Новые места в РПЛ хотели распределить по итогам специального турнира. Подробности

30-го апреля почти все клубы ФНЛ выступили против того, чтобы доигрывать сезон. Но отказались они не только от доигровки лиги в целом, но и от нескольких вариантов завершения сезона. Хотя предложения у клубов были довольны конкретные.

В российском футболе – мощный конфликт интересов. Из-за путёвок в РПЛ Стыковых матчей не будет. Это явно противоречит спортивному принципу.

Какие варианты завершения ФНЛ обсуждали на собрании лиги?

Вариантов финиша сезона было несколько. По информации «Чемпионата», у «Торпедо», например, была идея устроить турнир на пять команд: «Ротор», «Химки», «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик». А вот разыграть этот турнир можно было бы двумя способами:



Первый вариант – короткий. Команды должны были бы сыграть всего по четыре матча (то есть всего четыре тура), проводя один матч дома, а следующий – на выезде.



Второй вариант – более длинный, это классическая круговая система. В нём больше спортивного принципа, но каждая команда провела бы по восемь игр. В первом варианте предполагалось, что каждый клуб сыграет с каждым по одному разу. При классической системе каждая команда сыграла бы с друг другом и дома, и на выезде. Всего восемь туров.



Любопытно, что организовать мини-турнир предлагал и Роман Широков:



— «Чертаново», «Торпедо», «Химки» и «Ротор» могли бы сыграть мини-турнир между собой, — говорил Широков, — можно к ним добавить пятую и шестую команды ФНЛ, если они готовы играть. Пусть проведут такой турнир, две лучшие выйдут в РПЛ, третья и четвёртая — в стыки.



И если о намерениях шестой команды ФНЛ («Балтики») доиграть сезон никто не говорил, то вот амбиции пятой команды – «Нефтехимика», на РПЛ распространялись.



— Мы идём на пятом месте, клуб выступал против приостановки ФНЛ, она была не нужна, — говорил в интервью «Чемпионату» директор клуба Айрат Исмагилов, — у нас были свои планы. «Нефтехимик» был готов играть в РПЛ, мы и сейчас готовы к этому.

Давайте скорее возобновим чемпионат. Сейчас это очень нужно Наверное, никогда в своей истории РПЛ не была так нужна.

Высказывался за доигровку ФНЛ и директор «Чертаново» Николай Ларин. Он предложил другой вариант – сдвинуть сроки, в которые клубы лиги должны завершить сезон, но завершить ФНЛ.



— Мы поддерживали отмену сезона, но были против того, чтобы сезон отменяли в ФНЛ, но играли в РПЛ. Нам кажется нелогичным, когда в одной лиге сезон играют, а в другой — нет. На аргумент, что до второго августа невозможно провести 11 матчей, мы ответили, что закончить до этой даты должна именно РПЛ. ФНЛ же могли доиграть и до 9-го или 16-го, ведь лига не привязана к еврокубкам. Но наше предложение — не в прерогативе ФНЛ. Надеюсь, нас услышат».



Вариант «Чертаново» поддержали только в «Торпедо» и «Нефтехимике». Лига решила по-другому.

В лиге отменили предложения «Торпедо» и «Чертаново». Почему?

По нашей информации, на собрании лиги обсудить варианты дополнительных турниров не получилось. В ответ на предложение обговорить возможность проведения подобного соревнования, главы клубов услышали, что этот вопрос находится вне компетенции ФНЛ. Вот так после собрания подобную инициативу прокомментировал президент лиги Игорь Ефремов.



— И в ходе нашего сегодняшнего общения, и в СМИ в последние дни обсуждались разные варианты, включая дополнительные матчи или целый мини-турнир, — приводит слова Ефремова пресс-служба лиги, — подавляющее большинство клубов ФНЛ считает такую идею нереализуемой и в итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не 2-3 клуба, а все 20.

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А вот почему по мнению Ефремова нельзя сдвинуть сроки проведения турнира:



— Такой вариант выглядит ещё менее вероятным для практической реализации, чем 11 туров за полтора месяца. Потому что в этом случае и новый сезон в Премьер-Лиге придётся начинать позже, чем предусматривает даже самый «негативный» сценарий, представленный ранее. С учётом ротации команд между лигами определённая синхронизация календарей необходима.



Вот так «Торпедо» и «Чертаново», скорее всего, лишились шансов на попадание в РПЛ, а мы с вами – возможностью понаблюдать за уникальным турниром. На попытку обсудить хотя бы теоретическую возможность проведения мини-турнира клубы услышали «нет». И неизвестно, вернутся ли к обсуждению этого варианта вообще.

В чём проблема остановки турнира?

Главный вопрос для «Торпедо», «Чертаново», и, в меньшей степени, «Нефтехимика» — возможность побороться за выход в РПЛ. Отсюда и просьбы доиграть сезон, и варианты с мини-турниром. Казалось бы, чего возмущаться? Клубы заняли третье и четвёртое место, сезон останавливают, пусть идут и играют стыковые матчи. Если бы не одно – вариант со стыковыми матчами нашими футбольными властями на данный момент вообще не рассматривается. Ещё на прошлой неделе РПЛ опубликовала варианты завершения сезона, которые лига прорабатывает вместе с РФС:

– Если РПЛ будет доиграна до конца, то по итогам сезона из лиги вылетают два клуба, а две лучшие по спортивным результатам команды поднимаются из ФНЛ. Стыковых матчей нет.



— Если же завершить сезон РПЛ не получится, то лига расширяется до 18 команд за счёт двух лучших клубов ФНЛ. Снова без стыков.



Как этот вопрос комментируют футбольная верхушка? Да практически никак. Ефремов просто заявил, что отдаёт себе отчёт в том, что вопрос ротации между лигами «самый сложный и болезненный». А то, что между первой и четвёртой команды всего три очка – да это ведь неважно. Как и то, что в регламенте чётко прописано, что первая и вторая команда выходят в РПЛ напрямую, а третья и четвёртая имеют возможность попасть в РПЛ через стыки.

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«Нарушение спортивного принципа», — скажете вы. Дескать, за стыки могли бы побороться и другие клубы, а не только «Чертаново» и «Торпедо». Но разве не странно нарушать спортивный принцип в случае с «Ротором» и «Химками», давая им путёвку в РПЛ, и тут же забывать о нём, когда речь заходит о стыковых матчах? Посмотрим, что ответят на этот вопрос футбольные чиновники. Ответ у них должен появиться уже скоро – 15 мая состоится исполком РФС.