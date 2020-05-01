«Кто считал, что матч с «Баварией» куплен, — враги «Зенита»

Сегодня исполняется 12 лет большой победе в еврокубках – полуфиналу Кубка УЕФА «Зенит» — «Бавария» — 4:0. Известный телекомментатор Геннадий Орлов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» отмёл все подозрения о странном характере того матча, сравнил лучшие составы «Зенита» разных лет и пожелал команде Сергея Семака стать чемпионом в доигранном сезоне.

Финт Зырянова и юмор Аршавина

— Начну с того, что в 2008 году у «Зенита», на мой взгляд, была самая сильная команда за весь российский период. Кубок УЕФА, Суперкубок Европы. Когда такое повторится, даже трудно прогнозировать. Шансов, мне кажется, маловато.



В Кубке УЕФА какой плей-офф был! «Вильярреал», «Марсель», «Байер», «Бавария». В финале уверенно обыграли «Рейнджерс». Слава Малафеев снова подтвердил свой класс, отыграв на ноль.



Конечно, домашний полуфинал стоит особняком. Помню, что была большая реклама — «Бавария» приезжает! Со всеми своими звёздами – Тони, Кан, Лусио… Для Кана это был последний сезон, и он заявил, что хотел бы сыграть успешно в Санкт-Петербурге.



— А получил 0:4. Как?!

— Надо учитывать, что, несмотря на потрясающий состав, та «Бавария» была не столь сильна, как, например, в годы, когда она выигрывала Лигу чемпионов. Что-то у них в 2008-м не получалось. По именам – да. А вот игры не было.

Фото: «Чемпионат»

— В отличие от «Зенита».

— Мы центр выиграли! У «Баварии»! Крайне редкий случай, чтобы немцы середину поля уступили.



Полузащита «Зенита» в тот вечер потрясающе выглядела. Толя Тимощук блистал. Зырянов, Широков, Файзулин, Саша Горшков, Домингес… Погребняк к месту был. А Гарик Денисов напрочь выключил из игры Рибери. Для справедливости упомяну также Сашу Анюкова и Ивицу Крижанаца.

Кубок УЕФА. "Зенит" — "Бавария" (фото)

— Самый памятный момент разгрома?

— Как Костя Зырянов Лусио обыграл. Заложил такой финт, что бразилец в другую сторону улетел. Показал влево, а сам вправо ушёл. Лусио попался на этот финт, Костя спокойно развернулся под правую ногу и забил. Настолько технично всё было исполнено!



Я сейчас смотрю на нынешних полузащитников – скорости в футболе, наверное, возросли. Но таких технарей нет, чтобы с мячом работали, как Зырянов, Широков, Файзулин… Про Аршавина и не говорю.



— Аршавин тот матч пропускал из-за дисквалификации. Потом пришёл в раздевалку: «Я вам больше не нужен».

— Ну, Андрей всегда был человеком с хорошим чувством юмора и самоиронией. Но ведь именно после победы в Кубке УЕФА он заслужил приглашение в «Арсенал». Важнейший гол «Марселю», суперматч в Леверкузене, решающая голевая передача в финале…

«Авторитетные люди сказали: «Надо, чтобы наш «Зенит» как-то победил «Баварию». И всё!»

— Раз уж о юморе заговорили. В октябре 2008 года испанская пресса рванула информационную «бомбу» — матч «Зенит» — «Бавария» — под подозрением. Писали, что место в финале обошлось «Зениту» в 50 млн евро. Мол, эти деньги «Бавария» получила через «тамбовскую» ОПГ, которая базировалась в Санкт-Петербурге. А главной уликой против «Зенита» была названа телефонная аудиозапись, в которой «тамбовчане» обсуждали победу в еврокубковом полуфинале.

— Кто-то придумал, да. Причём непонятно, откуда пошло – из России, из Германии. Якобы была выплачена премия «Баварии».



Я общался с теми авторитетными людьми, на которых пало подозрение. Многих из них знаю лично. В силу своей профессии комментатор знаком со всеми — с политиками, с артистами, с представителями разных направлений. Так вот эти люди были ленинградцами, но тогда проживали в Испании. Сейчас опять вернулись. И где-то год назад я у них поинтересовался насчёт матча с «Баварией». Оказалось, один другому по телефону сказал: «Слушай, надо, чтобы наш «Зенит» как-то победил. Надо помочь». И всё! Такой косвенный разговор без каких-либо доказательств.

Фото: «Чемпионат»

А телефоны прослушивали, за ними следили. Видимо, эта фраза попала в какой-то отчёт — и началось. СМИ подхватили…



Хотя сразу было понятно, что глупость полнейшая. Ну что, «Баварии» кто-то мог дать деньги, чтобы она проиграла? «Баварии», у которой своих денег столько, что ей ничего не надо.



— А кому это могло быть выгодно?

— Врагам «Зенита» — кому же ещё? Это, знаете, как в произведениях Агаты Кристи, когда кого-то убивают, она всегда ставит вопрос: «Кому это выгодно?». Так же и здесь. Это могли быть и российские СМИ, и кто-то из русских за рубежом. На «Баварию» такое не навесишь, а на «Зенит» попробовали. Знаю, даже какие-то запросы были со стороны УЕФА – в оба клуба.



— Но закончилось всё пшиком.

— Да естественно! Ну кто это мог всерьёз воспринимать? «Зенит» выиграл абсолютно законно, переиграл «Баварию» по всем статьям. Сама игра была лучшим доказательством. 4:0 — «Бавария» к матчу в Санкт-Петербурге оказалась просто не готова.



А у нас РФС пошёл навстречу «Зениту» — перенесли несколько матчей чемпионата. И правильно сделали — овчинка стоила выделки. Такой титул в Россию привезли!

2008 год был волшебным для Аршавина. Он стал шестым в опросе на «Золотой мяч» А Сергей Кирьяков получил свою номинацию на «Золотой мяч» за то, что «уволил» Хиддинка.

«Тень Чаушеску» и «съеденный» Дзюба

— Матч с «Баварией» в тройке лучших для «Зенита» в еврокубках?

— Конечно! Лично мне ещё очень запомнилась победа в Лиссабоне. Это когда «Зенит» тренировал Андре Виллаш-Боаш. Первый тур Лиги чемпионов, матч против «Бенфики». Я эту игру комментировал — «Зенит» произвёл сильнейшее впечатление. Гарай тогда так усилил команду! И Халк забил невероятный гол в самом начале. Выходил справа к штрафной, ему дали точный пас низом, и он хитро подсёк мяч. А вратарь уже побежал из ворот навстречу… Хотя у «Бенфики» был потрясающий состав, но и этот гол, и в целом игра «Зенита» полностью обезоружили хозяев.

«Зенит» — победитель Кубка УЕФА-2008 Фото: «Чемпионат»

Тот «Зенит» был очень силён. Хорошо играл испанец-опорник Хави Гарсия. А как играл Кришито! А Витсель! Который сейчас один из лучших в Бундеслиге и основной игрок сборной Бельгии. Гарай, Данни, Халк! Да, это была Команда.

«Зенит» Лучано Спаллетти тоже стоит отметить. Команда дважды выиграла чемпионат страны. Один из которых был уникальным – из трёх кругов! Сложнейшая история, а как легко «Зенит» с ней справился – едва ли не в апреле стал чемпионом. Но вот в Европе с итальянцем успехов не было. Чего-то постоянно не хватало. Хотя бы матч с «Осером» вспомнить, который можно было и не проигрывать… Превосходство было только в России.



— Первый успех «Зенита» в Европе был с Петржелой — четвертьфинал Кубка УЕФА-2006.

— «Зенит» тогда только поднимался. Но Петржеле – отдельное спасибо. Знаете, за что? Он сделал одну важную вещь – раскрепостил ребят. Они стали по-настоящему европейскими футболистами. Именно Петржела сказал: «Ребята, а чего вы живёте на базе перед матчами? Живите дома! Я вам доверяю!» И они стали из дома приезжать на игры. И ушёл этот «совок», который висел над командой – карантин, сборы, никуда не выходить, готовиться, никому не улыбаться… Такая чисто советская система. Петржела её убрал. И привнёс европейский дух, свободу. Это был настоящий поворот в истории клуба.



Кстати, потом эту свободу пытался убрать Луческу. Я же с командой ездил, видел, как всё это происходило. Он опять захотел вернуть «совок»! Хотя сам, вроде бы, человек независимый. Но — румын, работал в донецком «Шахтёре»… А менталитет украинской системы – он, по сути, тоже советский.



И вот пришёл Луческу в «Зенит» — музыка в раздевалке перестала играть, в самолёте тишина. До этого всегда песни-пляски после побед. Команда весёлая, живая — прелесть! А тут раз – и ничего. И такая сумрачная обстановка… Я румына «Тень Чаушеску» называл. Футболисты не получали радости от пребывания вместе. А потом у них и на поле перестало получаться. Видимо, как следствие.

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— Когда от «Зенита» новых еврокубковых свершений ждать?

— Боюсь, в этом вопросе я пессимист. Хотелось бы, конечно, но… Во-первых, посмотрите какие сейчас цены на игроков. Мастеров такого уровня, как Халк и Витсель, «Зениту» уже не купить. Просто не потянет. А во-вторых, должно быть хорошее сочетание – легионеров и своих футболистов. Чем и был силён «Зенит» Дика Адвоката. Какой был состав российских ребят!



Сейчас такого нет. Исполнители ниже уровнем. Поэтому и трудно. Взять последнюю Лигу чемпионов – вроде все шансы, а мастерства не хватает. Даже лидерам. Того же Дзюбу, при всём к нему уважении, в матчах с «Лейпцигом» Юпамекано просто «съел». Кстати, замечательный защитник, которого сейчас не зря и «Барселона» хочет приобрести, и «Бавария». Он Артёму дышать не дал!



И на остальных позициях та же картина. Поэтому «Лейпциг» и раздавил «Зенит». Шансов просто не было. Хотя «Лейпциг» далеко не самая сильная команда в Европе.

«Сколько уже можно жить без футбола? Сезон надо доиграть»

— О злободневном. Сезон, поставленный коронавирусом на паузу, нужно доигрывать?

— Валерий Газзаев предлагает поступить как французы – остановить сезон. Но немцы-то начинают играть – 9-го. Немцы, Бундеслига!

Я тоже думаю, что нужно доиграть. Прочитал тут Черданцева: «Как можно назвать команду чемпионом, если сезон не доигран?» Неприятная фраза, но что-то в этом есть. Я бы всё-таки доиграл. Чтобы не было таких разговоров – заслуженный, полноценный чемпион или нет.

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И других вопросов много. «Локомотив» и «Краснодар». У них сейчас одинаковое количество очков – то есть, по сути, на одной ступени стоят. Но почему тогда «Локомотив» отправляется в группу Лиги чемпионов, а «Краснодару» нужно проходить квалификацию? Разве «Краснодару» не обидно?

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич тоже говорит: почему такие-то команды поднимаются из ФНЛ, а мы и «Чертаново» рядом идём, но нет?



Нужно постараться доиграть. Тогда всё справедливо будет. В конце концов, сколько уже можно жить без футбола? Ждать до конца июля? Лучше уж доиграть. Пусть даже без зрителей.

Кубок УЕФА-2008

1/2 финала. Ответный матч



«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Бавария» (Мюнхен, Германия) – 4:0 (2:0)



Голы: Погребняк, 4 (1:0). Зырянов, 39 (2:0). Файзулин, 54 (3:0). Погребняк, 73.



«Зенит»: Малафеев, Анюков, Крижанац, Широков, Горшков, Зырянов, Денисов (Ионов, 90), Тимощук, Файзулин, Домингес (Ли Хо, 89), Погребняк.



«Бавария»: Кан, Лам, Лусиу, Янсен (Лелль, 46), Демикелис, ван Боммел, Зе Роберто (Подольски, 46), Рибери, Швайнштайгер, Клозе (Соса, 62), Тони.



Предупреждения: Тони, 67. Погребняк, 76. Лелль, 81.



1 мая 2008 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 21 000 зрителей. Судья: Эвребе (Норвегия).



Первый матч: 1:1.