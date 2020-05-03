Павлюченко считал, что он предал «Спартак» и Старкова. История невероятного автогола

Это текст про один из самых смешных автоголов РПЛ, но сначала немного предыстории.

При Старкове «Спартак» взял серебро в сезоне-2005. Сейчас это считалось бы хорошим результатом, но не тогда. Бесконечные чемпионства ещё были свежи в памяти. В чемпионате-2006 «Спартак» стартовал с трёх ничьих:



1-й тур. «Спартак» – «Луч-Энергия» – 1:1



2-й тур. «Спартак» Нч – «Спартак» – 2:2



3-й тур. «Спартака» – ЦСКА – 1:1

Во всех этих матчах не принял участия Дмитрий Аленичев. Ветеран «Спартака», который вернулся в Москву после победы в Лиге чемпионов с «Порту». Если в 2005-м он ещё эпизодически появлялся при Старкове, то на старте нового чемпионата пропал из состава.



В четвёртом туре «Спартак» ожидало ещё одно дерби – с «Локомотивом» в «Лужниках». За день до этой игры и вышло знаменитое интервью Аленичева. Полузащитник заявил, что Старков – это тупик для «Спартака» (а ещё он врёт и пудрит мозги, по словам Аленичева). Руководство красно-белых посчитало высказывания Аленичева недопустимыми и отчислило ветерана. В 33 года он решил завершить карьеру.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако выступление Аленичева сказалось и на главном тренере. Только теперь, в 2020 году, стало известно, что владелец «Спартака» тогда предупредил Старкова: либо побеждаешь «Локомотив», либо покидаешь команду. Об ультиматуме Федуна впервые рассказывает Павлюченко в интервью «Чемпионату».

– На тот момент мы много проигрывали, и Леонид Федун сказал Старкову, что если этот матч не выиграешь, то арриведерчи. На базе за день до игры Старков вызвал меня к себе.



– Что сказал?

– «Рома, ставлю тебя в состав. Сыграй, пожалуйста, на 70% за меня, и на 30% – за себя, потому что у меня такая ситуация». Я прям хорошо настраивался. И вот в самом начале матча кааак дал по своим – 0:1. Глянул на Старкова, он отвернулся и голову опустил. Я тогда подумал: вот это я помог тренеру – 70% за него сыграл. Такое ощущение, что предал команду и тренера. Хотя мы тот матч выиграли. Титов и Быстров забили.

Автогол Павлюченко.



– Аленичев говорил, что Старков – это тупик для «Спартака». Действительно было так?

– А почему тупик? Мы хорошо выступали при Старкове. До него команда была развалена. Её не было. Романцев, потом Скала… Мы шли на 10-м – 12-м месте. Чуть ли не на вылет стояли. При Старкове команда строилась, приходили футболисты, мы взяли серебро. Кажется, дважды. Хорошие два года. Единственное, у него были проблемы со многими футболистами. С ним было тяжело найти общий язык.



– В каких ситуациях?

– Я тоже с ним ругался. Например, я забивал в двух матчах подряд, а он меня не ставил на следующую игру. Тогда в команде был Кавенаги. Я подошёл к тренеру и спросил об этом. Он ответил, что так захотел. Я говорил ему, что это неправильно. Одно дело, если не забиваю, а тут… Какие-то обиды были. Я тоже не понимал каких-то вещей.



– На Старкова оказывали давление сверху, учитывая деньги, заплаченные за Кавенаги?

– Может, и было давление. Кавенаги приходил как большая звезда. С моей стороны имелось недовольство. До драки не доходило, но словесная перепалка была.

Видео доступно на «Чемпионате».

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После победы над «Локомотивом» Старков потерял очки в двух последующих матчах: в пятом туре уступил «Рубину» (0:2), в шестом сыграл вничью с «Москвой» (3:3). После того как красно-белые упустили победу, ведя со счетом 3:0, Старков сказал на пресс-конференции, что «близок к определённому решению», «на команду оказывается серьёзное давление» и «если у команды что-то не получается, легче поменять главного тренера, чем всю команду». Через три дня совет директоров «Спартака» утвердил отставку Старкова.