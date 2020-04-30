Девушка-судья показала Кака жёлтую карточку, а потом сделала с ним селфи. Видео

Продолжаем голосование за самое крутое видео с курьёзными моментами во время футбольных матчей. Мы собрали 10 роликов и предлагаем вам выбрать наиболее понравившийся именно вам вариант.

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На очереди забавный эпизод, который произошёл во время благотворительного матча Shalom Game между легендами сборных Бразилии и Израиля, который прошёл в Хайфе. Игра завершилась победой бразильцев со счётом 4:2, а в начале второго тайма произошёл забавный случай с участием бывшего футболиста «Милана» и мадридского «Реала» Кака.

Жёлтая карточка ради селфи

На 51-й минуте матча при счёте 3:2 в пользу Бразилии женщина-арбитр Лилах Асулин остановила игру и без какой-либо причины показала Кака жёлтую карточку. Бразилец не понимал, что происходит до тех пор, пока судья не достала телефон из бокового кармана. Она попросила Кака сделать селфи на память, и футболист не смог ей отказать.

После случившегося партнёры Кака по сборной подошли к Лилах, чтобы пожать ей руку. Ривалдо и вовсе не смог удержаться от смеха. А вот один из футболистов Израиля был в лёгком недоумении от того, что игру остановили.

Кстати, обладателю «Золотого мяча» 2007 года удалось отличиться забитым мячом в этом матче. Остальные голы на свой счёт записали Бебето, Роналдиньо и Марсио Аморозо. А уже после матча гости станцевали на поле бразильскую сальсу.

Реакция в интернете

Видео быстро стало популярным в интернете, набрав много просмотров. В твиттере пользователи начали оставлять комментарии, а также делиться тем, с кем бы они сделали селфи на месте Асулин:

@AnaisCM2

«Теперь не достают носовой платок, чтобы высушить пот, теперь достают мобильный телефон, чтобы сделать селфи, хахахаха»

@DaniTorresGo

«ХАХАХАХАХАХАХАХА очевидно я бы тоже так сделала»

@capocannonieri_

«Вот какие сумасшедшие женщины»

@gabita540

«Я бы сделал селфи с бывшим голландским игроком … Йоханом Нескенсом… или с Руудом Кролом»

@MaraVillar11

«С Вашингтоном Себастьяном Абреу» (прим. «Чемпионата» — бывший игрок сборной Уругвая)

@juan19833710

«С Габриэлем Омаром Батистутой @GBatistutaOK где бы сделать селфи»

А с кем бы вы сделали селфи из бывших футболистов? Пишите в комментариях!