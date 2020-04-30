Девушка-судья показала Кака жёлтую карточку, а потом сделала с ним селфи. Видео

Продолжаем голосование за самое крутое видео с курьёзными моментами во время футбольных матчей. Мы собрали 10 роликов и предлагаем вам выбрать наиболее понравившийся именно вам вариант.
Ознакомиться со всеми видео, а также проголосовать можно по ссылке, представленной ниже.
На очереди забавный эпизод, который произошёл во время благотворительного матча Shalom Game между легендами сборных Бразилии и Израиля, который прошёл в Хайфе. Игра завершилась победой бразильцев со счётом 4:2, а в начале второго тайма произошёл забавный случай с участием бывшего футболиста «Милана» и мадридского «Реала» Кака.
Жёлтая карточка ради селфи
На 51-й минуте матча при счёте 3:2 в пользу Бразилии женщина-арбитр Лилах Асулин остановила игру и без какой-либо причины показала Кака жёлтую карточку. Бразилец не понимал, что происходит до тех пор, пока судья не достала телефон из бокового кармана. Она попросила Кака сделать селфи на память, и футболист не смог ей отказать.
После случившегося партнёры Кака по сборной подошли к Лилах, чтобы пожать ей руку. Ривалдо и вовсе не смог удержаться от смеха. А вот один из футболистов Израиля был в лёгком недоумении от того, что игру остановили.
Кстати, обладателю «Золотого мяча» 2007 года удалось отличиться забитым мячом в этом матче. Остальные голы на свой счёт записали Бебето, Роналдиньо и Марсио Аморозо. А уже после матча гости станцевали на поле бразильскую сальсу.
Реакция в интернете
Видео быстро стало популярным в интернете, набрав много просмотров. В твиттере пользователи начали оставлять комментарии, а также делиться тем, с кем бы они сделали селфи на месте Асулин:
@AnaisCM2
«Теперь не достают носовой платок, чтобы высушить пот, теперь достают мобильный телефон, чтобы сделать селфи, хахахаха»
@DaniTorresGo
«ХАХАХАХАХАХАХАХА очевидно я бы тоже так сделала»
@capocannonieri_
«Вот какие сумасшедшие женщины»
@gabita540
«Я бы сделал селфи с бывшим голландским игроком … Йоханом Нескенсом… или с Руудом Кролом»
@MaraVillar11
«С Вашингтоном Себастьяном Абреу» (прим. «Чемпионата» — бывший игрок сборной Уругвая)
@juan19833710
«С Габриэлем Омаром Батистутой @GBatistutaOK где бы сделать селфи»
А с кем бы вы сделали селфи из бывших футболистов? Пишите в комментариях!
- 30 апреля 2020
-
23:40
-
23:35
-
23:22
-
23:21
-
23:08
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:22
-
22:03
-
21:57
-
21:55
-
21:42
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
20:46
-
20:41
-
20:30
-
20:27
-
20:17
-
20:08
-
20:08
-
19:49
-
19:38
-
19:25
-
19:09
-
18:59
-
18:39
-
18:38
-
18:22
-
18:04