1986-й — самый длинный сезон в истории отечественного футбола. Как это было

8 января
Это сейчас в январе российские футболисты в отпуске и начинают тренироваться ближе к концу месяца.
А в 1986 году сборная СССР начинает готовиться к чемпионату мира уже в самом начале месяца. И свой первый матч играет 8 января. Ещё раз – ВОСЬМОГО. А потом ещё 10-го и 22-го.
Национальную команду возглавлет Эдуард Малофеев, который параллельно тренирует московское «Динамо». В январе сборная играет в коммерческом турнире в Германии, проигрывает по пенальти клубу «Саарбрюккен», а затем побеждает 1:0 «Байер» в матче за третье место.
Владимир Маслаченко и Эдуард Малофеев
Фото: РИА Новости
«Чемпионат» запускает исторический лайв: в ближайшие два дня следите вместе с нами за удивительным сезоном-1986! Это был, возможно, самый яркий год в истории нашего футбола. И уж точно самый длинный и насыщенный. Судите сами. Представитель чемпионата СССР выиграл еврокубок. Сборная сменила главного тренера прямо перед стартом чемпионата мира, на котором СССР вылетел в 1/8 финала после очень громкого судейского скандала. «Спартак» за какие-то 2,5 месяца превратился из последней команды лиги в лидера и совершил сумасшедший камбэк в Европе, а советский футболист получил «Золотой мяч». Достаточно ярких событий? Тогда вперёд!
Переносимся на 34 года назад…
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