Здравствуй, пенсия. 10 ветеранов РПЛ, с которыми могут не продлить контракт из-за возраста

Россия без футбола уже полтора месяца. До сих пор не ясно, когда возобновят РПЛ и возобновят ли вообще.
Тем временем у нескольких возрастных игроков подходят к концу сроки контрактов. В ближайшее время они могут стать свободными агентами. Вполне вероятно, что кто-то из них даже решит завершить карьеру.
Рассказываем о футболистах, которых мы можем больше не увидеть на поле. В наш список попали «ветераны» в возрасте от 36 лет.
Павел Аликин, «Уфа» 36 лет
Ветеран «Уфы» в нынешнем сезоне потерял место в основном составе. Сейчас в центре обороны намного чаще играет 23-летинй Джемал Табидзе, а Аликину приходится довольствоваться лишь ролью запасного. На счету Павла только 6 матчей в РПЛ и 2 игры в Кубке России. Из уфимского клуба новостей о продлении контракта защитника пока не поступало, так что в ближайшее время ни без оснований можно ждать объявления о завершении карьеры.
Александр Гацкан, «Крылья Советов» 36 лет
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Александр Гацкан тоже рискует не только покинуть команду, но и закончить с футболом. В этом сезоне полузащитник на скамейке запасных не засиживался, однако продлевать контракт с ним пока не торопятся. Впрочем, даже если Александр останется без клуба, он точно не пропадёт. У хавбека уже есть тренерская лицензия категории B, а сам он не раз утверждал, что планирует после завершения карьеры стать тренером.
Артём Фидлер, «Урал» 36 лет
В начале нынешнего сезона капитан и легенда «Урала» Артём Фидлер заявлял, что не задумывается об уходе из футбола. «Запала хватит надолго. Другой вопрос – здоровье. Нужно приносить пользу команде. Можно бегать по полю, а толку в этом не будет. Посмотрю по ситуации. Когда увижу, что от меня нет толка, не буду никого мучить. И себя в том числе», — говорил полузащитник. Тем не менее с июля в РПЛ он провёл на поле за «Урал» только 472 минуты и отметился лишь 4 жёлтыми карточками. Учитывая эти цифры, маловероятно, что екатеринбургский клуб решит продлить соглашение с 36-летним опорником ещё на год.
Павел Погребняк, «Урал» 36 лет
Нападающий «Урала» уже косвенно намекал на скорое завершение карьеры. «Надеюсь, что эта эпопея утихнет и мы продолжим чемпионат и Кубок. Кубок особенно, это, наверное, вообще последний шанс в моей карьере выиграть трофей», — говорил Павел Погребняк в марте. Действительно, продлевать соглашение с форвардом не спешат. Поэтому, скорее всего, Кубок – последняя возможность для Павла что-то выиграть, а чемпионат – просто сыграть. Впрочем, делать серьёзные выводы пока рано. Статистика-то у 36-летнего Погребняка вполне достойная – 4 гола за 14 матчей в РПЛ и в Кубке России. Может, кому и пригодится после «Урала».
Юрий Жирков, «Зенит» 36 лет
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Юрий Жирков даже в 36 лет продолжает феерить не только в «Зените», но и в сборной России. Тем не менее питерский клуб до сих пор не продлил контракт с футболистом. Спортивный комментатор Геннадий Орлов уверял, что Жирковым интересуется тульский «Арсенал». Сам Юрий о своём будущем пока не задумывается. Если и появятся реальные варианты продолжения карьеры, то он их рассмотрит летом.
Бранислав Иванович, «Зенит» 36 лет
Бранислав Иванович – капитан и неоспоримый лидер «Зенита». Но контракт с 36-летним защитником до сих пор не продлили. По информации портала Sportska centrala, переговоры о продлении соглашения с футболистом оказались неудачными. Иванович просил двухлетний контракт с сохранением зарплаты, но «Зенит» предложил лишь год + год с уменьшением зарплаты. Летом Иванович, скорее всего, станет свободным агентом. Не исключено, что сербский защитник решит завершить карьеру.
Хасан Мамтов, «Тамбов»
36 лет
Возрастной нападающий в этом сезоне лишь два раза появлялся в стартовом составе «Тамбова» в РПЛ. Как правило, Мамтов выходил на поле лишь в конце второго тайма. Всего он отыграл 193 минуты и забил один гол – в августе «Оренбургу». Особо веских причин оставлять 36-летнего игрока в клубе у «Тамбова» нет, поэтому летом, вероятно, Хасану придётся искать себе новую команду или уходить из футбола.
Адесойе Ойеволе, «Тамбов» 37 лет
Ничего не ясно и с будущим Адесойе Ойеволе в «Тамбове». С одной стороны, футболист, переживающий даже не вторую, а третью молодость, – лидер обороны клуба. Более того, он не только надёжен в защите, но и приносит результат в атаке. На его счету в этом сезоне один гол и одна результативная передача. Однако с другой стороны, Ойеволе уже 37 лет, а в сентябре исполнится 38. Не факт, что в следующем сезоне услуги столь возрастного игрока понадобятся «Тамбову» или любому другому клубу. Да и у самого Ойеволе запас сил уж точно не бесконечный.
Александр Анюков, «Крылья Советов» 37 лет
Анюков — уникальный футболист. Прошлым летом Александр вроде бы завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Зенита», однако потом передумал вешать бутсы на гвоздь, так как почувствовал, что не наигрался. Отправился в «Крылья Советов», где застолбил место во основе, и теперь помогает самарцам избежать вылета в ФНЛ. Летом Анюков, конечно же, вернётся в «Зенит». Но, скорее всего, лишь в качестве тренера.
Сергей Рыжиков, «Крылья Советов» 39 лет
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Несмотря на то что в Сергей Рыжиков проводит очередной выдающийся сезон, похоже, «Крылья Советов» не собираются продлевать соглашение с голкипером. «У Рыжикова есть варианты продолжения карьеры. Сезон мы добьём и уйдём. Не будем бегать и просить, чтобы нас оставили. Сергею звонил генеральный директор клуба Шашков и сказал, что продлевать контракт не планируют», — отметил агент игрока Алексей Сафонов. По его словам, Рыжиков ещё не наигрался и бросать футбол не собирается. Однако действительно интересные варианты для продолжения карьеры летом могут и не появиться. Да и сам Сергей вполне может изменить решение.
- 3 мая 2020
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