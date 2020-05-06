Зачем тратить бюджетные деньги на то, что никому не нужно?!

Если «Локо» не для фанатов, то РЖД пора закрыть этот клуб

«Локо» убирает Сёмина. Не продляет контракт с единственной легендой клуба. Отказывается от тренера, с которым за три года выиграно четыре титула и остаются шансики на пятый трофей.

В «Локо» готовится смена тренера. Объясняем, почему клуб хочет поменять Сёмина на Николича Инсайды о причинах такого решения и переговорах с новым тренером.

Что, мало медалек он дал? Нет. Много.

Может, болельщики Сёмина не любят? Обожают.

Или игроки с ним конфликтуют? Ничего подобного ни один не говорил. Ни нынешние, ни бывшие, ни будущие — Сёмина всегда и все хвалили. Хотя были слухи, например, о Самедове. Капитан и правда ушёл, взял два кубка со «Спартаком». Но «Локо» с Сёминым без Самедова – выиграл четыре. Сейчас вроде недоволен Смолов. Ушёл в «Сельту». Но когда Федя после ЧМ-2018 был вообще хоть чем-то доволен?

Может, Сёмин угодил в скандал, несовместимый с работой в клубе? Возможно, написал книгу по ходу сезона, критиковал гендиректора – но за локальными бучами в народе его репутация всё равно осталась идеальной.

Что же тогда сделал человек, кого ранил или заразил, если в РЖД с ним борются, как с вирусом?

Кого-то смущает большая зарплата Сёмина. 200 млн рублей для сотрудника госконторы — действительно очень много. У гендира РЖД Олега Белозёрова столько же. Наверное, обидно.

Но тогда давайте посчитаем и деньги будущего тренера «Локо» Марко Николича, в ноябре уволенного из «Фехевара». Ещё раз, не из «Ман Сити». Не из «Аталанты». Не из «Ред Булл» даже зальцбургского, а из «Фехевара» — некоего нечто из Венгрии.

Хотите убрать Сёмина – найдите элитного тренера. А иначе руки прочь от Палыча Работать с Сёминым сложно, но без него будет ещё сложнее.

В таблице коэффициентов УЕФА бывшая николичевская лига — 32-я в Европе. Она даже хуже, чем лихтенштейнская. А уж белорусское чудо, где играют на баянах и застревают в рекламных щитах, по сравнению с Венгрией вообще космос, 25-я. И на зарплате вот этого вот Николича РЖД сэкономит в два раза. То есть найденный на дне Европы пассажир будет получать от российского народа всего 100 млн рублей.

Радуйся, рабочий НГЧ Рязани. Рукоплещи, рельсоукладчик с Бологого — кусок твоей зарплаты сэкономлен и будет израсходован не зря.

Ну ладно, дело, может, и не в деньгах. Просто методики Сёмина устарели. Только эти слова я лично слышал ещё в начале 2017 года. Например, на первой тренировке январского сбора в Марбелье не раз звучал хрип: «Бе-е-егать надо много. Ничего другого в футболе ещё не придумали».

И лично видел бедного Фарфана: «Чего вы мне его привезли, этого Форлана?! Наберёт форму — будет играть. Нет — будет с этой своей жирной задницей сидеть».

Фарфан: «Спартак» и «Зенит» тоже интересовались мной 32-летний новичок «Локомотива», который обещает играть лучше, чем Самедов.

Также я лично общался с серьёзными людьми из «Локо»: «Нам конец. Старик в маразме. Повезёт, если не вылетим».

Не вылетели. Взяли Кубок. Чемпионство. Ещё один Кубок. Суперкубок. И даже сейчас страдают где-то на втором месте.

Да, у тренера может быть одна случайная вспышка, особенно в первый сезон, но работа Сёмина — система. И пусть она старомодна, но расскажите тогда об успехах модных интуристов вроде Коусейру и Билича! И про авангардных Виллаш-Боаша, Эмери, Якина, Лаудрупа и Манчини не забудьте. Цена им — миллиарды самых настоящих народных денег, а толку — 0.

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Да что мы опять к деньгам. Вернёмся к Сёмину. Какие у него косяки? Нарушение корпоративной этики? Было. Молотит, что вздумается. Выступления против снижения зарплат игрокам? Тоже случалось. Очень нагло для простого тренера. Да и для непростого — тоже. Мутные схемы? Если так, то вперёд, товарищ Кикнадзе, выйдите и расскажите об этом, а не прячьтесь под пустыми заявлениями для официального сайта, которым ни один человек в XXI веке не поверит.

Или вы не будете ничего объяснять и замутите дело под шумок, потому что «Локо» — не для болельщиков?!

Юрий Сёмин (в центре) — самый успешный тренер в истории «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вот и великая женщина-президент Ольга Смородская так считает. Сидит на Рублёвке после 10 лет ворочания теми же миллиардами РЖД — и выводит мысль:

— Болельщики, к сожалению, не содержат клубы. И доходы, которые они поставляют в клуб за счёт покупок билетов, мизерные. Поэтому определять политику по смене тренера они не могут.

Клуб должен развиваться, а за это отвечает руководство, которое и определяет направление развития. Если у акционера есть доверие к руководству, то оно и управляет клубом. Контракт у тренера закончился – надо искать нового».

Блестяще же!

Фанаты — за Сёмина. Болельщики — за Сёмина. Общество — за Сёмина. Он — легенда. Он — история. Но, оказывается, акционеры не должны слушать народ. Какой смысл обращать внимание на этих, как сказал бы Шалимов, дармоедов, не способных купить на стадионе сосиску?

И всё вроде бы правильно, но тогда возникает простой вопрос: если государственный футбольный клуб «Локомотив» существует не для болельщиков, то на кой чёрт он вообще нужен?!

Господин Белозёров что, придумал его и финансирует из своих?

Или Ольга Смородская с Василием Кикнадзе вкладываются в бюджет?!

А из-за кого, скажите, на предложение экс-премьера Медведева закрыть для РЖД финансирование дорогостоящих спортивных проектов и перенаправить деньги на другие нужны, добрый президент Путин ответил отказом?!

Не из-за миллионов ли железнодорожников, которые якобы не проживут без «Локомотива»?

Не их ли вы все вспомнили?!

Не ими ли десятки лет прикрываются акционеры, чтобы платить миллионы долларов комиссий агентам и заниматься обналом для нелегальных структур?

Так вот если мнение болельщиков, этих миллионов условных железнодорожников, реально ничего не значит, то на кой чёрт вообще нужен этот ФК «Локомотив»?! Чьи интересы он обслуживает?! И не пора ли его в таком случае закрыть, а на миллиарды построить футбольные поля у каждой железнодорожной станции?!

И с этими вопросом разобраться важнее, чем с тренерской судьбой Сёмина, который, возможно, и впрямь не так чист и прост, как мы привыкли думать.