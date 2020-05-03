«Такого беспредела не было никогда!» Как Россию не пустили на ЧМ, не поставив 4 пенальти

Вся история сборной России 90-х годов – это сплошная драма о потерянном поколении и болезненных неудачах. Одной из национальных трагедий стал пропуск чемпионата мира-1998 – первый для страны с 1978-го, оттого и крайне чувствительный. Причём вдвойне больнее вспоминать, как тот вылет из отборочного турнира был обставлен и что стало главной причиной.

10 матчей сборной России, которые очень хочется переиграть. Рейтинг главных разочарований Все наши национальные трагедии в одном тексте.

Перед Софией сборная России потеряла очки с Кипром и Израилем. Это лишало нас права на ошибку

Для начала важная предыстория: если бы сборная России брала свои очки во всех матчах, то ни от какого судейства она бы не зависела. Группа на самом деле была несложной: помимо Болгарии (полуфиналист ЧМ-1994), в ней числились израильтяне, киприоты и люксембуржцы. Занимать второе место можно было с закрытыми глазами, но этого не хватило бы, поскольку напрямую на ЧМ-1998 выходил лишь лидер, а второй команде приходилось отправляться в стыковые матчи.

Тест. Как хорошо вы знаете историю сборной России? 10 простых вопросов. Или не очень простых?

Россия перед стартом отбора сменила тренера. Романцев покинул сборную из-за неудачи на Евро-1996, пост главного тренера отошёл к одному из его помощников – опытному Борису Игнатьеву. Игнатьев попытался обновить команду, но дела пошли со скрипом. Очень хромало качество футбола, да и очки набирались с погрешностями: на четыре победы над Люксембургом (дважды), Кипром и Израилем (по разу) пришлись две осечки: выездные встречи с теми же Кипром и Израилем завершились со счётом 1:1.

Болгария ответила лишь одной неудачей: проигрышем Израилю, поэтому к двум очным матчам с Россией, которые волей календаря пришлись на самый конец турнира, подходила в более выгодном положении. 10 сентября 1997 нашей команде предстояла встреча с Болгарией в Софии, а 11 октября 1997 – в Москве. Настоящие стыки за первое место. Задача формулировалась просто: нужно взять больше очков, чем соперник. То есть размен по одной победе сборную России не устраивал.

Христо Стоичков Фото: Gary M Prior/Allsport

Стоичков перед матчем произнёс легендарную фразу про фашистов, которую ему ещё не раз припоминали

Болгары были уверены в себе – возможно, даже чересчур. Главная звезда соперника – Христо Стоичков заявил, что вообще не собирается в октябре в Москву, поскольку его команда выиграет в Софии и спокойно решит задачу. «Русские освободили нас от фашистов, а мы теперь освободим их от чемпионата мира», — сказал Стоичков, а после финального свистка повторил эти слова.

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На самом деле уверенность болгарской команды была понятна: она ещё жила успехом 1994 года, тогда как российская сборная на протяжении всего отборочного турнира выглядела серенько. Но именно в Софии она показала свой лучший футбол за несколько лет.

Четыре не-пенальти от Крондла

Да, главная трагедия для России заключалась именно в том, что в момент, когда команда наконец-то сыграла в зрелищный футбол, в дело вмешались сторонние обстоятельства. А именно – чешский арбитр Вацлав Крондл, чьё имя навсегда запомнили российские игроки и зрители, видевшие матч вживую.

ВИДЕО

«ТАКИЕ СУДЬИ, КАК КРОНДЛ, ДИСКРЕДЕТИРУЮТ ФИФА И ЛИШАЮТ ИГРУ СМЫСЛА», — с такой шапкой на следующий день вышел «Спорт-Экспресс». Журналисты спортивного издания выделяли четыре момента, когда судья был обязан поставить 11-метровый:



«16-я минута. Симутенков, подхватив мяч на своей половине поля, дошел с ним до болгарской штрафной, где Иванов грубо принял его на бедро.



47-я минута. Колыванов, пробросив мяч себе на ход, был уложен на землю нерасторопно сыгравшим в подкате Кишишевым.



52-я минута. Яновский неожиданно для соперника оказался в непосредственной близости от ворот Здравкова, и Денисов сзади откровенно снес его. Подножка!



57-я минута. Колыванов, стоя спиной к воротам соперника, хитро пропустил мяч, и в тот момент, когда он резко разворачивался, получил от Иванова удар по опорной ноге».



Телевизионная бригада «НТВ-Плюс», снимавшая матч из-за ворот, нашла и ещё один эпизод, который не было видно с общего плана: падение после контакта Симутенкова, готовящегося занести мяч в пустые ворота.



Итого: пять возможных пенальти! Существуй в ту пору VAR, хотя бы два-три из них точно были бы поставлены, но тогда всё решал один человек. Доминирование сборной России не вылилось в забитые мячи, а во втором тайме болгары, как это часто бывает, забили гол и спокойно довели игру до победы.



«На протяжении всего матча чешский арбитр Крондл был раздражающе любезен по отношению к болгарам, — написала вроде бы независимая французская газета I'Equipe. — На 16-й минуте он не моргнув глазом пропустил нарушение Иванова против Симутенкова. Во втором тайме тренера Игнатьева чуть не хватил удар, когда Кишишев в штрафной площади скосил Колыванова, а великолепный Крондл и бровью не повел. Чешский арбитр был слеп и при нарушении Лечкова против Яновского».

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«До сих пор мерзкий осадок на душе», — грустил спустя годы Игнатьев. – Самое обидное, что ребята тогда сыграли здорово. Но Крондл четко поставил перед собой задачу: не дать нам забить. И в итоге с ней блестяще справился».



«Не надо быть искушенным политиком, чтобы понять: было слишком рискованно назначать на нашу игру с Болгарией арбитра из Чехии. Ведь именно эти страны были в свое время обижены Советским Союзом, что теперь отражается на отношении к России», — резюмировал «Спорт-Экспресс».

Колосков до сих пор зол на Крондла и отказался с ним общаться спустя 10 лет

В отличие от многих участников матча, президент Российского футбольного союза после матча был сдержан в оценках работы арбитра. «Как умеют, так и судят», — сказал Вячеслав Колосков в 1997-м. — Игра состоит не из одного лишь судейства. Результат определяют прежде всего 11 футболистов с одной стороны и 11 — с другой. И не стоит рассчитывать на то, что судья «сделает» игру на выезде. Если мы будем анализировать игру с этой позиции, то во Франции нам делать нечего».



Было очень интересно узнать, изменилась ли тональность Колоскова спустя время. Выяснилось, что да – и очень сильно.



— Я очень хорошо помню тот матч, — ответил Колосков на вопрос корреспондента «Чемпионата». – И фамилию того судьи навсегда запомню. Один из трёх матчей в моей 26-летней истории руководства советским и российским футболом, когда нас явно засудили. Два других – Словения в 2001-м (пенальти от англичанина Грэм Пола) и Португалия в 1983-м, когда играли в жуткий ливень, а арбитр поставил пенальти, хотя нарушение произошло за полтора метра до линии штрафной. Проиграли 0:1 и не поехали на чемпионат Европы-1984.



— Вернёмся к Болгарии. Перед матчем был страх, что с судейством могут возникнуть проблемы?

— Страха не было. Было беспокойство. И не только по поводу судейства. Тревожили два момента. Буквально за сутки до игры, уже в Софии, ко мне подошёл Шамиль Тарпищев. А он был очень влиятельным, занимал в разное время множество руководящих должностей – министра спорта, председателя Национального фонда спорта, помощника Президента России Борис Ельцина и так далее. «Слава, надо от имени всей команды написать письмо в поддержку Ельцина», — попросил Тарпищев. Я отказался, мотивируя тем, что в сборной 30 человек, у каждого могут быть своё мнение. Не мог позволить себе их уговаривать.



Насколько я понимаю, Тарпищев потом начал разговаривать с футболистами – прямо перед матчем, и это могло повлиять на настроение команды. Второй момент – на матче был один из братьев Чёрных, Михаил (российский криминальный авторитет – Прим. «Чемпионата»), владевший в Болгарии большой компанией. И он был заинтересован в том, чтобы болгары победили и попали на чемпионат мира. Вот эти два фактора меня и насторожили.

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— С кем вы смотрели матч?

— На трибуне рядом со мной сидел Эгидиус Браун – в то время президент Федерации футбола Германии, получивший мантию почётного президента университета в Софии и поэтому находившийся в Болгарии. Он тоже всё это видел, возмущался вместе со мной – как так можно!? Минимум три пенальти – железных – Крондл не дал! И ещё два были спорных, всего пять эпизодов. А потом мы пропустили дурацкий гол.



— Что было после игры?

— Я был возмущён, как и все ребята. Написал письмо президенту УЕФА Леннарту Юханссону, но должность генерального секретаря занимал Герхард Айгнер, он не хотел это дело раскручивать и не дал ход письму. Тогда я, воспользовавшись тем, что был членом исполкома УЕФА и ФИФА, на одно из заседаний привёз видеозапись матча. Хотел показать прямо на заседании, но мне не разрешили, это и вправду не дело. Зато в перерыве, на кофебрейке, я включил запись. Понятно, что среди членов исполкома не принято возмущаться, политес есть политес. Но все увидели, насколько безобразное было судейство. Как результат – Крондла освободили от работы. Негласно. Никаких официальных санкций к нему не применяли, но два-три года он не судил.



Лет через 10, когда я занимался клубной деятельностью в УЕФА, а Крондл работал делегатом матча, мы встретились. Он подошёл ко мне с невинным взглядом: «Здравствуйте, мистер Колосков. Как ваше настроение?». В наших кругах не принято ругаться и материться, поэтому я просто проигнорировал его. На этом всё и закончилось.

— Вообще ничего не сказали ему?

— Нет. Просто прошёл мимо.

— Ваш рассказ о негласном отстранении Крондла немного не сходится с информацией о том, что для него это изначально был последний матч в судейской карьере. И якобы об этом было известно заранее.

— Не исключаю. Я за этим не следил. Может быть. Но у меня было ощущение, что он за то судейство получил хорошее вознаграждение. Доказать, само собой, не могу. Никто расследованием не занимался. Но наличие в этой истории Миши Чёрного, его заинтересованность в болгарском бизнесе – всё это меня на такие мысли наталкивает.



— Это всего лишь предположения?

— Конечно. Доказать факт взятки невозможно, если хотя бы кто-нибудь не признается, что давал или брал.



— Просто я читал в вашем старом интервью слова: «Знаю даже, сколько Крондл получил».

— Слухи действительно всякие ходили, назывались всякие цифры. Тридцать, что ли… Не помню. Но я их происхождение не знаю. Доказательства ни одного нет.



— Резюмируя: вы уверены, что это было преднамеренное убийство?

— Сто процентов. Даже сомнений никаких нет.



— Переиграть матч было нереально?

— Нет, конечно. Таких прецедентов никогда не было и не будет. Матч «Тироль» — «Локомотив» — это совсем другая история, там имела место техническая ошибка судьи.

Фото: Gary M Prior/Allsport

Колыванов в шоке. Он с таким не сталкивался никогда

— Такой матч не забудешь, — сразу же повысил голос Игорь Колыванов, едва только услышал фамилию судьи от корреспондента «Чемпионата». – Четыре пенальти! Четыре! Два на мне, два на Симутенкове. Это был полный беспредел. Играли в красивый футбол, но болгары хамили так, что это был полный кошмар. Крондл проводил последний матч и сделал всё возможное, чтобы мы не победили.



— Поняли это сразу?

— С первых минут. Уже минуте на 15-й первый пенальти нам не поставили.



— После матча не пытались выяснить отношения с судьёй?

— Нет. Все были убиты результатом. Матч в принципе давался, но болгары хамили нам на всех участках поля, не только в штрафной. Они не играли в футбол, а просто старались выключить всех наших нападающих. А арбитр никак не реагировал. И соперник словно знал, что всё равно ничего не будет ему. Лучше матч просто пересмотреть. Сплошная грубость. Только мы входили в штрафную – сразу сносили.



— Эпизоды, в которых вы падали, — чистые пенальти?

— Два было стопроцентных. Один раз в первом тайме, потом во втором. Причём во втором – ещё при 0:0. Я ворвался в штрафную, пробросил мяч – и в меня прыгнули с двух ног. На Симутенкове – вообще 200-процентный 11-метровый. Он уже в пустые ворота забивать готовился, ногу поставил, и тут его сбили. Реакции от судьи – никакой.



— Самое безобразное судейство в вашей жизни?

— Одно из – точно.



— Какой матч можете сравнить по степени безобразности?

— Хотя… Пожалуй, такого ошеломляющего беспредела я вообще никогда не видел. До такой степени никогда нас не убивали!

Канчельскис мягче: он убеждён, что виноваты сами

— Воспоминания крайне негативные, — сказал другой участник матча, экс-полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис. – Лишились возможности напрямую попасть на чемпионат мира. Судья работал безобразно. Таких арбитров допускать к работе просто нельзя. Наверное, у него был указ какой-то. Или неприязнь к России. Или просто симпатия к хозяевам. Но, если честно, мы сами виноваты в большей степени.

В 1990-м молодёжная сборная СССР взяла Евро. То золотое поколение называли величайшим В решающих матчах была повержена не менее потрясающая сборная Югославии с Шукером, Просинечки и Бобаном.

— Вот как?

— Да. Надо было забивать свои моменты. Много их создали. Да, арбитр не поставил пенальти, но и без них мы имели возможности. Реализовали бы – сопернику было бы сложно вернуться в игру. Мы бы не пропустили два гола. Подбор футболистов в той сборной был очень хороший. Поэтому давайте критиковать не судью, а себя.



***



После той скандальной игры Россия без труда разобралась с немотивированными болгарами в Москве – 4:2 в «Лужниках» (по ходу игры было 4:0). Но прямая путёвка была уже упущена. А в стыках нам откровенно не повезло со жребием: команда Бориса Игнатьева попала на Италию и уступила по сумме двух игр, 1:1 и 0:1.



Чемпионат мира прошёл без России, а Болгария во Франции вылетела из группы, набрав всего одно очко. Крондл более нигде не судил.