Как покатилась под откос карьера Оуэна. Где обладатель «Золотого мяча» свернул не туда

В конце 1990-х и начале 2000-х Майкл Оуэн считался одним из лучших нападающих мира. Уже в 19 лет он стал ключевым игроком «Ливерпуля», дебютировал в сборной Англии и поехал на ЧМ-1998. Два сезона подряд Оуэн становился лучшим бомбардиром АПЛ, а в 2001-м, в 22 года, получил «Золотой мяч».



Карьера Майкла была яркой, но, по сути, непродолжительной. Переход Оуэна в «Реал» многими воспринимается как ошибка, но куда более странным выглядело решение Майкла вернуться в Англию, причём не в «Ливерпуль», где его ждал Рафаэль Бенитес, а в «Ньюкасл».

В «Ливерпуле» просили Оуэна подождать до зимы

«Мерсисайдцы» не могли продлить контракт с Майклом. По итогам сезона-2002/03 «Ливерпуль» занял пятое место в АПЛ, не попав в Лигу чемпионов. Это сильно ударило по амбициям клуба и лично Оуэна. На следующий год «Ливерпуль» вылетел из Кубка УЕФА на стадии 1/8 финала от «Марселя». Тогда же пошли слухи о возможном переходе Майкла в «Реал» или «Барселону». Оуэн подогревал ситуацию, намекая прессе о желании уйти из «Ливерпуля»: «Я должен играть в Лиге чемпионов. «Ливерпулю» нужно это исправить».



Летом 2004 года Жерар Улье покинул пост главного тренера «Ливерпуля». Рафаэль Бенитес, пришедший ему на смену, сразу же начал вести переговоры с Оуэном, но было поздно – Майкл уже договорился с «Реалом». В Мадриде собирали «галактикос», где Оуэну пришлось конкурировать за место в основе с Роналдо, Раулем и Морьентесом. Оуэн забил 16 голов, при этом часто начинал матчи на скамейке запасных, выходя на замену. Перед началом сезона-2005/06 в «Реал» пришли Кассано, Жулио Баптиста и Робиньо. Линия атаки оказалась перегружена.



Майкл связался с «Ливерпулем» и сообщил, что хочет вернуться, но клубы не могли договориться о сумме трансфера. Тем более в «Ливерпуле» тогда были Крауч, Сиссе, Барош и Фаулер – кого-то из них пришлось бы продать. Бенитес просил Оуэна подождать до января, пытаясь выиграть время. Но ещё полгода Майкл не мог ждать, ведь в «Реале» конкуренция обострилась донельзя, а на кону стояла его поездка на ЧМ-2006. В поисках игровой практики Оуэн перешёл в «Ньюкасл», который заплатил «Реалу» 25 млн евро. Да, тогда у «сорок» водились деньги.

Майкл хорошо начал в «Ньюкасле», но получил травму

В 2005 году состав «Ньюкасла» выглядел достаточно мощно (Гивен, Бумсонг, Паркер, Эмре, Ширер), но даже в такой компании Оуэн казался белой вороной. Ещё недавно Майкл брал «Золотой мяч», а теперь играет в середняке АПЛ, чьим пределом является шестое-седьмое место. На момент перехода Оуэна «Ньюкасл» и вовсе был в зоне вылета: «сороки» проиграли трижды в четырёх стартовых турах, не забив при этом ни одного мяча.



С появлением Оуэна дела у «Ньюкасла» пошли в гору. Во многом благодаря Майклу «сороки» поднялись в турнирной таблице, одержав несколько побед подряд. В 17-м туре АПЛ он оформил хет-трик в ворота «Вест Хэма». В общей сложности на счету Майкла было 7 мячей. Больше Оуэна на тот момент в АПЛ забили только Руд ван Нистелрой (9 голов) и Тьерри Анри (8 голов), при том, что они провели больше матчей.

Оуэн продолжал вызываться в сборную Англии. По ходу квалификации к ЧМ-2006 Майкл неизменно выходил в основе, записав на свой счёт 3 гола и 3 ассиста. Проблем с поездкой на мундиаль не возникало, пока Оуэн не получил травму в матче с «Тоттенхэмом»: за полгода до турнира Майкл сломал пятую плюсневую кость. Ожидалось, что Оуэн вернётся к марту и успеет набрать кондиции, но ему понадобилась вторая операция.



Майкл восстановился лишь к концу апреля и вышел на поле в предпоследнем, 37-м туре АПЛ сезона-2005/06. Свен-Йоран Эриксон, главный тренер сборной Англии, всё равно взял Оуэна на ЧМ-2006: «Я не переживаю по поводу Майкла. Уже пять лет мы работаем вместе в сборной, поэтому я отлично знаю, на что он способен».

Травма на ЧМ-2006 и долгое восстановление

Оуэн добился того, о чём мечтал, и поехал на свой третий мундиаль. Незадолго до турнира англичане провели ряд товарищеских встреч, в которых Майкл смотрелся отлично. В матче с Ямайкой, например, он заработал пенальти, отдал две голевых передачи и забил один мяч (6:0).



Сборная Англии стартовала с двух побед на ЧМ-2006. Благо, что группа попалась им лёгкая: Парагвай (1:0), Тринидад и Тобаго (2:0) и Швеция. В последнем матче со шведами (2:2) Оуэн получил жуткую травму, оступившись после выполненной передачи. Майкл в состоянии шока выполз за пределы поля, где к нему сразу же подбежали врачи. Оуэн порвал «кресты» и покинул стадион на носилках.



На восстановление ушло 10 месяцев. Майкл пропустил почти весь сезон-2006/07, приняв участие лишь в трёх матчах. Оглядываясь назад, Оуэн признался, что ему не следовало ехать на ЧМ-2006: «Две травмы связаны между собой. После того как я провёл полгода в гипсе, моя нога продолжала болеть. Пожалуй, я был не совсем готов к поездке в Германию». В сезоне АПЛ-2007/08 Оуэн забил 11 мячей, но это был уже не тот Майкл. Его карьера постепенно катилась вниз.

Закат карьеры, матчи за «МЮ» и «Сток Сити»

По итогам сезона-2008/09 «Ньюкасл» покинул АПЛ. На правах свободного агента Оуэн стал игроком «МЮ», что вызвало большой резонанс – Майклу припомнили его ливерпульское прошлое. Сам Оуэн заявил, что «смирился с тем, что фанаты «Ливерпуля» будут его ненавидеть».

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За три года в «МЮ» Оуэн провёл 52 матча, в которых забил 17 мячей. Пожалуй, главным достижением Майкла является гол в манчестерском дерби: выйдя на замену, он принёс победу «МЮ» над «Манчестер Сити» (4:3). В составе «красных дьяволов» Оуэн стал чемпионом Англии, чего не смог сделать, выступая за «Ливерпуль».

Оуэн покинул «МЮ» летом 2012 года. Последним клубом Майкла стал «Сток Сити», где он провёл 8 матчей и забил 1 гол. Как позже вспоминал Оуэн, он не смог найти общий язык с Тони Пьюлисом, главным тренером команды: «В первом туре мы встречались с «Манчестер Сити». За день до игры Тони спросил меня, готов ли я выйти в основе. Я ответил: «Да, конечно». И знаете что? Он оставил меня на скамейке! Выпустил лишь на минуту, в самой концовке матча. Я сидел и думал: «Чёрт возьми, что я здесь делаю?» До сих пор не понимаю, что заставило его изменить своё мнение».

В 33 года Майкл Оуэн завершил карьеру. ЧМ-2006, на который так рвался Майкл, стал для него роковым. По сути, уже в 26 лет Оуэн перестал играть на том уровне, что позволил ему выиграть «Золотой мяч». В последних сезонах Майкл редко выходил на поле, больше лечился от травм и сожалел о своём переходе в «Ньюкасл»: «Мне стоило довериться интуиции. Я не хотел идти в «Ньюкасл» – сердце тянуло меня обратно в «Ливерпуль». С точки зрения развития карьеры, переход в «Ньюкасл» точно был шагом назад».