять страницу вручную, настройте автообновление в статье каждые «30 секунд» или «1 минута». Тогда вы точно не пропустите новый вопрос. За отведённое время вам надо успеть внести ответы в форме. После 20-го вопроса будет ещё 2-3 минуты, чтобы отправить заполненную форму с ответами. В 20:00 мск вы увидите все ответы единым списком.
Перед тем как начнётся игра, предлагаем размяться. Вот два вопроса с картинками в формате грядущей викторины. Ответы на них сдавать не нужно, просто проверьте себя. Правильные ответы на разминочные вопросы мы дадим вместе с правильными ответами всей игры.
Вопрос для разминки 1
Накануне чемпионата мира по футболу в ЮАР на сайте espn.com появились постеры, посвящённые сборным — участникам турнира. Сборной какой страны посвящён данный постер?
Вопрос для разминки 2
При помощи предлогов «над» и «под» можно наглядно объяснить разницу между этими двумя видами спорта. Назовите оба.
19:15. Вопрос 1
19:17. Вопрос 2
19:19. Вопрос 3
19:21. Вопрос 4
19:23. Вопрос 5
19:25. Вопрос 6
19:27. Вопрос 7
19:29. Вопрос 8
19:31. Вопрос 9
19:33. Вопрос 10
19:35. Вопрос 11
19:37. Вопрос 12
19:39. Вопрос 13
19:41. Вопрос 14
19:43. Вопрос 15
19:45. Вопрос 16
19:47. Вопрос 17
19:49. Вопрос 18
19:51. Вопрос 19
19:53. Вопрос 20
Наша игра – это в первую очередь развлечение в столь сложное время. Главный приз – внимание к вам или вашей команде. Лучших постараемся отметить на страницах «Чемпионата». Играйте в удовольствие без помощи интернета. Только фэйр-плей!
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