Хотите убрать Сёмина – найдите элитного тренера. А иначе руки прочь от Палыча

Кажется, эта песня будет звучать вечно. Впервые мотив со словами «Сёмину пора на пенсию» я услышал в 2010-м. Громко пела его экстравагантная женщина в очках, позже безжалостно уволившая легенду и мигом обрушившая на себя гнев болельщиков. Гнев был сильным, и несколько сезонов подряд жители Черкизово засыпали под заряд «Выгоняйте леди из клуба».



Потом песню про устаревшего Сёмина день за днём напевал приехавший романтик из Санкт-Петербурга. Делал он это не столь громко, как его предшественница, но так же упрямо и твёрдо, раз за разом повторял её на заседаниях совета директоров и нашёптывал в личных беседах знакомым журналистам, переманивая тех на свою сторону. Только даже критические и язвительные статьи в ведущих спортивных изданиях оказались Палычу нипочём: он вернулся в клуб после экстравагантной леди победителем, выиграл два Кубка России, чемпионство, а потом с лёгкостью пережил романтика из Санкт-Петербурга. Сейчас он ведёт очередную холодную войну – уже с новым боссом, а параллельно успевает добиваться достойных результатов на футбольном поле. «Локомотив» на втором месте – третья подряд Лига чемпионов не так уж и далека.

Триумф души русской. Палыч – герой нашего футбола Ему аплодируют даже фанаты «Зенита».

Читатели после двух предыдущих абзацев могут заподозрить меня в том, что я смотрю на «Локомотив» в розовых очках и излишне идеализирую Сёмина, но это, само собой, не так. Я много раз видел работу Палыча изнутри и представляю, как на самом деле с ним бывает сложно. Претензии, о которых вы не раз читали в СМИ, — реальность, а не плод чьего-то больного воображения. Можно даже ещё раз их перечислить.



1) Некоторые тренерские методы Сёмина действительно кажутся кому-то странными и устаревшими, они могут особенно удивлять игроков, которым есть с чем сравнивать. Самые впечатлительные могут уехать в Испанию в аренду, некоторые другие просто занимают выжидательную позицию. «Чтобы хорошо играть в футбол, надо много бегать», — философия Палыча, от которой он никогда не отступится. Я лично, кстати, слышал эту фразу раза три минимум, да и неудачные результаты в недавней Лиге чемпионов Сёмин объяснил во многом недостаточной физикой, на сборах он планировал увеличить объём беговой работы.

Как Смолов уезжал в Испанию и почему он решил это сделать. Подробности Агент уверяет: дело не в том, что у него был конфликт с Сёминым.

Само собой, методики Сёмина частично обновляются благодаря молодым помощникам, входящим в тренерский штаб, но кому-то этого мало. Палыч всё равно действует больше по наитию и по старинке, а кто-то желает видеть прогрессивный анализ соперников с изучением самых продвинутых характеристик, глубокую тактическую работу и так далее.

Юрий Сёмин и Василий Кикнадзе с Кубком России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

2) С Сёминым действительно сложно согласовывать трансферы, он очень упрямый во многих вопросах и привык работать так, как работал 10, 20, 30 лет назад. Палыч искренне не понимает, почему ему «подсовывают» непонятного Фарфана, если сам он желает видеть в команде «фантастически сильного» Бассогога. Он может обрубить предложения от спортивного департамента и селекционеров в знак протеста и иногда даже не пытается вести себя гибче. Скандалы чаще остаются внутри клуба, но могут просочиться наружу.



Народ привык видеть в Сёмине доброго, душевного дедушку, на самом же деле он хитрый и очень жёсткий. Просто эти качества показывает не всем и не всегда, а лишь по мере необходимости. Обратная сторона взглядов Сёмина – стремление сохранять всех важных для команды игроков, пусть даже им за 30, а переподписание контракта с ними может оказаться экономическим преступлением для клубного бюджета.

3) Поведение Сёмина в пиар-пространстве тоже далеко от идеала – это касается как публичной поддержки игроков в вопросе сохранения зарплаты (шаг против руководства), так и некоторых выступлений в СМИ и социальных сетях, где явно прослеживались попытки отделить себя, команду и болельщиков от руководства, построить воздушную стену. «Мы – хорошие, мы – настоящий «Локомотив», а вот они – нехорошие, мешают нам», — такой посыл можно нередко прочитать между строк. А иногда и прямым текстом, но, как правило, Палыч аккуратно выбирает моменты для громких заявлений.



Поэтому я искренне понимаю Смородскую, Геркуса, а теперь и Кикнадзе, которым тяжело и которые друг за другом вчистую проиграли Сёмину пиар-войну. И пусть каждый из них имел (имеет) тысячу и одну причину поменять Палыча, всем пора понять: так уж повелось, что за тренера говорит результат. Оставим смутный 2010-й за скобками и перечислим последние годы.



В первый же сезон (неполный) после возвращения Сёмин выиграл Кубок России.



На второй сезон Сёмин стал чемпионом. Неважно, как и почему, с тактикой или без неё, за счёт счастливых белых футболок или на мотивации Фарфана, которого Палыч сначала считал недоразумением и не хотел включать в тренировочный процесс. Сёмин стал чемпионом России – и точка.



На третий сезон Сёмин снова взял Кубок России, попутно привёл команду ко второму месту и прямой путёвке в Лиге чемпионов.



И даже на четвёртый сезон Сёмин в порядке – Суперкубок России, текущее второе место, несмотря на позорную трансферную зиму, в течение которой команда лишилась Смолова и не приобрела нового нападающего взамен. Весной у Палыча – 0:0 на выезде с «Зенитом», 1:0 с «Ахматом» и 3:1 с «Ростовом». Пусть кто-то скажет, что в Ростове повезло – залетело ведь действительно всё, но мы говорим о результате. Который у Сёмина снова есть. Даже если «игроки сами себя тренируют», как говорил один бывший руководитель.

Юрий Сёмин после победного финала Кубка России — 2019 Фото: РИА Новости

Теперь же просто спросим: есть ли хоть одна спортивная причина менять тренера? Неудачи в Лиге чемпионов? Возможно, но очень спорно, проваливается в Европе не только дедушка Палыч, но и все без исключения другие российские клубы с прогрессивными Гончаренко, Семаком и Каррерой. Есть ли что-то ещё? Ответ не находится.

Понимаю, что логически успех Сёмина кому-то объяснить сложно. Но этот успех есть, и сейчас руководителям «Локомотива» остаётся лишь принять его. Если методики тренера работают – значит, здесь и сейчас они правильные, какими бы плохими ни казались со стороны. Варианта у высших боссов может быть лишь два.



Первый – оставить Сёмина в покое и дать ему продолжить работу (но при этом сотрудничать). Момент для перемен в таком случае обязательно настанет позже, и болельщики эти перемены спокойно примут, поскольку сами всё увидят своими глазами. А пока можно спокойно подготовиться, но не форсировать историю.



Второй вариант, если уж так сильно хочется сыграть на опережение, — найти действительно элитного специалиста с идеями. Не Марко Николича, который свой уровень подтверждал до сих пор лишь в чемпионатах Сербии и Венгрии (причём подтверждал нестабильно), а кого-нибудь более проверенного, который стал бы для публики авторитетом. А с Николичем адаптационный риск слишком высок.

Марко Николич может возглавить «Локомотив». Кто это такой Он выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии, а ещё называл своего игрока «чёрным идиотом».

И слишком велика вероятность, что жители черкизовского района снова будут засыпать под матерные заряды. Нет ни единого шанса, что болельщики примут все эти перемены в такой форме и в такой момент. А когда фанатская трибуна в гневе, играть в футбол становится невыносимо тяжело. Гнев может сломать любого. Посмотрите на недавнюю историю «Спартака».