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Тест «Чемпионата»: ЧМ-1994 — промах Баджо, голы Ромарио, голы Саленко

Тест. Как хорошо вы помните ЧМ-1994?
Анатолий Романов
Тест. Как хорошо вы помните ЧМ-1994?
Сколько забил Саленко? Как далеко добрались в турнире болгары?
Футбол / Прочие турниры 0

Чемпионат мира 1994 года — первый, на который приехала не сборная СССР, не СНГ, а именно сборная России. К сожалению, выйти из группы не удалось, хотя яркое впечатление команда произвела. Но хватало и других ярких команд. Болгария с Христо Стоичковым, Румыния с Георге Хаджи, Италия с Роберто Баджо, Швеция со звёздным нападением и, конечно, Бразилия с Бебето, Леонардо и Ромарио. Многим запомнилась Нигерия с неплохим нападением (Окоча, Финиди, Йекини, Амокачи). Несмотря на количество легендарных форвардов, это был первый в истории чемпионат мира, в финале которого зрители не увидели забитых голов. А Италия вообще могла пролететь мимо плей-офф: команда вышла из группы с третьего места. Пройдите тест «Чемпионата» и проверьте, как хорошо вы помните главные события чемпионата мира 1994 года.

Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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