«Франция поспешила с отменой чемпионата». Испания призывает соседей одуматься

Французская Лига 1 станет вторым крупным европейским чемпионатом, который не будет доигран из-за пандемии коронавируса. Официально об этом объявят 30 апреля. Ранее о досрочном завершении сезона объявили в Нидерландах. Кроме того, по этому пути готовы пойти в Бельгии, но голосование о прекращении соревнований в стране пока перенесли.

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О необходимости завершить чемпионат Франции заявили местные власти. Руководству Лиги 1 остаётся только подчиниться приказу сверху, несмотря на существовавшие планы возобновить сезон в середине июня. Премьер-министр страны Эдуар Филипп сказал на сегодняшней пресс-конференции: «Крупные спортивные мероприятия не смогут проводиться на территории страны до сентября. Футбольный сезон-2019/2020 не может быть возобновлён».

Как во Франции определят участников еврокубков

По информации французских СМИ, профессиональная футбольная лига рассматривает три варианта итоговой таблицы чемпионата с распределением мест в еврокубках и зоне вылета. Напомним, три лучших команды Лиги 1 попадают в Лигу чемпионов, а ещё три команды – в Лигу Европы.

Первый вариант: команды будут классифицированы по среднему количеству очков за игру.

В этом случае в Лигу чемпионов попадают «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн» (в отборочный раунд). В Лигу Европы – «Лилль», «Реймс» и «Ницца». Что касается аутсайдеров, то «Ним» идёт в зону «стыков», а «Амьен» и «Тулуза» – в зону вылета.

Второй вариант: команды будут классифицированы согласно текущей таблице.

В этом случае в Лигу чемпионов попадают «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн» (в отборочный раунд). В Лигу Европы – «Лилль», «Лион» и «Монпелье». В зону «стыков» – «Ним», в зону вылета – «Амьен» и «Тулуза».

Третий вариант: команды будут классифицированы согласно таблице по итогам первого круга.

В этом случае в Лигу чемпионов попадают «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн» (в отборочный раунд). В Лигу Европы – «Лилль», «Нант» и «Реймс». В зону «стыков» – «Амьен», в зону вылета – «Ним» и «Тулуза».

Как видите, различия касаются только путёвок в Лигу Европы и мест в зоне «стыков» и вылета. Впрочем, как можно организовать стыковые матчи при досрочном завершении чемпионата?

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Что говорят о досрочном завершении сезона во Франции

Против указания властей Франции досрочно завершить сезон неожиданно выступил президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас. По его словам, такие решения способны нанести непоправимый ущерб футболу.

«Работать на фабрике опаснее, чем играть без зрителей, соблюдая протоколы Ла Лиги. Контролируемая и безопасная экономическая деятельность важна для возрождения, поскольку в противном случае очень важные экономические сектора могут исчезнуть, и это может произойти с профессиональным футболом. До заседания исполнительного комитета, которое состоится 27 мая, ещё есть время для того, чтобы представить свои планы. Можно возобновить сезон до конца июня. На мой взгляд, Франция приняла поспешное решение. В Европе есть и другие страны, кроме Испании, которые собираются играть. Они уже начинают возобновлять мероприятия. Например, Германия», – заявил Тебас.

Любопытно, что полторы недели назад в схожем стиле высказался президент «Нанта» Вальдемар Кита в интервью для Le Parisien:

«Я верю, что настало время возобновить нормальную жизнь. Некоторые вынуждены ходить на работу, вставать в пять утра и ехать на метро, чтобы заработать 1200 евро. При этом угроза их безопасности велика. Почему же футболист, окруженный всеми необходимыми мерами предосторожности, не может вернуться к работе? Потому что у него есть привилегии и он живет в своём пузыре? Это нелогично. Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?».

Возглавляющий «Марсель» экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в свою очередь выступил за досрочное завершение сезона. Впрочем, у португальца своя выгода: его команда выходит в Лигу чемпионов со второго места.

«Думаю, это абсолютно логичное решение, потому что ещё слишком рано возобновлять тренировки, – отметил Виллаш-Боаш в интервью для L'Equipe. – Условия, которые должны быть выполнены для возобновления тренировочного процесса, было очень трудно реализовать. Думаю, это хорошее решение. Это проявление уважения к тем людям, которые стали жертвами коронавируса во Франции и во всём мире. Посмотрим, будут ли утверждены наши результаты в этом сезоне или нет. Остановка сезона вызывает ряд проблем, в числе которых серьёзная финансовая проблема — права на телетрансляции. От этого зависит выживание клубов. Но решение правительства логично и уважительно. Самое главное – это здоровье».

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Что будет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Очевидно, прямо сейчас многие поддержат решение французского правительства. Но к лету ситуация может измениться. С большим давлением власти Франции, Нидерландов и других стран, где в ближайшее время завершат сезон, столкнутся в июле-августе, если Испания, Германия и Италия будут без каких-либо трудностей доигрывать чемпионаты.

Правда, запрет на массовые спортивные мероприятия во Франции до сентября рождает ещё одну проблему. Как «ПСЖ» доигрывать плей-офф Лиги чемпионов в случае его продолжения, а другим французским командам проводить первые матчи еврокубков сезона-2020/2021? Планируется, что они начнутся ещё в августе.

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи уже объявил: его клуб сыграет в Лиге чемпионов, несмотря на запрет футбольных матчей во Франции. В крайнем случае, Париж готов проводить домашние игры за пределами страны:

«Уважаем решение французского правительства, – сказал Аль-Хелаифи. – По соглашению с УЕФА, мы намерены участвовать в финальных стадиях Лиги чемпионов этого сезона в те дни и в тех городах, где они будут проведены. Если во Франции невозможно, сыграем за границей, гарантируя, что наши футболисты и все работники клуба будут полностью здоровы».