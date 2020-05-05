Как сейчас выглядят лучшие бомбардиры чемпионата России 1990-х

В 1990-х в России им не было равных в районе чужой штрафной площади. Они забивали очень много и красиво.



Рассказываем, как сложилась судьба каждого из лучших бомбардиров чемпионата России с 1992 по 1999 год.

Как сейчас выглядят российский рекордсмен Саленко и другие звёзды ЧМ-1994 26 лет назад на поле им не было равных.

Юрий Матвеев

Тогда: нападающий «Уралмаша», лучший бомбардир ЧР (1992), 25 лет



Сейчас: главный тренер «Урала-2», 52 года

Фото: из личного архива Юрия Матвеева/пресс-служба ФК «Урал»

1992 год оказался лучшим в карьере Юрия Матвеева. В марте он стал автором первого гола «Уралмаша» в Высшей лиге, в августе впервые получил вызов в сборную России и дебютировал за национальную команду – в товарищеской игре с Мексикой, а к ноябрю настрелял аж 20 голов, стал лучшим бомбардиром в группе на выбывание и помог «Уралмашу» занять 9-е место в чемпионате. Прежде чем завершить профессиональную карьеру в 33 года, он успел поиграть за турецкий «Анкарагюджю», ЦСКА, корейский «Сувон Самсунг Блюуингз», «Ростсельмаш» и «Локомотив» НН. После Юрий уже для себя играл в любительских клубах «Южный Екатеринбург», «Атлант» и «Фортуна». В 2008 году Матвеев вошёл в тренерский штаб молодёжки «Урала», а спустя всего года получил повышение и стал ассистентом главного тренера во взрослой команде. Эту должность он занимал вплоть до 2018 года, пока не возглавил «Урал-2». Сейчас екатеринбургская команда под руководством Матвеева занимает 3-е место в группе «Урал-Приволжье» в ПФЛ.

Вели Касумов

Тогда: нападающий «Спартака» и «Динамо», лучший бомбардир ЧР (1992), 24 года



Сейчас: посол Евро-2020, 51 год

Фото: из личного архива Вели Касумова/пресс-служба ФК «Нефтчи»

Когда стало ясно, что союзного чемпионата не будет, Вели Касумов, тренировавшийся в «Пахтакоре» Александра Тарханова, вместе с тренером перебрался в «Спартак». Заиграть за московский клуб у форварда не получилось, поэтому уже в июле 1992 года он перешёл в «Динамо», которому помог занять третье место в чемпионате России. В том сезоне нападающий забил 16 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионской группы. Затем пять лет Касумов провёл в Испании, выступая за «Бетис», «Альбасете» и «Эсиху». А доигрывал форвард в португальских «Витории» и «Имортале». Удивительно, но несмотря на то, что практически за все свои клубы Касумов регулярно забивал, за сборную Азербайджана он отличиться так и не смог. После завершения карьеры бывший игрок несколько лет проработал тренером – во взрослой и молодёжной сборных Азербайджана, а затем пять месяцев в «Нефтчи». Спустя год после ухода из бакинского клуб, Касумов устроился в ассоциацию футбольных федераций Азербайджана. Был послом во время Лиги Европы (2018/2019). Теперь работает послом Евро-2020. Кроме того, он координирует центр в Баку, занимающийся поиском и развитием талантливых футболистов от 12 до 14 лет.

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Виктор Панченко

Тогда: нападающий «КАМАЗа», лучший бомбардир ЧР (1993), 30 лет



Сейчас: спортивный директор СКА (Ростов-на-Дону), 56 лет

Фото: из личного архива Виктора Панченко/пресс-служба ФК СКА

Отец форварда «Динамо» Кирилла Панченко в начале 90-х годов гонял за «КАМАЗ». Нападающий стабильно забивал за клуб из Набережных Челнов, но сезон-1993 стал особенно удачным для него. Панченко отгрузил соперникам аж 21 гол. Неудивительно, что в итоге он стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Спустя четыре года форвард перешёл в «Торпедо» из Георгиевска, где вскоре и завершил карьеру. Отложив бутсы, бывший игрок ненадолго стал тренером и возглавил георгиевский клуб. Однако вскоре Виктор сменил сферу интересов и переквалифицировался в агента. Позже Панченко возглавлял селекционный отдел в ЦСКА, «Динамо», «Химках» и «Локомотиве». В июле 2019 года он занял пост генерального директора ростовского СКА, а с октября работает в клубе в качестве спортивного директора.

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Тогда: нападающий «Динамо», лучший бомбардир ЧР (1994), 21 год



Сейчас: ассистент главного тренера в «Зените», 47 лет

Фото: из личного архива Игоря Симутенкова/пресс-служба ФК «Зенит»

В сезоне-1994 Симутенков забил 21 гол. Этого оказалось мало для того, чтобы его «Динамо» опередило чемпионский «Спартак», однако вполне достаточно для победы в гонке бомбардиров и интереса со стороны итальянской «Реджаны». В том же году форвард перебрался в клуб из Серии А и затем провёл в нём 4 сезона. После он выступал вместе с Игорем Колывановым за «Болонью», помогал «Тенерифе» подняться в Примеру и забивал победный гол за «Канзас-Сити Уизардс» в ворота «Чикаго Файр» в финале Открытого Кубка США. В 2005 году Игорь вернулся на родину, где доигрывал в «Рубине» и воронежском «Динамо». Окончив карьеру, Симутенков стал тренером и возглавил «Торпедо РГ». Отработав всего полгода, начал тренировать юношеские сборные России. В 2010 году Симутенков подписал контракт с «Зенитом». Сначала он работал в тренерском штабе главной команды (в сезоне-2014/2015 совмещал эту должность с работой в сборной России), затем два года руководил «Зенитом-2». В июне 2017 года Симутенков опять занял место в тренерском штабе «Зенита».

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Тогда: нападающий «Ротора», лучший бомбардир ЧР (1995, 1997, 1998), 28 лет (в 1998)



Сейчас: ассистент главного тренера «Рубина», 50 лет

Фото: РИА Новости/пресс-служба ФК «Рубин»

Олег Веретенников – не только главный символ того великого «Ротора», но и несомненно лучший голеадор российского футбола 1990-х. Гонку бомбардиров нападающий выигрывал трижды: в 1995 году (25 голов), в 1997 (22 гола) и в 1998 (22 года). После ухода из «Ротора» в 2000 году, Веретенников оставался в профессиональном футболе ещё 9 лет. Играл не только в России, но и за границей. В нулевых он выступал за греческий «Арис», бельгийский «Льерс», а также казахстанские «Женис», «Иртыш» и «Астану». После завершения карьеры Веретенников вошёл в тренерский штаб родного «Ротора». Сезон-2014/2015 практически полностью провёл в роли главного тренера волгоградского клуба. Затем переехал на Дальний Восток, где его ждал провал в «Луче». Прежде чем стать помощником Леонида Слуцкого в «Рубине», Веретенников также работал главным тренером молодёжки «Оренбурга», входил в тренерский штаб «Тобола» и «Ротора», возглавлял «Ротор-2».

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Александр Маслов

Тогда: нападающий «Ростсельмаша», лучший бомбардир ЧР (1996), 26 лет



Сейчас: без работы, 50 лет

Фото: из личного архива Александра Маслова/пресс-служба ФК «Ростов»

Александр Маслов в 1990-е провёл за «Ростсельмаш» всего 4 сезона. Тем не менее за такой короткий срок он сумел не только влюбить в себя местных болельщиков, но и стать одним из лучших игроков в истории клуба. В 1994 году Маслов забил за «Ростсельмаш» 32 гола и помог клубу вернуться в высшую лигу, а в следующем сезоне отправил 23 мяча в ворота соперников жёлто-синих и стал лучшим бомбардиром чемпионата. После ухода из ростовского клуба Маслов попробовал себя за рубежом. Форвард выступал за испанский «Альбасете» и швейцарские «Ксамакс», «Сьон» и «Винтертур». В начале нулевых нападающий вернулся в «Ростов», где и завершил карьеру. Решив остаться на юге России, Маслов начал работать в тренерском штабе ростовского клуба. С тех пор он попеременно то возглавлял молодёжку «Ростова», то становился помощником главного тренера клуба. Сезон-2018/2019 стал последним для Маслова в «Ростове». С молодёжной командой он занял 9 место в первенстве, после чего ушёл в отставку.

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Тогда: нападающий «Алании», лучший бомбардир ЧР (1999), 23 года



Сейчас: руководитель академии «Мерани», 43 года

Фото: РИА Новости

Судьба Георгия Деметрадзе оказалась самой необычной среди остальных героев этого текста. В 1999 году, будучи форвардом владикавказской «Алании», он забил 21 гол и стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Миновав «Динамо» Киев, «Реал Сосьедад» и «Локомотив», он присоединился к донецкому «Металлургу», в составе которого в 2004 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Затем Георгий играл за «Маккаби», киевский «Арсенал» и «Баку», а в 2010 году неожиданно угодил за решётку. Деметрадзе обвинили в связях с криминальным миром и работе коллектором в подпольном казино. Тбилисский городской суд приговорил футболиста к 6 годам лишения свободы, однако уже в декабре 2012 года Деметрадзе по амнистии оказался на свободе. После он занимал должность президента «Торпедо» из Кутаиси и работал в грузинской федерации футбола. Сейчас Георгий руководит академией тбилисского клуба «Мерани».