Фантастические цифры 5:5 в последнем матче сэра Алекса. Видео всех 10 голов

К своему последнему матчу в карьере сэр Алекс Фергюсон подошёл уже в качестве действующего чемпиона. Прощальный матч для сэра Алекса уже состоялся на «Олд Траффорд», где «красным дьяволам» вручили 20-й чемпионский трофей.

Игра против «Вест Бромвича» для шотландского специалиста стала 1500-й в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». Довольствоваться дублем или треблом в последнем сезоне Фергюсону не удалось: в Кубке Англии и в Кубке лиги «Юнайтед» вылетел от «Челси», а в Лиге чемпионов «красные дьяволы» уступили «Реалу» (2:3 по сумме двух встреч). Большую роль в ответном матче сыграло спорное удаление Нани, которое потом обсуждали долгое время.

— «Манчестер Юнайтед» резво начал игру на стадионе «Хоуторнс» и уже на 6-й минуте открыл счёт. Подачу Хавьера Эрнандеса с правого фланга головой замкнул Синдзи Кагава, которому защитники даже не предприняли попыток помешать. Для японского полузащитника это стал шестой гол в сезоне.



— Второй гол ждать долго не пришлось. На 9-й минуте Андерсон выкатил мяч на Антонио Валенсию, а эквадорец в свою очередь мощно прострелил вдоль ворот, но на пути оказался Юнас Ольссон, от которого мяч рикошетом залетел в ворота.



— На 30-й минуте «Манчестер Юнайтед» довёл дело до разгрома. Том Клеверли идеально покатил на Александра Бюттнера, который мощно пробил в дальний нижний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Игроки «Юнайтед» почувствовали, что расставили в этом матче все точки над «i», но не тут-то было. В конце первого тайма «Вест Бромвичу» удалось отквитать один гол и сделал это Джеймс Моррсион. Бюттнер ошибся в передаче, а Фил Джонс проиграл в единоборстве шотландскому полузащитнику.



— Во втором тайме на поле у хозяев появился Лукаку. Ромелу сократил счёт до минимального, но в ответ на гол бельгийца свой мяч забил Робин ван Перси. Это был последний, 26-й гол голландца в сезоне.



— Через 10 минут свой гол забил и Чичарито. «Красные дьяволы» снова повели в матче с разницей в три мяча.



— Последние 10 минут встречи стали страшным сном для игроков из Манчестера. Сначала Лукаку оформил дубль, расправившись с Линдегором. Через минуту уже Мулумбу сделал счёт 4:5, а ещё через пять минут тот же Лукаку забил третий гол, тем самым не позволив одержать победу Фергюсону в последней игре тренерской карьеры.

Даже последний матч Фергюсона был подпорчен игроком «Челси», поскольку Лукаку выступал за «Вест Бромвич» на правах аренды. Вот что сказал автор хет-трика после умопомрачительного матча: «Это прекрасное чувство, но мы хотели забить шесть. Я счастлив и опечален. Я сделал первый хет-трик в моей профессиональной карьере, но затем мы снова сосредоточились на том, чтобы попытаться забить шестой гол, чтобы завершить сезон победой. Мы вернулись в игру после 5:2 против чемпионов, так что это хороший результат».

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В концовке встречи улыбка на лице Алекса Фергюсона долго не появлялась. Только когда прозвучал финальный свисток сэр Алекс, улыбнувшись и обнявшись, поблагодарил за игру тренера хозяев Стива Кларка.



На что главный тренер «Вест Бромвича» в свою очередь тепло отозвался о своём коллеге: «Это была великолепная концовка. Сэр Алекс сказал мне, что это первый раз, когда одна из его команд упускает преимущество в три мяча, так что за это надо отдать должное моим игрокам. Я думаю, что он будет наслаждаться своей отставкой. Люди будут помнить эту игру еще долгие годы. Это большая дань уважения ему».



Это был первый и последний матч в карьере, который закончился для легенды «Юнайтед» со счётом 5:5.

После матча, как и неделю назад на «Олд Траффорд», весь стадион провожал великого сэра Алекса, а игроки обеих команд организовали почётный коридор легендарному тренеру.

Спустя время, в автобиографии Алекс Фергюсон описал «Манчестер Юнайтед» одним этим матчем: «Если бы меня попросили кратко охарактеризовать суть «Манчестер Юнайтед», я бы ответил: «Взгляните на мою последнюю, 1500-ю игру. Матч против клуба «Вест Бромвич Альбион», закончившийся со счётом 5:5. Сумасшедший. Поразительный. Зрелищный. Невероятный. Таким и был мой «Манчестер».

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Удивительно и то, что следующий матч в АПЛ, в котором «красным» удалось забить 5 голов в одном матче состоялся уже при Уле-Гуннаре Сульшере. Даже голы на последних минутах уже вернулись. Глядишь, и чемпионство скоро возьмут.