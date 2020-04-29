Игрок, прославившийся голами в свои ворота. Фокин забивал всем вратарям ЦСКА начала 90-х!

У Сергея Фокина солидное досье: заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион 1988 года, серебряный и золотой призёр Союза, дважды победитель первой лиги, обладатель Кубка. Капитан команды, майор вооружённых сил. Защитник-бомбардир: 16 мячей за 9 сезонов в ЦСКА.

Сборная СССР – чемпион Олимпиады-1988. Сергей Фокин – третий справа в верхнем ряду Фото: из личного архива Анатолия Бышовца

Но по-настоящему прославился он благодаря другим голам – с приставкой «авто». В садыринской команде конца 1980-х – начала 90-х не было вратаря, не пострадавшего от «самострела» Фокина. Он «палил» по своим, где бы ни играл – в первой лиге, Высшей, в Кубке Союза, еврокубках. Естественно, неумышленно. Теперь Сергей с иронией вспоминает свои результативные казусы, а тогда иной раз бывало обидно до слёз…



Первая лига СССР. 17.07.1988. ЦСКА – «Ростсельмаш» — 1:2



Вратарь: Биджиев.



За время службы в столице Фокин дважды спускался с ЦСКА из высшего дивизиона в первый и оба раза на два года. «Коллекцию автоголов» уроженец Ульяновска начал собирать в июле 1988-го на «Динамо», а его первой «жертвой» среди одноклубников стал Хасанби Биджиев. На 48-й минуте Фокин неловко подставился под удар, и мяч срикошетил в ворота. Диктор по стадиону объявил автором гола ростовчанина Гицелова, однако киевский рефери Попов внёс в протокол фамилию Фокина. В чужие ворота в том сезоне Сергей забил в три раза больше, что удивительно – все с игры (прежде он исправно реализовывал пенальти).



Высшая лига СССР. 16.03.1990. «Спартак» — ЦСКА – 5:4



Вратарь: Шишкин.

Один из самых памятных и обидных для автора автоголов приключился в зажигательном дерби под крышей «Олимпийского». Редкий случай, когда даже через три десятилетия матч приятно вспомнить и победителям, и проигравшим. Кроме одного. Главным антигероем вечера выпало стать невезучему «армейцу». При его нечаянном содействии «Спартак» отыгрался с 3:4. После прострела молоденького Карпина мяч от груди цеэсковского капитана влетел в сетку. После Родионов головой добавил ещё один и принёс номинальным хозяевам волевую победу.

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К чести Фокина, во втором круге он сполна искупил вину за мартовское недоразумение. Его гол на 43-й минуте положил начало реваншу красно-синих в противоборстве с красно-белыми. Победа со счётом 2:1 (решающий удар нанёс Кузнецов с «точки») обеспечила «армейцам» серебро чемпионата.

ЦСКА – обладатель Кубка СССР 1991 года. Фокин – третий справа в верхнем ряду Фото: из личного архива Дмитрия Кузнецова

Кубок СССР. 17.04.1990. «Динамо» Киев – ЦСКА – 4:2



Вратарь: Ерёмин.



Михаилу Ерёмину жутко не везло в столице Украины на автоголы: то от Фокина пропустит, то от Кузнецова. В 1990-м вылетать из Кубка москвичам было особенно досадно: команда на ходу, пятерых соперников прошла, шаг до финала. Но предотвратить золотой дубль киевлян в том сезоне даже бойким «армейцам» не удалось – наверстают в следующем. А этот матч на Республиканском начался для красно-синих просто катастрофически: четверти часа не прошло, а на табло уже горела двойка и под ней фамилии: Саленко, Фокин.



Вот как увидел ошибку «армейского» стоппера из ложи прессы корреспондент еженедельника «Футбол-Хоккей» Башкатов: «Иллюстрацией застарелого неумения наших футболистов играть головой стал эпизод на 13-й минуте. К навесному мячу в центр штрафной площади гостей устремились с одной стороны Протасов и Саленко, с другой – Ерёмин и Фокин. Высоченный голкипер ЦСКА засуетился и в схватке оказался от ворот дальше всех. Капитан «армейцев» Фокин, ростом тоже не обделённый, опередил-таки Саленко, однако не сумел ни отбросить мяч в сторону, ни перекинуть его через ворота. В аккурат под перекладину угодил после его удара мяч».



Саленко начал «перестрелку» — Саленко и закончил. Мячи Сергеева и Брошина, по сути, оказались бесполезными – 4:2.

«Зенит» требовал миллион, а получил 37 тысяч. Первый трансфер за деньги в высшей лиге СССР Саленко симулировал травму, лишь бы не загребли в ЦСКА.

Высшая лига СССР. 01.07.1991. «Днепр» — ЦСКА – 2:2



Вратарь: Гутеев.



В Днепропетровске «армейцы» не были похожи на себя ни внешне, ни внутренне. Известие о смерти основного вратаря Ерёмина психологически раздавило команду, а странный комплект формы (бело-зелёные майки с надписью «Гёссер» на груди) окончательно лишил её идентичности. Ветераны ЦСКА не скрывают: хозяева сами предложили скатать ничью, видя, что соперник находится в шоковом состоянии. Она и случилась. Вратари – Городов и Гутеев (корреспондент «Советского спорта» почему-то упорно именовал его Кутеевым) – пропустили по паре мячей.

Первый гол «Днепра» – натуральный автогол: мяч после прострела Сидельникова с левого фланга явно шёл мимо «рамы». Если бы не некстати выставленная нога Фокина – улетел бы за линию ворот. Тренер Садырин снял Сергея с игры ещё до перерыва, а рефери Жук не стал добивать капитана москвичей морально и великодушно записал гол на счёт местного защитника.

«Вообще стёрся из памяти этот момент, — рассказал мне Александр Гутеев, ныне тренирующий вратарей в ивановском. — Я помню, что была ничья. Гол Кудрицкого со штрафного помню, а срезку Серёги — нет. Нам всем в тот день не до футбола было. Перед игрой объявили: Миша умер. Может, это не совсем профессионально, но тогда все мысли были не о результате, а о трагедии, случившейся с нашим товарищем».

Кубок кубков. 18.09.1991. ЦСКА – «Рома» — 1:2



Вратарь: Харин.

«Выглядело, наверное, впечатляюще, — спустя годы иронично вспоминал свой самый знаменитый автогол Фокин. – От линии штрафной, головой, в падении, в самую девятку, без шансов для вратаря – просто блеск!»

По горячим следам, естественно, игрока обуревали совсем иные эмоции. Самое слабое – печаль. Садырин кипятился: «Все наши планы разрушились из-за двух ошибок защитников». Полузащитник Корнеев сетовал: «Мы не роботы. И, конечно, ошибки защитников приняли близко к сердцу». А нападающий Дмитриев припомнил «самопал» Фокина после «ответки» в Риме: «Если бы тот несчастный мяч в первой игре не влетел случайно в наши ворота, то сегодня победу праздновали бы мы, а не итальянцы». Формально москвичи эту победу и одержали, но праздновать оказалось нечего: одного выездного гола не хватило для прохода в 1/8 финала.



Фокин тогда отличился в обоих матчах. В «Лужниках» — в негативном свете: прерывая внешне безобидную диагональ из глубины поля авторства Джаннини, он ухитрился с линии штрафной головой уложить мяч в верхний угол ворот. Михаил Гершкович, правда, постфактум слегка укорил за этот гол вратаря Харина (мол, далековато вышел с ленточки), но кандидатура главного неудачника вечера сомнениям не подвергалась.

Вратари ЦСКА в сезоне-1992: Гутеев, Харин, Захарчук Фото: Из личного архива Александра Гутеева

Через две недели Фокина не критиковали – утешали. А вместе с ним – всю команду. При счёте 0:1 австрийский рефери Хуберт Форштингер (этот герр судил на линии триумфальный для киевского «Динамо» финал Кубка кубков 1986 года) аннулировал чистый гол Фокина в нужные, чужие ворота и нагло не пустил российскую команду в следующий раунд.

Садырин негодовал: «Чёрт бы побрал судью матча! Я посмотрел видеозапись. Гол был. Всё было в пределах правил – ни одного нарушения». Знаменитые советские рефери Латышев и Бахрамов, презрев пресловутую цеховую солидарность, в один голос констатировали грубейшую судейскую ошибку. Итальянская La Stampa сделала красноречивый подзаголовок к репортажу с «Олимпико»: «Советы взбешены отменённым голом Фокина». Так с интервалом в пару недель Сергей Фокин забил два самых известных своих гола – засчитанный (увы!) и отменённый.



Лига чемпионов. 09.12.1992. ЦСКА – «Рейнджерс» — 0:1



Вратарь: Гутеев.



Ирония судьбы: красно-синий эта карьеры и жизни Фокин тоже увенчал результативной срезкой – на нейтральном поле в Бохуме, в премьерном розыгрыше Лиги чемпионов. УЕФА, правда, присвоил гол шотландцу Фергюсону, но Сергей и его принимал на свой счёт. До кучи. «Мяч попал мне в ногу, изменил направление — и рикошетом в сетку, — рассказывал Фокин. — В команде над моим «недугом», конечно, посмеивались. Как без этого?! «Опять ты нас едва без премиальных не оставил», — шутили ребята».

«Может быть, Валерка Брошин, Саша Гришин и могли что-то такое выдать, — припоминает Гутеев — У меня, молодого, даже мысли подшутить над Фокиным никогда не возникало. Для меня Серёга был непререкаемым авторитетом: заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, капитан команды. Точно могу сказать, что внимание на его автоголах никто не акцентировал. Несчастный случай — со всеми бывает».

Сколько зарабатывали российские футболисты в 1990-е Современному поколению даже после снижения зарплат грех жаловаться.

После ЦСКА спорт больших достижений в жизни олимпийского чемпиона Фокина закончился. Всего за пару лет Фокин спустился от Лиги чемпионов к региональной лиге Германии, где и доиграл в своё удовольствие до 38 лет. Сейчас Сергею Александровичу 58, собирает агрегаты рулевого управления на заводе «Фольксваген» и искренне радуется жизни без футбола – так «наелся» им в молодости. Ещё бы – столько стрессов перенёс.