Как сейчас выглядят российский рекордсмен Саленко и другие звёзды ЧМ-1994

Почти 26 лет назад завершился чемпионат мира в США. Тот мундиаль покорился Бразилии, а наша сборная даже не смогла выйти из группы.
Впрочем, для одного игрока российской команды ЧМ-1994 всё-таки стал особенным. Форвард Олег Саленко отгрузил Камеруну рекордные пять мячей и навсегда вошёл в историю не только российского, но и мирового футбола.
А кто ещё блистал в США? Вспоминаем героев ЧМ-1994 и рассказываем, как сложилась их судьба.
Ромарио
Тогда: нападающий сборной Бразилии, 28 лет
Сейчас: сенатор Бразилии от штата Рио-де-Жанейро, 54 года
Фото: Igo Estrela/Tony Marshall/EMPICS via Getty Images
На ЧМ-1994 Ромарио забил пять мячей. Главным бомбардиром форвард не стал, но зато его признали лучшим игроком турнира — всё-таки переоценить вклад нападающего в успех той золотой сборной Бразилии было достаточно трудно. Легендарный форвард играл вплоть до 42 лет и завершил карьеру в бразильской «Америке». После Ромарио подался в политику, присоединившись к Социалистической партии. В начале своей политической карьеры он запомнился критикой в адрес бразильской конфедерации футбола. Бывший игрок обвинял чиновников в коррупции. В 2015 году Ромарио избрали сенатором от штата Рио-де-Жанейро. Спустя два года он присоединился к демократической партии и принял участие в выборах губернатора Рио-де-Жанейро. Однако, набрав всего 9 % голосов, Ромарио занял лишь четвёртое место в выборах.
Олег Саленко
Тогда: нападающий сборной России, 24 года
Сейчас: бизнесмен, 50 лет
Фото: Getty Images/из личного архива Олега Саленко
В матче против Камеруна форвард установил рекорд, забив аж пять мячей. Конечно, этот пента-трик Саленко и гол шведам не помогли России выйти из группы. Тем не менее нападающий стал лучшим бомбардиром турнира. К сожалению, подобных успехов после окончания мундиаля Саленко уже не добивался. Отыграв ещё год в «Валенсии», он перебрался в «Рейнджерс», а затем в турецкий «Истанбулспор». В «Кордобе» и «Погоне» нападающий уже доигрывал. После завершения карьеры Саленко тренировал любительскую команду, пробовал себя в роли тренера в пляжном футболе и недолго работал экспертом на телевидении. Сейчас бывший игрок живёт в Киеве, занимается бизнесом и регулярно играет в футбол с другими ветеранами.
Христо Стоичков
Тогда: нападающий сборной Болгарии, 28 лет
Сейчас: эксперт на испанском телевидении, 54 года
Фото: Getty Images/«Чемпионат»
Легендарный болгарский форвард забил на ЧМ 6 мячей, помог своей сборной сенсационно добраться до полуфинала и наравне с Олегом Саленко стал лучшим бомбардиром турнира, а в конце года получил «Золотой мяч». Спустя 7 лет Стоичков завершил карьеру и стал тренером. Три года он работал со сборной Болгарии, по сезону с «Сельтой» и южноафриканским «Мамелоди Сандаунз». Затем болгарин тренировал «Литекс» и софийский ЦСКА. А в сезоне-2011/2012 Стоичков даже успел поработать полгода в качестве советника президента «Ростова». В то время бывший игрок также занимался собственными академиями в Болгарии и Испании. Сейчас Стоичков подрабатывает комментатором и экспертом на испанском телевидении. Возвращаться в профессию она пока не торопится.
Георге Хаджи
Тогда: полузащитник сборной Румынии, 29 лет
Сейчас: владелец и главный тренер «Вииторула», 55 лет
В США Хаджи по разу поразил ворота Колумбии и Швейцарии и помог своей команде выйти в 1/8 финала, где Румыния обыграла Аргентину (3:2). Кстати, тоже ни без помощи хавбека. В той встрече он отдал результативный пас и забил победный гол. После мундиаля Хаджи два года отыграл за «Барселону», а затем переехал в Турцию и завершил карьеру в «Галатасарае». Потом Хаджи тренировал сборную Румынии, «Бурсаспор»,«Галатасарай», с которым взял Кубок Турции, «Политехнику» и «Стяуа». Тем не менее наибольших успехов бывший полузащитник добился с «Вииторулом». Этот клуб он создал в 2009 году, а спустя пять лет ещё и занял пост главного тренера своей команды. С «Вииторулом» Хаджи выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Румынии. Однако в этом сезоне у клуба Георге не всё так замечательно. Сейчас «Вииторул» борется в плей-офф за право остаться в чемпионате Румынии.
Роберто Баджо
Тогда: нападающий сборной Италии, 27 лет
Сейчас: без работы, 53 года
Фото: Neal Simpson/Massimo Bertolini/NurPhoto via Getty Images
Великому Роберто Баджо всего лишь гола не хватило, чтобы сравняться по забитым мячам с Саленко и Стоичковым. Итальянец отметился голом в ворота испанцев, а также дублями в матчах с Нигерией и Болгарией. Тем не менее большинство болельщиков запомнили Баджо не по его голевым подвигам, а по промаху после удара с пенальти в роковом финале с Бразилией. Окончив карьеру в 2004 году в «Брешии», Роберто опубликовал автобиографию, где рассказал о многих конфликтах с тренерами. Затем три года проработал техническим директором Федерации футбола Италии, получил тренерскую категорию C, а вскоре и лицензию UEFA Pro. Тем не менее до сих пор в роли тренера Баджо себя так и не попробовал. В последнее время Роберто сосредоточился на благотворительности. В 2014 году он открыл крупнейший буддистский центр в Милане, а спустя три года провёл свой день рождения с жертвами землетрясения в Аматриче.
Бебето
Тогда: нападающий сборной Бразилии, 30 лет
Сейчас: депутат Конгресса штата Рио-де-Жанейро, 56 лет
Фото: Steve Dunn/ALLSPORT/Pier Marco Tacca/Anadolu Agency via Getty Images
На чемпионате мира в США Бебето запомнился в первую очередь благодаря необычному на тот момент празднованию гола. Забив голландцам в четвертьфинале, бразилец покачал руками невидимую люльку. С помощью такого жеста он посвятил гол своему сыну, который родился незадолго до той игры. Закончил карьеру Бебето в 2002 году в арабском «Аль-Иттихаде». Спустя 8 лет неудачно поработал в качестве главного тренера клуба «Америка», после чего ушёл в политику. С 2011 года бразилец является депутатом Конгресса штата Рио-де-Жанейро. Бебето состоит в одной политической партии вместе с Ромарио.
Роже Милла
Тогда: нападающий сборной Камеруна, 42 года
Сейчас: защитник окружающей среды и бизнесмен, 67 лет
В США Милла поехал 42-летним ветераном. Однако возраст не помешал ему установить громкий рекорд. Забив сборной России, Милла стал самым возрастным автором гола на ЧМ в истории. Спустя два года после мундиаля камерунец завершил карьеру и стал тренером. Роже 6 лет работал в тренерском штабе «Монпелье», затем тренировал камерунский «Тоннер». Однако ни в одном из клубов серьёзных успехов не добился. Оставив тренерскую работу, Милла стал послом по особым поручениям президента Республики Камерун и послом доброй воли Программы ООН против СПИДа. Кроме того, он создал фонд «Сердце Африки», призванный защищать окружающую среду. В 2016 году Милла открыл в родном городе Яунде завод по переработке пластика, а спустя два года там же запустил ещё одно такое предприятие.
Габриэль Батистута
Тогда: нападающий сборной Аргентины, 25 лет
Сейчас: наслаждается жизнью, 51 год
Фото: Shaun Botterill/ALLSPORT/Stefania M. D'Alessandro/Getty Images
На ЧМ-1994 Батистута оформил хет-трик в первом же матче Аргентины — с Грецией. В следующий раз Габриэль забил в четвертьфинале с Румынией, однако его гола не хватило аргентинцам для победы. Из-за участившейся сильной боли в лодыжках форвард закончил с футболом в 36 лет. После завершения карьеры аргентинец год проработал техническим директором клуба «Колон», а затем по «личным причинам» ушёл в отставку. В прошлом году Батистуте из-за проблем с голеностопом пришлось установить протез. Сейчас бывший футболист предпочитает играть в поло и гольф, путешествует и изредка выступает экспертом на телевидении во время больших матчей.
Марк Овермарс
Тогда: полузащитник сборной Нидерландов, 21 год
Сейчас: спортивный директор «Аякса», 47 лет
Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images
Голландского полузащитника признали лучшим молодым игроком турнира — Овермарс смотрелся не по годам уверенно и отдал по одному голевому пасу в 1/8 финала и в четвертьфинале ЧМ-1994. После мундиаля Марк ещё три года играл за «Аякс», потом столько же за «Арсенал», выступал за «Барселону» и наконец завершил карьеру в «Гоу Эхед Иглс» в 2009 году. Оставшись в клубе, Овермарс занял должность технического директора, а спустя три года перебрался в «Аякс». Сначала Марк работал с молодёжью в качестве тренера по развитию техники, а в 2012 году получил повышение и стал спортивным директором. Этот пост Овермарс занимает до сих пор. Судя по футболистам, которые в последнее время играли за «Аякс», со своей работой он справляется отлично.
Карлос Вальдеррама
Тогда: полузащитник сборной Колумбии, 32 года
Сейчас: ассистент главного тренера «Атлетико Хуниор», 58 лет
Фото: David Cannon/ALLSPORT/Jason Koerner/Getty Images
На ЧМ в США Вальдеррама приехал в качестве капитана Колумбии. Пусть хавбек и не помог своей команде выйти из группы, зато покорил местных любителей футбола. Перед первым сезоном MLS колумбийца пригласила американская «Тампа Бэй Мьютини». Карлос не только помогал клубу выигрывать, но и зарабатывать. Парики, имитирующие его причёску, улетали с прилавков. Что уж и говорить про билеты на матчи. Отыграв сезон в «Тампе», Вальдеррама на год уехал на родину, а затем вернулся в США, где и завершил карьеру в 42 года. Чуть позже он вошёл в тренерский штаб «Атлетико Хуниор», в котором работает до сих пор.
Юрген Клинсман
Тогда: нападающий сборной Германии, 29 лет
Сейчас: без работы, 55 лет
Фото: Bernd Wende/Maja Hitij/Bongarts/Getty Images
Сначала на ЧМ Юрген Клинсман забивал за Германию во всех матчах подряд — в игре против Южной Кореи он даже отметился дублем. Однако в четвертьфинале с Болгарией поразить ворота соперника Юрген не смог. В итоге немцы вылетели из турнира. После мундиаля Клинсман выступал за «Тоттенхэм», «Баварию» и «Сампдорию». А завершил карьеру немец в американском «Ориндж Каунти Блу Стар» в 2003 году. Уже в следующем году Клинсман возглавил сборную Германии и вскоре вместе с ней завоевал бронзу на домашнем ЧМ. Сразу после мундиаля Юрген подал в отставку. Затем провалился в «Баварии», пять лет проработал со сборной США и даже выиграл золотой кубок КОНКАКАФ в 2013 году. Осенью прошлого года Клинсаман возглавил «Герту». Однако из-за неудачных результатов команды (3 победы в 10 матчах) уволился уже в феврале.
Лотар Маттеус
Тогда: полузащитник сборной Германии, 33 года
Сейчас: футбольный эксперт на телевидении, 59 лет
Фото: Getty Images/«Чемпионат»
Капитан сборной Германии принял участие во всех матчах своей команды на мундиале, а в четвертьфинальной игре с Болгарией Маттеус даже забил гол. Вернувшись из США, немец ещё 6 сезонов провёл за «Баварию», а затем уехал доигрывать в Северную Америку. Окончив карьеру, Маттеус решил попробовать себя в роли тренера. За 10 лет тренерской карьеры он выиграл чемпионство с «Партизаном» в Югославии и с «Зальцбургом» в Австрии. После Лотар устроился экспертом на Sky в Германии. Сейчас он обозревает игры Бундеслиги и ведёт колонку для британской газеты The Sun.
Деннис Бергкамп
Тогда: нападающий сборной Нидерландов, 25 лет
Сейчас: ассистент главного тренера «молодёжки» «Алмере Сити», 50 лет
Фото: Neal Simpson/VI Images via Getty Images
В США Бергкамп забил три гола, стал лучшим бомбардиром своей сборной и помог Нидерландам добраться до четвертьфинала, в котором голландцы уступили Бразилии (2:3). Через год после окончания ЧМ Деннис перебрался из «Интера» в Англию, где затем провёл 11 потрясающих лет в «Арсенале», прежде чем завершить карьеру. После ухода из футбола форвард уверял, что не будет тренером. Однако вскоре окончил соответствующие курсы и стал помощником Йохана Неескенса во второй сборной Нидерландов. А чуть позже вернулся в «Аякс». Поработав с молодёжью и набравшись опыта, Бергкамп вошёл в тренерский штаб взрослой команды. Тем не менее качество работы голландца не устраивало клуб, и в 2017 году с ним разорвали контракт. Сейчас Бергкамп работает в тренерском штабе молодёжной команды клуба «Алмере Сити» из первого дивизиона Нидерландов.
Клаудио Таффарел
Тогда: вратарь сборной Бразилии, 28 лет
Сейчас: без работы, 53 года
Фото: Chris Cole/Allsport/Buda Mendes/Getty Images
Клаудио Таффарел оказался самым надёжным вратарём ЧМ-1994. За 7 матчей он пропустил лишь три гола. Клаудио завершил карьеру в 2003 году, после чего устроился в «Галатасарай» тренером вратарей. С 2014 по 2016 год на той же должности Таффарел работал в сборной Бразилии, а затем взял небольшую пазу. В 2018 году бразилец вернулся в турецкий клуб и отработав полтора года, снова его покинул. Руководству «Галатасарая» Клаудио сообщил, что устал.
Алекси Лалас
Тогда: защитник сборной США, 24 года
Сейчас: комментатор и аналитик на американском телевидении, 49 лет
Фото: Tony Marshall/Brett Carlsen/Getty Images
Во время ЧМ-1994 защитник Лалас запомнился не только своей рыжей бородой и длинными волосами, но и неплохой игрой. Поэтому в том же году Алекси подписал клуб из Серии А «Подова». Впрочем, всего лишь два сезона спустя Лалас вернулся в США. На родине в 2003 году он и завершил карьеру. Помимо футбола и хоккея, американец успел попробовать себя в киноиндустрии и снялся в 11 сериалах. Кроме того, он работал президентом и генеральным менеджером в «Сан-Хосе Эртквейкс», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Лос-Анджелес Гэлакси», после чего ушёл на ТВ. Сейчас Лалас работает комментатором и аналитиком на ESPN и ABC Sports.
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