Хорошо ли ты знаешь футбол? Онлайн-викторина для всей России. Игра третья. LIVE

«Чемпионат» приготовил новый проект для всех, кто скучает по футболу в период карантина. Мы начинаем текстовую live-викторину с футбольными вопросами на логику и эрудицию. Собирайте компанию друзей в онлайн-конференциях и чатах или играйте индивидуально. Вместе с этим материалом с вопросами параллельно откройте в соседнем окошке браузера форму для приёма ответов. Форма доступна по этой ссылке.
Вас ждут 20 вопросов об отечественном и зарубежном футболе. Начиная с 18:15 мск вопросы будут появляться по очереди каждые две минуты. На экране одновременно вы увидите не более двух актуальных вопросов. Предыдущие будут удаляться, а новые – появляться. Для того чтобы не обновлять страницу вручную, настройте автообновление в статье каждые «30 секунд» или «1 минута». Тогда вы точно не пропустите новый вопрос. За отведённое время вам надо успеть внести ответы в форме. После 20-го вопроса будет ещё 2-3 минуты, чтобы отправить заполненную форму с ответами. В 19:00 мск вы увидите все ответы единым списком.
Перед тем как начнётся игра, предлагаем вам размяться. Вот вопрос с картинкой в формате грядущей викторины. Ответ на него сдавать не нужно, просто проверьте себя. Правильный ответ на разминочный вопрос мы дадим с правильными ответами всей игры:
Вопрос для разминки
Помните это фото Марио Балотелли после забитого гола? В одной из отфотошопленных версий Марио на ней играл в… Во что?
Фото: Getty Images
18:15. Вопрос 1
18:17. Вопрос 2
18:19. Вопрос 3
18:21. Вопрос 4
18:23. Вопрос 5
18:25. Вопрос 6
18:27. Вопрос 7
18:29. Вопрос 8
18:31. Вопрос 9
18:33. Вопрос 10
18:35. Вопрос 11
18:37. Вопрос 12
18:39. Вопрос 13
18:41. Вопрос 14
18:43. Вопрос 15
18:45. Вопрос 16
18:47. Вопрос 17
18:49. Вопрос 18
18:51. Вопрос 19
18:53. Вопрос 20
Наша игра – это в первую очередь развлечение в столь сложные времена. Главный приз – внимание к вам или вашей команде. Лучших постараемся отметить на страницах «Чемпионата». Играйте в удовольствие без помощи интернета. Только фэйр-плей!
- 1 мая 2020
-
18:00
-
17:42
-
17:42
-
17:29
-
17:21
-
17:14
-
17:11
-
17:04
-
16:58
-
16:51
-
16:46
-
16:04
-
15:42
-
15:34
-
15:16
-
15:07
-
14:57
-
14:47
-
14:35
-
14:08
-
13:58
-
13:57
-
13:30
-
13:09
-
13:00
-
12:59
-
12:36
-
12:30
-
12:21
-
12:17
-
12:02
-
11:56
-
11:49
-
11:30
-
11:21