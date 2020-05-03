Здравствуй, пенсия. 10 ветеранов РПЛ, с которыми могут не продлить контракт из-за возраста

Возможно, мы больше никогда не увидим их на поле.

Россия без футбола уже полтора месяца. До сих пор не ясно, когда возобновят РПЛ и возобновят ли вообще.

Тем временем у нескольких возрастных игроков подходят к концу сроки контрактов. В ближайшее время они могут стать свободными агентами. Вполне вероятно, что кто-то из них даже решит завершить карьеру.

В российском футболе – мощный конфликт интересов. Из-за путёвок в РПЛ Стыковых матчей не будет. Это явно противоречит спортивному принципу.

Рассказываем о футболистах, которых мы можем больше не увидеть на поле. В наш список попали «ветераны» в возрасте от 36 лет.

Павел Аликин, «Уфа» 36 лет

Ветеран «Уфы» в нынешнем сезоне потерял место в основном составе. Сейчас в центре обороны намного чаще играет 23-летинй Джемал Табидзе, а Аликину приходится довольствоваться лишь ролью запасного. На счету Павла только 6 матчей в РПЛ и 2 игры в Кубке России. Из уфимского клуба новостей о продлении контракта защитника пока не поступало, так что в ближайшее время ни без оснований можно ждать объявления о завершении карьеры.

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Александр Гацкан, «Крылья Советов» 36 лет

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александр Гацкан тоже рискует не только покинуть команду, но и закончить с футболом. В этом сезоне полузащитник на скамейке запасных не засиживался, однако продлевать контракт с ним пока не торопятся. Впрочем, даже если Александр останется без клуба, он точно не пропадёт. У хавбека уже есть тренерская лицензия категории B, а сам он не раз утверждал, что планирует после завершения карьеры стать тренером.

Артём Фидлер, «Урал» 36 лет

В начале нынешнего сезона капитан и легенда «Урала» Артём Фидлер заявлял, что не задумывается об уходе из футбола. «Запала хватит надолго. Другой вопрос – здоровье. Нужно приносить пользу команде. Можно бегать по полю, а толку в этом не будет. Посмотрю по ситуации. Когда увижу, что от меня нет толка, не буду никого мучить. И себя в том числе», — говорил полузащитник. Тем не менее с июля в РПЛ он провёл на поле за «Урал» только 472 минуты и отметился лишь 4 жёлтыми карточками. Учитывая эти цифры, маловероятно, что екатеринбургский клуб решит продлить соглашение с 36-летним опорником ещё на год.

Павел Погребняк, «Урал» 36 лет

Нападающий «Урала» уже косвенно намекал на скорое завершение карьеры. «Надеюсь, что эта эпопея утихнет и мы продолжим чемпионат и Кубок. Кубок особенно, это, наверное, вообще последний шанс в моей карьере выиграть трофей», — говорил Павел Погребняк в марте. Действительно, продлевать соглашение с форвардом не спешат. Поэтому, скорее всего, Кубок – последняя возможность для Павла что-то выиграть, а чемпионат – просто сыграть. Впрочем, делать серьёзные выводы пока рано. Статистика-то у 36-летнего Погребняка вполне достойная – 4 гола за 14 матчей в РПЛ и в Кубке России. Может, кому и пригодится после «Урала».

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Юрий Жирков, «Зенит» 36 лет

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Юрий Жирков даже в 36 лет продолжает феерить не только в «Зените», но и в сборной России. Тем не менее питерский клуб до сих пор не продлил контракт с футболистом. Спортивный комментатор Геннадий Орлов уверял, что Жирковым интересуется тульский «Арсенал». Сам Юрий о своём будущем пока не задумывается. Если и появятся реальные варианты продолжения карьеры, то он их рассмотрит летом.

Бранислав Иванович, «Зенит» 36 лет

Бранислав Иванович – капитан и неоспоримый лидер «Зенита». Но контракт с 36-летним защитником до сих пор не продлили. По информации портала Sportska centrala, переговоры о продлении соглашения с футболистом оказались неудачными. Иванович просил двухлетний контракт с сохранением зарплаты, но «Зенит» предложил лишь год + год с уменьшением зарплаты. Летом Иванович, скорее всего, станет свободным агентом. Не исключено, что сербский защитник решит завершить карьеру.

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Хасан Мамтов, «Тамбов»

36 лет

Возрастной нападающий в этом сезоне лишь два раза появлялся в стартовом составе «Тамбова» в РПЛ. Как правило, Мамтов выходил на поле лишь в конце второго тайма. Всего он отыграл 193 минуты и забил один гол – в августе «Оренбургу». Особо веских причин оставлять 36-летнего игрока в клубе у «Тамбова» нет, поэтому летом, вероятно, Хасану придётся искать себе новую команду или уходить из футбола.

Адесойе Ойеволе, «Тамбов» 37 лет

Ничего не ясно и с будущим Адесойе Ойеволе в «Тамбове». С одной стороны, футболист, переживающий даже не вторую, а третью молодость, – лидер обороны клуба. Более того, он не только надёжен в защите, но и приносит результат в атаке. На его счету в этом сезоне один гол и одна результативная передача. Однако с другой стороны, Ойеволе уже 37 лет, а в сентябре исполнится 38. Не факт, что в следующем сезоне услуги столь возрастного игрока понадобятся «Тамбову» или любому другому клубу. Да и у самого Ойеволе запас сил уж точно не бесконечный.

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Александр Анюков, «Крылья Советов» 37 лет

Анюков — уникальный футболист. Прошлым летом Александр вроде бы завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Зенита», однако потом передумал вешать бутсы на гвоздь, так как почувствовал, что не наигрался. Отправился в «Крылья Советов», где застолбил место во основе, и теперь помогает самарцам избежать вылета в ФНЛ. Летом Анюков, конечно же, вернётся в «Зенит». Но, скорее всего, лишь в качестве тренера.

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Сергей Рыжиков, «Крылья Советов» 39 лет

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Несмотря на то что в Сергей Рыжиков проводит очередной выдающийся сезон, похоже, «Крылья Советов» не собираются продлевать соглашение с голкипером. «У Рыжикова есть варианты продолжения карьеры. Сезон мы добьём и уйдём. Не будем бегать и просить, чтобы нас оставили. Сергею звонил генеральный директор клуба Шашков и сказал, что продлевать контракт не планируют», — отметил агент игрока Алексей Сафонов. По его словам, Рыжиков ещё не наигрался и бросать футбол не собирается. Однако действительно интересные варианты для продолжения карьеры летом могут и не появиться. Да и сам Сергей вполне может изменить решение.