Как сложились судьбы игроков «Баварии», проигравших легендарный финал ЛЧ в 1999 году

Камбэки в финалах Лиги чемпионов — особая глава в истории футбола. Чего только стоит подвиг «Ливерпуля» в мае 2005 года. Даже спустя десятилетия эти матчи хочется пересматривать снова и снова. Игроки «Баварии» в 1999 году были близки к выигрышу Лиги чемпионов, но Шерингем и Сульшер умыкнули трофей буквально из-под носа у Кана и компании. Как сложилась судьба проигравших? Рассказываем.

Вратарь: Оливер Кан, 50 лет

Фото: Getty Images/instagram.com/oliverkahn

14 лет карьеры великий Кан отдал «Баварии». В матче против «красных дьяволов» немецкий голкипер пропустил два обидных гола в концовке, которые определили исход игры и всего турнира. После окончания карьеры в 2008 году Кан не стал работать тренером. Он написал автобиографию «Я. Успех приходит изнутри», а сейчас работает на телевидении экспертом и комментатором. Оли активно ведёт социальные сети, а совсем недавно подарил свою футболку жительнице Санкт-Петербурга, пережившей теракт.

Защитник: Лотар Маттеус, 59 лет

Фото: Getty Images/instagram.com/lotharmatthaus10

В общей сложности Маттеус провёл в «Баварии» 12 лет, но завершил карьеру в США, доиграв там до 40 лет. Окончание игровой карьеры положило начало тренерской. Первым клубом Лотара стал венский «Рапид», но уже через год Маттеус возглавил «Партизан», с которым в 2003 году стал чемпионом Сербии и Черногории. С 2003-го по 2005 год экс-защитник «Баварии» работал в сборной Венгрии, но успехов не достиг. Затем в течение четырёх лет возглавлял такие клубы, как «Атлетико Паранаэнсе», «Ред Булл Зальцбург», «Маккаби». Последней командой Лотара стала сборная Болгарии в 2011 году. После ухода с тренерского поприща Маттеус перешёл на телевидение, плюс ведёт свой собственный подкаст.

Защитник: Маркус Баббель, 47 лет

Фото: Getty Images

Финал Лиги чемпионов 1999 года стал первым и последним в карьере Баббеля. Кубков УЕФА в его послужном списке вдвое больше. Тренерскую карьеру Баббель начал в 2007 году ассистентом в «Штутгарте», с которым стал чемпионом Германии. В 2008-м он был назначен уже главным тренером немецкого клуба. Правда, надолго задержаться Баббелю в чемпионской команде не удалось. Впоследствии он работал в «Герте» и «Хоффенхайме». Больше трёх лет Баббель возглавлял швейцарский «Люцерн» (октябрь 2014 года — январь 2018-го). В сезоне-2015/2016 вместе с «Люцерном» занял третье место, добыв путёвку в Лигу Европы. С мая 2018 года по январь 2020-го Баббель возглавлял австралийский клуб «Вестерн Сидней Уондерерс»

Победители легендарного финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Милан». Как они выглядят сейчас С тех пор прошло уже 15 лет.

Защитник: Самуэль Куффур, 43 года

Фото: Getty Images

Цвета «красных» Куффур защищал с 1993-го по 2005 год, завоевав с клубом 17 трофеев. Карьеру Самуэль завершил на родине, в Гане, в возрасте 33 лет. Стоит отметить, что Куффур является самым молодым призёром Олимпийских игр по футболу, на тот момент ему было всего 15 лет. Самуэль тренером не стал, сейчас проживает на родине и работает в сфере недвижимости.

Защитник: Томас Линке, 50 лет

Фото: Getty Images

Семь лет Томас отыграл в «Шальке 04» и восемь — в «Баварии». Свою игровую карьеру Линке завершил в фарм-клубе «Баварии», после чего переквалифицировался в спортивного директора. Свой руководящий путь Томас начал в «Зальцбурге», где был советником Хайнца Хоххаузера. В 2011 году он был назначен спортивным директором в «РБ Лейпциг». Затем работал в «Ред Булл Зальцбург». С июня 2019 года, после ухода из «Ингольштадта», Томас безработный.

Защитник: Михаэль Тарнат, 50 лет

Фото: Getty Images

Тарнат покинул «Баварию» в 2003 году и отправился в Англию, где надолго не задержался. Закончил карьеру Михаэль в 2009 году в возрасте 40 лет в «Ганновере 96». Сначала работал скаутом в «Баварии», но совсем скоро перебрался в «Ганновер 96». В этом клубе Тарнат занимает должность начальника молодёжного департамента, а его сын играет в первой команде.

Полузащитник: Йенс Йеремис, 46 лет

Фото: Getty Images/dnn.de

Всю карьеру Йеремис провёл на родине и повесил бутсы на гвоздь в возрасте 32 лет. Выиграть Лигу чемпионов Йенсу всё-таки удалось в 2001 году. Также Йеремис стал шестикратным чемпионом Германии. По окончании карьеры в 2006 году подался в агенты.

Левандовски сделал покер за 14 минут! Это рекорд Лиги чемпионов От неудержимого поляка пострадала «Црвена Звезда».

Полузащитник: Штефан Эффенберг, 51 год

Фото: instagram.com/stefan_effenberg_official/Getty Images

Эффенберг всегда отличался непростым характером. У Штефана было два периода в «Баварии»: 1990-1992 годы и 1998-2002 годы. Наиболее удачным был второй приход в команду. Если в 1999 году Эффенбергу не удалось выиграть ЛЧ, то в 2001-м, уже на правах капитана, Штефан поднял кубок над головой. Завершил карьеру яркий хавбек в возрасте 36 лет, после этого долгое время работал комментатором на телевидении. Тренерскую карьеру Эффе начал только через 11 лет после окончания игровой, но проработал всего два года. Был уволен после 12-матчевой безвыигрышной серии. Сейчас Эффенберг проживает в США, участвует в различных футбольных передачах и комментирует футбольные матчи.

Полузащитник: Марио Баслер, 51 год

Фото: facebook.com/MarioBasler30/Getty Images

Баслер в том матче был одним из ключевых игроков. Уже на шестой минуте Марио открыл счёт со штрафного, но покинул поле на 89-й минуте, когда ничего не предвещало беды для игроков «Баварии». Несмотря на проигрыш, немец был признан игроком матча. Свою тренерскую карьеру Марио начал в 2004 году в региональной лиге Германии в клубе «Ян», который опустился дивизионом ниже и обанкротился. Затем поработал в «Кобленце», «Айнтрахте» (Трир), «Ваккере», «Рот-Вайссе». В 2015 году стал спортивным директором «Локомотива» из Лейпцига, но через год покинул клуб. Сейчас Баслер работает экспертом на телевидении и ведёт собственную программу «Basler baller».

Нападающий: Карстен Янкер, 45 лет

Фото: Getty Images

Янкер отдал Мюнхену шесть лет своей карьеры. В составе «Баварии» Карстен сыграл более 140 матчей и забил 48 мячей. Закончил с футболом Янкер в Австрии в 2009 году. Там же через четыре года начал работать тренером. С 2013 по 2017 год Карстен работал ассистентом в «Рапиде». В 2017 году он возглавил клуб «Хорн» из второй австрийской лиги, но уже через год ушёл из клуба.

Нападающий: Александр Циклер, 46 лет

Фото: Getty Images

Циклер защищал цвета «Баварии» 12 лет и выиграл с ней 19 трофеев. Правда, травмы помешали Александру полностью раскрыть свой потенциал. Тренировать экс-игрок «Баварии» начал в академии «Ред Булл Зальцбург», в которой проработал на протяжении пяти лет. В феврале 2017 года занял должность ассистента в австрийском клубе «Лиферинг», но через полгода вернулся в «Ред Булл Зальцбург», только уже в главную команду, где стал помощником Марко Розе. Сейчас Цико входит в тренерский штаб Марко в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

Хитцфельд: швейцарский сэр Матч против сборной Аргентины стал последним в карьере легендарного Оттмара Хитцфельда.

Главный тренер: Оттмар Хитцфельд, 71 год

Фото: Getty Images

Хитцфельд начал тренировать в 34 года. Практиковал в Швейцарии, а в начале 90-х возглавил дортмундскую «Боруссию». С 1998 по 2004 год и с 2007 по 2008 год возглавлял «Баварию». Хитцфельду удалось выиграть Лигу чемпионов и с «Боруссией», и с «Баварией». В 2014 году немецкий специалист закончил тренерскую карьеру. Последней командой Хитцфельда была сборная Швейцарии. Сейчас Оттмар является послом фонда Зеппа Хербергера.