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Тест Чемпионата, ЧМ-1998 — голы Зидана в финале, травма Роналдо, удаление Бекхэма

Тест Чемпионата, ЧМ-1998 — голы Зидана в финале
Анатолий Романов
Тест. Как хорошо вы помните ЧМ-1998?
Голы Зидана, чудеса парагвайского вратаря, драма Роналдо в финале.
Футбол 0

Чемпионат мира 1998 года стал триумфом сборной, на которую никто не ставил. Франция на домашний мундиаль приехала практически без нападения. Но с трудом, с разницей в один гол, по пенальти добралась до самого финала. Хотя на турнире хватало других ярких команд. В Бразилии до самого финала блистал Роналдо, с которым в последний день чемпионата случилась странная, тёмная история. На характере шли голландцы, которые забивали в добавленное время или на последних минутах основного времени в каждом матче плей-офф. Ну и всех удивили сенсационные хорваты, которые в четвертьфинале грохнули чемпионов Европы немцев со счётом 3:0. Хватало не только ярких команд, но и ярких эпизодов. Удаление Бекхэма, ранний Испании, «золотой гол» Блана Парагваю, пенальти в четвертьфиналах итальянцев с французами и аргентинцев с голландцами. Пройдите тест «Чемпионат» и проверьте, как хорошо вы помните чемпионат мира 1998 года.

Пройти тест можно также по этой ссылке.

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