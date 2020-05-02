Как родилась главная команда последних 10 лет — «Барселона» Гвардиолы

Пеп Гвардиола всегда призывает оценивать его работу не по результату, а по качеству игры. Его четыре года в «Барселоне» в качестве тренера изменили футбол и определили направление для дальнейшего развития игры. Они запомнились благодаря рекордам и победам, но и без них команда была бы уникальной из-за своего стиля.



О той команде написаны книги, но со временем детали забываются, и всё чаще можно услышать, что Гвардиола всего лишь грамотно распорядился великолепным составом, оставленным ему в наследство Франком Райкардом. Грубо говоря, пришёл на всё готовое. Ниже — текст с напоминанием о том, что это не так.

Уход лидеров

«Я понимаю, что не получил бы эту работу, если бы не был игроком клуба в прошлом. У меня нет опыта, но я уверен в себе. Не могу пообещать трофеи, но обещаю, что команда будет играть как я люблю. А я люблю, когда мяч на половине поля соперника». Слова, которые произнёс Пеп Гвардиола, став тренером «Барселоны» — сочетание адекватности и честности. Также он сразу обозначил, какие игроки ему не нужны: Роналдиньо, Деку и Это’о, но оговорился, что ещё раз пообщается с каждым из них, чтобы понять мотивацию каждого. После беседы остался только Это’о.

Хосеп Гвардиола Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Распространённое мнение — Пеп избавился от Роналдиньо, потому что бразилец мешал раскрыться Лео Месси. Мнение странное. Трудно представить, как в команде, играющей в комбинационный футбол, Роналдиньо мог мешать Месси на поле. Волшебник, который смещается в центр с левого фланга — и волшебник, который начинает атаки справа. Совместить их было намного проще, чем Месси и Дибалу в сборной Аргентины. Нет, Гвардиола действительно вполне мог опасаться за Лео, но не на поле. Куда хуже было, что бразилец мог прийти на тренировку пьяным. Уровень непрофессионализма в раздевалке был таким, что, по словам Александра Глеба, Тьерри Анри жалел о своём переходе из «Арсенала». Первое, что нужно было сделать — выстроить заново рабочий процесс. И жертвой Пепа стали не только Роналдиньо и Деку.



Тюрам, Дзамбротта, Олегер, Эдмилсон, Дос Сантос, Деку и Роналдиньо вместе вышли на поле в чемпионате Испании в сезоне 2007/08 больше 140 раз, набрав почти 10 тыс. минут игрового времени. То есть Гвардиола избавился не от одной звезды, а от почти половины основы. К этому нужно добавить Габи Милито: основной защитник (3500 минут во всех турнирах в сезоне 2007/08) из-за травмы пропустил весь первый год Пепа в команде. Из костяка осталось ненамного больше игроков, чем ушло: Пуйоль, Абидаль, Маркес, Иньеста, Хави, Туре, Анри, Это’О, Месси и первый запасной Гудьонсен.



Перестройка состава почти на половину за лето обошлась дорого, почти в 100 млн евро. Но, во-первых, «Барселона» и продала игроков на 55 млн, а во-вторых, вложения были долгосрочными. Дороже всего стоил 25-летний Дани Алвес — за него отдали 35 млн. Явно неудачный трансфер был всего один: Александр Глеб стоил 17 млн евро, несколько раз ушёл в аренду, а через четыре года бесплатно ушёл в «Крылья Советов». Вся перестройка Гвардиолы увела клуб в чистый минус по трансферам на 40 млн евро. Для сравнения: годом раньше, в последний сезон Франка Райкарда чистый минус составил 55 млн.

Смена стиля

Только после радикальных кадровых перестановок можно говорить о новом стиле. Гвардиоле пришлось переучивать своих игроков. «Мне было 30 лет, когда Гвардиола заново научил меня играть в футбол. После всего, что я достиг с «Арсеналом», я вдруг увидел футбол по-другому. Понял, как оценивать пространство и позиции партнёров, понял, что нужно отдаваться этому на 100%. Гвардиола умный, даже слишком умный. Он всё видит и может поменять тактику пять раз за тайм», — Тьерри Анри. Слова Самуэля Это’О ещё важнее: он обиделся на тренера и позднее не раз жаловался на неуважение со стороны Пепа, но вот что говорил о его влиянии: «Я не люблю Гвардиолу как человека, но как тренер он дал мне лучшее. Я заново научился играть под его руководством».



Контроль мяча всегда был особенностью «Барсы», но Пеп изменил способ контроля. О том, как изменилась атакующая игра, неожиданно точно рассказал вратарь Виктор Вальдес. «При Райкарде мы прессинговали соперника и разыгрывали мяч на чужой половине поля, а сейчас начинаем атаки от собственных ворот. Стало больше риска, но это работает: мы забиваем ещё больше».



Даже самые доминирующие команды сначала выбивали мяч подальше, потом пытались зацепиться в центре поля и только потом в случае в случае успеха проводили позиционные атаки. Начинать розыгрыш у своих ворот — значит, напрашиваться на неприятности. Но Гвардиола придумал, как получить численный перевес в начальной стадии атаки за счёт высокой игры вратаря и низкой позиции опорника — и это стартовое преимущество помогало преодолевать прессинг слой за слоем, до атакующей трети поля. Чем больше соперник пытался отобрать мяч — тем больше свободы получали Месси, Это’о и Анри на чужой трети. Ну и Месси получил максимум свободы на правом фланге (эксперименты с ложной девяткой начнутся чуть позже). В сочетании с почти ежедневными индивидуальными беседами это привело к гениальному сезону.

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола Фото: Paul Gilham/Getty Images

Кстати, сейчас можно ещё раз проговорить уход Роналдиньо. Стиль, в котором заиграла «Барселона» с самого начала сезона, был несовместим с бразильцем. Тот был классической десяткой прошлых лет: свободно двигался в атаке и отдыхал без мяча. Гвардиола на тренировках делил поле на 20 частей и объяснял игрокам, кто должен находиться в каком сегменте, в зависимости от положения партнёров. Требовать такого уровня концентрации от Роналдиньо, который пропускал тренировки и принципиально забивал на лишний вес, было невозможно.



Новый стиль требовал новых навыков от всех игроков. Для центральных защитников качество паса внезапно стало важнее умения отбирать мяч. Важная деталь: Пеп не только требовал неожиданных вещей от игроков, но и объяснял смысл своих требований. «Гвардиола уникален. Он учит нас лучше понимать игру. В отличие от других тренеров, он не только даёт указания, но и объясняет, зачем это нужно. С ним мы всё время растём», — объяснял Жерар Пике, который перешёл из глубокого запаса «Манчестер Юнайтед» за пять млн и сразу стал ключевым игроком старта в «Барселоне».



Ещё одним ключевым игроком стал 19-летний Серджи Бускетс, которого Пеп перевёл в основу из кантеры. «Мне он нравится. На поле он помогает всем, кто находится рядом» — это сказал о Бускетсе Месси после пары тренировок. В 19 лет Бускетс провёл 1500 минут в чемпионате, закрепился в основе, но ещё делил место с Яя Туре и Сейду Кейта. В 20 он станет незаменимым.

Развитие успеха

Смена половины состава, включая самых ярких игроков основы, и смена игрового стиля, ради которой пришлось переучивать футболистов заново — вот результат работы Гвардиолы в первые месяцы в «Барселоне». Это не называется прийти на всё готовое. Но феноменальный успех, который принесла новая тактика, стал только началом цикла.



Выиграв всё в первый сезон («Мне пора заканчивать карьеру, потому что лучше уже не будет» — сказал Пеп в конце сезона 2008/09), он продолжил совершенствовать команду. В первом сезоне ходом, давшим Месси свободу, была перемена позиций с Это’О. Камерунец регулярно смещался на правый фланг, а Месси получал возможность уходить куда угодно: в центр и в глубину. Летом Гвардиола получил ещё более универсального форварда — Златана Ибрагимовича.



Из-за конфликта этот этап в карьере Златана справедливо называют неудачным, а победа «Интера» с Это’О в составе усугубляет ощущение провальности трансфера, но вообще-то команда провела отличный сезон. Первая половина (до конфликта) была вообще близка к идеальной. В первом круге чемпионата Испании Златан вышел на поле в 16 матчах и совершил 16 результативных действий. Он играл номинального центрфорварда, а фактически постоянно стягивался в глубину и раздавал передачи.



Конфликт помешал развить этот успех. Дело было не только в отношениях Златана и Пепа, дело было в самом Месси (Златан намекнул в автобиографии, что он оказался в центре командной игры и Месси это не устроило). Последовала перестановка, Златан оказался на краю атаки (точнее в паре в атаке вместе с Анри) и потерялся, а Месси превратился в ложную девятку и забил 45 голов во всех турнирах. В чемпионате «Барса» набрала 99 очков (прибавила 12 по сравнению с предыдущим), забила 98 голов и при этом добилась огромного прогресса в обороне (24 гола в чемпионате, на 11 меньше, чем годом раньше). Примерно полгода это была совершенная команда, статистически превосходившая ту, которая в сезоне 2008/09 выиграла всё. Во второй половине сезона выросла результативность сменившего позицию Месси, и в принципе, доминирование «Барсы» приносило результат во всех матчах, кроме двух.

Златан Ибрагимович и Хосеп Гвардиола Фото: Michael Regan/Getty Images

В Милане «Интер» разнёс каталонцев на контратаках, а в ответной встрече в Каталонии забыл про контратаки (единственный удар по воротам Вальдеса Станкович нанёс со своей половины поля) и прошёл дальше благодаря героическому автобусу. Но эти два матча не отменяют того, что у мощнейшего «Реала» (96 очков в Примере) «Барса» выиграла оба матча и титул гарантировала досрочно. Если оценивать качество игры, а не результат, 2010-й год был шагом вперёд по сравнению с 2009-м. Но главным стал следующий шаг.

«Барселона» 2010-11 — сильнейшая команда десятилетия

«Реалу» было мало 96 очков, Флорентино Перес хотел чемпионства. Поэтому он пригласил в Мадрид единственного тренера, который остановил Гвардиолу. Жозе Моуринью усилил и без того сильную команду Озилом и Ди Марией и к матчу 13-го тура на «Камп Ноу» подошёл на первом месте. Возможно, его ошибкой было считать, что «Реал» может играть так же, как «Барселона». Но по началу сезона так действительно казалось: мадридцы владели мячом в среднем под 60% времени и здорово прессинговали после потерь. Но личная встреча показала иллюзорность этого сходства. Игроки «Реала» за 90 минут совершили 77 перехватов и попыток отбора — проблема была в том, что они не успевали за скоростью паса каталонцев, поэтому единоборства теряли смысл.



«Барселона» нанесла 15 ударов по воротам — не так уж много, но сразу четыре из них относятся к Big Chance. «Реал» предсказуемо проиграл борьбу за мяч, но при этом из своих 34% владения не смог выжать хороших контратак. За 90 минут каталонцы допустили всего четыре паса внутри своей штрафной. Это был тотальный контроль игры, после чего Моуринью навсегда изменил тактику и больше не пытался играть большие матчи первым номером.

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью Фото: Jasper Juinen/Getty Images

После поражения 0:5 Моуринью постарался максимально перевести противостояние с «Барселоной» в эмоциональную плоскость. Тактика осаждённой крепости сработала: в апреле команды встретились четырежды за месяц, в чемпионате, полуфинале Лиги чемпионов и финале Кубка. В матчах, которые больше напоминали бои, «Реал» больше не дал себя разгромить: сыграл вничью в чемпионате, выиграл в финале Кубка, сыграл вничью один из двух полуфиналов Лиги чемпионов. В четырёх матчах игроки «Реала» заработали три удаления, также в первом полуфинале ЛЧ был удалён сам Моуринью. Он показал, что способен не проиграть войну (и даже выиграл трофей), но заодно и показал, что в футбол ту «Барселону» было невозможно переиграть.



Огромное значение сыграл трансфер Давида Вильи. Испанец заменил в старте Златана и сделал это в максимально неэгоистичной манере. В том самом матче с «Реалом» он закрывал левую бровку даже более дисциплинированно, чем Педро — правую, позволяя Месси творить по всему полю. Выполняя строго тактическую роль, он тем не менее забил 18 голов в Примере и четыре в Лиге чемпионов. Ещё один значимый трансфер — Хавьер Маскерано, которого Гвардиола перевёл в центр защиты из опорной зоны. Аргентинец феноменально видел поле и отлично играл в отборе, что позволило ему быть идеальным партнёром для смело выходившего из линии Пике.

В чемпионате «Барса» набрала 96 очков. Формально, меньше чем в прошлом, но это связано с тем, что за пять туров до конца команда оторвалась от «Реала» на восемь очков. А когда «Реал» проиграл в 34 туре дома «Сарагосе», мотивация ушла окончательно, и в пяти турах каталонцы одержали всего две победы, отдав семь очков командам из нижней половины таблицы. Важно, что их стиль стал ещё более доминирующим. 67% владения и 90% точности паса, оборона стала ещё лучше (хотя куда уже) — всего 21 гол в 28 матчах. Тогда же Месси статистически потерял связь с миром и отправился в космос: 50 голов и 24 голевых паса во всех турнирах, чему очень поспособствовал Дани Алвес.



Финал Лиги чемпионов 2010/11 — вершина той команды. «МЮ» был не просто сильным соперником. Вот что говорил Алекс Фергюсон перед финалом Лиги чемпионов: «Возможно, это будет лучший финал десятилетия. Мы стали опытнее по сравнению с 2009 годом, когда уступили «Барселоне» в финале. Руни стал игроком европейского уровня, опыт Видича и Фердинанда тоже должен помочь. И я бы сказал, что мы лучше подготовились к игре против них, чем два года назад. Главная задача в матче с «Барселоной» — сдержать тройку Бускетс — Хави — Иньеста». Также Фергюсон сказал, что он проконсультировался по тактическим вопросам с Моуринью.



Нейтрализация Хави, Бускетса и Иньесты, консультации с Моуринью — Фергюсон точно оценивал проблему и шёл на любые средства, чтобы её решить. Но вот, что он сказал уже после финала. «Это лучшая команда, против которой мы когда-либо играли. Мы надеялись, что сможем добиться большего, поэтому разочарованы. Но нам нечего стыдиться, так как мы проиграли лучше команде Европы. Контроль мяча «Барсы» поражает, а Месси просто невозможно закрыть. С голом Руни мы получили надежду на спасение, но вышло по-другому. Сейчас «Барселоне» нет равных».

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола Фото: Michael Regan/Getty Images

67% владения, точность паса 90%. «Барселона» не испытывала проблем со стилем в главном матче сезона, но одного владения мячом недостаточно. Хави и Иньеста на двоих сделали 10 пасов под удар, а всего каталонцы нанесли по воротам ван дер Сара 22 удара. Несмотря на все попытки сдержать полузащиту, Хави отдал тончайший голевой пас на Педро (особенным был не сам пас, а пауза и ложное движение Хави перед ним). Допустили каталонцы всего четыре удара — из них только один из пределов штрафной. Это снова было тотальное доминирование, и снова не помешал даже мощный прессинг «МЮ». Команда Фергюсона совершила больше 60 перехватов и попыток отбора, а главное — испытала средство, которое тогда было в новинку: тактический фол на чужой половине поля. Игроки «МЮ» сфолили 16 раз (соперники — четыре раза), ни разу у своей штрафной, только в центре поля или на чужой половине. То, что «Барселона» всё равно забила три гола и не реализовала ещё два Big Chance (Педро и Дани Алвес), значит, что «МЮ» в этом матче столкнулся с той же проблемой, что и «Реал», когда пропустил пять на «Камп Ноу»: мяч ходил так быстро, что они не успевали навязывать борьбу. Это победа стиля.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала «Барселону» лучшей командой первого десятилетия XXI века и 2011 года. В декабре 2019-го авторитетное английское издание FourFourTwo назовёт «Барселону» Пепа Гвардиолы лучшей командой десятилетия — с 2010-го по 2019-й.

Наследие

Победа в Лиге чемпионов 2011 года была высшей точкой развития команды при Гвардиоле. К следующему сезону Моуринью глобально изменит стратегию: устроит войну с каталонцами в прессе, а в личных встречах оставит попытки играть с позиции силы и перейдёт к автобусам. Будет много скандалов, пара драк, тычки исподтишка — всё ради победы, и Жозе её добьётся. Возможно, Гвардиола устанет от такого стиля. А может, это простое совпадение, и он изначально не собирался оставаться дольше. В апреле 2011 года он назвал оптимальным для тренера цикл из четырёх лет в одной команде. «Я не Фергюсон и не Венгер. За исключением этих двух тренеров, остальные проходят в команде через примерно четырёхлетний цикл».

В разгар противостояния с «Реалом» в 2011 году президент «Барселоны» Сандро Россель сказал, что Гвардиола может сам указать срок действия нового контракта. Это была беспрецедентная гарантия доверия, но Пеп опять продлил контракт только на год. Таким необычным способом он снимал с себя давление и сохранял свободу. И по окончании сезона 2011/12 он ушёл несмотря на ещё одну попытку президента его сохранить (встреча длилась три часа).



Когда один тренер выигрывает чемпионат, а его соперник покидает команду, в этом легко найти признак поражения. Но эта статья не случайно началась с напоминания о том, что сам Гвардиола просит не мерять его команды результатами. Пеп не считал трофеи, когда выигрывал, так почему нужно считать их после поражений? Его влияние оказалось больше, чем передаёт число трофеев.



Йохан Круифф в декабре 2010 года, сравнивая Гвардиолу и Моуринью — двух явно лучших тренеров мира на тот момент, — подметил тонкое различие. «Я уважаю Моуринью, он отличный тренер. Но только для своей команды. А Гвардиола даёт нечто большее всему обществу. Его можно назвать тренером целого поколения». Круифф предпочел не упомянуть о том, как сильно Моуринью влиял на целое поколение игроков и тренеров несколькими годами ранее, но для десятых годов XXI века он был на 100% прав: Пеп определил дальнейшую эволюцию игры.

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