Турнир в ФНЛ отменён. Что будет с сезоном РПЛ? LIVE

ОНЛАЙН
14:30. Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал инициативу РФС не возобновлять нынешний розыгрыш ФНЛ.
«То, что ФНЛ не доиграют, нарушает спортивный принцип. Понятное дело, что все решения связаны с неуправляемой ситуацией. Нам надо дождаться определённого времени, когда ничто нам не помешает провести всё как надо. Это ситуация войдёт в анналы истории, мы ещё не один раз будем к ней обращаться. И вообще, нужно сделать так, чтобы ни у кого не было вопросов. А сложившаяся ситуация с остановкой ФНЛ — беспредел по отношению к «Торпедо»!
Представляю, что я — тренер, нахожусь в команде и готовлю её, а потом ко мне приходят и объявляют: «Знаете, а вы не будете в этом году играть». В команду вкладывали деньги, подбирали футболистов и говорили людям, что делать. И тут вот такое происходит. Я вижу ситуацию так: нужно подождать до конца мая или середины июня и сыграть турнир с участием «Ротора», «Торпедо», «Химок» и «Чертаново». Это по-спортивному, может, в усечённом виде и не совсем справедливо, но по-спортивному. А спортивный принцип всегда должен стоять во главе!» — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
14:25. Большинство клубов Российской Премьер-Лиги выступают за досрочное завершение нынешнего сезона, сообщает Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
По информации журналиста, не доигрывать чемпионат хотят «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Уфа», «Ахмат», «Арсенал» и «Рубин», к которым в скором времени может присоединиться «Ростов».
При этом некоторые из перечисленных клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга. Они уверены, что в таком решении больше спортивного принципа, поскольку у каждой команды в активе будет матч со всеми соперниками.
14:20. Директор «Нефтехимика» Айрат Исмагилов заявил о готовности клуба выступать в Российской Премьер-Лиге.
«Мы идём на пятом месте, клуб выступал против приостановки ФНЛ, она была не нужна. У нас были свои планы. «Нефтехимик» был готов играть в РПЛ, мы и сейчас готовы к этому», — сказал Исмагилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
14:15. Чуть ранее такое же решение было принято в Нидерландах. И там сразу же возник скандал.
14:10. Из топ-чемпионатов уже объявила о прекращении сезона Франция.
14:00. Здравствуйте! Как стало известно «Чемпионату», 17 из 20 клубов Футбольной национальной лиги поддержали досрочное завершение нынешнего розыгрыша первенства. Новый сезон второго по силе дивизиона России планируется начать либо 2, либо 9 августа.
Завтра состоится Совет ПФЛ на котором, предположительно, могут принять аналогичное решение.
И уже возникают серьёзные вопросы по поводу того, будет ли доигран сезон в РПЛ. Ждём информации.
В этом тексте можно почитать про то, как РПЛ намерена доигрывать сезон, если он будет в итоге доигрываться. И что будет, если чемпионат доигран не будет.
А в этом материале можно прочитать про то, как распределяться места в еврокубках, если чемпионат будет остановлен.
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