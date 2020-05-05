Откровения семьи Мамаевых: когда его арестовали, я подумала: «Наконец-то»

Павел Мамаев первый раз после возвращения в футбол решился откровенно поговорить о тюремном периоде в его жизни. Полузащитник «Ростова» вместе со своей женой Аланой дал интервью Тине Канделаки в прямом эфире «Инстаграма».

О тюрьме

Я бы не отказался от истории с Кокориным. Я не о чём не жалею в жизни, это огромный опыт. Когда ты живёшь в своём мирке, не зная, что происходит, то думаешь, что ты неуязвим. Я узнал много интересных людей, понял, что я не Супермен. Я осознал, что жизнь не крутится вокруг меня. Надо из каждой ситуации делать выводы, отвечать за свои поступки. Эта ситуация меня многому научила, я бы никогда иначе такого опыта бы не получил — плыл бы и дальше по течению и думал, что всё крутится вокруг меня. А оказалось, что это мы крутимся вокруг чего-то.



Уверен, жизнь — справедливая вещь. Ты получаешь то, что заслужил. Я на девяносто девять процентов был уверен, что Алана меня бросит. Исходя из всего, что сложилось, когда ты 24 часа думаешь и тебе некому позвонить и написать… Ты приходишь и думаешь, что я сам к этому привёл. И человек на двести процентов имеет право от меня уйти. Я сам привёл к этому.



Почему не сдался? Как можно сдаться? Представьте, я попал в тюрьму – никому неинтересно, кто я. Я попал в обстоятельства, где надо жить, оставаться честным и порядочным человеком. Я тогда не думал, что у меня футбола не будет. Думал только, что надо жить там. Мне не было интересно, кто и что обо мне говорит. На меня мнение людей не воздействовало. Никто не знает ситуации, в которой я был. Если бы те, кто кричат, кто плохой и хороший, оказались в такой ситуации, неизвестно, как они вышли бы. А я был уверен, что я возьму из этой ситуации только хорошее и всё будет хорошо.

Тюрьма не сломала Мамаева. Он хорош и идеально подошёл бы «Спартаку» Топ-клубы России его просто упустили.

О Кокорине

Мы с Кокориным не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определённые выводы. Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали общие выводы. Не было такого, что я хороший, а ты плохой. Не боюсь сходить с Сашей в ресторан. Чего бояться?

«Когда у меня была аватарка с Путиным, я был молодым и наивным». Интервью с Кокориным Форвард «Сочи» — о карантине, вариантах с переходом в Европу и «Зените».

О Карпине и главных качествах в человеке

После игры, если она вечером, будет бессонная ночь. Если игра неудачная, то я сажусь в компьютер играть, чтобы не думать о матче, а то сойти с ума можно. Играю в Counter-Strike. Ночью ещё смотрю НХЛ.



В человеке больше всего ценю честность, верность и преданность. Топ-3 тренеров в нашем футболе? Для меня сейчас один — Валерий Карпин. У нас с ним хорошие человеческие отношения, но грани общения тренера с игроком мы не переходим. При переходе его роль была важна. Пора ли Сёмину уйти на покой? Не совсем правильно говорить о другой команде. Но возраста, когда надо завязывать, думаю, нет. Нормальные люди все всё понимают.

О варианте с переходом в московский клуб и любимой команде

До перехода в «Ростов» у меня была возможность перейти в московский клуб, но карьера важнее. Вообще не собирался в «Ростов», мысли были о Москве, но руководство и главный тренер «Ростова» убедили.



Хотелось бы мне поиграть за другой клуб в Европе и что бы я поменял? Я ни о чём в жизни не жалею. Мне часто задавали этот вопрос, вспоминал, когда мог бы сделать что-то по-другому. В Европе мне бы хотелось играть, конечно. В детстве надевали майки иностранных команд, все стремились туда. Про деньги тогда никто не думал. Это было, есть и будет у каждого ребёнка.



Я болею за «Ливерпуль» с детства. Когда играет «Ливерпуль», я могу орать. Это единственная команда, которую я люблю. У меня формы их, шарфы, кепки. Это не как сейчас, потому что «Ливерпуль» на первом месте был. Когда «Ливерпуль» проигрывал, я ходил дома и ни с кем не разговаривал. Спросите у всех, с кем я играл в ЦСКА или в «Краснодаре», там про это знают.

О религии и критике

В духовной практике, семье, религии я нашёл защиту. Я укрепил свою веру. Я читал Библию. До этого я прочитал, но не вкладывал в себя понимание. Сейчас всё становится для меня яснее: есть хорошее, есть плохое. Семья и вера много мне дали.



Я настолько привык к критике по отношению ко мне, к моей семье, что у меня выработался иммунитет. Последний год я стараюсь людей не осуждать. Когда вижу нелицеприятные комментарии, мне становится жаль этих людей. Когда-то я тоже таким был, но пришёл к тому, что сегодня так уже не сделал бы. Я смотрю на таких как на несчастных.

Алана Мамаева о муже

Из-за чего могу расстаться с Пашей? Такие вещи есть, но вслух не могу их сказать. Мало ли, что он натворить может! Меня все спрашивают, как я простила ему измену? Вы серьёзно думаете, что измену можно простить? Я просто его люблю, сама не пойму за что. Вы просто красоту его не видите. Плюс он развивается, иногда его умозаключения такие, что я удивляюсь, думаю: «Блин, он же не должен был этого понять».



Не знаю, как всё получилось. Я сама принимаю решения, давить на себя не даю. Его же не просто так взяли, к этому шло. Когда его взяли, я подумала: «Наконец-то. А я же говорила, что надо себя нормально вести! Догулялся! Сидишь — заслужил». Тогда каждый день у меня был как на войне. Сейчас у нас вообще нет никаких проблем, мы на карантине друг друга не достаём.