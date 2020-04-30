Как будут выглядеть топ-клубы, если сезон РПЛ придётся доигрывать без легионеров

На сегодняшний день никто не знает, получится ли вообще доиграть чемпионат, но мы верим в оптимистичный сценарий. Большой проблемой может стать возвращение иностранцев в Россию: даже если с 12 мая постепенно начнут смягчать ограничения, неизвестно, как скоро приоткроют границы, когда восстановят регулярное международное авиасообщение и сколько недель легионеры проведут на карантине. Вдобавок необходимо учитывать планы и запреты не только России, но и многих других стран.

Разумеется, без всех легионеров клубы РПЛ не останутся – это однозначно. Кто-то вернётся на чартерах, кто-то вовсе не покидал Россию. Например, «Зенит» не планировал никуда отпускать иностранцев (и, судя по профилям в социальных сетях, большинство аргентинцев и бразильцев в Санкт-Петербурге), точно остался в России ряд игроков «Краснодара», не разъезжались бразильцы Гильерме, Жоаозиньо, Марио Фернандес, Айртон, Мурило, Ари. А ещё гораздо проще должно пройти возвращение игроков из соседних стран – Украины, Беларуси, Казахстана и так далее.



На сегодня учесть все нюансы не представляется возможным, поэтому мы поставим все клубы в равное положение: никаких иностранцев – и точка. Если же совсем сложно поверить в реальность ситуации, в которой в РПЛ не сыграют легионеры, попробуйте воспринимать текст проще. Например, как сравнение российских костяков среди топ-клубов и их текущую готовность к замене элитных иностранцев доморощенными исполнителями.

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«Зенит»

Система Сергея Семака в нашей пока вымышленной реальности пострадает сильнее всего, поскольку потеряет абсолютно системных и незаменимых игроков во всех линиях.



Во-первых, у «Зенита» нет российских центральных защитников (даже Капленко с опытом выступлений в Премьер-Лиге уехал зимой в аренду), бросать в бой придётся Рукаса и Прохина – основную пару «Зенита-2».



Во-вторых, команда лишится Дугласа Сантоса, который играл в нынешнем чемпионате во всех матчах (как слева в обороне, так и в опорной зоне) и, что даже страшнее, Барриоса с его выдающими разрушительными способностями.



В-третьих, не окажется в составе креативных Малкома и Дриусси, а Азмун – ещё один системно важный игрок – не сможет составить пару впереди Дзюбе.

Итого – из эффективной структуры 4-4-2 выдернуты почти все ключевые футболисты. «Зенит» потеряет великолепные левые ноги Ракицкого и Дугласа Сантоса, лишится глубинного плеймейкинга, не сможет эффективно разрушать чужие атаки в опорной зоне и рассчитывать на взаимодействие Азмуна и Дзюбы впереди. Для сохранения системы мы отправили вперёд габаритного Ерохина, а в центр поля поставили Кузяева.

По-прежнему крепкий состав, но уже вряд ли чемпионский. Для «Зенита» хорошо, что такой вариант совсем нереалистичный, поскольку, повторим, вся команда осталась в России.



Сила состава по 10-балльной шкале (10 – оптимальный состав со всеми легионерами): 5.

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«Спартак»

Красно-белым чуть проще, чем «Зениту»: их игра не настолько зависит от иностранцев, хотя свои нюансы тоже есть. Если без Жиго в центре обороны жить ещё можно (останутся два опытных центральных защитника), то форвард Понсе стал безусловным лидером, вокруг его умений зацепиться за мяч, вокруг его неугомонного движения, злости и цепкости всё в атаке во многом и строится. Да, теперь у команды есть Соболев, но он пока только ищет себя в новом клубе.

Отсутствие Крала тоже не трагедия, кто бы что ни думал. Особенно если успеет восстановиться Умяров. Айртон – тоже не системный игрок. А вот если не сможет вернуться вовремя главный тренер Доменико Тедеско, улетевший в Германию на самолёте вместе с Шюррле, это уже станет небольшой проблемой. Составом всё-таки желательно управлять.



Сила состава по 10-балльной шкале: 7.

Понсе — символ нового «Спартака». Цепкий, злой, колючий — как и вся команда Настоящий герой дерби. Даже своим удалением аргентинец принёс пользу красно-белым!

ЦСКА

У «армейцев» наиболее русифицированная версия состава среди топ-клубов, плюс мы со спокойной душой включим в него Марио Фернандеса (во-первых, официально игрок сборной России, во-вторых, никуда не улетал). Единственным важнейшим игроком, которого недосчитается Виктор Гончаренко, станет Никола Влашич. Весомая потеря, но просто пустяк на фоне конкурентов. Похоже, именно красно-синие — лидер в виртуальном соревновании по силе и сбалансированности российской обоймы.

Сила состава по 10-балльной шкале: 8.

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«Локомотив»

Наибольший удар понесёт центральная ось, которая лишится всех основных центральных защитников (Чорлуку, Кверквелию, Мурило, Хёведеса), а также потрясающего Крыховяка. В таких условиях в центр обороны, скорее всего, придётся опускаться Баринову (он этого не делал уже давно) и Магкееву (он умеет играть на двух позициях), а в опорной зоне расположатся Коломейцев и Куликов. Верхнюю тройку полузащиты могут составить Жемалетдинов, Антон Миранчук и Тугарев, а ложным нападающим станет Алексей Миранчук. Скромный состав, но легендарный Палыч погремит и с таким.

Сила состава по 10-балльной шкале: 5.

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«Краснодар»

Мурад Мусаев в текущем сезоне уже столько раз перекраивал состав из-за травм и уходов системных игроков, что у него наверняка выработался иммунитет на все эти потери. Да и ситуация окажется не такой уж критичной: в центре обороны сыграют Камболов (если он поправился, иначе есть талантливый представитель «Краснодара-2» Бородин) и Сорокин, в средней линии выйдут Газинский, Уткин и здорово отыгравший весну Черников. Единственная пустующая позиция – левый фланг атаки, поскольку она заполняется преимущественно легионерами.

Для баланса определим на левый фланг обороны опытного 35-летнего Маркова (он сейчас выступает за «Краснодар-2», а Стоцкого поднимем чуть повыше. Вполне реалистичный вариант. Альтернатива – внедрение на левый фланг кого-то из юных резервистов, например, 20-летнего Никиту Сергеева.



Сила состава по 10-балльной шкале: 6,5.

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«Динамо»

У бело-голубых наберётся приличный состав и без легионеров. В центре обороны вместо основной пары Шуньич – Ордец выйдут Евгеньев и Рыков, фланги защиты не изменятся. В атаке неприятна потеря Филиппа (особенно) и Шиманьского (второстепенно), но и без них жить можно. Главное, что останется Комличенко, который становится очень важным футболистом для «Динамо».

Сила состава по 10-балльной шкале: 7,5.

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«Ростов»

По названным выше правилам не включаем в состав даже представителей Казахстана (хотя они – не легионеры) и Узбекистана, поэтому «Ростов» остался без Шомуродова и Зайнутдинова. Собственно, критичных потерь у Валерия Карпина будет две: Норманн (мотор центральной зоны) и как раз Шомуродов (бомбардир и «таргетмен»). Зато очень кстати придётся Мамаев, никуда не денется другой мотор – Байрамян, а линия обороны предстанет во вполне боеспособном виде.

Сила состава по 10-балльной шкале: 6,5.