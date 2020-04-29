Мяч попал футболисту в зад и отскочил в ворота. Очень смешной момент. Видео

Продолжаем голосование за самое крутое видео с курьёзными моментами во время футбольных матчей. Мы собрали 10 роликов и предлагаем вам выбрать наиболее понравившийся именно вам вариант.
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На очереди курьёзный гол в свои ворота из чемпионата Чехии. Защитник отправил мяч в собственные ворота, причём сделал это необычным способом.
В сентябре в матче 10-го тура Высшей лиги Чехии между пражскими командами «Спарта» и «Славия» игрок хозяев забил автогол пятой точкой. Это произошло на 55-й минуте встречи, когда хозяева уже проигрывали 0:1. Нападающий «Славии» Питер Олайинка завершил атаку своей команды ударом по воротам. Мяч шёл далеко от створа ворот и укатился бы за линию поля, если бы на пути не оказался полузащитник «Спарты» Михаил Сачек. В этот момент чешский футболист пытался подняться с газона после единоборства с игроком гостей, но не успел. Мяч попал в зад лежачего полузащитника «Спарты».
Видео доступно на «Чемпионате».
Невероятным образом для Михаила Сачека мяч отскочил в собственные ворота, тем самым усложнив ситуацию для «Спарты». Вскоре обе команды остались вдесятером, а «Славия» на 89-й минуте установила окончательный счёт — 0:3.
Стоит отметить, что в январе 2018 года Сачеком интересовался московский «Локомотив». Несмотря на этот курьёз трансферная стоимость чешского полузащитника через три дня выросла на € 200 тыс. (по данным Transfermarkt.ru).
Реакция болельщиков
Видео с автоголом полузащитника уже на следующий день появилось во многих пабликах и аккаунтах о футболе. Над курьёзным голом воспитанника «Спарты» шутили все кому не лень. Но были и те, кому было действительно жаль игрока.
Klumist:
— Он не знает, должен ли он чувствовать себя плохо из-за того, что забил своей команде или забил своим задом.
— Нахальный гол.
FUNKSTARPEE:
— «Когда вы не в себе, всегда есть люди, которые извлекают выгоду из вас». Это был этот человек.
st38921:
— Какой снайпер, он забил не глядя!
HelenaSmolikova:
— Ну это будет включено в золотой архив последних лет.
JanVolf1:
— Это называется вытащить голову из дерева.
PetrChalupa:
— Долгое время я не понимал термин «пялиться как вспаханная мышь». Теперь я понимаю.
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